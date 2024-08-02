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A4Tech Fstyler FG, FB серия беспроводных мышей



02.08.2024 Семь новых мышей от A4Tech

– FB26CS Air2, FB45CS Air2, FG15C Air2, FG15CS Air2, FG16C Air2, FG16CS Air2 и FG45CS Air2 из серии Fstyler. Функция Air Mouse позволяет использовать устройства в двух режимах – [Desk + Air]. О
18.06.2024 A4Tech расширяет ассортимент линейки Fstyler: механические клавиатуры FS100 Neon и FS300

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила первые в серии Fstyler механические клавиатуры FS100 Neon и FS300. Модели совместимы с Windows и Mac и позволяют переключаться между ОС простым сочетанием клавиш. Об этом CNews сообщили представители Merlion.
14.06.2024 Всегда на связи: проводная гарнитура Fstyler FH150U от A4Tech

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила проводную гарнитуру FH150U из серии Fstyler. Модель укомплектована регулируемым оголовьем. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Гарнитура FH150U оснащена 40-мм динамиками, поддерживающими двухканальный стереозвук. Частот
11.06.2024 Беспроводные клавиатуры Fstyler FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS от A4Tech

йных устройств, представила новые беспроводные клавиатуры FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS из серии Fstyler. Модели получили запатентованную технологию QuietKey, обеспечивающую тихий набор текс
06.06.2024 Работать там, где удобно: беспроводная гарнитура Fstyler BH230 от A4Tech

Tech, производитель периферийных устройств, представила новую беспроводную гарнитуру BH230 из серии Fstyler. Наушники получили микрофон с шумоподавлением и поворотным механизмом. Об этом CNews

12.01.2024 Мышь и мультимедийный контроллер: беспроводная FG10CS Air из серии A4Tech Fstyler

оизводителей периферийных устройств, представила новую модель беспроводной мыши FG10CS Air из серии Fstyler. Мышь получила удобный симметричный дизайн, который в равной степени подходит и для п
22.12.2023 Универсальные устройства для работы и отдыха: новые проводные мыши от A4Tech Fstyler

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новые проводные мыши Fstyler FM26, FM26S и FM45S. Вариативность цветовых комбинаций от классических черного и бело
04.12.2023 A4Tech представила беспроводные наборы Fstyler

, производитель компьютерных периферийных устройств, представила новые беспроводные наборы из серии Fstyler. Комплекты из мыши и клавиатуры предлагают решения разных размеров и вариантов функци
30.11.2023 Больше дела, меньше шума: новые беспроводные мыши A4Tech Fstyler

ферийных устройств, представила новые беспроводные мыши FB26CS Air, FB45CS Air, FG45CS Air из серии Fstyler. Периферия доступна во множестве цветовых комбинаций и станет настоящим украшением ра
09.10.2023 Беспроводной числовой блок A4Tech Fstyler FGK21C: тонкая конструкция и стабильная связь

Компания A4Tech представила беспроводной числовой блок FGK21C из серии офисной периферии Fstyler. Компактная модель рассчитана на работу с крупными числовыми данными. На выбор доступ
05.10.2023 Литиевый аккумулятор и двойной функционал: беспроводные мыши A4Tech FG16C Air и FG16CS Air из серии Fstyler

Компания A4Tech представила новые беспроводные мыши FG16C Air и FG16CS Air из серии офисной периферии Fstyler. Главная особенность моделей – технология двойных функций [Desk + Air]. Симметричный корпус подойдет для правшей и левшей, манипуляторы доступны в трех цветах: черном, белом и сером. Об
18.09.2023 Больше опций для подключения: четыре проводные мыши A4Tech Fstyler с USB-адаптером

Компания A4Tech представила четыре проводных манипулятора из серии Fstyler. Модели отличаются функциональностью, рассчитанной на работу с файлами. Симметричный

11.09.2023 Беспроводные наборы A4Tech Fstyler FGS1035Q и FGS1110Q

Компания A4Tech представила новые беспроводные наборы FGS1035Q и FGS1110Q из серии Fstyler. В клавиатурах с защитой от влаги используется запатентованная А-образная раскладка.

