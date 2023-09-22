Функциональность без лишнего шума: новые мыши от A4Tech

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, пополнила модельный ряд сразу восемью новыми манипуляторами. Проводные мыши OP-335S, OP-530NUS, OP-560NUS, OP-620DS, OP-720S, беспроводная G3-300NS – обновленные модели с бесшумным нажатием. Помимо этого, теперь доступна новая мышь G3-280N, а также ее бесшумный вариант G3-280NS. Все модели выполнены в строгом симметричном дизайне. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Проводные модели OP-335S, OP-530NUS, OP-560NUS, OP-620DS и OP-720S оснащены оптическим сенсором с разрешением 1200 DPI, что обеспечивает плавное и точное отслеживание движений на любой поверхности. Главной особенностью новинок стало бесшумное нажатие, благодаря которому можно работать не отвлекая окружающих. У OP-620DS, имеется 2X-кнопка, позволяющая открывать файлы и программы одним нажатием, повышая эффективность работы. Высокое качество деталей обеспечивает жизненный цикл в 5 млн кликов.

Новые мыши от A4Tech

С помощью ПО 8-в-1 можно назначить кнопку программирования на выполнение восьми разных действий. Пыленепроницаемое колесо прокрутки поддерживает 4D-прокрутку. Навигацию в файлах можно осуществлять как вертикально, так и горизонтально, что особенно удобно для работы с большими таблицами. Для подключения используется 1,5-метровый кабель. Модели доступны в черном цвете.

Беспроводные мыши G3-280N, G3-280NS и G3-300NS получили оптический сенсор с разрешением 1200 DPI. Расширенное беспроводное соединение 2,4 ГГц обеспечивает рабочую дистанцию до 15 м. Автоматическая стабилизация технологии простого подключения ресивера позволяет избегать задержек и конфликтов при подключении, а профессиональный чип, выполненный по технологии Smart Wireless SoC, снижает уровень помех и потери в цепи.

Мыши рассчитаны на долгую работу. Автоматическое 4-уровневое сбережение переводит модели в спящий режим через 20 секунд бездействия, благодаря чему одну AA-батарейку можно использовать без замены до 12 месяцев. ПО 16-в-1 позволяет настроить кнопку программирования на выполнение различных действий. У моделей G3-280NS и G3-300NS бесшумное нажатие. G3-280N и G3-280NS доступны в сером цвете, G3-300NS – в черном.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Merlion – это российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 260 тыс. кв. метров.