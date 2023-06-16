Много портов не бывает: разветвители A4Tech DST-40C, DST-60C, DST-80C

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, выпустила три модели разветвителей: DST-40C, DST-60C, DST-80C. Все три модели поставляются в алюминиевом корпусе нейтрального серого цвета. Они отличаются компактным размером, большим количеством различных портов и широкой совместимостью с устройствами. Новинки подключаются к компьютеру при помощи встроенного кабеля USB Type-C. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

DST-40C оснащен двумя портами USB — 2.0 и 3.0 со скоростью передачи данных до 0,5 и 5,0 Гбит/с соответственно. Также присутствует порт HDMI, обеспечивающий передачу видео с разрешением 4K и частотой 30 Гц. Имеется порт Type-C с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Разветвитель DST-60C имеет два порта USB 3.0 и порт USB Type-C 3.0. Модель также оснащена портом HDMI 4Кх60 Гц. Дополнительно имеется два слота для SD&TF карт памяти. Вес устройства 54 грамма при габаритах 115х30х12 мм.

Модель DST-80C оснащена портами USB 2.0, USB 3.0 и USB Type-C 2.0. Для быстрой зарядки других устройств предусмотрен порт USB Type-C мощностью 100 Вт. Также доступен порт HDMI 4Кх30 Гц. Помимо слотов для карт памяти SD&TF разветвитель оснащен разъемом LAN.

Все девайсы подойдут для работы в офисе или дома, а благодаря своему компактному размеру их комфортно брать с собой в дорогу.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Merlion – это российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения.

Партнерская сеть Merlion насчитывает 8 000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 260 тыс кв. метров.