05.09.2023 A4Tech представила компьютерные мыши Fstyler с бесшумным нажатием

A4Tech представила 7 новых манипуляторов из серии офисной периферии Fstyler. Проводная FM10S и беспроводные FG35S, FB10CS, FB12S, FB35S, FB35CS обзавелись бесшум
26.05.2023 Беспроводной набор A4Tech Fstyler FG1010S: клавиатура с мягким ходом и мышь с бесшумным нажатием

Компания A4Tech пополнил серию Fstyler беспроводным набором FG1010S. От набора FG1010 новинка отличается комплектной мышью с
25.11.2022 Fstyler FH300U: стереогарнитура с чистым звучанием от A4Tech

ния A4Tech, производитель периферийных устройств, представила эргономичные наушники FH300U из серии Fstyler. Они поставляются в черном и белом цвете, снабжены красивой круговой LED подсветкой и
14.11.2022 Беспроводная клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 доступна в трех новых цветах

периферии A4Tech расширил ассортимент существующих вариаций беспроводной клавиатуры FBK30 из серии Fstyler. Теперь девайс доступен в черно-сером, зеленом и розовом цветах. Новинки компактны и

18.10.2022 Новые проводные клавиатуры от A4Tech

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, пополнила серию Fstyler проводными клавиатурами FX60, FX60H и FX61. Новые модели отличаются функциональным и

11.07.2022 A4Tech представила беспроводной набор Fstyler FB2535C

ная клавиатура FBK25 и мышь FB35C со встроенным аккумулятором. Беспроводной набор дополняет линейку Fstyler и предназначен для офисной работы. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Клав
21.02.2022 A4Tech пополнила линейку Fstyler новой беспроводной клавиатурой FBK11

мпания A4Tech пополнила коллекцию беспроводных клавиатур моделью FBK11. Устройство входит в линейку Fstyler, и предназначено для работы в офисе или за домашним компьютером. Клавиатура отличаетс

Публикаций - 75, упоминаний - 106

A4Tech Fstyler и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 793 73
A4tech 97 73
PixArt - Pixart SRL 16 4
TÜV 57 2
ДОК 828 2
HID Global 117 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
BP - British Petroleum 182 1
Россети Ленэнерго 1700 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 56
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 35
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 34
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 33
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 32
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 27
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 27
Наушники - Headphones 3999 26
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 26
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 25
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 658 25
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1035 22
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1044 22
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 21
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 21
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 18
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 18
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1316 17
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 16
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 15
Микрофон - Microphone 2501 15
Наушники - Амбушюры - Embouchure 108 15
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 997 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 12
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 10
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 157 10
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 961 10
Манипулятор - Manipulator 338 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 8
Силиконы - полиорганосилоксаны 256 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 7
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1126 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 6
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 6
Microsoft Windows 15656 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 6
Microsoft Windows 2000 8661 4
Google Android 13994 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 4
Google Chromebook - Google Хромбук 234 4
Apple iOS 7809 3
Microsoft Windows 7 1979 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 2
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 49 2
Apple macOS 2059 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 316 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 187 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 90 1
Виноградов Дмитрий 74 21
Расколов Сергей 43 6
Фоменко Олег 19 4
Китай - Тайвань 3984 64
Россия - РФ - Российская федерация 144195 64
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 64
Китай - Тайвань - Тайбэй 277 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 58
Россия - СФО - Новосибирск 4290 58
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 58
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 58
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 58
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 21
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 2
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Япония 13282 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 35
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 33
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 27
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 310 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 12
Ergonomics - Эргономика 1597 11
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 7
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 6
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 5
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 2
Философия - Philosophy 444 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 327 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 176 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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