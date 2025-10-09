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Slack Мессенджер Searchable Log of All Conversation and Knowledge Журнал бесед и данных с функцией поиска

СОБЫТИЯ

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09.10.2025 GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

oft не ограничится включением в подразделение CoreAI и миграцией инфраструктуры в облако Azure. Уже сейчас сотрудникам сервиса настоятельно рекомендуют переходить на корпоративный мессенджер Teams со Slack, который c 2020 г. принадлежит Salesforce и напрямую конкурирует с продуктом Microsoft. Это якобы способствует упрощению коммуникаций между сотрудниками GitHub и Microsoft. Планирует ли «
Чем заменить Zoom, Slack и Microsoft Teams?

Чем заменить Zoom, Slack и Microsoft Teams? В мире современных корпораций, где эффективные коммуникации являются одним из ключевых элементов успеха, появление универсального инструмента для организации совместной
02.09.2025 Владелец знаменитого корпоративного мессенджера Slack заменил 4000 работников поддержки на нейросеть и не увидел разницы

ает организациям агентный ИИ-сервис Agentforce, предназначенный для оказания информационной поддержки сотрудникам и клиентам. Компания, которая с 2020 г. владеет популярным корпоративным мессенджером Slack, делает большую ставку на ИИ-агенты, считая их именно той инновацией, что позволит компании вернуться к быстрому росту. Опыт других компаний Другие крупные технологические компании тоже с
28.02.2025 Владелец знаменитого корпоративного мессенджера Slack прекратил брать на работу программистов. ИИ отлично справляется, продуктивность выросла на треть

дет к более значимому вкладу в 2027 финансовом году», – заявила Уивер в своем обращении к инвесторам. Как отмечает Reuters, Salesforce, которая с 2020 г. владеет популярным корпоративным мессенджером Slack, делает большую ставку на ИИ-агенты, считая их именно той инновацией, что позволит компании вернуться к быстрому росту. Не самый оптимистичный прогноз на ближайшее будущее свидетельствует
05.09.2024 Андрей Лучицкий: Любая альтернатива Slack в России и в мире не будет его точной копией

CNews: Чем Slack так нравился российским пользователям? Андрей Лучицкий: Начнем с того, что Slack — не самый популярный корпоративный мессенджер в России. И в мире Slack не самый распростран
22.08.2024 Закрытые каналы Slack можно взломать с помощью ИИ

Доступ к данным Уязвимость может позволить злоумышленникам украсть все, что пользователь размещает в приватном канале Slack, манипулируя языковой моделью, используемой для генерации контента. Об этом в конце августа 2024 г. говориться в отчете опубликованном на сайте Promptarmor. Slack AI - это функция,
15.07.2024 Михаил Шишкин, Т-Банк: Найти замену Slack было сложно, поэтому пришлось ее создать

на новый мессенджер» CNews: Почему Т-Банк (ранее Тинькофф) решил создать собственный корпоративный мессенджер? Продуктов на рынке и тогда и сейчас очень много, чего им не хватало, чтобы заменить вам Slack? Михаил Шишкин: Мы посмотрели множество решений российских вендоров. Изучили практически все известные open source решения, запускали фокус-группы сотрудников из разных подразделений, ана
24.06.2024 Корпоративный мессенджер Compass теперь поддерживает перенос данных из Slack

До полного ухода Slack осталось меньше месяца. Основная сложность, с которой сталкивается большинство компаний – не только поиск подходящего сервиса, но и перенос переписок из рабочего пространства Slack
15.06.2024 Всех без исключения россиян вышвырнут из Slack через месяц. Отправлены уведомления о глобальной блокировке. Это может быть лишь началом

Slack – всё Россияне в самом скором будущем лишатся возможности пользоваться корпоративным мессенджером Slack. Представители сервиса официально объявили о тотальной блокировке аккаунтов российских пользователей. Никаких исключений не будет – Slack прикрылся новыми масштабными американскими
18.04.2024 Крупнейшее в истории внедрение российского «убийцы» Slack начинается в мощной российской золотодобывающей компании

ервисных доработок. «Компания имеет успешный опыт внедрения продуктов и миграций с предыдущих решений, в т.ч. с возможностью полноценного переноса данных в широком спектре», - объяснил он. Российский Slack и «Частное Облако 2» Squadus является отечественным аналогом Slack и Microsoft Teams, а «Мой Офис Частное Облако 2» — это виртуальная рабочая среда в собственном облаке со встроенн
16.11.2023 Qtim перешла на корпоративный мессенджер Compass

