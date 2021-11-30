Создан ИИ, способный вести деловую переписку не хуже бизнесменов

Слишком мало времени

Финский стартап Flowrite выпустил инструмент на базе искусственного интеллекта для написания деловых писем. Используя API языковой модели OpenAIGPT-3, недавно сделанной общедоступной, Flowrite создали подобие электронного секретаря, который способен сформировать полноценное электронное письмо из набора коротких инструкций. Такое сообщение будет выглядеть так, будто его написал человек.

Основатель и исполнительный директор Flowrite Ааро Исосаари (Aaro Isosaari) заявил, что идея создать такой инструмент у него возникла из-за того, что он слишком много времени тратил на всевозможную деловую переписку — до нескольких часов в день. В конце концов, он решил, что есть способ делать эту часть работы быстрее и эффективнее — с помощью ИИ.

«Мы создали инструмент для написания корреспонденции с помощью ИИ для профессионалов из любых отраслей, чтобы помочь им ускорить обмен сообщениями в рамках их профессиональной деятельности, — заявил Исосаари. — Мы знаем, что миллионы людей ежедневно тратят часы на профессиональную переписку, так что общение с разными деловыми партнерами внутри и снаружи компании отнимает много рабочего времени. Flowrite позволяет ускорить этот процесс».

Искусственный интеллект возьмет на себя деловую переписку

Принцип работы Flowrite достаточно прост: человеку нужно в столбик выписать основные тезисы письма и машина преобразует их в связный «человечный» текст. Дальше человеку предлагается его перечитать и, в случае необходимости, отредактировать, и уже потом отослать самостоятельно.

Flowrite находится на стадии закрытого бета-тестирования. Тем не менее, стартап уже успел привлечь $4,4 млн инвестиций.

Неизбежные ограничения

На данный момент система работает только на английском языке и пригодна только для деловой переписки.

Основу системы составляют языковая библиотека OpenAIGPT-3 и модель машинного обучения, натренированная на 30 тыс. электронных сообщений.

Разработчики, впрочем, указывают, что донастраивают систему, используя уже не только GPT-3, но и собственные накопленные массивы данных. Также, по их словам, Flowrite можно обучить подстраиваться под стилистические особенности пользователя, чтобы обеспечить «автоматизированной» переписке более натуральный и персонализированный вид.

На текущий момент Flowrite использует облачные вычисления (что связано с GPT-3), но в дальнейшем планируется обеспечить возможность сугубо локальной работы.

Кроме того, сейчас Flowrite работает только через браузер Chrome и только с Gmail, но, по словам Исосаари, существуют планы по расширению совместимости. В ближайшее время планируется интегрировать ее со Slack.

«У подобных цифровых секретарей весьма большой потенциал на рынке, особенно учитывая, что деловая переписка подчас и впрямь отнимает время, которое можно было бы потратить с большей пользой для дела, — отмечает Георгий Лагода, заместитель генерального директора группы компаний «Программный продукт». — Нередко для работы с корреспонденцией нанимают специальных людей. Но если довольно рутинную задачу по написанию деловых писем способна помогать решать машина, то почему бы и нет».