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Индексная книга (каталог) CNews*
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Microchip Чип Микрочип Чип-имплантат- Интегральная микросхема

Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема

СОБЫТИЯ

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23.03.2026 Китай смеется над санкциями США. Huawei выпустила новый ИИ-чип, он втрое быстрее аналога от Nvidia

ила в сентябре 2025 г. Согласно планам Huawei, поставки Ascend 950PR стартуют в I квартале 2026 г., чипы Ascend 950DT, предназначенные для задач обучения ИИ-моделей, появятся на рынке в IV квар
05.03.2026 НИИЭТ внедряет отечественные микросхемы в образовательный процесс

раторных работ и практикума по периферийным блокам и ядру. Ранее в обучении применялись иностранные чипы, но появление высокопроизводительного отечественного аналога позволило пересмотреть подх
03.03.2026 «М.видео» открывает предзаказ на новые MacBook Air и MacBook Pro с чипами серии M5

«М.видео» объявляет об открытии предзаказа на новые ноутбуки MacBook Air c чипом M5 и MacBook Prо c чипами M5 Pro and M5 Max. Оформить предзаказ можно с 4 марта 2026 г.
27.02.2026 Специализированное КБ оштрафовали на сотни миллионов за задержку чипа для оборонки через восемь лет после срыва сроков

ического аппарата, — продолжил Пшиченко. — При этом требование радиационной стойкости означает, что чип должен надежно работать в условиях космического излучения или повышенного радиационного ф
24.02.2026 Китайская смекалка. Пока Корея продает оперативную память втридорога, завод в КНР втихую вдвое снизил цены на свои чипы

Он появился в 2014 г., а 2020 г. ему на смену пришел лучший почти во всем DDR5. Но из-за нейросетей чипы DDR5 стали непомерно дорогими, и в итоге многие производители техники стали переключатьс
20.01.2026 Гигантский производитель памяти из США за копейки покупает совсем новый завод на Тайване. Построить его стоило в 5 раз дороже

яти с произвольным доступом DRAM и флеш-памяти NAND, покупает производственную площадку тайваньского контрактного производителя Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC). Таким образом чипмейкер из США рассчитывает в кратчайшие сроки нарастить производство дефицитной электроники, пишет The Register. О сделке стороны объявили в конце прошлой недели. Согласно меморандуму о наме
22.12.2025 Китайцы создали чипы, которые генерят видео в 100 раз быстрее ИИ-процессоров Nvidia

a. LightGen содержит более двух млн фотонных «нейронов» и способен выполнять задачи генерации изображений, шумоподавления и обработки 3D-изображений. Фотоны лучше электронов, но не во всем Оптические чипы используют фотоны вместо электронов. Они могут выполнять вычисления посредством оптической интерференции, что делает их невероятно быстрыми и сверхэффективными. Aiartgenerator Для генераци
09.12.2025 В США арестовали китайцев за нелегальный вывоз чипов на $160 млн. Они меняли маркировку на придуманный бренд

Прокуратура раскрыла схему, по которой H100 и H200 пытались тайно отправлять в Китай, но это произошло на фоне того, что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) разрешил Nvidia экспортировать свои чипы H200 в Пекин. Прокуроры утверждают, что Фаньюэ Гун (Fanyue Gong) в возрасте 43 лет, гражданин Китая, проживающий в Нью-Йорке, и Бенлин Юань (Benling Yuan) в возрасте 58 лет, гражданин Кана
04.12.2025 Власти ужесточают требования по признанию электросчетчиков отечественными. Чипы надо корпусировать в России

ре 2025 г. хотят ужесточить требования по локализации, пишут «Ведомости». Обязанность корпусировать чипы в России может привести к удорожанию оборудования для конечных потребителей. Министерств
17.11.2025 Российский чип не вышел в серию. Штраф превысил сумму контракта

ые логические интегральные схемы, т.е. сам пользователь может сконфигурировать ее в различного рода микросхему, например может из нее сделать процессор или коммутатор или радиоприемник. «И это

14.11.2025 Создан оптический чип, «работающий со скоростью света». Он должен стать дешевой заменой графическим процессорам для ИИ