Компания Qtim, разработчик цифровых платформ для онлайн-школ и образовательных организаций, перешла из Slack в корпоративный мессенджер Compass. Одна из причин – высокая стоимость американского сервиса. Кроме того, Slack ушел из России и отключает пространства российских команд. Qtim зани
18.10.2023 Артем Чепрак, «Информтехника и Связь»: РОСЧАТ успешно заменяет как «тяжелые» решения вроде Cisco Webex, так и более легкие Slack и Skype for business

следующим способом: приложение может быть развернуто и на 100 000 пользователях, но потребуется настройка балансировки при внедрении и производительный серверный кластер под РОСЧАТ. Миграция с Teams, Slack и Skype: опыт клиентов Market.CNews: Какие сценарии перехода с зарубежных систем унифицированных коммуникаций на российские стали самыми распространенными? Артем Чепрак: Все запросы можно
10.07.2023 «Мой офис» крупно обновил свою замену Slack и Microsoft Teams. Добавлены секретные чаты, повышена безопасность

чатах, назначать аудио- и видеоконференции из календаря почты, получать от чат-бота уведомления о предстоящих встречах. «Squadus обладает функциональностью, привычной пользователям Microsoft Teams и Slack. В частности, в программе есть аналогичные группы коммуникаций, такие как команды и каналы, а также возможность их гибкого структурирования, которые активно используют пользователи Teams»
13.06.2023 Придется учить английский. Slack отключает поддержку русского языка назло всем россиянам

Смахнуть пыль со словаря Американский корпоративный мессенджер Slack готовится отключить поддержку русского языка, о чем разработчики сообщили в разделе под
16.02.2023 Slack изгоняет российских бесплатных пользователей. Есть потенциальное решение

Slack избавляется от россиян Корпоративный мессенджер Slack, второй по популярности в мире после Microsoft Teams, готовит санкции против своих росс
29.06.2022 Россияне создали бесплатный корпоративный мессенджер – «убийцу» Slack и Teams

Российский ответ Slack Российская компания «Омега-софт» сообщила о запуске отечественного корпоративного мессе
15.03.2022 Slack без предупреждения удаляет российские аккаунты. Пострадали разработчики Сбербанка

Удаление аккаунтов Пользователи из России начали сообщать об удалении аккаунтов в корпоративном мессенджере Slack. Среди них есть и разработчики Сбербанка. На это первым обратило внимание интернет-издание VC.ru. С 12 марта 2022 г. в магазинах App Store и Google Play на страницах приложения Slack

17.05.2021 Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack

ВКС) анонсировала релиз Trueconf 8 – защищенного российского мессенджера. Создателями продукт позиционируется как инструмент «все в одном» и предлагается в качестве замены Telegram, Microsoft Teams и Slack в сфере корпоративных коммуникаций. Решение получило современный дизайн и независимые от ВКС групповые чаты, поддержку конференций до 1 тыс. участников и возможность совместной работы с д
28.04.2021 Mail.ru превратила свой мессенджер Myteam в прямого конкурента Slack и Microsoft Teams

ассказал CNews управляющий директор «Mail.ru Цифровые технологии» Павел Гонтарев. В число основных конкурентов Myteam, в том числе и на российском рынке, входят американские корпоративные мессенджеры Slack и Microsoft Teams. Другие возможности Myteam После запуска новой версии Myteam в сервисе появилась возможность взаимодействия с ним при помощи голоса. Для этого разработчики встроили в не
08.04.2021 Электронная почта больше не нужна. От нее готова отказаться почти половина работников по всему миру

ии Электронная почта как инструмент корпоративного общения в обозримом будущем может отойти как минимум на второй план по мере развития мессенджеров бизнес-класса. К такому выводу пришли разработчики Slack, одного из самых известных сервисов подобного рода. Они провели опрос среди 3000 сотрудников различных компаний, по принуждению или собственному желанию перешедших на удаленную работу. Ок
03.03.2021 Хакеры крадут пароли к компьютерам на Linux, пользуясь «дырами» в приложениях Amazon, Lyft и Slack

Не тот файл Злоумышленники крадут файлы с паролями к системам Linux/Unix и открывают так называемые обратные шеллы (командные оболочки), эксплуатируя уязвимости в приложениях Amazon, Zillow, Lyft и Slack NodeJS. Речь идет, в сущности, об одной и той же уязвимости, обнаруженной экспертом по безопасности по имени Алекс Бёрсан (Alex Birsan). Баг скрывается в инструментах для разработки откры
05.02.2021 Microsoft прокачала своего «убийцу» Zoom и Slack, научив его спасать работников от выгорания. Видео

