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DST Global Digital Sky Technologies

DST Global - Digital Sky Technologies

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.06.2023 Много портов не бывает: разветвители A4Tech DST-40C, DST-60C, DST-80C

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, выпустила три модели разветвителей: DST-40C, DST-60C, DST-80C. Все три модели поставляются в алюминиевом корпусе нейтрального серого цвета. Они отличаются компактным размером, большим количеством различных портов и

05.02.2018 Тайный партнер Усманова владел акциями американских интернет-компаний на $80 млн

Неизвестные подробности про группу фондов DST В базе данных офшоров Международного союза журналистов-расследователей (ICIJ) обнаружилас
28.02.2014 Мильнер и Усманов бегут из Facebook, Groupon и Zynga

Группа фондов DST, находящаяся под управлением Юрия Мильнера и инвестирующая средства преимущественно Алише
07.11.2013 Twitter оценили в $14 млрд

а оказалась еще выше. Это стало хорошей новостью и для российских акционеров Twitter: группы фондов DST Global, которой руководит основатель Mail.Ru Group Юрий Мильнер. DST управляет сре
07.10.2013 Усманов и Мильнер вложили в Twitter сотни миллионов долларов

канской комиссии по ценным бумагам свой инвестиционный проспект. Из него следует, что группа фондов DST Global владеет более чем 5% акций сервиса микроблогов. Фонды DST Global находятся

08.04.2013 Менеджеры DST запустили собственный стартап

Станислав Савельев, бывший сотрудник инвестиционной компании Digital Sky Technologies (DST), в партнерстве с другими экс-менеджерами группы в феврале 2013 г. запустил сервис, предо
05.05.2012 Mail.ru и Усманов заработают на Facebook больше Цукерберга

. Дополнительно Mail.ru Group сможет продать 1,69 млн акций за $47,3 млн — $59,1 млн. Группа фондов DST продаст 26,25 млн акций, выручив за них $735 млн — 918 млн. Управляющим группы является о
30.03.2012 Юрий Мильнер больше не играет с Zynga

Юрий Мильнер более не контролирует офшор DST Investments 5, говорится в сообщении самой компании, размещенной на сайте Американской ко
21.03.2012 Юрий Мильнер запустит новый инвестфонд на $1 млрд

Российская инвестиционная компания Digital Sky Technologies, основанная Юрием Мильнером, сейчас занимается сбором средств от инв
03.02.2012 DST Global купил 4% немецкого онлайн-ритейлера Zalando

Российский инвестфонд DST Global приобрел долю в немецком онлайн-ритейлере Zalando, который занимается торговлей од
09.12.2011 Россияне инвестировали в шведскую систему онлайн-платежей

мации TechCrunch, основными инвесторами стали два фонда: американский General Atlantic и российский DST Global Юрия Мильнера. О том, как были распределены доли партнеров, не сообщается. Получен
04.10.2011 Россияне решили купить Yahoo

Инвестфонд DST Group вместе с частной инвестиционной фирмой Silver Lake Partners и китайским холдингом A
23.09.2011 Русские покупают долю китайского интернет-гиганта

Возглавляемый Юрием Мильнером инвестиционный фонд DST Global вместе с американским фондом Silver Lake и китайской частной инвестиционной фирмой
02.08.2011 DST Global вложила $50 млн в медицинский стартап ZocDoc

Инвестиционный фонд DST Global Юрия Мильнера вложил $50 млн в стартап ZocDoc. В рамках данного раунда инвестиций

02.08.2011 Россияне приобрели 5% Twitter

ную информацию о том, что одним из его основных инвесторов стала российская инвестиционная компания DST Global, принадлежащая Юрию Мильнеру и Алишеру Усманову. «Мы многое сделали за короткое вр
25.07.2011 DST Global инвестирует $40 млн в интернет-сервис аренды квартир

к $112 млн, сообщил проект. В пул инвесторов, возглавляемый фондом Andreessen Horowitz, вошли также DST Global и фонд General Catalyst. «С сильной командой управленцев и вовлеченным мировым соо
08.07.2011 Юрий Мильнер вложит деньги в Twitter

