Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VK
Mail.ru Group
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Аська мессенджер
Публикаций - 807, упоминаний - 1932
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мильнер Юрий 128 18
|Гришин Дмитрий 174 14
|Дуров Павел 220 13
|Горный Александр 38 13
|Ермаков Игорь 19 12
|Путин Владимир 2412 11
|Гуревич Михаил 38 10
|Артамонова Анна 177 10
|Усманов Алишер 252 9
|Ксенин Алекс 311 6
|Солонин Виталий 85 6
|Зенкин Денис 258 6
|Касперский Евгений 286 6
|Цыплухин Владислав 40 6
|Врублевский Павел 81 5
|Gates William Henry - Гейтс Билл 857 5
|Рейман Леонид 988 4
|Носик Антон 100 4
|Щеголев Игорь 684 4
|Мишустин Михаил 329 3
|Делицын Леонид 108 3
|Ющенко Александр 25 3
|Ковалев Александр 156 3
|Кравцов Сергей 41 3
|Артимович Игорь 23 3
|Медведев Дмитрий 1582 3
|Шадаев Максут 416 3
|Демидов Михаил 132 3
|Свириденко Андрей 93 3
|Раевский Алексей 74 3
|Рогожин Павел 12 3
|Яровая Ирина 64 3
|Krebs Brian - Кребс Брайан 47 2
|Steve Jobs - Стив Джобс 985 2
|Никифоров Николай 1131 2
|Гудилин Олег 28 2
|Таврин Иван 84 2
|Брюквин Юрий 280 2
|Клименко Герман 46 2
|Солдатов Алексей 82 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167351, в очереди разбора - 1045038.
Создано именных указателей - 55833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167351, в очереди разбора - 1045038.
Создано именных указателей - 55833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru