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RuSIEM РуСИЕМ

RuSIEM - РуСИЕМ

RuSIEM – российская компания, занимающаяся созданием решений в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности на основе анализа данных в реальном времени (SIEM). Компания работает на российском ИТ-рынке с 2014 года и является резидентом Сколково.

Среди решений компании – программный комплекс обеспечения информационной безопасности (ИБ), позволяющий собирать и анализировать информацию о событиях ИБ, получаемую из разнородных источников. Работа RuSIEM позволяет увидеть максимально полную картину активности сетевой инфраструктуры и событий информационной безопасности.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.06.2026 «Гарда» и «РуСИЕМ» расширяют возможности мониторинга и выявления киберугроз 1
23.10.2024 ГК Softline внедрила SIEM-систему RuSIEM в «Европейский медицинский центр» 2
26.09.2024 Staffcop и RuSIEM подписали соглашение о сотрудничестве по интеграции продуктов 1
19.05.2021 SIEM-система компании RuSIEM сертифицирована ФСТЭК России 2
11.02.2021 «Программный Продукт» вошел в состав учредителей ведущего разработчика SIEM-систем 1
13.08.2020 Техническое направление RuSIEM возглавит ведущий эксперт по кибербезопасности 1
29.11.2019 OCS включил в портфель инфраструктурного ПО решение RuSIEM 1
19.08.2019 «Программный Продукт» расширил свои возможности в сфере информационной безопасности 2
29.06.2017 InfoWatch и RuSIEM объединили технологии для защиты корпоративного периметра организаций 1
31.08.2016 SafeInspect + RuSIEM: представлено новое решение для управления инцидентами ИБ 1

Публикаций - 10, упоминаний - 13

RuSIEM и организации, системы, технологии, персоны:

Программный продукт ГК 81 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 27 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 902 1
Dell EMC 5162 1
InfoWatch - Инфовотч 1157 1
Softline - Софтлайн 3630 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1316 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 537 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 415 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 59 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 55 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5491 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1294 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 101 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34117 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3038 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63796 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24983 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12011 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8061 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6404 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33007 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2459 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13671 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5051 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12992 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8479 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6799 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3056 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1901 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 614 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 967 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6308 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 873 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7762 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12020 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60690 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3742 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35563 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10083 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4955 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9227 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14081 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 941 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2566 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12674 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 609 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 96 9
RuSIEM Analytics 5 4
RuSIEM free 3 2
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 93 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5585 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 228 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 115 1
Степченков Максим 65 4
Степнченков Максим 1 1
Шелестова Олеся 2 1
Евтифеева Любовь 4 1
Братухин Андрей 1 1
Карива Екатерина 1 1
Вылегжанин Даниил 2 1
Лагода Георгий 60 1
Романов Михаил 34 1
Подобайло Николай 16 1
Фишман Антон 5 1
Черняев Сергей 4 1
Хаустов Иван 20 1
Баталова Марина 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 163955 7
Европа 24878 2
Азия - Азиатский регион 5875 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14741 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56909 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15794 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7276 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4771 1
Список системообразующих предприятий РФ 324 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52824 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6551 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3046 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11142 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11303 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5592 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1344 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10141 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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