Microsoft улучшила Teams Корпорация Microsoft сообщила CNews о запуске платформы Viva внутри своего корпоративного сервиса Teams, который позиционируется как прямой конкурент мессенджера Slack и сервиса видеоконференций Zoom. Viva разрабатывалась с прицелом на сотрудников, работающих удаленно по решению руководства или по собственному желанию, и в нее, помимо прочего, входят ин
02.12.2020 Знаменитый корпоративный мессенджер Slack продан за $28 млрд

Slack продался Компания Salesforce объявила о покупке корпоративного мессенджера Slack, прямого конкурента Microsoft Teams. Сделка будет завершена во II квартале финансового

23.07.2020 Slack просит защитить ее от Microsoft: «Они хотят нас убить»

Борьба мессенджеров Компания Slack Technologies, разработчик корпоративного мессенджера Slack, подала на корпорацию
17.03.2020 В корпоративном мессенджере Slack можно пачками захватывать чужие аккаунты

На автомате Уязвимость в популярнейшем бизнес-приложении Slack могла приводить к захвату аккаунтов посторонними, причем перехват контроля можно было автоматизировать. Slack уже выпустил исправление. Эксперт по безопасности и профессиональный о
23.12.2019 «Убийца» Skype проворонил доступ к приватным бизнес-переговорам

Куда делся и откуда взялся Эксперты фирмы Polyrize обнаружили критическую уязвимость в сервисе Slack, которая позволяет посторонним получать доступ к файлам, выложенным в закрытых каналах

27.07.2018 Знаменитый корпоративный мессенджер HipChat закрыт и продан конкурирующему Slack

Свернуть проекты чтобы выжить Компании Slack и Atlassian объявили о партнерстве, в рамках которого Atlassian закрывает свои корпорат
13.07.2018 Microsoft сделала бесплатным «убийцу» всех корпоративных мессенджеров (не Skype)

тной основе профильные СМИ расценивают как очередной шаг в конкуренции с корпоративным мессенджером Slack, который предлагает бесплатную версию с момента запуска в 2014 г. На запуск бесплатного
25.01.2018 В Skype, Slack и суперзащищенном мессенджере Signal нашлась одинаковая «дыра»

«Дыра» во фреймворке Серьезная уязвимость в фреймворке Electron затрагивает ряд популярнейших коммуникационных приложений, в том числе Skype, в корпоративной среде Slack и защищенный мессенджер Signal, который называют любимым мессенджером Эдварда Сноудена (Edward Snowden). «Дыра» позволяет хакерам удаленно исполнять на взломанном ПК произвольный код. Ele
18.09.2017 Slack получил четверть миллиарда долларов инвестиций

Slack оценили в $5,1 млрдКорпоративный мессенджер Slack привлек более $250 млн в ходе очередного инвестиционного раунда, который возглавил Visi
07.06.2017 «Убийца» Slack начал с ним войну в России

Миграция на Flock В мессенджер Flock была добавлена возможность миграции пользователей из Slack с сохранением всей истории чата, контактов и отправленных файлов. Создатели Flock отмечают, что переход на их платформу позволит корпоративным клиентам сэкономить: один премиум-аккаунт

15.01.2016 Skype интегрировали со Slack

В Skype добавлена возможность интеграции с корпоративным мессенджером Slack. Пока нововведение доступно в режиме превью. Для того, чтобы настроить интеграцию, нужно перейти на специальную страницу на сайте Skype, нажать на кнопку «Add to Slack» и ввести на

Публикаций - 249, упоминаний - 297

Slack и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 80
Telegram Group 2940 65
Google LLC 12688 49
Microsoft Corporation - GitHub 1075 38
Salesforce 498 33
Meta Platforms - Facebook 4621 26
VK - Mail.ru Group 3602 26
Apple Inc 13154 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 24
Dropbox 527 23
Yandex - Яндекс 9216 21
Amazon Inc - Amazon.com 3277 20
Cisco Systems 5372 17
Ростелеком 10948 15
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 15
TrueConf - ТруКонф 454 14
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 13
X Corp - Twitter 2938 13
9594 13
Oracle Corporation 7074 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 12
OpenAI 541 11
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 11
Zendesk 39 10
Box inc - box.com - box.net 375 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Adobe Figma 73 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 7
Runscope 7 7
SAP SE 5601 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Snapchat 151 6
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 6
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 6
Dell EMC 5180 6
Intel Corporation 12811 6
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 6
Spirit DSP - Спирит Корп 482 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 11
Uber 357 9
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
DST Global - Digital Sky Technologies 229 4
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Coursera 65 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Почта России ПАО 2370 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Walt Disney Company 647 2
Superjob - Суперджоб 858 2
Airbnb 101 2
Block - Square 203 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Etsy - Blackbird Technologies 23 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
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Абсолют Банк 249 1
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