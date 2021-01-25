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VK
Mail.ru Group
ICQ
Аська мессенджер



25.01.2021 Гонконгцы массово бегут с WhatsApp на знаменитый российский мессенджер. И это не Telegram
06.04.2020 Mail.ru возродила мессенджер ICQ. Что в нем нового?
26.06.2017 В ICQ появились групповые видеозвонки
17.11.2016 ICQ обзавелась поддержкой новейшей технологии CallKit
21.10.2016 В ICQ появилась обработка видео нейросетями и голосовые лайвчаты
23.09.2016 В ICQ появилась поддержка масок в видеозвонках
09.09.2016 Mail.Ru Group анонсировала новые виды лайвчатов в ICQ
09.08.2016 ICQ запускает собственный редактор для фото и видео
01.07.2016 Пользователи ICQ теперь могут создать свою ленту из фотографий и коротких видео
03.06.2016 В новой ICQ для Mac появились шифрование звонков и лайвчаты
19.05.2016 ICQ зашифровала видеозвонки
25.04.2016 В новой ICQ для Windows появилась поддержка лайвчатов
22.04.2016 В ICQ для Android появились экономичные видеозвонки и собственная камера
31.03.2016 В ICQ для iOS появилась возможность удаления сообщений в диалогах и лайвчатах
25.03.2016 Вышла первая полноценная ICQ для Linux
16.03.2016 Mail.ru раскрывает исходный код ICQ
10.03.2016 Пользователи ICQ для Android получили доступ к созданию лайвчатов
01.03.2016 Пользователи ICQ для iOS теперь могут создавать собственные лайвчаты
12.02.2016 В ICQ появились многотысячные открытые чаты
12.01.2016 ICQ запустила голосовые сообщения с распознаванием речи
17.12.2015 Число пользователей ICQ в Бразилии выросло в 4 раза
11.12.2015 В новой ICQ для iOS доступны быстрые видеозвонки и удаление истории переписки
05.11.2015 ICQ обновилась для планшетов и поддержала Android Wear
03.08.2015 Вышла Android-версия ICQ в стиле Material Design
31.07.2015 Вышла новая версия ICQ для OS X
13.05.2015 В ICQ для Android появилась поддержка GIF и возможность делиться стикерами в соцсетях
17.03.2015 В ICQ добавили настройки приватности и поддержку Android L
03.09.2014 Вышла новая версия ICQ для Android
18.07.2014 ICQ в Бразилии: миллион новых пользователей за неделю
08.07.2014 ICQ стала самым популярным приложением среди бразильских владельцев iOS-устройств
20.12.2012 Mail.ru развернула в Москве крупную сеть бесплатного Wi-Fi
14.11.2012 Вышла обновленная версия ICQ для iOS
22.10.2012 Вышла новая версия мессенджера ICQ для Windows
06.09.2012 Борьба со спамом лишила ICQ трети пользователей
21.06.2012 В ICQ для iPhone и Android появилась возможность подключения «Одноклассников»
21.03.2012 Вышла первая версия ICQ для смартфонов на Samsung bada
20.02.2012 В ICQ для J2ME появилась регистрация по номеру мобильного
02.02.2012 «Mail.Ru Агент» улучшил качество видеозвонков и расширил интеграцию с ICQ
20.01.2012 В ICQ появилось онлайн-радио
01.12.2011 Новые версии «Mail.Ru Агента» для Mac OS X и iOS интегрированы с ICQ

