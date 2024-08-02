Семь новых мышей от A4Tech – FB26CS Air2, FB45CS Air2, FG15C Air2, FG15CS Air2, FG16C Air2, FG16CS Air2 и FG45CS Air2 из серии Fstyler. Функция Air Mouse позволяет использовать устройства в двух режимах – [Desk + Air]. О

A4Tech расширяет ассортимент линейки Fstyler: механические клавиатуры FS100 Neon и FS300 Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила первые в серии Fstyler механические клавиатуры FS100 Neon и FS300. Модели совместимы с Windows и Mac и позволяют переключаться между ОС простым сочетанием клавиш. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Всегда на связи: проводная гарнитура Fstyler FH150U от A4Tech Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила проводную гарнитуру FH150U из серии Fstyler. Модель укомплектована регулируемым оголовьем. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Гарнитура FH150U оснащена 40-мм динамиками, поддерживающими двухканальный стереозвук. Частот

Беспроводные клавиатуры Fstyler FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS от A4Tech йных устройств, представила новые беспроводные клавиатуры FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS из серии Fstyler. Модели получили запатентованную технологию QuietKey, обеспечивающую тихий набор текс

Работать там, где удобно: беспроводная гарнитура Fstyler BH230 от A4Tech Tech, производитель периферийных устройств, представила новую беспроводную гарнитуру BH230 из серии Fstyler. Наушники получили микрофон с шумоподавлением и поворотным механизмом. Об этом CNews

Мышь и мультимедийный контроллер: беспроводная FG10CS Air из серии A4Tech Fstyler оизводителей периферийных устройств, представила новую модель беспроводной мыши FG10CS Air из серии Fstyler. Мышь получила удобный симметричный дизайн, который в равной степени подходит и для п

Универсальные устройства для работы и отдыха: новые проводные мыши от A4Tech Fstyler Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новые проводные мыши Fstyler FM26, FM26S и FM45S. Вариативность цветовых комбинаций от классических черного и бело

A4Tech представила беспроводные наборы Fstyler , производитель компьютерных периферийных устройств, представила новые беспроводные наборы из серии Fstyler. Комплекты из мыши и клавиатуры предлагают решения разных размеров и вариантов функци

Больше дела, меньше шума: новые беспроводные мыши A4Tech Fstyler ферийных устройств, представила новые беспроводные мыши FB26CS Air, FB45CS Air, FG45CS Air из серии Fstyler. Периферия доступна во множестве цветовых комбинаций и станет настоящим украшением ра

Беспроводной числовой блок A4Tech Fstyler FGK21C: тонкая конструкция и стабильная связь Компания A4Tech представила беспроводной числовой блок FGK21C из серии офисной периферии Fstyler. Компактная модель рассчитана на работу с крупными числовыми данными. На выбор доступ

Литиевый аккумулятор и двойной функционал: беспроводные мыши A4Tech FG16C Air и FG16CS Air из серии Fstyler Компания A4Tech представила новые беспроводные мыши FG16C Air и FG16CS Air из серии офисной периферии Fstyler. Главная особенность моделей – технология двойных функций [Desk + Air]. Симметричный корпус подойдет для правшей и левшей, манипуляторы доступны в трех цветах: черном, белом и сером. Об

Больше опций для подключения: четыре проводные мыши A4Tech Fstyler с USB-адаптером Компания A4Tech представила четыре проводных манипулятора из серии Fstyler. Модели отличаются функциональностью, рассчитанной на работу с файлами. Симметричный

Беспроводные наборы A4Tech Fstyler FGS1035Q и FGS1110Q Компания A4Tech представила новые беспроводные наборы FGS1035Q и FGS1110Q из серии Fstyler. В клавиатурах с защитой от влаги используется запатентованная А-образная раскладка.

A4Tech представила компьютерные мыши Fstyler с бесшумным нажатием A4Tech представила 7 новых манипуляторов из серии офисной периферии Fstyler. Проводная FM10S и беспроводные FG35S, FB10CS, FB12S, FB35S, FB35CS обзавелись бесшум

Беспроводной набор A4Tech Fstyler FG1010S: клавиатура с мягким ходом и мышь с бесшумным нажатием Компания A4Tech пополнил серию Fstyler беспроводным набором FG1010S. От набора FG1010 новинка отличается комплектной мышью с

Fstyler FH300U: стереогарнитура с чистым звучанием от A4Tech ния A4Tech, производитель периферийных устройств, представила эргономичные наушники FH300U из серии Fstyler. Они поставляются в черном и белом цвете, снабжены красивой круговой LED подсветкой и

Беспроводная клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 доступна в трех новых цветах периферии A4Tech расширил ассортимент существующих вариаций беспроводной клавиатуры FBK30 из серии Fstyler. Теперь девайс доступен в черно-сером, зеленом и розовом цветах. Новинки компактны и

Новые проводные клавиатуры от A4Tech Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, пополнила серию Fstyler проводными клавиатурами FX60, FX60H и FX61. Новые модели отличаются функциональным и

A4Tech представила беспроводной набор Fstyler FB2535C ная клавиатура FBK25 и мышь FB35C со встроенным аккумулятором. Беспроводной набор дополняет линейку Fstyler и предназначен для офисной работы. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Клав