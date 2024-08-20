VK уничтожает конкурентов своего мессенджера. Закрыт легендарный аналог ICQ и Telegram, который развивался 21 год .ru Агент» и просто «М-Агент». На момент своего появления в 2003 г. это был отечественный конкурент ICQ. «Агент Mail.ru» просуществовал 21 год. За это время он вышел на всех популярных программ

Конец эпохи: Легендарный мессенджер ICQ прекращает работу VK закрыл ICQ Интернет-холдинг VK сообщил о прекращении поддержки работы мессенджера ICQ. Сервис

Легендарная ICQ исчезла из магазина приложений для Android ICQ больше нет Мессенджер ICQ исчез из фирменного каталога приложений для операционной системы Android – Google Play. П

«Аська» возвращается. Грядет масштабный перезапуск легендарной ICQ Россия вспомнила про ICQ Интернет-холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, намерен вернуть к жизни мессендже

Гонконгцы массово бегут с WhatsApp на знаменитый российский мессенджер. И это не Telegram Резкий взлет популярности ICQ В Гонконге резко выросла популярность мессенджера ICQ, который принадлежит российс

От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность ах всех фабрик ОСК, с учетом их резервирования и бронирования. Головной офис также может отслеживать потребности всех фабрик онлайн. До появления централизованной системы такие вопросы решались через ICQ или e-mail. Более чем в два раза сократились затраты на программное обеспечение, поскольку лицензировать одну систему, даже дублированную, значительно выгоднее, чем четыре (в головном офисе

Mail.ru возродила мессенджер ICQ. Что в нем нового? Перерожденный ICQ Холдинг Mail.ru Group запустил мессенджер ICQ New, основанный на оригинальном I

В ICQ появились групповые видеозвонки Mail.ru Group объявила о том, что в новых версиях ICQ для Windows и Mac появились групповые аудио- и видеозвонки, дополнительные функции чата и удобная навигация.Теперь в аудио- и видеочатах ICQ можно общаться не только с одним собеседн

ICQ внедрила антиспам-систему для фото и картинок Mail.Ru Group объявила о внедрении в ICQ нового алгоритма борьбы со спамом, в основе которого лежат нейронные сети: он позволяет отфильтровать нежелательные изображения, которые нарушают правила сервиса. Система уже тестируется в

В ICQ появилась поддержка сервиса автоматизации IFTTT 24 апреля 2017 г. У ICQ появилась интеграция с платформой IFTTT: теперь пользователь может упростить публикацию контента в лайвчаты и каналы одновременно с другими социальными сетями и приложениями, синхронизирова

ICQ обзавелась поддержкой новейшей технологии CallKit С поддержкой CallKit для iOS 10 звонить и отвечать на звонки через ICQ стало проще, сообщили CNews в Mail.Ru Group. Также появился новый раздел для промо-истори

В ICQ появилась обработка видео нейросетями и голосовые лайвчаты В мессенджере ICQ для Android появилась возможность обрабатывать видео с помощью нейронных сетей. Кроме того, стали доступны голосовые лайвчаты и «зеркальный» интерфейс для восточных стран, сообщили CNews в

В ICQ появилась поддержка масок в видеозвонках Mail.Ru Group анонсировала появление функции определения и обработки лиц в новой версии ICQ для iOS. Как рассказали CNews в компании, владельцы iPhone и iPad станут первыми среди пользователей ICQ, кто сможет примерить интерактивные маски во время видеозвонков, а также поде

В ICQ для Windows обновлены видеозвонки и функциональность чатов В ICQ для Windows появились новые возможности для общения в чатах и отправки мультимедиа файлов, а также обновленный VoIP-движок. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. По словам представителей

Mail.Ru Group анонсировала новые виды лайвчатов в ICQ Mail.Ru Group анонсировала в обновленной ICQ появление новых видов лайвчатов с дополнительными настройками, а также глобальный поиск по чатам. Как объяснили CNews в компании, теперь в ICQ можно создавать лайвчат-каналы, доступн

В ICQ для Android появилась обработка фотографий через нейронные сети В редакторе новой ICQ для Android появилась обработка фотографий через нейронные сети. Теперь пользователь может превратить фотографию в картину за один клик, сообщили CNews в Mail.Ru Group. Сразу после съемки ф

ICQ запускает собственный редактор для фото и видео Новая версия ICQ для Android получила мобильный редактор. Богатый функционал поможет сделать картинки и видео более информативными, яркими и смешными. Редактор ICQ позволяет рисовать прямо на фото ил

Пользователи ICQ теперь могут создать свою ленту из фотографий и коротких видео В новой ICQ появилась функция «Истории», отдельная лента для публичных фото и видео. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. Любой пользователь новой версии ICQ для Android и iOS теперь может со

В новой ICQ для Mac появились шифрование звонков и лайвчаты В новой ICQ для Mac появились сквозное шифрование звонков, расшифровка голосовых сообщений, витрина лайвчатов, а также новый дизайн. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. После обновления аудио- и ви

ICQ зашифровала видеозвонки Новая ICQ включила сквозное (end-to-end) шифрование для всех звонков и обеспечила шифрование видеосвязи для всех стран. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. Как отмечается, благодаря использованию

В новой ICQ для Windows появилась поддержка лайвчатов Пользователи Windows-версии ICQ теперь могут присоединяться к лайвчатам, а также удалять сообщения в диалогах. Об этом CN

