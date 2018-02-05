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DST Global Digital Sky Technologies

DST Global - Digital Sky Technologies


05.02.2018 Тайный партнер Усманова владел акциями американских интернет-компаний на $80 млн
28.02.2014 Мильнер и Усманов бегут из Facebook, Groupon и Zynga
07.11.2013 Twitter оценили в $14 млрд
07.10.2013 Усманов и Мильнер вложили в Twitter сотни миллионов долларов
08.04.2013 Менеджеры DST запустили собственный стартап
05.05.2012 Mail.ru и Усманов заработают на Facebook больше Цукерберга
30.03.2012 Юрий Мильнер больше не играет с Zynga
03.02.2012 DST Global купил 4% немецкого онлайн-ритейлера Zalando
04.10.2011 Россияне решили купить Yahoo
23.09.2011 Русские покупают долю китайского интернет-гиганта
02.08.2011 DST Global вложила $50 млн в медицинский стартап ZocDoc
02.08.2011 Россияне приобрели 5% Twitter
25.07.2011 DST Global инвестирует $40 млн в интернет-сервис аренды квартир
08.07.2011 Юрий Мильнер вложит деньги в Twitter
04.07.2011 Zynga раскрыла русских совладельцев
06.06.2011 Россияне вложили в Groupon $151 млн
03.06.2011 Юрий Мильнер вложился в стартап, адаптирующий сайты для планшетов
18.05.2011 Фонд DST Global 2 собрал $1 млрд на инвестиции в интернет-проекты
30.03.2011 Владельцы Mail.ru и ICQ вложились в крупнейший китайский онлайн-магазин
30.03.2011 Фонд DST Global вложил деньги в крупнейшего китайского онлайн-ритейлера
25.03.2011 Юрий Мильнер купил особняк в Калифорнии за $75 млн. ФОТО
21.02.2011 DST вложит деньги в музыкальный сервис Spotify
07.12.2010 DST передумал финансировать Twitter
11.10.2010 Mail.ru Group проведет IPO до конца 2010 г.
16.09.2010 Фонд DST переименовали в Mail.ru Group
01.09.2010 Россияне избавились от польских "Одноклассников"
14.07.2010 Россияне получили полный контроль над Mail.ru
13.07.2010 Фонд DST закрыл сделку по покупке ICQ
16.06.2010 Против продажи ICQ русским выступили США
24.05.2010 Россияне станут совладельцами знаменитых интернет-проектов из разных стран мира
28.04.2010 Русские купили «Аську»
28.04.2010 Русские купили ICQ
19.04.2010 Русские купили долю в американском интернет-сервисе коллективных покупок
13.04.2010 Китайцы хотят заработать на Mail.ru, «Одноклассниках» и «ВКонтакте»
16.12.2009 Усманов купил американского разработчика игр для Facebook
24.11.2009 Российского разработчика игр продают в ЮАР
27.05.2009 Русские акционеры нужны Facebook как админресурс?
25.05.2009 Владелец Mail.ru и «Одноклассников» покупает долю в Facebook
30.06.2006 Российская биометрия идет в Индию

