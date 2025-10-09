GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams oft не ограничится включением в подразделение CoreAI и миграцией инфраструктуры в облако Azure. Уже сейчас сотрудникам сервиса настоятельно рекомендуют переходить на корпоративный мессенджер Teams со Slack, который c 2020 г. принадлежит Salesforce и напрямую конкурирует с продуктом Microsoft. Это якобы способствует упрощению коммуникаций между сотрудниками GitHub и Microsoft. Планирует ли «

Чем заменить Zoom, Slack и Microsoft Teams? Чем заменить Zoom, Slack и Microsoft Teams? В мире современных корпораций, где эффективные коммуникации являются одним из ключевых элементов успеха, появление универсального инструмента для организации совместной

Владелец знаменитого корпоративного мессенджера Slack заменил 4000 работников поддержки на нейросеть и не увидел разницы ает организациям агентный ИИ-сервис Agentforce, предназначенный для оказания информационной поддержки сотрудникам и клиентам. Компания, которая с 2020 г. владеет популярным корпоративным мессенджером Slack, делает большую ставку на ИИ-агенты, считая их именно той инновацией, что позволит компании вернуться к быстрому росту. Опыт других компаний Другие крупные технологические компании тоже с

Владелец знаменитого корпоративного мессенджера Slack прекратил брать на работу программистов. ИИ отлично справляется, продуктивность выросла на треть дет к более значимому вкладу в 2027 финансовом году», – заявила Уивер в своем обращении к инвесторам. Как отмечает Reuters, Salesforce, которая с 2020 г. владеет популярным корпоративным мессенджером Slack, делает большую ставку на ИИ-агенты, считая их именно той инновацией, что позволит компании вернуться к быстрому росту. Не самый оптимистичный прогноз на ближайшее будущее свидетельствует

Андрей Лучицкий: Любая альтернатива Slack в России и в мире не будет его точной копией CNews: Чем Slack так нравился российским пользователям? Андрей Лучицкий: Начнем с того, что Slack — не самый популярный корпоративный мессенджер в России. И в мире Slack не самый распростран

Закрытые каналы Slack можно взломать с помощью ИИ Доступ к данным Уязвимость может позволить злоумышленникам украсть все, что пользователь размещает в приватном канале Slack, манипулируя языковой моделью, используемой для генерации контента. Об этом в конце августа 2024 г. говориться в отчете опубликованном на сайте Promptarmor. Slack AI - это функция,

Михаил Шишкин, Т-Банк: Найти замену Slack было сложно, поэтому пришлось ее создать на новый мессенджер» CNews: Почему Т-Банк (ранее Тинькофф) решил создать собственный корпоративный мессенджер? Продуктов на рынке и тогда и сейчас очень много, чего им не хватало, чтобы заменить вам Slack? Михаил Шишкин: Мы посмотрели множество решений российских вендоров. Изучили практически все известные open source решения, запускали фокус-группы сотрудников из разных подразделений, ана

Корпоративный мессенджер Compass теперь поддерживает перенос данных из Slack До полного ухода Slack осталось меньше месяца. Основная сложность, с которой сталкивается большинство компаний – не только поиск подходящего сервиса, но и перенос переписок из рабочего пространства Slack

Всех без исключения россиян вышвырнут из Slack через месяц. Отправлены уведомления о глобальной блокировке. Это может быть лишь началом Slack – всё Россияне в самом скором будущем лишатся возможности пользоваться корпоративным мессенджером Slack. Представители сервиса официально объявили о тотальной блокировке аккаунтов российских пользователей. Никаких исключений не будет – Slack прикрылся новыми масштабными американскими

Крупнейшее в истории внедрение российского «убийцы» Slack начинается в мощной российской золотодобывающей компании ервисных доработок. «Компания имеет успешный опыт внедрения продуктов и миграций с предыдущих решений, в т.ч. с возможностью полноценного переноса данных в широком спектре», - объяснил он. Российский Slack и «Частное Облако 2» Squadus является отечественным аналогом Slack и Microsoft Teams, а «Мой Офис Частное Облако 2» — это виртуальная рабочая среда в собственном облаке со встроенн

Qtim перешла на корпоративный мессенджер Compass Компания Qtim, разработчик цифровых платформ для онлайн-школ и образовательных организаций, перешла из Slack в корпоративный мессенджер Compass. Одна из причин – высокая стоимость американского сервиса. Кроме того, Slack ушел из России и отключает пространства российских команд. Qtim зани

Артем Чепрак, «Информтехника и Связь»: РОСЧАТ успешно заменяет как «тяжелые» решения вроде Cisco Webex, так и более легкие Slack и Skype for business следующим способом: приложение может быть развернуто и на 100 000 пользователях, но потребуется настройка балансировки при внедрении и производительный серверный кластер под РОСЧАТ. Миграция с Teams, Slack и Skype: опыт клиентов Market.CNews: Какие сценарии перехода с зарубежных систем унифицированных коммуникаций на российские стали самыми распространенными? Артем Чепрак: Все запросы можно

«Мой офис» крупно обновил свою замену Slack и Microsoft Teams. Добавлены секретные чаты, повышена безопасность чатах, назначать аудио- и видеоконференции из календаря почты, получать от чат-бота уведомления о предстоящих встречах. «Squadus обладает функциональностью, привычной пользователям Microsoft Teams и Slack. В частности, в программе есть аналогичные группы коммуникаций, такие как команды и каналы, а также возможность их гибкого структурирования, которые активно используют пользователи Teams»

Придется учить английский. Slack отключает поддержку русского языка назло всем россиянам Смахнуть пыль со словаря Американский корпоративный мессенджер Slack готовится отключить поддержку русского языка, о чем разработчики сообщили в разделе под

