«Аська» возвращается. Грядет масштабный перезапуск легендарной ICQ

Мессенджер ICQ, принадлежащий российскому холдингу VK, до лета 2022 г. вернется к жизни в новой версии. Разработчики задумали его масштабный перезапуск. Наряду с ним готовится и новая версия корпоративного мессенджера VK Teams. Все это стало следствием антироссийских санкций и спешного бегства из России десятков ИТ-компаний.

Россия вспомнила про ICQ

Интернет-холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, намерен вернуть к жизни мессенджер ICQ, пишут «Ведомости». Вместе с ним в планы VK входит еще один перезапуск корпоративного мессенджера MyTeams. Первый, как сообщал CNews, состоялся в апреле 2021 г.

ICQ, в России известный как «Аська», в конце XX и начале XXI века был самым популярным мессенджером в мире. Это разработка израильской компании Mirabilis. С апреля 2010 г. ICQ является собственностью VK.

MyTeams представляет собой российского конкурента американских корпоративных мессенджеров Microsoft Teams и Slack. В начале марта 2022 г. Microsoft ушла из России и забрала с собой все свои программные продукты, а в середине 2022 г. Slack начал без предупреждения удалять учетные записи российских пользователей, в том числе и Сбербанка.

Взглянув на эту фотографию, многие россияне испытают очень сильное и не менее приятное чувство ностальгии

По мнению аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, VK не станет вкладывать большие средства в перезапуск своих мессенджеров. Он объяснил изданию это тем, что над проектом, вероятнее всего, будут работать штатные программисты. Кроме того, он упомянул закрытие в начале марта 2022 г. агрегатора такси «Ситимобил» (VK входит в число его совладельцев). Либин считает, что занятые в этом проекте разработчики могут переключиться на ICQ и VK Teams.

Перезапуск с привлечением властей

О подготовке к перезапуску ICQ изданию сообщил приближенный к холдингу источник. С его слов, это обсуждалось на уровне руководства VK еще в начале 2022 г., то есть еще до спецоперации в ЛНР и ДНР, которая ведется с 24 февраля 2022 г.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на неназванного федерального чиновника, антироссийские санкции и уход из России многих иностранных ИТ-компаний стали катализатором к перезапуску ICQ. Он подчеркнул, что проект уже обсуждается с российскими властями, и добавил, что и ICQ, и корпоративный мессенджер, речь о котором шла в начале марта 2022 г., VK запустит к лету 2022 г.

Не исключено, что уже в очень скором будущем ICQ «пропишется» на смартфонах большинства россиян

Почему перезапуск ICQ обсуждается на уровне властей страны, и какое отношение они будут иметь к нему, на момент публикации материала известно не было. Однако еще в декабре 2021 г. холдинг VK возглавил Владимир Кириенко. Это сын Сергея Кириенко – первого заместителя главы Администрации Президента России.

Нужно еще больше мессенджеров

Другой неназванный федеральный чиновник заявил изданию, что VK работает над новым мессенджером. «Насколько мне известно, VK планирует ускорить запуск своего нового мессенджера, но не ICQ», – сказал он.

По его мнению, это будет новый проект на базе корпоративного MyTeams. После переименования Mail.ru Group в VK он стал известен как VK Teams.

У холдинга также есть проект VK Messenger. Это средство обмена сообщениями для пользователей соцсети «Вконтакте», созданной Павлом Дуровым и перешедшим в собственность VK в 2014 г. На момент публикации материала его развитие продолжалось, но пока неясно, что его ждет после возвращения ICQ.

Добавим, что VK владеет еще одним мессенджером – в 2017 г. она запустила «ТамТам»

Попытка номер два

Ранее VK уже пытался возродить ICQ. CNews писал, что холдинг вернул мессенджер к жизни в начале апреля 2020 г., когда вся Россия ушла на самоизоляцию на почве пандемии коронавируса.

Интерфейс ICQ New после перезапуска в 2020 году

Тогда состоялся запуск проекта ICQ New, построенного на базе оригинального ICQ. От классической «Аськи» осталось лишь название – ICQ New стал полноценным современным мессенджером с возможностью голосовых и видеовызовов и обмена текстом, голосовыми сообщениями и медиаконтентом.

ICQ New имеет очень высокий рейтинг в Google Play

Оригинальная «Аська», запущенная в конце XX века, предоставляла возможность в первую текстового общения. Также была функция отправки файлов, но крайне низкая скорость интернета в России в начале XXI века и дороговизна карточек для доступа в Сеть через dial-up с почасовой оплатой не позволяла полноценно пользоваться ею.

До всероссийского признания пока далеко

Спустя почти два года с момента перезапуска ICQ New все еще не входит даже в десятку самых популярных в России мессенджеров, хотя число его скачиваний в магазине Google Play уже превысило 50 млн. По данным Statista.com, в 2021 г. россияне чаще всего общались в американском WhatsApp и британском Telegram, за которым, как и за «Вконтакте», стоит Павел Дуров.

Статистика популярности мессенджеров в России

Но VK все же удалось попасть в топ-5 данного рейтинга. Его VK Messenger находится на четвертой строчке в нем, уступа третье место израильскому Viber.

Как ICQ стал российским

Запуск ICQ состоялся в 1996 г. силами израильского стартапа Mirabilis. Спустя два года месенджер перешел в собственность американской корпорации AOL, которая отдала за него $287 млн.

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Специально для дальнейшего продвижения ICQ AOL основала отдельную одноименную компанию со штаб-квартирой в Израиле. За годы своего существования ICQ, изначально созданный под Windows, был портирован на множество различных платформ, включая Java2ME, использовавшуюся в классических сотовых телефонов.

Одна из ранних версий ICQ, вышедшая в начале XXI века

AOL владела ICQ вплоть до апреля 2010 г. пока его не купил фонд Digital Sky Technologies (DST), бывший акционер VK. Сумма сделки составила $187,5. Непосредственно к холдингу VK мессенджер перешел после реорганизации фонда DST.