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Slack Мессенджер Searchable Log of All Conversation and Knowledge Журнал бесед и данных с функцией поиска
СОБЫТИЯ
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|09.10.2025
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GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams
oft не ограничится включением в подразделение CoreAI и миграцией инфраструктуры в облако Azure. Уже сейчас сотрудникам сервиса настоятельно рекомендуют переходить на корпоративный мессенджер Teams со Slack, который c 2020 г. принадлежит Salesforce и напрямую конкурирует с продуктом Microsoft. Это якобы способствует упрощению коммуникаций между сотрудниками GitHub и Microsoft. Планирует ли «
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Чем заменить Zoom, Slack и Microsoft Teams?
Чем заменить Zoom, Slack и Microsoft Teams? В мире современных корпораций, где эффективные коммуникации являются одним из ключевых элементов успеха, появление универсального инструмента для организации совместной
|02.09.2025
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Владелец знаменитого корпоративного мессенджера Slack заменил 4000 работников поддержки на нейросеть и не увидел разницы
ает организациям агентный ИИ-сервис Agentforce, предназначенный для оказания информационной поддержки сотрудникам и клиентам. Компания, которая с 2020 г. владеет популярным корпоративным мессенджером Slack, делает большую ставку на ИИ-агенты, считая их именно той инновацией, что позволит компании вернуться к быстрому росту. Опыт других компаний Другие крупные технологические компании тоже с
|28.02.2025
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Владелец знаменитого корпоративного мессенджера Slack прекратил брать на работу программистов. ИИ отлично справляется, продуктивность выросла на треть
дет к более значимому вкладу в 2027 финансовом году», – заявила Уивер в своем обращении к инвесторам. Как отмечает Reuters, Salesforce, которая с 2020 г. владеет популярным корпоративным мессенджером Slack, делает большую ставку на ИИ-агенты, считая их именно той инновацией, что позволит компании вернуться к быстрому росту. Не самый оптимистичный прогноз на ближайшее будущее свидетельствует
|05.09.2024
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Андрей Лучицкий: Любая альтернатива Slack в России и в мире не будет его точной копией
CNews: Чем Slack так нравился российским пользователям? Андрей Лучицкий: Начнем с того, что Slack — не самый популярный корпоративный мессенджер в России. И в мире Slack не самый распростран
|22.08.2024
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Закрытые каналы Slack можно взломать с помощью ИИ
Доступ к данным Уязвимость может позволить злоумышленникам украсть все, что пользователь размещает в приватном канале Slack, манипулируя языковой моделью, используемой для генерации контента. Об этом в конце августа 2024 г. говориться в отчете опубликованном на сайте Promptarmor. Slack AI - это функция,
|15.07.2024
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Михаил Шишкин, Т-Банк: Найти замену Slack было сложно, поэтому пришлось ее создать
на новый мессенджер» CNews: Почему Т-Банк (ранее Тинькофф) решил создать собственный корпоративный мессенджер? Продуктов на рынке и тогда и сейчас очень много, чего им не хватало, чтобы заменить вам Slack? Михаил Шишкин: Мы посмотрели множество решений российских вендоров. Изучили практически все известные open source решения, запускали фокус-группы сотрудников из разных подразделений, ана
|24.06.2024
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Корпоративный мессенджер Compass теперь поддерживает перенос данных из Slack
До полного ухода Slack осталось меньше месяца. Основная сложность, с которой сталкивается большинство компаний – не только поиск подходящего сервиса, но и перенос переписок из рабочего пространства Slack
|15.06.2024
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Всех без исключения россиян вышвырнут из Slack через месяц. Отправлены уведомления о глобальной блокировке. Это может быть лишь началом
Slack – всё Россияне в самом скором будущем лишатся возможности пользоваться корпоративным мессенджером Slack. Представители сервиса официально объявили о тотальной блокировке аккаунтов российских пользователей. Никаких исключений не будет – Slack прикрылся новыми масштабными американскими
|18.04.2024
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Крупнейшее в истории внедрение российского «убийцы» Slack начинается в мощной российской золотодобывающей компании
