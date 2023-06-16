DST Global - Digital Sky Technologies

Много портов не бывает: разветвители A4Tech DST-40C, DST-60C, DST-80C Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, выпустила три модели разветвителей: DST-40C, DST-60C, DST-80C. Все три модели поставляются в алюминиевом корпусе нейтрального серого цвета. Они отличаются компактным размером, большим количеством различных портов и

Тайный партнер Усманова владел акциями американских интернет-компаний на $80 млн Неизвестные подробности про группу фондов DST В базе данных офшоров Международного союза журналистов-расследователей (ICIJ) обнаружилас

Мильнер и Усманов бегут из Facebook, Groupon и Zynga Группа фондов DST, находящаяся под управлением Юрия Мильнера и инвестирующая средства преимущественно Алише

Twitter оценили в $14 млрд а оказалась еще выше. Это стало хорошей новостью и для российских акционеров Twitter: группы фондов DST Global, которой руководит основатель Mail.Ru Group Юрий Мильнер. DST управляет сре

Усманов и Мильнер вложили в Twitter сотни миллионов долларов канской комиссии по ценным бумагам свой инвестиционный проспект. Из него следует, что группа фондов DST Global владеет более чем 5% акций сервиса микроблогов. Фонды DST Global находятся

Менеджеры DST запустили собственный стартап Станислав Савельев, бывший сотрудник инвестиционной компании Digital Sky Technologies (DST), в партнерстве с другими экс-менеджерами группы в феврале 2013 г. запустил сервис, предо

Mail.ru и Усманов заработают на Facebook больше Цукерберга . Дополнительно Mail.ru Group сможет продать 1,69 млн акций за $47,3 млн — $59,1 млн. Группа фондов DST продаст 26,25 млн акций, выручив за них $735 млн — 918 млн. Управляющим группы является о

Юрий Мильнер больше не играет с Zynga Юрий Мильнер более не контролирует офшор DST Investments 5, говорится в сообщении самой компании, размещенной на сайте Американской ко

Юрий Мильнер запустит новый инвестфонд на $1 млрд Российская инвестиционная компания Digital Sky Technologies, основанная Юрием Мильнером, сейчас занимается сбором средств от инв

DST Global купил 4% немецкого онлайн-ритейлера Zalando Российский инвестфонд DST Global приобрел долю в немецком онлайн-ритейлере Zalando, который занимается торговлей од

Россияне инвестировали в шведскую систему онлайн-платежей мации TechCrunch, основными инвесторами стали два фонда: американский General Atlantic и российский DST Global Юрия Мильнера. О том, как были распределены доли партнеров, не сообщается. Получен

Россияне решили купить Yahoo Инвестфонд DST Group вместе с частной инвестиционной фирмой Silver Lake Partners и китайским холдингом A

Русские покупают долю китайского интернет-гиганта Возглавляемый Юрием Мильнером инвестиционный фонд DST Global вместе с американским фондом Silver Lake и китайской частной инвестиционной фирмой

DST Global вложила $50 млн в медицинский стартап ZocDoc Инвестиционный фонд DST Global Юрия Мильнера вложил $50 млн в стартап ZocDoc. В рамках данного раунда инвестиций

Россияне приобрели 5% Twitter ную информацию о том, что одним из его основных инвесторов стала российская инвестиционная компания DST Global, принадлежащая Юрию Мильнеру и Алишеру Усманову. «Мы многое сделали за короткое вр

DST Global инвестирует $40 млн в интернет-сервис аренды квартир к $112 млн, сообщил проект. В пул инвесторов, возглавляемый фондом Andreessen Horowitz, вошли также DST Global и фонд General Catalyst. «С сильной командой управленцев и вовлеченным мировым соо

Юрий Мильнер вложит деньги в Twitter нд инвестиций, который планируется разделить на два этапа, возглавит российский инвестиционный фонд DST Global Юрия Мильнера. Также в нем будут участвовать фонды, уже являющиеся инвесторами Twi

Zynga раскрыла русских совладельцев дует, что Mail.ru Group владеет 10,4 млн обыкновенных акций класса «B» (1,8% от общего числа), фонд DST Global – 22,4 млн акций этого же типа (3,8%). Таким образом, в совокупности доля россиян

Россияне вложили в Groupon $151 млн ности, в апреле 2010 г. компания Mail.ru Group, называвшаяся в тот момент Digital Sky Technologies (DST), приобрела 3,1 млн привилегированных акций класса F за $100 млн. А в январе текущего год

