Mail.ru возродила мессенджер ICQ. Что в нем нового?

Mail.ru Group создал мессенджер ICQ New на основе оригинального ICQ. Сервис претерпел серьезные изменения, получив новый дизайн, встроенный искусственный интеллект и новые возможности группового общения – к беседе в нем могут присоединяться десятки тысяч пользователей.



Перерожденный ICQ

Холдинг Mail.ru Group запустил мессенджер ICQ New, основанный на оригинальном ICQ. Как сообщили CNews представители холдинга, мобильное приложение доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play и Apple App Store.

Помимо этого, ICQ New вышел и для настольных ПК – на момент публикации материала с официального сайта мессенджера можно было скачать версии для Windows, Linux и macOS. Дополнительно доступна веб-версия сервиса, работающая напрямую из браузера, без необходимости установки программы на ПК.

Основные особенности мессенджера

Разработчики ICQ New делали упор на голосовую и видеосвязь, в том числе и групповую – мессенджер позволяет приглашать в такого рода беседы до 30 человек. В то же время количество участников классических текстовых чатов практически не имеет ограничений – по информации холдинга, в одной беседе могут принимать участие десятки тысяч человек. Еще одна новая функция мессенджера – возможность создания и ведения каналов.

ICQ New для настольных ПК внешне напоминает Telegram

ICQ New умеет в автоматическом режиме превращать аудио в текст (расшифровывать голосовые сообщения), используя распознавания речи за авторством MRG Tech Lab – технологического подразделения Mail.ru. Мессенджер также содержит новую систему быстрых ответов Smart Reply, за счет которой можно сократить время на написание ответа.

Используя нейросети, Smart Reply подсказывает пользователю готовые ответы на основе контекста беседы. В качестве ответов Smart Reply предлагает как короткие фразы, так и подходящие стикеры. В случае если пользователь решил сообщение самостоятельно, мессенджер предложит ему заменить слово, фразу или смайлик на стикер.

Чатботы, конфиденциальность и новый дизайн

Разработчики ICQ New создали для мессенджера новый визуальный стиль, позаимствовав у оригинального ICQ лишь фирменный логотип в виде цветка ромашки. Однако и он претерпел изменения, став более минималистичным и лишившись части лепестков – если в оригинальном логотипе их было восемь, то теперь осталось лишь пять. Внешне новый дизайн ICQ напоминает Telegram.

Мобильная версия ICQ New и обновленный логотип

В ICQ New появилась платформа для создания чат-ботов, позволяющая расширить список возможностей мессенджера. По данным представителей Mail.ru, в настоящее время в сервисе действуют боты WikipediaBot для поиска определений неизвестных слов «Википелии», и GiphyBot, который занимается подбором анимированных изображений в формате GIF.

Еще одно нововведение – это пересмотренный раздел настроек конфиденциальности. Месседжер позволяет пользователю запретить входящие голосовые и видео-вызовы и добавление его в группы и скрыть номер телефона даже от тех, кто состоит с ним в одном чате. Помимо этого, можно активировать функцию запроса PIN-кода при каждом запуске мессенджера, чтобы исключить попадание истории общения не в те руки.

История ICQ

Оригинальный мессенджер ICQ был создан в 1996 г. израильской компанией Mirabilis. В 1998 г. его новым владельцем стала американская корпорация AOL, купившая его за $287 млн. Специально для дальнейшего продвижения ICQ AOL основала отдельную одноименную компанию со штаб-квартирой в Израиле. За годы своего существования ICQ, изначально созданный под Windows, был портирован на множество различных платформ, включая Java2ME, использовавшуюся в классических сотовых телефонов.

Оригинальный логотип ICQ

В апреле 2010 г., как сообщал CNews, мессенджер ICQ стал российским: компания была приобретена за $187,5 млн фондом Digital Sky Technologies (DST), являвшимся акционером Mail.ru Group. Непосредственно к холдингу Mail.ru Group мессенджер перешел после реорганизации фонда DST.

Актуальную российскую аудиторию ICQ в Mail.ru не раскрывают, но, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope, в январе 2020 г. она составляла 439 тыс. пользователей. Для сравнения, у заблокированного в России Telegram этот показатель равен 22 млн, а у Viber и WhatsApp – 34 и 68 млн соответственно.

Добавим, что Mail.ru владеет еще двумя мессенджерами – 2017 г. она запустила «ТамТам», а в 2019 г. начал работать корпоративный мессенджер MyTeam.