Публикаций - 210, упоминаний - 308

DST Global упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 3198 115
Meta Platforms - Facebook 4337 82
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2628 60
Zynga Game Network 131 43
Twitter 2693 26
Microsoft Corporation 23479 25
AOL Inc 1586 23
Google LLC 10928 23
Yandex - Яндекс 5654 23
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 252 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6925 20
Alibaba Group 386 17
Yahoo! 3687 14
Apple Inc 11172 11
Mirabilis 24 10
Tencent 133 10
Amazon Inc - Amazon.com 2798 8
Telegram Group 1037 7
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 65 7
Xiaomi 1288 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8034 6
VK - Mail.ru Port.ru 90 6
Rambler Group - Рамблер ГК 854 6
Pixonic 21 6
Nival - Нивал - Nival Interactive - Nival Online - Nival Network 170 5
Oracle Corporation 6299 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2767 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9414 5
Bebo - социальная сеть 81 5
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 505 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4149 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1318 4
PayPal 646 4
МФ технологии - МФТ 32 4
Myriad 17 4
Aros SEQ - SEC Consult Services 1614 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10050 4
Grishin Robotics 29 4
Deus Craft 7 3
Panzerdog 9 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 668 26
Naspers 79 21
HeadHunter Group - HH Group 286 19
Qiwi 923 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1009 13
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 536 13
Раунд 288 12
Airbnb 81 11
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 150 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6181 10
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 64 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5775 9
Tiger Global Management 41 8
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 8
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 33 8
Газпром ПАО 1150 7
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 56 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 6
Silver Lake Partners 76 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 439 5
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2370 5
Sequoia Capital 106 5
General Catalyst 22 5
Россети Ленэнерго 2345 5
eBay Inc 1597 4
Naspers - Prosus Ventures 18 4
JD.com - Jingdong Mall 83 4
Greylock Partners 38 4
ГПБ - Газпромбанк 939 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 129 4
Union Square Ventures 13 4
Accel Partners 48 4
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 96 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 284 4
Credit Suisse - Кредит Свисс 166 4
Walmart - Wal-Mart Stores 366 3
VK Delivery club 225 3
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 37 3
Uber 305 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 937 13
Администрация Президента РФ 977 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9071 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17931 6
Президент Российской Федерации 3705 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10366 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2019 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3682 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1545 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 204 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2375 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 721 2
Федеральное казначейство России 1548 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4305 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 177 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 109 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 126 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 36 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 153 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2503 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2334 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1389 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 680 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 13
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 79 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 53 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8865 91
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79117 80
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6208 42
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25015 33
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4386 22
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15995 19
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры 1227 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9699 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53127 13
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4375 13
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21318 9
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VK - Mail.ru Одноклассники 1479 43
Groupon - Групон - скидочный сервис 199 42
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 859 35
Microsoft Windows 2000 12665 20
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 211 13
Microsoft Windows 14421 11
Google Android 12528 10
WhatsApp Messenger 852 9
Age of Kings 3445 8
Microsoft Skype 1972 7
Linux OS 8222 6
Apple iPhone 6 6171 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 745 5
QIP - Мессенджер 104 5
Rakuten Viber 527 5
Apple macOS 1705 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6612 5
Apple iOS 6785 5
Alibaba Taobao 30 4
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 4
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 100 4
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 34 4
My.Games 58 4
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 31 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1076 4
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 139 3
Nigma.ru - Нигма - Российская интеллектуальная метапоисковая система 46 3
Microsoft Windows BitLocker 1275 3
Google Gmail 833 3
Microsoft Windows 7 1883 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 683 3
Deus Craft - Grand Hotel Mania 7 3
Yelp 43 3
Microsoft Teams 365 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3165 3
Apple - App Store 2596 3
Google Play - Google Store - Android Market 2930 3
Google YouTube - Видеохостинг 2424 3
Apple iPad 3736 3
Мильнер Юрий 132 96
Усманов Алишер 288 54
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 308 18
Дуров Павел 249 16
Гришин Дмитрий 190 16
Фролкин Михаил 16 13
Таврин Иван 98 10
Кириенко Сергей 145 7
Делицын Леонид 116 7
Вировиц Юрий 6 6
Фингер Григорий 16 6
Кириенко Владимир 131 6
Левиев Лев 18 5
Ma Jack - Ма Джек 21 5
Gates William Henry - Гейтс Билл 897 4
Мацанюк Игорь 20 4
Мирилашвили Вячеслав 9 4
Гуревич Михаил 40 4
Медведев Дмитрий 1629 4
Thiel Peter - Тиль Питер 28 4
Фингер Грегори 7 4
Щербович Илья 10 3
Yang Jerry - Янг Джерри 84 3
Фридман Михаил 110 3
Никольский Владимир 11 3
Saverin Eduardo - Саверин Эдуардо 8 3
Винчер Михаил 4 3
Белоусов Сергей 234 3
Рейман Леонид 1031 3
Путин Владимир 2723 3
Клименко Герман 46 3
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 294 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
Добродеев Борис 95 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 147 3
Носик Антон 103 3
Романенко Андрей 90 3
Чемезов Сергей 137 2
Ким Борис 73 2
Иванов Сергей 369 2
Россия - РФ - Российская федерация 122579 168
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50141 77
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15055 36
Израиль 2605 19
Европа 21294 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17042 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39273 14
Германия - Федеративная Республика 12005 13
Украина 7260 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12808 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14917 9
Беларусь - Белоруссия 4240 9
Индия - Республика 5066 8
Африка - Африканский регион 3266 8
США - Калифорния 4665 7
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 913 7
Южная Корея - Республика 6281 6
ЮАР - Южно-Африканская Республика 529 6
США - Калифорния - Сан-Франциско 1384 6
Нидерланды 3301 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1622 6
Япония 12875 5
Бразилия - Федеративная Республика 2088 5
Латвия - Латвийская Республика 792 5
Чехия - Чешская Республика 1277 5
Азия - Азиатский регион 4656 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 866 5
Великобритания - Лондон 2364 5
Турция - Турецкая республика 2064 5
Европа Восточная 2997 4
Швеция - Королевство 3457 4
Финляндия - Финляндская Республика 3467 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3306 4
Казахстан - Республика 4835 4
Литва - Литовская Республика 621 3
Китай - Шанхай 739 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13136 3
Великобритания - Виргинские Острова 222 3
Сингапур - Республика 1626 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1333 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13908 100
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1718 68
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4610 37
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41877 29
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4238 28
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6853 23
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 489 19
Инвестиции венчурные - Venture investments 1852 15
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2973 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4044 12
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 810 12
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5211 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4251 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41607 10
Финансовые показатели 2071 10
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3894 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19977 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23902 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9917 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1898 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8265 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 3965 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10647 6
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 98 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3265 5
Юриспруденция - Jurisprudence 6214 5
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 1835 5
Английский язык 6156 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1287 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5229 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1748 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5157 4
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1331 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9171 4
Аренда 2128 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1601 4
Кредитование - Сrediting 5097 4
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