чипам Новый подход позволяет проводить те же операции, которые производят существующие графические чипы, но быстрее. Ученые использовали свойства света, чтобы производить многие вычислительные
10.11.2025 Поставщика военной техники через суд обязали заплатить миллионы за иностранные микросхемы

Неоплаченные чипы для систем вооружения Как выяснил CNews, Арбитражный суд взыскал с поставщика вычислител
06.11.2025 В России в течение двух лет появится суверенный чип для базовых станций LTE

оцессора для базовых станций LTE. Без него БС не способна передавать и принимать радиосигнал. Такие чипы разрабатывают и производят, например, американская Qualcomm, нидерландская NXP, китайска
31.10.2025 В Китае накрыто производство поддельных микросхем. Списанным чипам улучшали внешний вид и продавали под видом новых

ма, которую можно заметить не сразу МОП-транзисторы (MOSFET и микросхемы-драйверы Infineon, а также чипы управления питанием и операционные усилители Texas Instruments – электронные компоненты,
17.10.2025 Созданы гибридные многослойные чипы более, чем из 40 слоев

алов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета. Разработка сделает возможным встраивать в чипы различные типы датчиков и производить многослойную гибкую электронику, сказали представи
17.10.2025 Эскалация торговой войны. Гигантский американский чипмейкер сворачивает продажи микросхем в КНР. Виноват сам Китай

лишь подчиняется решениям властей Китая. Одним ничего, другим – все Отказ Micron поставлять в Китай чипы серверной памяти, как оказалось, вовсе не означает полный уход компании с китайского рын
16.10.2025 В сети restore: стартовал предзаказ новинок Apple

количестве. Ключевые обновления новых устройств MacBook Pro с чипом M5 В ноутбуке представлен новый чип — Apple Silicon M5, скорость обработки видео с помощью ИИ в Topaz Video выросла в 1,8 раз
15.10.2025 «М.видео» объявила российские цены на новые MacBook Pro и iPad Pro с чипом Apple M5

«М.видео» и «Эльдорадо» стартует 16 октября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Чип Apple M5 стал новым поколением фирменных процессоров, объединяющим повышенную вычислитель
14.10.2025 Российский «чипмейкер №1» развернул производственную линию на постороннем заводе из-за повышенного спроса

компании по итогам 2024 г. достигла 648,7 млн руб. Большая часть выручки пришлась на опытно-конструкторские работы. Чем известен «Микрон» Как сам себя называет «Микрон» на своем официальном сайте, он чипмейкер номер 1 в стране и единственное в России серийное производство микроэлектроники с топологией до 90 нм. Компания производит более 800 типономиналов продукции, включая интегральные схем
14.10.2025 Архитектура чипа LinQ H компании «ХайТэк» получила международную патентную защиту

ей. Патент обеспечивает правовую защиту интеллектуальной собственности компании и открывает новые возможности для экспортной деятельности на международном рынке. Полученный патент распространяется на чипы LinQ и собственные IP-блоки, что позволяет компании юридически подтверждать авторство разработки при продаже вычислительных модулей и лицензировании технологий за рубежом. Патентный повере
02.10.2025 Россия собралась свободно торговать чипами с Индией. Власти экстренно собирают мнение ИТ-отрасли

Свободная торговля чипами с Индией Как стало известно CNews, департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга экстренно собирает информацию у ИТ-компаний об их возможностях и эффекте от свободной торговли
26.09.2025 Впервые на оборудовании для серийного производства электроники изготовлены квантовые чипы

а территории европейского Межуниверситетского центра микроэлектроники (IMEC). «Теперь очевидно, что чипы Diraq полностью совместимы с производственными процессами, которые существуют уже нескол
15.09.2025 Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia

ен вопрос их замещения компонентами из дружественных стран. «Как только в Китае появятся подходящие чипы, мы с радостью их протестируем, чтобы оценить работу нашей ИИ-модели на китайском ИТ-обо
03.09.2025 Индия выпустила полностью импортозамещенный процессор на закрытой архитектуре. Он «слабее» древних Pentium

й аккаунт в X Ашвини Вайшно Предшественник новинки – Vikram 1601 – на стенде не представлен «Первые чипы [, произведенные в рамках инициативы] "Сделано в Индии"! Момент гордости для любой нации
02.09.2025 В России представили технологию проверки загранпаспортов России и СНГ с помощью NFC и искусственного интеллекта