Юрий Мильнер вложился в стартап, адаптирующий сайты для планшетов получении $5 млн инвестиций от группы инвесторов, среди которых основатель российского инвестфонда DST Global и известный интернет-инвестор Юрий Мильнер. OnSwipe разработал платформу, с помощь

Русские инвесторы нашли новую «бомбу»: турсервис для суточной аренды жилья торого раунда финансирования от нескольких инвесторов, среди которых российский инвестиционный фонд DST Global. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на осведомленные источники. В рамк

Фонд DST Global 2 собрал $1 млрд на инвестиции в интернет-проекты DST Global 2, новый фонд владельцев DST Global Алишера Усманова и Юрия Мильнера, собрал около $1 млрд на инвестиции. Об этом сооб

Владельцы Mail.ru и ICQ вложились в крупнейший китайский онлайн-магазин Российский инвестфонд DST Global, владеющий активами в Facebook, и других крупных интернет-компаниях, присоединился

Фонд DST Global вложил деньги в крупнейшего китайского онлайн-ритейлера Российский инвестфонд DST Global присоединился к группе инвесторов, вложивших крупную сумму (сотни миллионов долларов) в крупнейшего китайского ритейлера 360buy.com. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылк

Юрий Мильнер купил особняк в Калифорнии за $75 млн. ФОТО Юрий Мильнер, глава и совладелец инвестиционного фонда DST Global, владеющего активами в Facebook, Mail.Ru, «Одноклассниках», «В Контакте» и других

DST вложит деньги в музыкальный сервис Spotify дится в процессе завершения крупного раунда финансирования, возглавит который российский инвестфонд DST Global. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на ряд достоверных источников. Раз

DST передумал финансировать Twitter Российский инвестиционный фонд DST Global отказался от идеи инвестирования в сервис микроблогов Twitter. Об этом сообщает из

Mail.ru Group проведет IPO до конца 2010 г. о на 25 октября, прайсинг планируется в начале ноября. Напомним, что фонд Digital Sky Technologies (DST) переименовали в Mail.ru Group в середине сентября текущего года. Смена имени связана «с

Фонд DST переименовали в Mail.ru Group Инвестиционный фонд Digital Sky Technologies (DST) сменил имя. Теперь фонд будет называться Mail.ru Group. Смена имени связана «с операцион

Россияне избавились от польских "Одноклассников" Фонд Digital Sky Technologies (DST) сообщил о консолидации 100% акций социальной сети «Одноклассники». DST напрямую и

Россияне получили полный контроль над Mail.ru африканский медиахолдинг Naspers Limited и российский инвестиционный фонд Digital Sky Technologies (DST) сегодня, 14 июля, объявили о том, что фонд Myriad International Holdings B.V., дочерняя

Фонд DST закрыл сделку по покупке ICQ Российский фонд Digital Sky Technologies (DST) объявил о том, что закрыл сделку по приобретению сервиса ICQ у компании AOL. DST

Против продажи ICQ русским выступили США а мгновенных сообщений ICQ за $187,5 млн российским инвестиционным фондом Digital Sky Technologies (DST), наращивающим пакет своих интернет-активов, сообщает английская Financial Times (FT). По

Россияне станут совладельцами знаменитых интернет-проектов из разных стран мира Digital Sky Technologies (DST), крупнейший российский инвестиционный фонд, инвестирующий в веб-проекты, готовится к при

Русские купили «Аську» рами которого являются предприниматели Юрий Мильнер, Грегори Фингер и Алишер Усманов. За $187,5 млн DST приобрел 100% акций ICQ. Гендиректор AOL Тим Армстронг заявил, что рад за ICQ, которая на

Русские купили ICQ Сегодня, 28 апреля, компания AOL и крупнейший инвестфонд Рунета Digital Sky Technologies (DST) объявили о достижении соглашения о приобретении DST системы мгновенного обмена со

Русские купили долю в американском интернет-сервисе коллективных покупок аунда финансирования. Данный раунд возглавил крупнейший инвестфонд Рунета Digital Sky Technologies (DST), принадлежащий Юрию Мильнеру, Григорию Фингеру и Алишеру Усманову. Также в четвертом рау

Китайцы хотят заработать на Mail.ru, «Одноклассниках» и «ВКонтакте» Китайская Tencent Holdings объявила о вложении $300 млн в фонд Digital Sky Technologies (DST) и начале стратегического сотрудничества между двумя компаниями. В обмен на свои деньги T

Усманов купил американского разработчика игр для Facebook нгера и Алишера Усманова совместно с другими инвесторами вложил $180 млн в компанию Zynga. Средства DST составляют большую часть полученных инвестиций, следующими по размеру вложенных средств я