Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

4D-визуализация Четырёхмерное пространство


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


30.12.2025 ERP, CAD, CAE: каких российских решений не хватает отечественной промышленности 1
22.09.2023 Функциональность без лишнего шума: новые мыши от A4Tech 1
18.09.2023 Больше опций для подключения: четыре проводные мыши A4Tech Fstyler с USB-адаптером 1
05.09.2023 A4Tech представила компьютерные мыши Fstyler с бесшумным нажатием 1
26.02.2020 BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит 1
20.12.2017 Власти России собрались внедрить виртуальную реальность в войска и медицину 1
20.09.2013 Прощай Большой Взрыв: Вселенная родилась в черной дыре? 1
03.06.2008 Кремль дает уроки картографии 1
23.05.2008 Неогеография: в России создана фотореальная 3D-модель города 1
06.11.2007 США отстают от России в создании 3D-моделей городов 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

4D-визуализация и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 910 3
A4tech 103 3
Google LLC 12298 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 501 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 122 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5299 1
9053 1
Autodesk 622 1
Галактика - Корпорация 1508 1
VR Concept - ВР Концепт 17 1
Dassault Systemes 223 1
Bentley Systems 57 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 280 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 1
Siemens AG - Siemens Group 2632 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 85 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 442 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 1
Bentley Motors 73 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
AECOM 10 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2183 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1905 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2739 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 160 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 3
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1375 3
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1190 3
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1547 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18411 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10348 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2184 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1548 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4151 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 723 2
Маркировка - Marking 1234 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 1
Управляемость - Manageability 1956 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2176 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1049 1
Web 2.0 - Веб 2.0 398 1
Манипулятор - Manipulator 354 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 79 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4687 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1135 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7687 1
Google Earth - Google Планета Земля 483 3
A4Tech Fstyler - FG, FB - серия беспроводных мышей 77 3
Leica TITAN 5 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 61 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 1
Dassault Systemes - 3DExperience 75 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
GeoEye IKONOS 110 1
Путин Владимир 3370 2
Окладникова Ирина 25 1
Шаповалова Ирина 14 1
Иванчин Сергей 1 1
Иванов Олег 146 1
Медведев Дмитрий 1663 1
Абдрахманов Рустам 38 1
Гуральник Павел 31 1
Карасев Алексей 18 1
Нарусова Людмила 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4303 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 3
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 96 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2432 2
Россия - СФО - Новосибирск 4678 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3400 2
Китай - Тайвань 4137 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14518 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1402 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1579 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 2
Россия - ЦФО - Московская область - Оболенск 27 1
Европа 24656 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 1
Земля - планета Солнечной системы 10679 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8178 1
Сингапур - Республика 1909 1
Америка - Американский регион 2189 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Бельгия - Королевство 1171 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Швеция - Стокгольм 404 1
США - Массачусетс - Бостон 383 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 1
Бельгия - Антверпен 29 1
Нидерланды - Роттердам 45 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Ротвайль 1 1
США - Теннесси 122 1
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 126 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 353 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 404 1
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Здравоохранение - Реабилитация 418 1
Общая теория относительности Эйнштейна - allgemeine Relativitätstheorie - Einstein's General Theory of Relativity 29 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 1
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 348 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3783 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 293 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 21 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Markets&Markets Research 113 1
Неогеография XXI - форум 65 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще