Mail.ru превратила свой мессенджер Myteam в прямого конкурента Slack и Microsoft Teams

Mail.ru перезапустила корпоративный мессенджер Myteam, существующий с осени 2019 г. Она добавила в него возможность сотрудникам в офисе и на удаленке вести между собой текстовую переписку, устраивать групповые звонки и проводить вебинары в одном окне. Сервис работает в облачной среде Mail.ru, но опционально может быть развернут на локальном сервере любой компании.

Myteam 2.0

Российский ИТ-холдинг Mail.ru Group запустил новую коммуникационную платформу для гибридного офиса на базе корпоративного мессенджера Myteam. Как сообщили CNews представители холдинга, разработкой платформы занимались специалисты компании «Mail.ru Цифровые технологии» (входит в состав Mail.ru Group).

Под «гибридным офисом» разработчики подразумевают любую современную компанию, часть сотрудников которой продолжает работать непосредственно в офисе, а другая часть перешла на самоизоляцию и работает из дома. Сюда же относятся и персонал, сменивший город проживания.

После нововведения все пользователи Myteam, «офисные» или «удаленные», получили возможность вести текстовое общение, совершать аудио- и видеозвонки, устраивать видеоконференции, и все это – в режиме «одного окна», то есть в едином сервисе. Обновление также позволяет им устраивать вебинары с получением резюме в конце и сохранением переписки в соответствующей группе.

Mail.ru обновила Myteam для лучшего соответствия реалиям удаленной работы

К изменениям относится и новая функция постановки оперативных задач - их можно ставить прямо из сообщений в чате. Также в Myteam теперь есть возможность построенная наглядной организационной структуры компании – это позволит сотрудникам значительно сократить время на поиск контакта нужного коллеги.

«Переход на формат гибридного офиса связан для компании с серьезными трансформациями – организационными, управленческими, культурными. И важно, чтобы они поддерживались технологическими изменениями. Наша новая коммуникационная платформа Myteam поможет бизнесу, находящемуся в процессе переосмысления подхода к организации рабочего процесса, быстрее адаптироваться к новым реалиям. А от этого напрямую зависят скорость развития и конкурентоспособность», – рассказал CNews управляющий директор «Mail.ru Цифровые технологии» Павел Гонтарев.

В число основных конкурентов Myteam, в том числе и на российском рынке, входят американские корпоративные мессенджеры Slack и Microsoft Teams.

Другие возможности Myteam

После запуска новой версии Myteam в сервисе появилась возможность взаимодействия с ним при помощи голоса. Для этого разработчики встроили в него так называемый «Цифровой помощник», базирующийся на алгоритмах искусственного интеллекта, что дает ему возможность, в частности, поддерживать диалог на естественном языке.

Основные функции Myteam

«Цифровой помощник» также может быть интегрирован в различные корпоративные системы. «Таким образом, самые частые запросы к корпоративным системам – заказ пропусков, бронирование переговорных комнат и т. д. – автоматизируются», – сообщили CNews представители Mail.ru.

Как пандемия изменила подходы к организации рабочего пространства Интеграция

Плюс ко всему, разработчики обновленного Myteam реализовали в нем возможность модульной интеграции с другими программными продуктами «Mail.ru Цифровые технолонии». «Компания может подключать и отключать их, ориентируясь на свои особенности и потребности. Таким образом, в коммуникационную платформу может быть встроена функциональность корпоративной социальной сети, сервисы для сбора обратной связи и HR-аналитики, а также модуль для обучения сотрудников», – отметили разработчики.

История и тарифы

Дебют мессенджера Myteam состоялся сравнительно недавно – Mail.ru выпустила его в середине сентября 2019 г. Он изначально позиционировался как универсальный инструмент для решения персональных и командных задач сотрудников и упрощения рабочих процессов.

Сервис работает на Android, iOS, Windows, macOS и Linux. Для пользователей других платформ предусмотрена веб-версия, работающая через браузер.

Разработчики реализовали значительный спектр настроек безопасности, позволяющих исключить утечку корпоративных данных. По умолчанию Myteam запускается в облаке серверах Mail.ru, то есть распространяется по модели «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) и предоставляется заказчику по подписке. Для компаний, не желающих, чтобы сотрудники вели рабочую переписку на сторонних серверах, могут выбрать второй вариант поставки – коробочный (On-Premise). В этом случае весь сервис будет развернут на локальных мощностях компании, плюс дополнительно компании могут заказать оформление мессенджера в своем фирменном стиле.

Для пользователей Myteam доступно три тарифа, один из которых полностью бесплатный. В него входит только базовый мессенджер с минимальным набором функций. Тариф на использование расширенной версии корпоративного мессенджера стоил на момент публикации материала от 1590 руб. в месяц – цена зависит от количества пользователей.

Самый дорогой тариф стоит минимум 3990 руб. в месяц. Дополнительно предусмотрена опция редактирования документов Word, таблиц Excel, презентаций PowerPoint и заметок Note в облаке – она увеличивает стоимость тарифа еще минимум на 4990 руб. в месяц.