нд инвестиций, который планируется разделить на два этапа, возглавит российский инвестиционный фонд DST Global Юрия Мильнера. Также в нем будут участвовать фонды, уже являющиеся инвесторами Twi
04.07.2011 Zynga раскрыла русских совладельцев

дует, что Mail.ru Group владеет 10,4 млн обыкновенных акций класса «B» (1,8% от общего числа), фонд DST Global – 22,4 млн акций этого же типа (3,8%). Таким образом, в совокупности доля россиян

06.06.2011 Россияне вложили в Groupon $151 млн

ности, в апреле 2010 г. компания Mail.ru Group, называвшаяся в тот момент Digital Sky Technologies (DST), приобрела 3,1 млн привилегированных акций класса F за $100 млн. А в январе текущего год
03.06.2011 Юрий Мильнер вложился в стартап, адаптирующий сайты для планшетов

получении $5 млн инвестиций от группы инвесторов, среди которых основатель российского инвестфонда DST Global и известный интернет-инвестор Юрий Мильнер. OnSwipe разработал платформу, с помощь
31.05.2011 Русские инвесторы нашли новую «бомбу»: турсервис для суточной аренды жилья

торого раунда финансирования от нескольких инвесторов, среди которых российский инвестиционный фонд DST Global. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на осведомленные источники. В рамк
18.05.2011 Фонд DST Global 2 собрал $1 млрд на инвестиции в интернет-проекты

DST Global 2, новый фонд владельцев DST Global Алишера Усманова и Юрия Мильнера, собрал около $1 млрд на инвестиции. Об этом сооб
30.03.2011 Владельцы Mail.ru и ICQ вложились в крупнейший китайский онлайн-магазин

Российский инвестфонд DST Global, владеющий активами в Facebook, и других крупных интернет-компаниях, присоединился
30.03.2011 Фонд DST Global вложил деньги в крупнейшего китайского онлайн-ритейлера

Российский инвестфонд DST Global присоединился к группе инвесторов, вложивших крупную сумму (сотни миллионов долларов) в крупнейшего китайского ритейлера 360buy.com. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылк
25.03.2011 Юрий Мильнер купил особняк в Калифорнии за $75 млн. ФОТО

Юрий Мильнер, глава и совладелец инвестиционного фонда DST Global, владеющего активами в Facebook, Mail.Ru, «Одноклассниках», «В Контакте» и других

21.02.2011 DST вложит деньги в музыкальный сервис Spotify

дится в процессе завершения крупного раунда финансирования, возглавит который российский инвестфонд DST Global. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на ряд достоверных источников. Раз
07.12.2010 DST передумал финансировать Twitter

Российский инвестиционный фонд DST Global отказался от идеи инвестирования в сервис микроблогов Twitter. Об этом сообщает из
11.10.2010 Mail.ru Group проведет IPO до конца 2010 г.

о на 25 октября, прайсинг планируется в начале ноября. Напомним, что фонд Digital Sky Technologies (DST) переименовали в Mail.ru Group в середине сентября текущего года. Смена имени связана «с

16.09.2010 Фонд DST переименовали в Mail.ru Group

Инвестиционный фонд Digital Sky Technologies (DST) сменил имя. Теперь фонд будет называться Mail.ru Group. Смена имени связана «с операцион
01.09.2010 Россияне избавились от польских "Одноклассников"

Фонд Digital Sky Technologies (DST) сообщил о консолидации 100% акций социальной сети «Одноклассники». DST напрямую и
14.07.2010 Россияне получили полный контроль над Mail.ru

африканский медиахолдинг Naspers Limited и российский инвестиционный фонд Digital Sky Technologies (DST) сегодня, 14 июля, объявили о том, что фонд Myriad International Holdings B.V., дочерняя

13.07.2010 Фонд DST закрыл сделку по покупке ICQ

Российский фонд Digital Sky Technologies (DST) объявил о том, что закрыл сделку по приобретению сервиса ICQ у компании AOL. DST