Slack изгоняет российских бесплатных пользователей. Есть потенциальное решение Slack избавляется от россиян Корпоративный мессенджер Slack, второй по популярности в мире после Microsoft Teams, готовит санкции против своих росс

Россияне создали бесплатный корпоративный мессенджер – «убийцу» Slack и Teams Российский ответ Slack Российская компания «Омега-софт» сообщила о запуске отечественного корпоративного мессе

Slack без предупреждения удаляет российские аккаунты. Пострадали разработчики Сбербанка Удаление аккаунтов Пользователи из России начали сообщать об удалении аккаунтов в корпоративном мессенджере Slack. Среди них есть и разработчики Сбербанка. На это первым обратило внимание интернет-издание VC.ru. С 12 марта 2022 г. в магазинах App Store и Google Play на страницах приложения Slack

Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack ВКС) анонсировала релиз Trueconf 8 – защищенного российского мессенджера. Создателями продукт позиционируется как инструмент «все в одном» и предлагается в качестве замены Telegram, Microsoft Teams и Slack в сфере корпоративных коммуникаций. Решение получило современный дизайн и независимые от ВКС групповые чаты, поддержку конференций до 1 тыс. участников и возможность совместной работы с д

Mail.ru превратила свой мессенджер Myteam в прямого конкурента Slack и Microsoft Teams ассказал CNews управляющий директор «Mail.ru Цифровые технологии» Павел Гонтарев. В число основных конкурентов Myteam, в том числе и на российском рынке, входят американские корпоративные мессенджеры Slack и Microsoft Teams. Другие возможности Myteam После запуска новой версии Myteam в сервисе появилась возможность взаимодействия с ним при помощи голоса. Для этого разработчики встроили в не

Электронная почта больше не нужна. От нее готова отказаться почти половина работников по всему миру ии Электронная почта как инструмент корпоративного общения в обозримом будущем может отойти как минимум на второй план по мере развития мессенджеров бизнес-класса. К такому выводу пришли разработчики Slack, одного из самых известных сервисов подобного рода. Они провели опрос среди 3000 сотрудников различных компаний, по принуждению или собственному желанию перешедших на удаленную работу. Ок

Хакеры крадут пароли к компьютерам на Linux, пользуясь «дырами» в приложениях Amazon, Lyft и Slack Не тот файл Злоумышленники крадут файлы с паролями к системам Linux/Unix и открывают так называемые обратные шеллы (командные оболочки), эксплуатируя уязвимости в приложениях Amazon, Zillow, Lyft и Slack NodeJS. Речь идет, в сущности, об одной и той же уязвимости, обнаруженной экспертом по безопасности по имени Алекс Бёрсан (Alex Birsan). Баг скрывается в инструментах для разработки откры

Microsoft прокачала своего «убийцу» Zoom и Slack, научив его спасать работников от выгорания. Видео Microsoft улучшила Teams Корпорация Microsoft сообщила CNews о запуске платформы Viva внутри своего корпоративного сервиса Teams, который позиционируется как прямой конкурент мессенджера Slack и сервиса видеоконференций Zoom. Viva разрабатывалась с прицелом на сотрудников, работающих удаленно по решению руководства или по собственному желанию, и в нее, помимо прочего, входят ин

Знаменитый корпоративный мессенджер Slack продан за $28 млрд Slack продался Компания Salesforce объявила о покупке корпоративного мессенджера Slack, прямого конкурента Microsoft Teams. Сделка будет завершена во II квартале финансового

Slack просит защитить ее от Microsoft: «Они хотят нас убить» Борьба мессенджеров Компания Slack Technologies, разработчик корпоративного мессенджера Slack, подала на корпорацию

В корпоративном мессенджере Slack можно пачками захватывать чужие аккаунты На автомате Уязвимость в популярнейшем бизнес-приложении Slack могла приводить к захвату аккаунтов посторонними, причем перехват контроля можно было автоматизировать. Slack уже выпустил исправление. Эксперт по безопасности и профессиональный о

«Убийца» Skype проворонил доступ к приватным бизнес-переговорам Куда делся и откуда взялся Эксперты фирмы Polyrize обнаружили критическую уязвимость в сервисе Slack, которая позволяет посторонним получать доступ к файлам, выложенным в закрытых каналах

Знаменитый корпоративный мессенджер HipChat закрыт и продан конкурирующему Slack Свернуть проекты чтобы выжить Компании Slack и Atlassian объявили о партнерстве, в рамках которого Atlassian закрывает свои корпорат

Microsoft сделала бесплатным «убийцу» всех корпоративных мессенджеров (не Skype) тной основе профильные СМИ расценивают как очередной шаг в конкуренции с корпоративным мессенджером Slack, который предлагает бесплатную версию с момента запуска в 2014 г. На запуск бесплатного

В Skype, Slack и суперзащищенном мессенджере Signal нашлась одинаковая «дыра» «Дыра» во фреймворке Серьезная уязвимость в фреймворке Electron затрагивает ряд популярнейших коммуникационных приложений, в том числе Skype, в корпоративной среде Slack и защищенный мессенджер Signal, который называют любимым мессенджером Эдварда Сноудена (Edward Snowden). «Дыра» позволяет хакерам удаленно исполнять на взломанном ПК произвольный код. Ele

Slack получил четверть миллиарда долларов инвестиций Slack оценили в $5,1 млрдКорпоративный мессенджер Slack привлек более $250 млн в ходе очередного инвестиционного раунда, который возглавил Visi

«Убийца» Slack начал с ним войну в России Миграция на Flock В мессенджер Flock была добавлена возможность миграции пользователей из Slack с сохранением всей истории чата, контактов и отправленных файлов. Создатели Flock отмечают, что переход на их платформу позволит корпоративным клиентам сэкономить: один премиум-аккаунт