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DST Global Digital Sky Technologies
СОБЫТИЯ
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|16.06.2023
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Много портов не бывает: разветвители A4Tech DST-40C, DST-60C, DST-80C
Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, выпустила три модели разветвителей: DST-40C, DST-60C, DST-80C. Все три модели поставляются в алюминиевом корпусе нейтрального серого цвета. Они отличаются компактным размером, большим количеством различных портов и
|05.02.2018
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Тайный партнер Усманова владел акциями американских интернет-компаний на $80 млн
Неизвестные подробности про группу фондов DST В базе данных офшоров Международного союза журналистов-расследователей (ICIJ) обнаружилас
|28.02.2014
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Мильнер и Усманов бегут из Facebook, Groupon и Zynga
Группа фондов DST, находящаяся под управлением Юрия Мильнера и инвестирующая средства преимущественно Алише
|07.11.2013
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Twitter оценили в $14 млрд
а оказалась еще выше. Это стало хорошей новостью и для российских акционеров Twitter: группы фондов DST Global, которой руководит основатель Mail.Ru Group Юрий Мильнер. DST управляет сре
|07.10.2013
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Усманов и Мильнер вложили в Twitter сотни миллионов долларов
канской комиссии по ценным бумагам свой инвестиционный проспект. Из него следует, что группа фондов DST Global владеет более чем 5% акций сервиса микроблогов. Фонды DST Global находятся
|08.04.2013
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Менеджеры DST запустили собственный стартап
Станислав Савельев, бывший сотрудник инвестиционной компании Digital Sky Technologies (DST), в партнерстве с другими экс-менеджерами группы в феврале 2013 г. запустил сервис, предо
|05.05.2012
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Mail.ru и Усманов заработают на Facebook больше Цукерберга
. Дополнительно Mail.ru Group сможет продать 1,69 млн акций за $47,3 млн — $59,1 млн. Группа фондов DST продаст 26,25 млн акций, выручив за них $735 млн — 918 млн. Управляющим группы является о
|30.03.2012
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Юрий Мильнер больше не играет с Zynga
Юрий Мильнер более не контролирует офшор DST Investments 5, говорится в сообщении самой компании, размещенной на сайте Американской ко
|21.03.2012
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Юрий Мильнер запустит новый инвестфонд на $1 млрд
Российская инвестиционная компания Digital Sky Technologies, основанная Юрием Мильнером, сейчас занимается сбором средств от инв
|03.02.2012
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DST Global купил 4% немецкого онлайн-ритейлера Zalando
Российский инвестфонд DST Global приобрел долю в немецком онлайн-ритейлере Zalando, который занимается торговлей од
|09.12.2011
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Россияне инвестировали в шведскую систему онлайн-платежей
мации TechCrunch, основными инвесторами стали два фонда: американский General Atlantic и российский DST Global Юрия Мильнера. О том, как были распределены доли партнеров, не сообщается. Получен
|04.10.2011
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Россияне решили купить Yahoo
Инвестфонд DST Group вместе с частной инвестиционной фирмой Silver Lake Partners и китайским холдингом A
|23.09.2011
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Русские покупают долю китайского интернет-гиганта
Возглавляемый Юрием Мильнером инвестиционный фонд DST Global вместе с американским фондом Silver Lake и китайской частной инвестиционной фирмой
|02.08.2011
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DST Global вложила $50 млн в медицинский стартап ZocDoc
Инвестиционный фонд DST Global Юрия Мильнера вложил $50 млн в стартап ZocDoc. В рамках данного раунда инвестиций