ервисных доработок. «Компания имеет успешный опыт внедрения продуктов и миграций с предыдущих решений, в т.ч. с возможностью полноценного переноса данных в широком спектре», - объяснил он. Российский Slack и «Частное Облако 2» Squadus является отечественным аналогом Slack и Microsoft Teams, а «Мой Офис Частное Облако 2» — это виртуальная рабочая среда в собственном облаке со встроенн
|16.11.2023
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Qtim перешла на корпоративный мессенджер Compass
Компания Qtim, разработчик цифровых платформ для онлайн-школ и образовательных организаций, перешла из Slack в корпоративный мессенджер Compass. Одна из причин – высокая стоимость американского сервиса. Кроме того, Slack ушел из России и отключает пространства российских команд. Qtim зани
|18.10.2023
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Артем Чепрак, «Информтехника и Связь»: РОСЧАТ успешно заменяет как «тяжелые» решения вроде Cisco Webex, так и более легкие Slack и Skype for business
следующим способом: приложение может быть развернуто и на 100 000 пользователях, но потребуется настройка балансировки при внедрении и производительный серверный кластер под РОСЧАТ. Миграция с Teams, Slack и Skype: опыт клиентов Market.CNews: Какие сценарии перехода с зарубежных систем унифицированных коммуникаций на российские стали самыми распространенными? Артем Чепрак: Все запросы можно
|10.07.2023
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«Мой офис» крупно обновил свою замену Slack и Microsoft Teams. Добавлены секретные чаты, повышена безопасность
чатах, назначать аудио- и видеоконференции из календаря почты, получать от чат-бота уведомления о предстоящих встречах. «Squadus обладает функциональностью, привычной пользователям Microsoft Teams и Slack. В частности, в программе есть аналогичные группы коммуникаций, такие как команды и каналы, а также возможность их гибкого структурирования, которые активно используют пользователи Teams»
|13.06.2023
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Придется учить английский. Slack отключает поддержку русского языка назло всем россиянам
Смахнуть пыль со словаря Американский корпоративный мессенджер Slack готовится отключить поддержку русского языка, о чем разработчики сообщили в разделе под
|16.02.2023
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Slack изгоняет российских бесплатных пользователей. Есть потенциальное решение
Slack избавляется от россиян Корпоративный мессенджер Slack, второй по популярности в мире после Microsoft Teams, готовит санкции против своих росс
|29.06.2022
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Россияне создали бесплатный корпоративный мессенджер – «убийцу» Slack и Teams
Российский ответ Slack Российская компания «Омега-софт» сообщила о запуске отечественного корпоративного мессе
|15.03.2022
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Slack без предупреждения удаляет российские аккаунты. Пострадали разработчики Сбербанка
Удаление аккаунтов Пользователи из России начали сообщать об удалении аккаунтов в корпоративном мессенджере Slack. Среди них есть и разработчики Сбербанка. На это первым обратило внимание интернет-издание VC.ru. С 12 марта 2022 г. в магазинах App Store и Google Play на страницах приложения Slack
|17.05.2021
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Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack
ВКС) анонсировала релиз Trueconf 8 – защищенного российского мессенджера. Создателями продукт позиционируется как инструмент «все в одном» и предлагается в качестве замены Telegram, Microsoft Teams и Slack в сфере корпоративных коммуникаций. Решение получило современный дизайн и независимые от ВКС групповые чаты, поддержку конференций до 1 тыс. участников и возможность совместной работы с д
|28.04.2021
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Mail.ru превратила свой мессенджер Myteam в прямого конкурента Slack и Microsoft Teams
ассказал CNews управляющий директор «Mail.ru Цифровые технологии» Павел Гонтарев. В число основных конкурентов Myteam, в том числе и на российском рынке, входят американские корпоративные мессенджеры Slack и Microsoft Teams. Другие возможности Myteam После запуска новой версии Myteam в сервисе появилась возможность взаимодействия с ним при помощи голоса. Для этого разработчики встроили в не
|08.04.2021
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Электронная почта больше не нужна. От нее готова отказаться почти половина работников по всему миру
ии Электронная почта как инструмент корпоративного общения в обозримом будущем может отойти как минимум на второй план по мере развития мессенджеров бизнес-класса. К такому выводу пришли разработчики Slack, одного из самых известных сервисов подобного рода. Они провели опрос среди 3000 сотрудников различных компаний, по принуждению или собственному желанию перешедших на удаленную работу. Ок