16.06.2010 Против продажи ICQ русским выступили США

а мгновенных сообщений ICQ за $187,5 млн российским инвестиционным фондом Digital Sky Technologies (DST), наращивающим пакет своих интернет-активов, сообщает английская Financial Times (FT). По
24.05.2010 Россияне станут совладельцами знаменитых интернет-проектов из разных стран мира

Digital Sky Technologies (DST), крупнейший российский инвестиционный фонд, инвестирующий в веб-проекты, готовится к при
28.04.2010 Русские купили «Аську»

рами которого являются предприниматели Юрий Мильнер, Грегори Фингер и Алишер Усманов. За $187,5 млн DST приобрел 100% акций ICQ. Гендиректор AOL Тим Армстронг заявил, что рад за ICQ, которая на
28.04.2010 Русские купили ICQ

Сегодня, 28 апреля, компания AOL и крупнейший инвестфонд Рунета Digital Sky Technologies (DST) объявили о достижении соглашения о приобретении DST системы мгновенного обмена со
19.04.2010 Русские купили долю в американском интернет-сервисе коллективных покупок

аунда финансирования. Данный раунд возглавил крупнейший инвестфонд Рунета Digital Sky Technologies (DST), принадлежащий Юрию Мильнеру, Григорию Фингеру и Алишеру Усманову. Также в четвертом рау
13.04.2010 Китайцы хотят заработать на Mail.ru, «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

Китайская Tencent Holdings объявила о вложении $300 млн в фонд Digital Sky Technologies (DST) и начале стратегического сотрудничества между двумя компаниями. В обмен на свои деньги T
16.12.2009 Усманов купил американского разработчика игр для Facebook

нгера и Алишера Усманова совместно с другими инвесторами вложил $180 млн в компанию Zynga. Средства DST составляют большую часть полученных инвестиций, следующими по размеру вложенных средств я
14.12.2009 Русские хотят купить ICQ

Инвестиционный фонд Алишера Усманова, Юрия Мильнера и Григория Фингера Digital Sky Technologies ведет с американской медиакомпанией AOL переговоры о покупке сервиса

Публикаций - 229, упоминаний - 372

DST Global и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3602 140
Meta Platforms - Facebook 4621 89
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 72
Zynga Game Network 133 44
Google LLC 12690 31
Microsoft Corporation 25775 30
AOL Inc - America Online 1883 29
Yandex - Яндекс 9216 29
X Corp - Twitter 2938 28
МегаФон 10742 23
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 21
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 19
Alibaba Group 473 18
Yahoo! 3726 17
Mirabilis 28 14
Apple Inc 13156 13
Tencent 190 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
Telegram Group 2940 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 9
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 8
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Pixonic 23 7
Bebo - социальная сеть 81 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 6
Ростелеком 10948 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Xiaomi - Сяоми 2232 6
РБК - Медиамир 53 5
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 5
Oracle Corporation 7074 5
МФ технологии - МФТ 37 5
BIT.Games 10 4
Panzerdog 10 4
Deus Craft 8 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
Myriad Group - Purple Labs - Esmertec 22 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 32
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 31
Naspers 85 25
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 24
NanduQ - Qiwi 1013 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 15
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 14
Tiger Global Management 44 13
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 13
Airbnb 101 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 10
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 10
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 10
Газпром ПАО 1493 9
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
Sequoia Capital 115 6
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 6
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 6
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 6
General Catalyst 23 6
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Россети Ленэнерго 1699 5
Greylock Partners 38 5
Naspers - Prosus Ventures 21 5
eBay Inc 1640 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 5
JD.com - Jingdong Mall 101 4
Accel Partners 49 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 4
FF Angel - Founders Fund 17 4
Union Square Ventures 13 4
USM Holdings - Ardoe Finance 13 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 100
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 29
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 24
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 21
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
Data monetization - Монетизация данных 1965 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 6
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 52
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 44
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 44
Google Android 15244 15
Microsoft Windows 2000 8678 14
Microsoft Windows 16882 14
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 13
Apple iOS 8583 10
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 200 8
Linux OS 11533 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
VK - Mail.ru - Одноклассники - ТамТам - TamTam - ОК сообщения - мессенджер 66 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 7
Apple macOS 2419 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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