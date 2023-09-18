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Больше опций для подключения: четыре проводные мыши A4Tech Fstyler с USB-адаптером

Компания A4Tech представила четыре проводных манипулятора из серии Fstyler. Модели отличаются функциональностью, рассчитанной на работу с файлами. Симметричный корпус подходит и для левшей, и для правшей. FM10T и FM10ST доступны в сером цвете, FM12T и FM12ST – в черном. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

FM10T и FM10ST – точность под любые задачи

Модели FM10T и FM10ST оснащены высокоточным оптическим сенсором с настраиваемым разрешением. Доступны показатели 600, 1000, 1600 DPI. Быстрое и точное отслеживание обеспечивается на любой поверхности. В моделях предусмотрено четыре кнопки. Специальное ПО 8-в-1 позволяет настроить кнопку программирования на выполнение восемь различных действий. Жизненный цикл кнопок составляет более 5 млн нажатий. В модели FM10ST предусмотрено бесшумное нажатие, чтобы не отвлекать окружающих во время работы.

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Проводные мыши A4Tech Fstyler с USB-адаптером

Колесо поддерживает вертикальную и горизонтальную прокрутку, что особенно важно при работе с крупными таблицами и файлами, в визуальных редакторах. Пылестойкая конструкция увеличивает срок службы колеса прокрутки. Нескользящая поверхность симметричного корпуса обеспечивает улучшенный хват для эргономичной и комфортной посадки руки.

FM12T и FM12ST – удобное управление колесом

Модели FM12T и FM12ST используют высокоточным оптический сенсор с разрешением 1200 DPI. Точное отслеживание движений мыши гарантируется в любых условиях. В моделях установлено три кнопки, специальное ПО 8-в-1 позволяет назначить на кнопку программирования действия при помощи восьми разных движений. У FM12ST кнопки с бесшумным нажатием, что позволяет полностью погрузиться в работу, не отвлекаясь на клики мыши.

Колесо прокрутки поддерживает 4D-прокрутку, что значительно упрощает взаимодействие с крупными файлами и таблицами. Функциональный дизайн мыши рассчитан на комфорт во время работы. Увеличенная ширина колеса прокрутки облегчает управление мышью и позволяет повысить производительность.

Больше вариантов совместимости

Модели подключаются при помощи 1,5-метрового кабеля. В комплекте идет USB Type-C адаптер, благодаря чему мыши можно подключать ко всем устройствам с портами USB-A и USB-C. Подойдет для ноутбука с ограниченным количеством разъемов, а также для работы с планшетом или смартфоном, при условии, что они поддерживают подсоединение манипулятора.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Merlion – это российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения.

Партнерская сеть Merlion насчитывает 8 000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 260 тыс. кв. метров.

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