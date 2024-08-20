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VK Mail.ru Group ICQ Аська мессенджер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|20.08.2024
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VK уничтожает конкурентов своего мессенджера. Закрыт легендарный аналог ICQ и Telegram, который развивался 21 год
.ru Агент» и просто «М-Агент». На момент своего появления в 2003 г. это был отечественный конкурент ICQ. «Агент Mail.ru» просуществовал 21 год. За это время он вышел на всех популярных программ
|24.05.2024
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Конец эпохи: Легендарный мессенджер ICQ прекращает работу
VK закрыл ICQ Интернет-холдинг VK сообщил о прекращении поддержки работы мессенджера ICQ. Сервис
|13.07.2023
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Легендарная ICQ исчезла из магазина приложений для Android
ICQ больше нет Мессенджер ICQ исчез из фирменного каталога приложений для операционной системы Android – Google Play. П
|16.03.2022
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«Аська» возвращается. Грядет масштабный перезапуск легендарной ICQ
Россия вспомнила про ICQ Интернет-холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, намерен вернуть к жизни мессендже
|25.01.2021
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Гонконгцы массово бегут с WhatsApp на знаменитый российский мессенджер. И это не Telegram
Резкий взлет популярности ICQ В Гонконге резко выросла популярность мессенджера ICQ, который принадлежит российс
|21.04.2020
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От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность
ах всех фабрик ОСК, с учетом их резервирования и бронирования. Головной офис также может отслеживать потребности всех фабрик онлайн. До появления централизованной системы такие вопросы решались через ICQ или e-mail. Более чем в два раза сократились затраты на программное обеспечение, поскольку лицензировать одну систему, даже дублированную, значительно выгоднее, чем четыре (в головном офисе
|06.04.2020
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Mail.ru возродила мессенджер ICQ. Что в нем нового?
Перерожденный ICQ Холдинг Mail.ru Group запустил мессенджер ICQ New, основанный на оригинальном I
|26.06.2017
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В ICQ появились групповые видеозвонки
Mail.ru Group объявила о том, что в новых версиях ICQ для Windows и Mac появились групповые аудио- и видеозвонки, дополнительные функции чата и удобная навигация.Теперь в аудио- и видеочатах ICQ можно общаться не только с одним собеседн
|19.05.2017
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ICQ внедрила антиспам-систему для фото и картинок
Mail.Ru Group объявила о внедрении в ICQ нового алгоритма борьбы со спамом, в основе которого лежат нейронные сети: он позволяет отфильтровать нежелательные изображения, которые нарушают правила сервиса. Система уже тестируется в
|24.04.2017
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В ICQ появилась поддержка сервиса автоматизации IFTTT
24 апреля 2017 г. У ICQ появилась интеграция с платформой IFTTT: теперь пользователь может упростить публикацию контента в лайвчаты и каналы одновременно с другими социальными сетями и приложениями, синхронизирова
|17.11.2016
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ICQ обзавелась поддержкой новейшей технологии CallKit
С поддержкой CallKit для iOS 10 звонить и отвечать на звонки через ICQ стало проще, сообщили CNews в Mail.Ru Group. Также появился новый раздел для промо-истори
|21.10.2016
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В ICQ появилась обработка видео нейросетями и голосовые лайвчаты
В мессенджере ICQ для Android появилась возможность обрабатывать видео с помощью нейронных сетей. Кроме того, стали доступны голосовые лайвчаты и «зеркальный» интерфейс для восточных стран, сообщили CNews в
|23.09.2016
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В ICQ появилась поддержка масок в видеозвонках
Mail.Ru Group анонсировала появление функции определения и обработки лиц в новой версии ICQ для iOS. Как рассказали CNews в компании, владельцы iPhone и iPad станут первыми среди пользователей ICQ, кто сможет примерить интерактивные маски во время видеозвонков, а также поде
|15.09.2016
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В ICQ для Windows обновлены видеозвонки и функциональность чатов
В ICQ для Windows появились новые возможности для общения в чатах и отправки мультимедиа файлов, а также обновленный VoIP-движок. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. По словам представителей
|09.09.2016
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Mail.Ru Group анонсировала новые виды лайвчатов в ICQ
