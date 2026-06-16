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RuSIEM РуСИЕМ
RuSIEM – российская компания, занимающаяся созданием решений в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности на основе анализа данных в реальном времени (SIEM). Компания работает на российском ИТ-рынке с 2014 года и является резидентом Сколково.
Среди решений компании – программный комплекс обеспечения информационной безопасности (ИБ), позволяющий собирать и анализировать информацию о событиях ИБ, получаемую из разнородных источников. Работа RuSIEM позволяет увидеть максимально полную картину активности сетевой инфраструктуры и событий информационной безопасности.
СОБЫТИЯ
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RuSIEM и организации, системы, технологии, персоны:
|Степченков Максим 65 4
|Степнченков Максим 1 1
|Шелестова Олеся 2 1
|Евтифеева Любовь 4 1
|Братухин Андрей 1 1
|Карива Екатерина 1 1
|Вылегжанин Даниил 2 1
|Лагода Георгий 60 1
|Романов Михаил 34 1
|Подобайло Николай 16 1
|Фишман Антон 5 1
|Черняев Сергей 4 1
|Хаустов Иван 20 1
|Баталова Марина 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163955 7
|Европа 24878 2
|Азия - Азиатский регион 5875 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14741 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3899 1
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