соответствии с международным стандартом ICAO 9303 для электронных паспортов и ID-карт. Технология считывает и сравнивает данные из четырех источников: визуальной и машиночитаемой зоны документа, NFC-чипа, а также селфи предъявителя. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines. Система поддерживает извлечение данных из чипа паспорта через NFC, включая файлы DG1, DG2. Это позво
01.09.2025 В Китае создан первый в мире «всечастотный» 6G-чип

обрабатывает данные быстрее традиционных электронных процессоров. По словам исследователей, обычные чипы энергозатратны, выделяют много тепла и ограничены в скорости. Инновационный чип решает э
11.08.2025 Сотни миллионов выделены на сверхпроводниковые чипы и датчики для российской орбитальной обсерватории

июле 2025 г., РАН занимается разработкой микросхем для квантовых вычислений. Работы проходят под шифром «Суперквант». Эти работы входят в проекты, на которые Министерство науки выделило субсидии. Эти микросхемы нужны для преобразования команд и данных, приходящих с компьютера, расположенного при комнатной температуре, в сигналы, изменяющие или считывающие состояния с кубитов, расположенных

08.08.2025 Чипмейкер Texas Instruments, пытавшийся захватить рынок Китая при помощи агрессивного демпинга, резко взвинтил цены

ошло 4 августа. Всего повышение затронет около 60 тыс. наименований полупроводниковых изделий. Так, чипы управления питанием (PMIC) для автомобилей подорожают на 18-25%, микросхемы цифровых изо
07.08.2025 Москвичка украла на работе микросхемы на 12 миллионов

ральных микросхем. Он сообщил о пропаже дорогостоящих плат, предназначенных для отправки заказчику. Микросхема — это уже почти готовое устройство, или, образно говоря, электронный полуфабрикат.
31.07.2025 Canon начала масштабное расширение производства литографии, чтобы потягаться с ASML. Впервые за 21 год открыта новая площадка

ины. В ноябре 2023 г. CNews писал о создании Canon новой NIL-системы, которая позволяет производить чипы по норме 5-нм – одной из самых современных на тот момент. Издание Tom’s Hardware утвержд
28.07.2025 В России появился первый отечественный SIM-чип для мониторинга транспорта, идентификации беспилотников и подачи сигнала SOS

м рынка на сегодняшний день составляет более полутора миллионов потребителей в год. Сим-карты и сим-чипы производятся в многопрофильном варианте – с возможностью подключения ко второму профилю

24.07.2025 Пополнение на Ozon: стабилизатор положительного напряжения 1117S-A производства «Микрона» в розничной продаже

икроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва», добавилась микросхема для промышленного применения, включенная в реестр отечественной промышленной проду
14.07.2025 Старые микросхемы лучше новых. Из древних компонентов собран полноценный процессор, и он работает. Видео

и для управления небольшими внешними системами. Автор проекта увидел, насколько просты в работе эти микросхемы, и решил собрать на их основе нечто более сложное. function resizeIframe(obj) { ob
11.07.2025 Крупнейший российский микроэлектронный холдинг начал делать в Китае чипы «для местного рынка»

жу на внутренний рынок Китая. «Такой формат — один из инструментов развития нашего присутствия на зарубежных рынках», — отмечает он. Представители «Элемента» не ответили на вопросы CNews о том, какие микросхемы производятся и какими мощностями обладают азиатские предприятия холдинга. ГК «Элемент» «Элемент» вышел в Азию В сентябре 2024 г. на форуме «Микроэлектроника 2024» представитель «Нано
07.07.2025 Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

1260 точек, частотой обновления до 144 Гц и впечатляющей пиковой яркостью 4500 кд/м2. Под капотом — чип MediaTek Dimensity 8350 Ultimate AI, а объем оперативной памяти составляет 12 Гбайт. Такж
01.07.2025 Власти предлагают производить российские микросхемы только в России

етьим уровнем, им нужно будет переносить производство или его часть в Россию, тогда как «сейчас эти чипы производятся за пределами России, так как в данный момент в стране нет подобных мощносте
27.06.2025 «Росатом» разрабатывает чип управления высоковольтными аккумуляторами на замену американскому