Mail.Ru Group анонсировала в обновленной ICQ появление новых видов лайвчатов с дополнительными настройками, а также глобальный поиск по чатам. Как объяснили CNews в компании, теперь в ICQ можно создавать лайвчат-каналы, доступн
|24.08.2016
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В ICQ для Android появилась обработка фотографий через нейронные сети
В редакторе новой ICQ для Android появилась обработка фотографий через нейронные сети. Теперь пользователь может превратить фотографию в картину за один клик, сообщили CNews в Mail.Ru Group. Сразу после съемки ф
|09.08.2016
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ICQ запускает собственный редактор для фото и видео
Новая версия ICQ для Android получила мобильный редактор. Богатый функционал поможет сделать картинки и видео более информативными, яркими и смешными. Редактор ICQ позволяет рисовать прямо на фото ил
|01.07.2016
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Пользователи ICQ теперь могут создать свою ленту из фотографий и коротких видео
В новой ICQ появилась функция «Истории», отдельная лента для публичных фото и видео. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. Любой пользователь новой версии ICQ для Android и iOS теперь может со
|03.06.2016
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В новой ICQ для Mac появились шифрование звонков и лайвчаты
В новой ICQ для Mac появились сквозное шифрование звонков, расшифровка голосовых сообщений, витрина лайвчатов, а также новый дизайн. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. После обновления аудио- и ви
|19.05.2016
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ICQ зашифровала видеозвонки
Новая ICQ включила сквозное (end-to-end) шифрование для всех звонков и обеспечила шифрование видеосвязи для всех стран. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. Как отмечается, благодаря использованию
|25.04.2016
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В новой ICQ для Windows появилась поддержка лайвчатов
Пользователи Windows-версии ICQ теперь могут присоединяться к лайвчатам, а также удалять сообщения в диалогах. Об этом CN
|22.04.2016
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От Telegram до ICQ: Названы самые доступные для прослушки мессенджеры. Опрос
щищенности переписки. Первое место рейтинге занял Telegram, второе — WhatsApp, третье — Viber, четвертое — Skype, пятое — Google Hangouts, шестое — Facebook Messenger и, наконец, последнее, седьмое — ICQ.Методика определения позицииПосле отбора семи наиболее популярных мессенджеров, сделанного по результатам опроса клиентов и партнеров Falcongaze, аналитики оценили безопасность приложений п
|22.04.2016
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В ICQ для Android появились экономичные видеозвонки и собственная камера
В версии ICQ для Android появился новый режим видеозвонков, позволяющий экономить трафик и общаться пр
|31.03.2016
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В ICQ для iOS появилась возможность удаления сообщений в диалогах и лайвчатах
В новой версии ICQ пользователи смогут удалять свои сообщения из истории. Также появилась возможность прослушивать голосовые сообщения, сообщили CNews в Mail.Ru Group. «Теперь пользователь ICQ для iPho
|25.03.2016
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Вышла первая полноценная ICQ для Linux
Первая полноценная ICQ для Linux Компания Mail.ru Group выпустила финальную версию приложения ICQ для Linux спустя пять лет со дня выхода бета-версии в 2011 г. Пользователям Linux впервые стали доступны вс
|25.03.2016
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Вышла версия ICQ для Linux
Mail.Ru Group объявила о выпуске версии мессенджера ICQ для Linux. Новая версия получила современный дизайн, высокую скорость работы и основные возможности мессенджера, сообщили CNews в Mail.Ru Group. В частности, пользователям Linux стали досту
|16.03.2016
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Mail.ru раскрывает исходный код ICQ
Исходный код ICQ На сайте GitHub появился и пропал исходный код десктопного клиента ICQ компании Mail.ru Group. Первым на это обратил внимание Geektimes. Сейчас кода уже нет, но посмотреть список фай
|10.03.2016
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Пользователи ICQ для Android получили доступ к созданию лайвчатов
Пользователи Android-версии ICQ теперь могут создавать многотысячные лайвчаты. Кроме того, ICQ оградит их от нежелательных сообщений, сообщили CNews в Mail.Ru Group. Ранее возможность по созданию лайвчатов получили
|01.03.2016
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Пользователи ICQ для iOS теперь могут создавать собственные лайвчаты
Пользователи ICQ теперь смогут создавать лайвчаты на iPhone и iPad, в каждом из которых могут общаться бол
|12.02.2016
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В ICQ появились многотысячные открытые чаты
