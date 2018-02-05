DST Global Digital Sky Technologies
DST Global упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мильнер Юрий 132 96
|Усманов Алишер 288 54
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 308 18
|Дуров Павел 249 16
|Гришин Дмитрий 190 16
|Фролкин Михаил 16 13
|Таврин Иван 98 10
|Кириенко Сергей 145 7
|Делицын Леонид 116 7
|Вировиц Юрий 6 6
|Фингер Григорий 16 6
|Кириенко Владимир 131 6
|Левиев Лев 18 5
|Ma Jack - Ма Джек 21 5
|Gates William Henry - Гейтс Билл 897 4
|Мацанюк Игорь 20 4
|Мирилашвили Вячеслав 9 4
|Гуревич Михаил 40 4
|Медведев Дмитрий 1629 4
|Thiel Peter - Тиль Питер 28 4
|Фингер Грегори 7 4
|Щербович Илья 10 3
|Yang Jerry - Янг Джерри 84 3
|Фридман Михаил 110 3
|Никольский Владимир 11 3
|Saverin Eduardo - Саверин Эдуардо 8 3
|Винчер Михаил 4 3
|Белоусов Сергей 234 3
|Рейман Леонид 1031 3
|Путин Владимир 2723 3
|Клименко Герман 46 3
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 294 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
|Добродеев Борис 95 3
|Bezos Jeff - Безос Джефф 147 3
|Носик Антон 103 3
|Романенко Андрей 90 3
|Чемезов Сергей 137 2
|Ким Борис 73 2
|Иванов Сергей 369 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216053, в очереди разбора - 885886.
Создано именных указателей - 109270.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.