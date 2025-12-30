Получите все материалы CNews по ключевому слову
4D-визуализация Четырёхмерное пространство
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
4D-визуализация и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3370 2
|Окладникова Ирина 25 1
|Шаповалова Ирина 14 1
|Иванчин Сергей 1 1
|Иванов Олег 146 1
|Медведев Дмитрий 1663 1
|Абдрахманов Рустам 38 1
|Гуральник Павел 31 1
|Карасев Алексей 18 1
|Нарусова Людмила 16 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.