ICQ открыла доступ к витрине live-чатов для мобильных пользователей. В live-чате может одновременно общаться неограниченное количество участников, сообщили CNews в Mail.Ru Group. Теперь в новой ICQ появилась отдельная вкладка-витрина со списком live-чатов. Присоединиться к беседе может любой желающий. В каждом таком чате могут общаться более 10 тыс. человек. Уже сейчас пользователям <
|12.01.2016
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ICQ запустила голосовые сообщения с распознаванием речи
В свежей версии ICQ для iOS и Android появилась возможность отправки коротких голосовых сообщений и перевода речи в текст. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. Если человек получил несколько сообщений подря
|17.12.2015
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Число пользователей ICQ в Бразилии выросло в 4 раза
За 12 часов активность пользователей ICQ в Бразилии выросла больше чем в 3 раза, а количество новых установок увеличилось в 4 раза. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. «Это не первый случай, когда пользователи активно переключ
|11.12.2015
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В новой ICQ для iOS доступны быстрые видеозвонки и удаление истории переписки
Обновилось приложение ICQ для iOS — увеличилась скорость и качество соединения при звонках, а также появилась возможность полностью удалять историю беседы. Об этом CNews сообщили в Mail.ru Group. Обновленную ICQ<
|04.12.2015
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В новой ICQ для Android можно бесследно стирать историю переписки
Обновился мессенджер ICQ для Android. В новой версии приложения реализован ряд улучшений: увеличена скорость работы программы и добавлен запуск фронтальной-камеры перед видеосоединением. Также в мессенджере появила
|05.11.2015
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ICQ обновилась для планшетов и поддержала Android Wear
ICQ адаптировала дизайн для планшетов и поддержала умные часы на Android Wear. В новой ICQ появился специальный адаптивный интерфейс для планшетов, который полностью соответствует рекомендациям Material Design. Теперь список контактов и окно диалога отображаются на одном экране:
|09.09.2015
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ICQ добавила расширенные настройки приватности и обновила дизайн своей iOS-версии
теперь меню управления находится на нижней панели, что позволяет легко получить доступ к контактам, поиску, темам оформления, стикерам, рассказали в компании. В настройках приватности обновленной iOS ICQ можно скрыть текст push-уведомлений на экране телефона, чтобы обеспечить дополнительную конфиденциальность, а также защитить вход в приложение PIN-кодом или Touch ID. Для каждого чата тепер
|03.08.2015
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Вышла Android-версия ICQ в стиле Material Design
приложения, соответствующую гайдлайнам Material Design. В приложение добавлен список звонков и оптимизировано сохранение изображений, сообщили CNews в Mail.Ru Group. По информации компании, интерфейс ICQ органично вписывается в новый стиль Android: в частности, в приложении появились плавающие кнопки, нажатие на которые сопровождается характерной «пульсирующей» анимацией. Страница профиля с
|31.07.2015
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Вышла новая версия ICQ для OS X
Вышла новая версия ICQ для OS X. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. Теперь владельцы MacBook смогут сделать беседы эмоциональней, добавив к сообщениям стикеры. Кроме того, в новой версии стало удобнее просма
|13.05.2015
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В ICQ для Android появилась поддержка GIF и возможность делиться стикерами в соцсетях
Новая версия ICQ для Android поддерживает анимированные GIF-изображения, а также позволяет делиться фотографиями и стикерами в социальных сетях. Об этом CNews сообщили в компании Mail.Ru Group. Так, ICQ<
|17.03.2015
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В ICQ добавили настройки приватности и поддержку Android L
В новой версии ICQ появились расширенные настройки приватности и поддержка Android L. Также по просьбам пользователей добавлена тема оформления в тёмных тонах, сообщили CNews в Mail.Ru Group. Так, в ICQ
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|Дуров Павел 329 22
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|Горный Александр 44 14
|Усманов Алишер 311 12
|Ермаков Игорь 19 12
|Артамонова Анна 183 11
|Врублевский Павел 105 8
|Фингер Грегори 13 7
|Шадаев Максут 1210 7
|Касперский Евгений 337 6
|Гусев Игорь 19 6
|Зенкин Денис 263 6
|Ксенин Алекс 311 6
|Солонин Виталий 90 6
|Цыплухин Владислав 41 6
|Мишустин Михаил 787 6
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 5
|Артимович Дмитрий 45 5
|Артимович Игорь 31 5
|Пермяков Максим 31 5
|Артимовичи (братья) 23 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Чернышенко Дмитрий 581 4
|Кириенко Владимир 148 4
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|Кириенко Сергей 149 4
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