ных высоковольтных батарей и имеет спящий режим со сверхнизким потреблением тока (не более 10 мкА). Чип поддерживает интерфейсы SPI, isoSPI, I²C, GPIO. Микросхема разрабатывается в двух исполне
19.06.2025 Чипы для «Единой карты петербуржца»: «Микрон» и КЭПиСП Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве

и бонусной карт, а также электронного проездного и носителя электронной подписи. Карта создана на базе Национальной платежной системы «Мир», но в ней до настоящего времени использовались иностранные чипы. На текущий момент заявления на выпуск ЕКП подали два млн человек, держателями карты являются 1,8 млн человек. Микроэлектроника – одна из сквозных критических технологий, необходимых для о
09.06.2025 Российский производитель базовых станций 4G закупит отечественные чипы на миллиарды рублей

ктор «Иртеи» Дмитрий Лаконцев. В декабре 2024 г. он заявлял, что компания уже использует российскую микросхему «Микрона» — «Амур». «Микрон» пока не может предложить рынку центральные процессоры
02.06.2025 Микросхемы для «НЭК.ТЕХ» изготовит российский производитель микроэлектроники «Микрон»

образователя с встроенным вычислительным блоком для интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Микросхема будет соответствовать первому уровню локализации, в том числе по критериям новой б

