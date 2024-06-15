Всех без исключения россиян вышвырнут из Slack через месяц. Отправлены уведомления о глобальной блокировке. Это может быть лишь началом

Корпоративный мессенджер Slack объявил о полной приостановке учетных записей пользователей из России. Нельзя исключать, что примеру Slack скоро могут последовать Apple и Google со своими магазинами приложений для iOS и Android, а также десятки других ИТ-компаний США, к чьим сервисам россияне привыкли за долгие годы.

Slack – всё

Россияне в самом скором будущем лишатся возможности пользоваться корпоративным мессенджером Slack. Представители сервиса официально объявили о тотальной блокировке аккаунтов российских пользователей. Никаких исключений не будет – Slack прикрылся новыми масштабными американскими санкциями, которые вступили в силу середине июня 2024 г. CNews писал о них в подробностях.

Slack – это один из самых известных и популярных корпоративных мессенджеров в мире. Это американский сервис, и главным его конкурентом является Microsoft Teams – тоже американский мессенджер. Ранее Teams тоже вводил ограничения против россиян, но тотальными их назвать нельзя.

На поиск замены Slack и переезд на новый сервис у российских пользователей мессенджера будет ровно 30 дней. Напомним, что в марте 2024 г. корпорация Microsoft объявила об изгнании россиян из своих облаков и выдала им лишь около недели на перенос всей налаженной инфраструктуры в другое облако.

Mikhail Nilov / Pexels Пользоваться Slack россияне больше не смогут. Возможно, другие сервисы возьмут с него пример

Уведомление о приближающейся блокировке профиля Slack разослал официально. Его должны получить все российские пользователи мессенджера.

«Slack соблюдает законы о санкциях и экспортном контроле США, Европейского союза и других применимых юрисдикций, включая ограничения на предоставление программного обеспечения и услуг в Россию, – говорится в сообщении (цитата по РИА «Новости»). – Наши данные указывают на то, что ваша учетная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи, и приостановим его через 30 дней».

Обмануть, возможно, не получится

Как правило, россияне обходят подобного рода блокировки при помощи временной смены IP-адреса на зарубежный. Сервисы «понимают», что пользователь находится не в России, и часто угроза заморозки его аккаунта нивелируется.

Но этот ставший уже привычным для миллионов россиян метод обмана западных сервисов может не сработать в случае со Slack. Мессенджер, по всей видимости, использует различные способы поиска связей пользователей с Россией.

Исполнительный директор сервиса онлайн-общения «МТС Линк» (входит в экосистему оператора МТС) Павел Потехин сообщил РИА «Новости»: «По нашим данным, письмо получают в том числе и компании, которые приобретали лицензию на использование Slack за рубежом».

Раньше надо было думать

Slack уже давно показал свое истинное отношение к российским пользователям, так что тотальная блокировка их профилей была лишь вопросом времени. А теперь и случай «удачный» представился – подоспели новые антироссийские санкции запада.

CNews писал, что Slack поспешил оказаться в числе первых, кто начал давление на россиян. Еще в марте 2022 г. он начал блокировать и удалять российские аккаунты, в первую очередь связанные с компаниями, попавшими тогда под санкции. Например, своего профиля в сервисе тогда лишился Сбербанк.

Но до массовых репрессий в отношении россиян Slack тогда не опустился. Блокировки профилей прекратились столь же резко, сколь и начались, и затем более двух лет Slack россиян почти не тревожил. Лишь в феврале 2023 г. он решил отключить бесплатных пользователей из России, но эта проблема решалась быстро – достаточно было привязать аккаунт к почте, зарегистрированной на иностранном сервисе, например, на Gmail. В июле 2023 г. мессенджер отключил поддержку русского языка в своем интерфейсе.

Выбор альтернатив невероятно велик

За почти два с половиной года с момента, когда на Россию обрушились первые санкции Запада, в стране появилось огромное количество заменителей Slack и Microsoft Teams. Свои корпоративные мессенджеры развивают как крупные корпорации, так и небольшие стартапы, а в некоторых случаях клиентам и вовсе предлагают целую экосистему из сервисов. Пример – «Яндекс 360» и отдельная его версия для коммерческих клиентов «Яндекс 360 для бизнеса».

Также свой мессенджер есть, к примеру, у холдинга VK – он носит название «VK Мессенджер», который теперь будет развиваться вместо ICQ.

К числу российских корпоративных мессенджеров также относятся сервисы Compass и eXpress.

Дальше будет хуже

Существует очень высокая вероятность того, что примеру Slack последуют и другие американские ИТ-компании, так как они все вынуждены подчиняться решениям властей своей страны. Новый пакет санкций США, принятый 12 июня 2024 г., вводит запрет на оказание россиянам ряда услуг в сфере информационных технологий.

В частности, с 12 сентября 2024 г. будет действовать запрет на предоставление всем россиянам проектных услуг, а также услуг ИТ-консалтинга, облачные технологии, как и техподдержка, тоже под запретом, как и целый ряд различных специализированных компьютерных программ.

Нельзя исключать, что в скором будущем санкции могут поддержать, к примеру, Google и Apple – они способны выгнать россиян из своих магазинов приложений и других сервисов, в том числе и тех, у которых до сих пор нет российских аналогов.

«Cообщения, подобные тому, что разослал своим пользователям Slack – только начало длинной цепочки подобных событий, – сказал CNews Евгений Громаковский, CEO корпоративного мессенджера Compass. – Многие сервисы и так не принимали платежи от российского бизнеса и всячески дистанцировались от денег. Да, новые ограничения американского регулятора не говорят напрямую, что перекрыть доступ нужно вообще всем пользователям. Однако западные разработчики пойдут на такой шаг. В России они не зарабатывают, поэтому занимать неоднозначную позицию с точки зрения бизнеса нет смысла».

«Решение Slack – только первый звоночек, и до сентября мы возможно увидим еще несколько подобных решений со стороны других вендоров. И это повод для российских компаний не только переезжать на отечественные продукты, но и разворачивать большинство сервисов на собственных серверах. Так бизнес-процессы не будут зависеть от решения нескольких вендоров», – добавил Громаковский.