Публикаций - 807, упоминаний - 1932

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2808 206
AOL Inc 1482 140
Microsoft Corporation 20967 98
Meta - Facebook 4113 97
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1810 92
Yahoo! 3468 89
Yandex - Яндекс 4546 68
Google LLC 9407 49
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8508 45
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3737 44
Twitter 2280 44
AOL - America Online 651 35
Rambler Group - Рамблер ГК 757 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7463 32
Apple Inc - Эппл Рус 10090 29
Dr.Web - Доктор Веб 1138 29
Samsung Electronics 8925 28
Nokia Corporation 5231 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6184 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7755 22
InfoWatch - Инфовотч 816 21
Mirabilis 21 21
Telegram Group 736 19
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 17
IBM 8662 16
SearchInform - Серчинформ 197 14
Intel Corporation 10779 13
Zoom Int - Zoom Video Communications 933 13
Rambler Media 111 12
Zynga 128 11
Netscape Communications Corporation 392 11
Oracle Corporation 5800 10
Cisco Systems 4625 10
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 482 10
5008 10
AT&T Inc 1554 10
Sony 5559 9
Oracle - Sun Microsystems 2158 9
Webmoney 476 9
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1588 9
DST Global 169 32
DST - Digital Sky Technologies 84 25
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4808 9
LinkedIn 546 9
eBay Inc 1559 8
Qiwi 788 8
Naspers 65 7
Visa International 1640 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1580 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 370 6
HeadHunter Group - HH Group 382 6
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 5
Аэрофлот 614 5
Assist - Ассист 159 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1596 5
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1890 4
Почта России ПАО 1770 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 3
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 55 3
Евросеть 1342 3
Citigroup 270 3
Яндекс.Еда 98 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 226 2
ПСБ - Промсвязьбанк 634 2
Главмед - Glavmed - медицинская компания 12 2
Газпром ПАО 745 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 170 2
IKEA - ИКЕА 117 2
Открытие ФК 566 2
РВК - Российская венчурная компания 505 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 555 2
Альфа-Банк 1324 2
Шоколадница - сеть кофеен 35 2
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 54 2
American Express 301 2
Яндекс.Такси 280 2
Silver Lake Partners 75 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7314 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2339 15
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2311 13
Правительство РФ 2642 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 8
Президент Российской Федерации 1716 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 8
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 739 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1024 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1969 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 929 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2732 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 468 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 348 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 813 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1996 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1096 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2009 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1147 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 353 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 804 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 928 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1235 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 42 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 608 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2012 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1838 2
Правительство Калининградской области - Министерство социальной политики Калининградской области 3 1
ЕРКЦ - Единый расчетный кассовый центр 13 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 195 1
СБУ - Служба безопасности Украины 65 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 65 1
МФЦ Мои документы Калининграда 1 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 32 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 66 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 3
Руссофт - Russoft 338 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 2
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 29 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 32 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 66 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 128 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Единая Россия - Политическая партия 218 1
ЛДПР 97 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 160 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12112 81
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3954 68
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10068 53
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2568 40
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6272 34
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 133 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4006 29
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 28
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 712 27
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9090 27
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 649 21
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1066 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12243 21
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 614 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3067 20
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 604 19
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1780 18
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 285 17
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4881 17
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 221 16
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1807 14
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 52 14
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 615 13
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник 1121 12
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 177 12
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 295 11
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1007 11
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 169 11
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 387 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 10
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4044 10
QWERTY-клавиатура 631 10
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1385 9
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1075 9
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1028 9
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 684 9
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1136 8
OSCAR - Open System for CommunicAtion in Realtime - открытая система для общения в реальном времени 25 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3165 8
Microsoft Skype 1876 131
Microsoft Windows 10 10089 110
Microsoft MSN - Microsoft Network 582 79
Google Android 11630 74
VK - Mail.ru Одноклассники 970 73
Cisco Jabber - Мессенджер 123 67
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 105 60
QIP - Мессенджер 98 55
Apple iOS 6200 50
Linux OS 7167 50
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 239 49
Apple iPhone - серия смартфонов 5809 40
Google Talk - Google Chat 157 39
AOL Instant Messenger 90 34
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2128 32
WhatsApp Messenger 689 30
Apple - App Store 2351 29
Google Play - Google Store - Android Market 2631 28
Java - Язык программирования 2387 27
Google Gmail 776 26
Apple iPad 3535 25
Microsoft Office 2944 24
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 24
Apple Mac - Apple Macintosh 2548 23
Symbian OS 1387 23
Pidgin - Мессенджер 43 21
Microsoft Outlook 1208 20
Rakuten Viber 460 19
Apple macOS 1217 19
Microsoft Edge - браузер 1770 19
Rambler ICQ 19 18
Yahoo Messenger 61 18
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1667 17
Apple macOS X - Rhapsody 1392 17
Myspace - социальная сеть 607 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1131 13
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 128 13
Kaspersky Internet Security 346 12
Microsoft Windows XP 2284 11
Google YouTube - Видеохостинг 2168 11
Мильнер Юрий 128 18
Гришин Дмитрий 174 14
Дуров Павел 220 13
Горный Александр 38 13
Ермаков Игорь 19 12
Путин Владимир 2412 11
Гуревич Михаил 38 10
Артамонова Анна 177 10
Усманов Алишер 252 9
Ксенин Алекс 311 6
Солонин Виталий 85 6
Зенкин Денис 258 6
Касперский Евгений 286 6
Цыплухин Владислав 40 6
Врублевский Павел 81 5
Gates William Henry - Гейтс Билл 857 5
Рейман Леонид 988 4
Носик Антон 100 4
Щеголев Игорь 684 4
Мишустин Михаил 329 3
Делицын Леонид 108 3
Ющенко Александр 25 3
Ковалев Александр 156 3
Кравцов Сергей 41 3
Артимович Игорь 23 3
Медведев Дмитрий 1582 3
Шадаев Максут 416 3
Демидов Михаил 132 3
Свириденко Андрей 93 3
Раевский Алексей 74 3
Рогожин Павел 12 3
Яровая Ирина 64 3
Krebs Brian - Кребс Брайан 47 2
Steve Jobs - Стив Джобс 985 2
Никифоров Николай 1131 2
Гудилин Олег 28 2
Таврин Иван 84 2
Брюквин Юрий 280 2
Клименко Герман 46 2
Солдатов Алексей 82 2
Россия - Российская федерация - РФ 82140 256
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33942 88
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26585 55
Германия - Федеративная Республика 7775 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9489 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11585 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12021 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11528 27
Израиль 1679 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10857 24
Украина 5523 14
Бразилия - Федеративная Республика 1895 14
Европа 7245 12
Япония 7885 12
Канада 3049 11
Чехия - Чешская Республика 973 11
Франция - Французская Республика 4921 10
Индия - Республика 4072 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 9
Азия - Азиатский регион 3149 9
Европа Восточная 2806 8
Испания - Королевство 2511 7
Австралия - Австралийский Союз 2650 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1769 6
Америка 1186 6
Беларусь - Белоруссия 3191 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 5
Россия - СФО - Новосибирск 2908 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2885 5
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1229 5
Казахстан - Республика 4122 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1566 4
Европа Западная 1275 4
Турция - Турецкая республика 1474 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2129 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1724 4
Ближний Восток 2482 4
Россия - ПФО - Казань 1882 3
Африка - Африканский регион 2660 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2228 40
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5020 16
Русский язык 1653 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4074 8
Спам - Spam 238 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1097 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 6
Образование в России 551 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1227 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3622 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2741 4
Английский язык 374 3
Антитеррор 66 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 3
Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 7 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 311 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1513 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 175 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1085 2
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1494 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 2
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 40 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 103 2
Федеральное законодательство 355 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1466 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 167 2
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