Публикаций - 8776, упоминаний - 12065

Microchip и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 2254
Samsung Electronics 11064 1255
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1217
Apple Inc 13154 1032
Nvidia Corp 4002 724
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 638
Qualcomm Technologies 1974 610
Microsoft Corporation 25775 545
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 524
IBM - International Business Machines Corp 9699 519
Huawei 4676 493
Google LLC 12688 466
Sony 6739 344
Toshiba Corporation 2980 324
HP Inc. 5883 302
Xiaomi - Сяоми 2231 272
Lenovo Group 2446 254
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 249
Dell EMC 5180 247
MediaTek - Ralink 595 238
Lenovo Motorola 3566 219
TI - Texas Instruments Incorporated 848 213
Acer Group - Acer Inc 2776 203
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 198
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 191
LG Electronics 3735 188
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 187
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 179
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 163
Fujitsu 2105 157
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 152
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 149
AMD Graphics Product Group - ATI 973 146
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 145
HP - Hewlett-Packard 3662 145
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 130
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 129
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 128
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 125
Dell Technologies - Dell Computer 2219 114
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 116
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 99
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 99
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 96
Visa International 1993 95
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 85
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 61
Россети Ленэнерго 1699 50
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 49
НСПК - Национальная система платежных карт 948 48
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 45
РЖД - Российские железные дороги 2096 42
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 42
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 38
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 35
Tesla Motors 461 32
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 31
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 30
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 29
Hyundai Motor Company 436 29
Carl Zeiss AG 307 28
BMW Group 482 27
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 27
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 27
Почта России ПАО 2370 25
TÜV Rheinland Group 181 25
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 24
Альфа-Банк 1979 24
eBay Inc 1640 22
Walmart - Wal-Mart Stores 405 21
Связной ГК 1401 21
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 21
SoftBank Group 284 21
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 20
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 19
Ford 434 19
Boeing 1031 17
Volkswagen Group - VW 308 17
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 418
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 345
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 203
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 175
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 142
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 126
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 111
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 102
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 91
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 89
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 85
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 83
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 75
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 71
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 70
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 67
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 67
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 66
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 62
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 59
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 51
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 45
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 45
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 43
Судебная власть - Judicial power 2500 42
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 40
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 39
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 35
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 33
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 33
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 31
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 30
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 29
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 28
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 27
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 26
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 24
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 23
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 23
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 23
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 170
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 44
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 44
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 38
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 33
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 31
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 26
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 25
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 21
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 21
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 13
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 13
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 12
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 10
Linux Foundation - Free Standards Group 206 9
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 9
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 9
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 8
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 8
WiMAX Forum 69 8
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 8
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 7
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 7
TCG - Trusted Computing Group 31 7
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 6
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 6
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 6
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 5
ГосИнформСистемы 160 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 4
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 4
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4060
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1843
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1588
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1403
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1395
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1228
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1172
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1100
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1094
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 1037
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 987
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 899
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 848
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 835
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 830
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 828
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 826
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 812
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 802
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 737
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 728
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 713
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 703
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 670
DDR - Double data rate 3083 669
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 621
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 580
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 568
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 562
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 557
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 516
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 513
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 496
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 486
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 484
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 475
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 469
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 463
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 462
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 461
Google Android 15243 697
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 607
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 489
Microsoft Windows 16882 479
Intel x86 - архитектура процессора 2151 459
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 442
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 437
Linux OS 11533 393
Apple iPad 4011 273
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 272
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 265
Intel Core - Семейство процессоров 1251 257
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 256
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 253
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 251
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 248
Apple iOS 8583 230
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 221
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 209
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 206
Microsoft Windows 2000 8678 197
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 193
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 184
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 180
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 178
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 177
Microsoft Windows 10 1938 174
Samsung Galaxy 1035 161
Intel Core i - Cерия процессоров 534 157
Apple iPhone 6 4861 155
Intel Celeron - Серия процессоров 979 154
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 153
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 152
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 150
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 150
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 143
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 143
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 137
Samsung Galaxy Note 702 130
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 123
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 134
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 67
Путин Владимир 3454 64
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 58
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 52
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 48
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 43
Медведев Дмитрий 1665 43
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 42
Евдокимов Андрей 95 41
Хасьянова Гульнара 156 40
Шпак Василий 279 37
Moore Gordon - Мур Гордон 66 37
Покровский Иван 136 36
Ксенин Алекс 311 36
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 35
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 31
Бойко Алексей 138 30
Шадаев Максут 1210 26
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 26
Lisa Su - Лиза Су 59 26
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 25
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 25
Горшенин Максим 39 24
Мишустин Михаил 787 23
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 23
Дегтев Геннадий 271 23
Копосов Максим 74 22
Опанасенко Всеволод 139 21
Рейман Леонид 1065 20
Собянин Сергей 538 20
Чернышенко Дмитрий 581 19
Красников Геннадий 73 19
Никифоров Николай 1138 18
Борисов Юрий 122 18
Трушкин Константин 60 17
Петричкович Ярослав 30 16
James Renee - Джеймс Рене 25 16
Овчинский Владислав 230 16
Maloney Sean - Малони Шон 50 16
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2869
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 2238
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1477
Китай - Тайвань 4245 777
Япония 13807 687
Европа 24964 656
Южная Корея - Республика 7052 594
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 492
Германия - Федеративная Республика 13221 384
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 350
Азия - Азиатский регион 5920 281
США - Калифорния 4829 255
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 216
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 199
Индия - Bharat 5869 191
Франция - Французская Республика 8177 174
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 165
Нидерланды 3746 143
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 132
Земля - планета Солнечной системы 10865 129
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 127
Канада 5081 124
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 114
Украина 7928 100
Израиль 2856 95
США - Нью-Йорк 3180 94
Сингапур - Республика 1953 93
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 89
Китай - Шанхай 833 87
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 79
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 79
Китай - Пекин - Beijing 1096 78
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 75
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 75
Америка - Американский регион 2206 74
США - Аризона 549 73
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 71
США - Колумбия - Вашингтон 1487 71
Финляндия - Финляндская Республика 3697 70
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 69
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 979
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 900
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 702
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 545
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 453
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Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 59
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 44
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 41
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 40
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 38
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 37
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 36
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 29
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 25
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 23
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 22
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 22
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 21
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 20
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 18
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 17
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 16
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 14
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 14
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 13
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 12
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 12
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 11
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 11
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 11
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 11
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 10
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 10
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 10
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 9
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 9
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 9
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 9
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 9
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 9
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 9
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 116
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 89
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 73
Intel Developer Forum - IDF 317 63
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 61
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 49
CeBIT 614 29
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 26
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 21
День молодёжи - 27 июня 1087 21
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 18
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 16
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 13
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 11
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 11
Микроэлектроника - международный форум 22 11
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 10
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 10
Black Hat - Конференция 120 10
Samsung Unpacked 41 9
CNews AWARDS - награда 571 7
Hot Chips 10 6
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 5
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 5
Связь-Экспокомм 276 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 4
PC Expo 36 4
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
CNews FORUM Кейсы 313 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 3
Red Dot Design Award 57 3
Единый день голосования 143 3
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iF Design Awards 26 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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