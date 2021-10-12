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Лагода Георгий


12.10.2021 Европа запрещает распознавание лиц с помощью ИИ 1
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 3
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
11.02.2021 «Программный Продукт» вошел в состав учредителей ведущего разработчика SIEM-систем 1
08.10.2020 Как большие данные и искусственный интеллект управляют Россией 3
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
14.07.2020 Как «президентские льготы» повлияют на российский ИТ-рынок? Опрос CNews 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 1
04.02.2020 Георгий Лагода, «Программный Продукт»: Мы хотим внести свой вклад в борьбу с киберпреступностью 10
28.01.2020 «Программный продукт» выделит денежные гранты на пилотные проекты лучших ИБ-систем 1
27.11.2019 Основные успехи цифровизации в госсекторе 1
15.10.2019 Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019 1
08.10.2019 Как нейросети меняют умные города 1
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 1
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
24.06.2019 Умный город: хайп или реальность 2
24.05.2019 ИТ-эксперты обсудят в Москве технологии умных городов на «CNews Forum Кейсы» 1
17.10.2018 Эксплойты для Microsoft Word научились проникать через антивирусы 1
07.08.2018 Гиперпопулярная утилита для защиты приватности Windows собирала данные о пользователях 1
12.04.2018 Американские сирены ядерной тревоги можно включить «железкой» за $30 1
06.03.2018 Linux появился в магазине приложений Microsoft, но Windows считает его трояном 1
09.01.2018 Найден способ уничтожить анонимность биткоина 1
14.09.2017 Хакеры научились лишать людей работы, взломав SAP 1
01.09.2017 Безопасники придумали, как навязать телеком-компаниям и провайдерам самостоятельную очистку интернета 1
30.08.2017 В Сеть утекли пароли для создания действенного ботнета 1
22.08.2017 Троян научился обходить антивирусы с помощью невинных картинок 1
21.08.2017 В «умных» автомобилях найдена «дыра», которую невозможно починить. Видео 1
17.08.2017 Впервые взломан сенсор Touch ID. В iPhone и iPad образовалась зияющая «дыра» 1
16.08.2017 Хакеры придумали атаку нового типа для взлома Android и iPhone 1
15.08.2017 «Умные» замки намертво заблокировали сотни дверей в гостиницах 1
27.07.2017 Передний край законотворчества: за нераскрытие паролей предлагают сажать в тюрьму 1
10.07.2017 В США посадили в тюрьму россиянина, создавшего хакерский сервис для обхода антивирусов 1
05.07.2017 Microsoft уговаривает пользователей ограничить его в сборе их персональных данных 1
03.07.2017 Хакер украл у нелегалов интернета биткоины на $365 тысяч 1

Публикаций - 51, упоминаний - 67

Лагода Георгий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Программный продукт ГК 92 15
SEC Consult Services 931 8
Монитор безопасности 69 7
SAP SE 3218 6
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 4
Microsoft Corporation 11143 4
Naumen - Наумен 342 4
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 4
Diasoft - Диасофт 354 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 4
Brother 113 3
ОТР 135 3
Directum - Директум 646 3
Google LLC 7168 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
VK - Mail.ru Group 2485 3
Apple Inc - Эппл Рус 7729 3
Центр2М - Center2М 47 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 2
Cisco Talos 29 2
Безопасный транспорт ИЦ 4 2
ATI Systems - ATI Technologies 1 1
MedSec 2 1
Swisscom 35 1
Smart Way 8 1
Google DeepMind 14 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
Chainalysis 4 1
Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 17 1
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 1
Beorg - Биорг 16 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Baidu Institute of Deep Learning 2 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
VMware 1829 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Facebook 3767 1
IBM 3554 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Азия Цемент 10 4
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 4
Магнит - Сеть магазинов 269 4
Открытие ФК 538 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
OTP Group - ОТП Банк 125 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Русагро Группа Компаний 139 1
Мелстон ГК 11 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
X5 Group 599 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Tesla Motors 241 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Уралсиб Банк 390 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 9
Федеральное казначейство России 766 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 5
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 5
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 4
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 3
Правительство Московской области 48 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 3
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 3
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
Счётная палата РФ 461 3
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 5 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 7 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 2
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 2
Правительство РФ 2207 2
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 2
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 2
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 2
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Руссофт - Russoft 251 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 8
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 3
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 3
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 3
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 2
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 1
LiveUSB - LiveUSB OS 5 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 95 1
Умное ЖКХ 12 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
Безопасный город 347 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
Экология 18 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
Microsoft Windows 10 6670 10
JavaScript - Язык программирования 633 3
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 2
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 2
Минприроды РФ - ГИС Леса России 3 2
Apple iOS 5742 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Linux OS 4272 2
Directum Ario 14 1
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 24 1
Microsoft Word 348 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 13 1
Red Hat RPM - Package Manager 61 1
SAP E-Recruiting 3 1
CCleaner 9 1
Node.js - программная платформа 58 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 9 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 212 1
Google Brain 3 1
Транспорт 72 1 1
Центр2М CenterVision 1 1
Google AlphaGo 7 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 4 1
Microsoft Skype 1476 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Microsoft Office 1948 1
Ред ОС 239 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
Google Android 10751 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
Хайруллин Айрат 39 6
Гвоздева Наталья 13 6
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Исаев Алексей 12 5
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 5
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Европа 3781 3
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