От Telegram до ICQ: Названы самые доступные для прослушки мессенджеры. Опрос щищенности переписки. Первое место рейтинге занял Telegram, второе — WhatsApp, третье — Viber, четвертое — Skype, пятое — Google Hangouts, шестое — Facebook Messenger и, наконец, последнее, седьмое — ICQ.Методика определения позицииПосле отбора семи наиболее популярных мессенджеров, сделанного по результатам опроса клиентов и партнеров Falcongaze, аналитики оценили безопасность приложений п

В ICQ для Android появились экономичные видеозвонки и собственная камера В версии ICQ для Android появился новый режим видеозвонков, позволяющий экономить трафик и общаться пр

В ICQ для iOS появилась возможность удаления сообщений в диалогах и лайвчатах В новой версии ICQ пользователи смогут удалять свои сообщения из истории. Также появилась возможность прослушивать голосовые сообщения, сообщили CNews в Mail.Ru Group. «Теперь пользователь ICQ для iPho

Вышла первая полноценная ICQ для Linux Первая полноценная ICQ для Linux Компания Mail.ru Group выпустила финальную версию приложения ICQ для Linux спустя пять лет со дня выхода бета-версии в 2011 г. Пользователям Linux впервые стали доступны вс

Вышла версия ICQ для Linux Mail.Ru Group объявила о выпуске версии мессенджера ICQ для Linux. Новая версия получила современный дизайн, высокую скорость работы и основные возможности мессенджера, сообщили CNews в Mail.Ru Group. В частности, пользователям Linux стали досту

Mail.ru раскрывает исходный код ICQ Исходный код ICQ На сайте GitHub появился и пропал исходный код десктопного клиента ICQ компании Mail.ru Group. Первым на это обратил внимание Geektimes. Сейчас кода уже нет, но посмотреть список фай

Пользователи ICQ для Android получили доступ к созданию лайвчатов Пользователи Android-версии ICQ теперь могут создавать многотысячные лайвчаты. Кроме того, ICQ оградит их от нежелательных сообщений, сообщили CNews в Mail.Ru Group. Ранее возможность по созданию лайвчатов получили

Пользователи ICQ для iOS теперь могут создавать собственные лайвчаты Пользователи ICQ теперь смогут создавать лайвчаты на iPhone и iPad, в каждом из которых могут общаться бол

В ICQ появились многотысячные открытые чаты ICQ открыла доступ к витрине live-чатов для мобильных пользователей. В live-чате может одновременно общаться неограниченное количество участников, сообщили CNews в Mail.Ru Group. Теперь в новой ICQ появилась отдельная вкладка-витрина со списком live-чатов. Присоединиться к беседе может любой желающий. В каждом таком чате могут общаться более 10 тыс. человек. Уже сейчас пользователям <

ICQ запустила голосовые сообщения с распознаванием речи В свежей версии ICQ для iOS и Android появилась возможность отправки коротких голосовых сообщений и перевода речи в текст. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. Если человек получил несколько сообщений подря

Число пользователей ICQ в Бразилии выросло в 4 раза За 12 часов активность пользователей ICQ в Бразилии выросла больше чем в 3 раза, а количество новых установок увеличилось в 4 раза. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. «Это не первый случай, когда пользователи активно переключ

В новой ICQ для iOS доступны быстрые видеозвонки и удаление истории переписки Обновилось приложение ICQ для iOS — увеличилась скорость и качество соединения при звонках, а также появилась возможность полностью удалять историю беседы. Об этом CNews сообщили в Mail.ru Group. Обновленную ICQ<

В новой ICQ для Android можно бесследно стирать историю переписки Обновился мессенджер ICQ для Android. В новой версии приложения реализован ряд улучшений: увеличена скорость работы программы и добавлен запуск фронтальной-камеры перед видеосоединением. Также в мессенджере появила

ICQ обновилась для планшетов и поддержала Android Wear ICQ адаптировала дизайн для планшетов и поддержала умные часы на Android Wear. В новой ICQ появился специальный адаптивный интерфейс для планшетов, который полностью соответствует рекомендациям Material Design. Теперь список контактов и окно диалога отображаются на одном экране:

ICQ добавила расширенные настройки приватности и обновила дизайн своей iOS-версии теперь меню управления находится на нижней панели, что позволяет легко получить доступ к контактам, поиску, темам оформления, стикерам, рассказали в компании. В настройках приватности обновленной iOS ICQ можно скрыть текст push-уведомлений на экране телефона, чтобы обеспечить дополнительную конфиденциальность, а также защитить вход в приложение PIN-кодом или Touch ID. Для каждого чата тепер

Вышла Android-версия ICQ в стиле Material Design приложения, соответствующую гайдлайнам Material Design. В приложение добавлен список звонков и оптимизировано сохранение изображений, сообщили CNews в Mail.Ru Group. По информации компании, интерфейс ICQ органично вписывается в новый стиль Android: в частности, в приложении появились плавающие кнопки, нажатие на которые сопровождается характерной «пульсирующей» анимацией. Страница профиля с

Вышла новая версия ICQ для OS X Вышла новая версия ICQ для OS X. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. Теперь владельцы MacBook смогут сделать беседы эмоциональней, добавив к сообщениям стикеры. Кроме того, в новой версии стало удобнее просма

В ICQ для Android появилась поддержка GIF и возможность делиться стикерами в соцсетях Новая версия ICQ для Android поддерживает анимированные GIF-изображения, а также позволяет делиться фотографиями и стикерами в социальных сетях. Об этом CNews сообщили в компании Mail.Ru Group. Так, ICQ<