«Программный Продукт» вошел в состав учредителей ведущего разработчика SIEM-систем

«Программный продукт» приобрел долю в компании RuSIEM, известной своими продуктами в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности. В RuSIEM надеются, что это даст возможность развития решений в сторону аналитики бизнес-приложений за счет работы с большими данными и машинного обучения.

Расширение состава учредителей

ГК «Программный Продукт» вошла в состав учредителей ведущего российского разработчика SIEM систем — компании RuSIEM .

В активе RuSIEM на сегодняшний день несколько программных решений, обеспечивающих мониторинг и управление событиями информационной безопасности, в том числе с помощью технологий машинного обучения: RuSIEM, RuSIEM Analytics и RvSIEM. Продукты компании востребованы в финансовом и производственном секторе, в секторе государственного управления, транспортной отрасли и многих других.

SIEM-системы обеспечивают широкий комплекс услуг для интеллектуального мониторинга, сбора и анализа событий, выступая ядром системы управления информационной безопасности и ядром центра обеспечения безопасности (SOC, Security Operations Center) у подразделений крупного и среднего бизнеса. Решение обеспечивает анализ данных, которые поступают от сетевых устройств, серверов, рабочих станций и приложений в режиме реального времени, и позволяет предотвратить возможный ущерб от инцидентов. С помощью таких систем можно быстро выявлять угрозы, находить причины сбоев, устранять ошибки на отдельных участках распределенной информационной сети и прогнозировать возможные риски.

Рынок SIEM систем

По данным аналитических агентств, за 2019 год более 23% организаций по всему миру подверглись семи или более атакам, которые завершились проникновением в их сети или системы. Репутационные и финансовые потери от действий киберпреступников заставляют компании увеличивать расходы на обеспечение информационной безопасности. Мировой рынок таких решений в 2021 году вырастет более чем на 66%, а развитие SIEM-систем считается одним из значимых трендов.

Продукты RuSIEM будут активно использоваться в масштабных ИТ-проектах федерального и регионального уровня, реализуемых ГК «Программный Продукт»

«Появление в портфеле группы такого востребованного SIEM-продукта мы считаем правильным шагом, — полагает заместитель генерального директора ГК «Программный Продукт» Георгий Лагода. — Это усилит наши компетенции на рынке информационной безопасности и обеспечит текущим и потенциальным клиентам новые возможности для построения комплексных решений, закрывающих практически все потребности в части обеспечения безопасности создаваемых и внедряемых информационных систем. Кроме того, использование нашего опыта и возможностей позволит активнее развивать и совершенствовать продуктовую линейку RuSIEM, а также предложить другие компетенции группы клиентам компании RuSIEM».

Со своей стороны, совладелец компании RuSIEM Максим Степченков отмечает, что продукты RuSIEM будут активно использоваться в масштабных ИТ-проектах федерального и регионального уровня, реализуемых ГК «Программный Продукт»: «Вхождение в группу компаний позволит ускорить процесс разработки за счет привлечения дополнительных средств и опыта ГК «Программный Продукт», и повысит уверенность клиентов в компании. Это также будет способствовать более динамичному развитию как существующих, так и перспективных направлений, например, созданию новых модулей и продуктов».

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Данное приобретение, по словам Максима Степченкова, нацелено не только на использование основного продукта компании как системы для анализа средств защиты информации, но и его дальнейшего развития в сторону аналитики бизнес-приложений за счет работы с большими данными и машинного обучения. «Это позволит в дальнейшем не только развивать функционал системы, но и существенно расширить ее применение» - заметил Максим Степченков.

О компании

Группа компаний «Программный Продукт» работает на российском ИТ-рынке с 2002 года. Входит в список системообразующих предприятий российской экономики, ТОП-10 крупнейших российских разработчиков ПО и в ТОП-30 крупнейших российских ИТ-интеграторов. Основные компетенции компаний группы сосредоточены в области реализации масштабных ИТ-проектов федерального и регионального уровня, включающих в себя разработку проектной документации, согласование и утверждение регламентов и нормативной документации, разработку или модернизацию программного обеспечения, внедрение, а также сопровождение ИТ-инфраструктуры и техническую поддержку.

«РуСием» (RuSIEM) — российский разработчик программного обеспечения, резидент Сколково. Располагает сильной технической командой и партнерской сетью в СНГ. На сегодняшний день предлагает три программных решения: RuSIEM, RuSIEM Analytics и RvSIEM free. Свободно распространяемая версия RvSIEM free имеет более чем 10 000 установок по всему миру. Продукт, входящий в реестр отечественных ПО, конкурентоспособен по функциональности и производительности как с российскими, так и с зарубежными аналогами.