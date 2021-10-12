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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Лагода Георгий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 67
Лагода Георгий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
|Руссофт - Russoft 251 1
|Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
|Хайруллин Айрат 39 6
|Гвоздева Наталья 13 6
|Четвернин Алексей 651 6
|Песчанских Георгий 37 5
|Исаев Алексей 12 5
|Горбунов Алексей 16 5
|Горбунов Сергей 12 4
|Успенский Александр 7 4
|Мотренко Андрей 10 4
|Бижан Михаил 10 4
|Дворкович Аркадий 169 4
|Бутурлин Иван 17 4
|Казанцев Сергей 11 4
|Марова Юлия 10 4
|Пушкин Василий 11 4
|Гребенщиков Дмитрий 22 4
|Краснов Александр 48 4
|Катамадзе Анна 72 4
|Емельченков Сергей 83 4
|Лагунов Андрей 10 4
|Кузьмичева Анастасия 4 4
|Михайлов Евгений 13 4
|Малахов Александр 16 4
|Сологуб Денис 16 4
|Усманов Артур 24 4
|Рустамов Рустам 169 4
|Локоть Андрей 8 4
|Кузьмин Павел 14 4
|Слуцкий Александр 7 4
|Касаткин Алексей 9 4
|Аникин Леонид 45 4
|Бутенко Юрий 64 3
|Горобцов Алексей 14 3
|Наумов Олег 15 3
|Понькин Александр 26 3
|Лысенко Эдуард 209 3
|Чижиков Михаил 7 3
|Семочкин Александр 5 3
|Жерновой Федор 6 3
|Семенихин Игорь 37 3
|CNews Инновация года - награда 26 4
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2196 1
|Microsoft Research 93 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767780, в очереди разбора - 671465.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767780, в очереди разбора - 671465.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru