RuSIEM - РуСИЕМ

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RuSIEM – российская компания, занимающаяся созданием решений в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности на основе анализа данных в реальном времени (SIEM). Компания работает на российском ИТ-рынке с 2014 года и является резидентом Сколково.

Среди решений компании – программный комплекс обеспечения информационной безопасности (ИБ), позволяющий собирать и анализировать информацию о событиях ИБ, получаемую из разнородных источников. Работа RuSIEM позволяет увидеть максимально полную картину активности сетевой инфраструктуры и событий информационной безопасности.