|02.08.2011
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Россияне приобрели 5% Twitter
ную информацию о том, что одним из его основных инвесторов стала российская инвестиционная компания DST Global, принадлежащая Юрию Мильнеру и Алишеру Усманову. «Мы многое сделали за короткое вр
|25.07.2011
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DST Global инвестирует $40 млн в интернет-сервис аренды квартир
к $112 млн, сообщил проект. В пул инвесторов, возглавляемый фондом Andreessen Horowitz, вошли также DST Global и фонд General Catalyst. «С сильной командой управленцев и вовлеченным мировым соо
|08.07.2011
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Юрий Мильнер вложит деньги в Twitter
нд инвестиций, который планируется разделить на два этапа, возглавит российский инвестиционный фонд DST Global Юрия Мильнера. Также в нем будут участвовать фонды, уже являющиеся инвесторами Twi
|04.07.2011
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Zynga раскрыла русских совладельцев
дует, что Mail.ru Group владеет 10,4 млн обыкновенных акций класса «B» (1,8% от общего числа), фонд DST Global – 22,4 млн акций этого же типа (3,8%). Таким образом, в совокупности доля россиян
|06.06.2011
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Россияне вложили в Groupon $151 млн
ности, в апреле 2010 г. компания Mail.ru Group, называвшаяся в тот момент Digital Sky Technologies (DST), приобрела 3,1 млн привилегированных акций класса F за $100 млн. А в январе текущего год
|03.06.2011
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Юрий Мильнер вложился в стартап, адаптирующий сайты для планшетов
получении $5 млн инвестиций от группы инвесторов, среди которых основатель российского инвестфонда DST Global и известный интернет-инвестор Юрий Мильнер. OnSwipe разработал платформу, с помощь
|31.05.2011
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Русские инвесторы нашли новую «бомбу»: турсервис для суточной аренды жилья
торого раунда финансирования от нескольких инвесторов, среди которых российский инвестиционный фонд DST Global. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на осведомленные источники. В рамк
|18.05.2011
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Фонд DST Global 2 собрал $1 млрд на инвестиции в интернет-проекты
DST Global 2, новый фонд владельцев DST Global Алишера Усманова и Юрия Мильнера, собрал около $1 млрд на инвестиции. Об этом сооб
|30.03.2011
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Владельцы Mail.ru и ICQ вложились в крупнейший китайский онлайн-магазин
Российский инвестфонд DST Global, владеющий активами в Facebook, и других крупных интернет-компаниях, присоединился
|30.03.2011
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Фонд DST Global вложил деньги в крупнейшего китайского онлайн-ритейлера
Российский инвестфонд DST Global присоединился к группе инвесторов, вложивших крупную сумму (сотни миллионов долларов) в крупнейшего китайского ритейлера 360buy.com. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылк
|25.03.2011
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Юрий Мильнер купил особняк в Калифорнии за $75 млн. ФОТО
Юрий Мильнер, глава и совладелец инвестиционного фонда DST Global, владеющего активами в Facebook, Mail.Ru, «Одноклассниках», «В Контакте» и других
|21.02.2011
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DST вложит деньги в музыкальный сервис Spotify
дится в процессе завершения крупного раунда финансирования, возглавит который российский инвестфонд DST Global. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на ряд достоверных источников. Раз
|07.12.2010
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DST передумал финансировать Twitter
Российский инвестиционный фонд DST Global отказался от идеи инвестирования в сервис микроблогов Twitter. Об этом сообщает из
|11.10.2010
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Mail.ru Group проведет IPO до конца 2010 г.