|03.03.2021
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Хакеры крадут пароли к компьютерам на Linux, пользуясь «дырами» в приложениях Amazon, Lyft и Slack
Не тот файл Злоумышленники крадут файлы с паролями к системам Linux/Unix и открывают так называемые обратные шеллы (командные оболочки), эксплуатируя уязвимости в приложениях Amazon, Zillow, Lyft и Slack NodeJS. Речь идет, в сущности, об одной и той же уязвимости, обнаруженной экспертом по безопасности по имени Алекс Бёрсан (Alex Birsan). Баг скрывается в инструментах для разработки откры
|05.02.2021
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Microsoft прокачала своего «убийцу» Zoom и Slack, научив его спасать работников от выгорания. Видео
Microsoft улучшила Teams Корпорация Microsoft сообщила CNews о запуске платформы Viva внутри своего корпоративного сервиса Teams, который позиционируется как прямой конкурент мессенджера Slack и сервиса видеоконференций Zoom. Viva разрабатывалась с прицелом на сотрудников, работающих удаленно по решению руководства или по собственному желанию, и в нее, помимо прочего, входят ин
|02.12.2020
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Знаменитый корпоративный мессенджер Slack продан за $28 млрд
Slack продался Компания Salesforce объявила о покупке корпоративного мессенджера Slack, прямого конкурента Microsoft Teams. Сделка будет завершена во II квартале финансового
|23.07.2020
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Slack просит защитить ее от Microsoft: «Они хотят нас убить»
Борьба мессенджеров Компания Slack Technologies, разработчик корпоративного мессенджера Slack, подала на корпорацию
|17.03.2020
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В корпоративном мессенджере Slack можно пачками захватывать чужие аккаунты
На автомате Уязвимость в популярнейшем бизнес-приложении Slack могла приводить к захвату аккаунтов посторонними, причем перехват контроля можно было автоматизировать. Slack уже выпустил исправление. Эксперт по безопасности и профессиональный о
|23.12.2019
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«Убийца» Skype проворонил доступ к приватным бизнес-переговорам
Куда делся и откуда взялся Эксперты фирмы Polyrize обнаружили критическую уязвимость в сервисе Slack, которая позволяет посторонним получать доступ к файлам, выложенным в закрытых каналах
|27.07.2018
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Знаменитый корпоративный мессенджер HipChat закрыт и продан конкурирующему Slack
Свернуть проекты чтобы выжить Компании Slack и Atlassian объявили о партнерстве, в рамках которого Atlassian закрывает свои корпорат
|13.07.2018
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Microsoft сделала бесплатным «убийцу» всех корпоративных мессенджеров (не Skype)
тной основе профильные СМИ расценивают как очередной шаг в конкуренции с корпоративным мессенджером Slack, который предлагает бесплатную версию с момента запуска в 2014 г. На запуск бесплатного
|25.01.2018
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В Skype, Slack и суперзащищенном мессенджере Signal нашлась одинаковая «дыра»
«Дыра» во фреймворке Серьезная уязвимость в фреймворке Electron затрагивает ряд популярнейших коммуникационных приложений, в том числе Skype, в корпоративной среде Slack и защищенный мессенджер Signal, который называют любимым мессенджером Эдварда Сноудена (Edward Snowden). «Дыра» позволяет хакерам удаленно исполнять на взломанном ПК произвольный код. Ele
|18.09.2017
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Slack получил четверть миллиарда долларов инвестиций
Slack оценили в $5,1 млрдКорпоративный мессенджер Slack привлек более $250 млн в ходе очередного инвестиционного раунда, который возглавил Visi
|07.06.2017
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«Убийца» Slack начал с ним войну в России
Миграция на Flock В мессенджер Flock была добавлена возможность миграции пользователей из Slack с сохранением всей истории чата, контактов и отправленных файлов. Создатели Flock отмечают, что переход на их платформу позволит корпоративным клиентам сэкономить: один премиум-аккаунт
|15.01.2016
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Skype интегрировали со Slack
В Skype добавлена возможность интеграции с корпоративным мессенджером Slack. Пока нововведение доступно в режиме превью. Для того, чтобы настроить интеграцию, нужно перейти на специальную страницу на сайте Skype, нажать на кнопку «Add to Slack» и ввести на
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