о на 25 октября, прайсинг планируется в начале ноября. Напомним, что фонд Digital Sky Technologies (DST) переименовали в Mail.ru Group в середине сентября текущего года. Смена имени связана «с
|16.09.2010
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Фонд DST переименовали в Mail.ru Group
Инвестиционный фонд Digital Sky Technologies (DST) сменил имя. Теперь фонд будет называться Mail.ru Group. Смена имени связана «с операцион
|01.09.2010
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Россияне избавились от польских "Одноклассников"
Фонд Digital Sky Technologies (DST) сообщил о консолидации 100% акций социальной сети «Одноклассники». DST напрямую и
|14.07.2010
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Россияне получили полный контроль над Mail.ru
африканский медиахолдинг Naspers Limited и российский инвестиционный фонд Digital Sky Technologies (DST) сегодня, 14 июля, объявили о том, что фонд Myriad International Holdings B.V., дочерняя
|13.07.2010
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Фонд DST закрыл сделку по покупке ICQ
Российский фонд Digital Sky Technologies (DST) объявил о том, что закрыл сделку по приобретению сервиса ICQ у компании AOL. DST
|16.06.2010
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Против продажи ICQ русским выступили США
а мгновенных сообщений ICQ за $187,5 млн российским инвестиционным фондом Digital Sky Technologies (DST), наращивающим пакет своих интернет-активов, сообщает английская Financial Times (FT). По
|24.05.2010
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Россияне станут совладельцами знаменитых интернет-проектов из разных стран мира
Digital Sky Technologies (DST), крупнейший российский инвестиционный фонд, инвестирующий в веб-проекты, готовится к при
|28.04.2010
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Русские купили «Аську»
рами которого являются предприниматели Юрий Мильнер, Грегори Фингер и Алишер Усманов. За $187,5 млн DST приобрел 100% акций ICQ. Гендиректор AOL Тим Армстронг заявил, что рад за ICQ, которая на
|28.04.2010
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Русские купили ICQ
Сегодня, 28 апреля, компания AOL и крупнейший инвестфонд Рунета Digital Sky Technologies (DST) объявили о достижении соглашения о приобретении DST системы мгновенного обмена со
|19.04.2010
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Русские купили долю в американском интернет-сервисе коллективных покупок
аунда финансирования. Данный раунд возглавил крупнейший инвестфонд Рунета Digital Sky Technologies (DST), принадлежащий Юрию Мильнеру, Григорию Фингеру и Алишеру Усманову. Также в четвертом рау
|13.04.2010
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Китайцы хотят заработать на Mail.ru, «Одноклассниках» и «ВКонтакте»
Китайская Tencent Holdings объявила о вложении $300 млн в фонд Digital Sky Technologies (DST) и начале стратегического сотрудничества между двумя компаниями. В обмен на свои деньги T
|16.12.2009
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Усманов купил американского разработчика игр для Facebook
нгера и Алишера Усманова совместно с другими инвесторами вложил $180 млн в компанию Zynga. Средства DST составляют большую часть полученных инвестиций, следующими по размеру вложенных средств я
|14.12.2009
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Русские хотят купить ICQ
Инвестиционный фонд Алишера Усманова, Юрия Мильнера и Григория Фингера Digital Sky Technologies ведет с американской медиакомпанией AOL переговоры о покупке сервиса
DST Global и организации, системы, технологии, персоны:
|Мильнер Юрий 137 111
|Усманов Алишер 311 58
|Гришин Дмитрий 210 19
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 19
|Дуров Павел 329 16
|Фролкин Михаил 17 14
|Кириенко Сергей 149 12
|Таврин Иван 120 11
|Медведев Дмитрий 1665 9
|Фингер Грегори 13 9
|Делицын Леонид 137 9
|Фингер Григорий 17 8
|Кириенко Владимир 148 8
|Вировиц Юрий 7 7
|Рейман Леонид 1065 6
|Левиев Лев 31 5
|Мирилашвили Вячеслав 20 5
|Ma Jack - Ма Джек 27 5
|Moskovitz Dustin - Мошкович Дастин 13 5
|Pincus Mark - Пинкус Марк 10 5
|Путин Владимир 3454 5
|Греф Герман 485 5
|Чубайс Анатолий 222 5
|Дворкович Аркадий 216 5
|Bezos Jeff - Безос Джефф 177 4
|Романенко Андрей 94 4
|Вексельберг Виктор 155 4
|Сурков Владислав 73 4
|Thiel Peter - Тиль Питер 37 4
|Прохоров Михаил 41 4
|Мацанюк Игорь 23 4
|Попков Альберт 14 4
|Moskovitz Dustin - Московиц Дастин 12 4
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
|Собянин Сергей 538 4
|Чемезов Сергей 147 4
|Чачава Александр 124 3
|Клименко Герман 51 3
|Набиуллина Эльвира 123 3
|Фридман Михаил 146 3
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