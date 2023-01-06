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Microchip Чип Микрочип Чип-имплантат- Интегральная микросхема

Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема


06.01.2023 Прибыль Samsung рухнула на 69% из-за катастрофического обвала спроса на чипы и смартфоны
15.12.2022 Сделано на «Микроне»: 20 общепромышленных микросхем доступны для покупки в интернет-магазине
16.11.2022 Никаких азиатских чипов. Apple локализует производство в США
08.11.2022 Китайские разработчики специально портят свои передовые чипы, чтобы не попасть под санкции США
18.10.2022 Samsung выпустила «самую быструю» оперативную память для смартфонов и ноутбуков
05.08.2022 Сбежавшая из России Intel обрушила мировой переход на 3-нанометровые чипы
14.07.2022 ПК на Intel и AMD беззащитны перед взломом. Решение проблемы замедляет чипы на треть
08.07.2022 Русская смекалка против дефицита микросхем. Сбербанк вынимает чипы из старых карт, чтобы поставить в новые
30.05.2022 Ставший дефицитным банковский «пластик» в Россию привезут из Китая. «Микрон» не справляется
16.05.2022 Смартфоны и ПК больше не нужны. Спрос на чипы для них внезапно рухнул во всем мире, особенно в Китае
12.05.2022 Российские материнские платы переезжают с процессоров Intel и AMD на китайские чипы Zhaoxin. Готовится первая модель
08.04.2022 Российский разработчик продает на корню два своих процессора, запросив больше полумиллиарда
18.02.2022 «Идеальное» средство безопасности Apple низвержено. Легальный инструмент подберет пароль к Mac за 10 часов
25.11.2021 Обманувший весь мир производитель процессоров выпускает чипы с «дырами» для слежки за пользователями. В опасности миллиарды людей
16.11.2021 Разработчики «Байкалов» получили 9,4 млрд руб. Будет создан процессор, сопоставимый с еще не вышедшим чипом AMD
29.10.2021 Axis представила камеры на базе чипа Artpec-8 с технологией глубокого обучения
18.10.2021 Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами
31.08.2021 Чтобы ставить в смарт-карты импортные чипы, власти переведут их на балльную систему
23.08.2021 В Реестр российской электроники вписали центральный процессор отечественной архитектуры. Не «Эльбрус», не «Байкал»
08.07.2021 Intel внезапно снимает с конвейера свои прорывные процессоры. Других таких у нее нет
02.07.2021 Intel совершает рекордный скачок технологий. Она перейдет от 10-нм чипов к суперсовременным 3-нм
11.06.2021 Искусственный интеллект научился создавать чипы лучше и в разы быстрее людей
12.05.2021 Заказчикам Selectel стали доступны конфигурации на базе Raspberry Pi 4B и Mac mini c чипом Apple M1
22.04.2021 Выпущен самый большой и мощный процессор в мире
04.03.2021 На макбуках с чипом М1, который всем нравится, навсегда перестанет запускаться ПО для Intel
17.02.2021 Американские военные закупили массу древних, но зато отечественных чипов
20.01.2021 Новый электронный чип ИИ работает просто от света
11.01.2021 Микроэлектроника будет еще меньше: в чипы полностью встроили светодиоды
03.11.2020 На рынке памяти обвал цен. Рост ожидается только в следующем году
15.10.2020 Топовый процессор Intel работает на 20% медленнее чипа среднего класса
23.09.2020 AMD выпустила быстрые мобильные чипы на древнем техпроцессе
10.08.2020 Половина смартфонов в мире полностью беззащитна всего из-за одного чипа Qualcomm
30.06.2020 Америка объявила войну мифическому чипированию людей
22.04.2020 AMD выпустила сверхдешевые процессоры для настольных ПК. У Intel таких нет
09.04.2020 Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы
12.03.2020 Intel разонравилось выпускать чипы памяти. Масштабное производство под угрозой закрытия
25.02.2020 Samsung начинает выпуск удивительных модулей памяти для сверхмощных смартфонов
09.01.2020 «Почта банк» объявил о выпуске первой на рынке партии карт «Мир» с бесконтактным чипом российского производства
25.12.2019 Умер «отец» персональных компьютеров
02.12.2019 Axis запустила российское производство камер с чипом ARTPEC-7

Публикаций - 6105, упоминаний - 7541

Microchip упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11682 1605
Samsung Electronics 9750 889
AMD - Advanced Micro Devices 3870 779
Apple Inc 11230 624
Nvidia Corp 3217 431
IBM - International Business Machines Corp 9202 426
Qualcomm Technologies 1704 392
Microsoft Corporation 23540 364
РТИ Микрон - Micron 1239 339
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 687 326
Toshiba Corporation 2888 285
Huawei 3517 270
Sony 6485 264
Google LLC 10977 263
HP Inc. 5526 229
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6281 219
Dell EMC 4921 195
Lenovo Motorola 3504 188
Lenovo Group 2176 180
ASUS - AsusTek Computer Inc 1952 177
TI - Texas Instruments Incorporated 815 175
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5594 158
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 153
LG Electronics 3543 146
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2423 141
Fujitsu 2043 139
MediaTek 448 139
Xiaomi 1312 131
HP - Hewlett-Packard 3600 126
AMD Graphics Product Group - ATI 914 124
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 353 121
Infineon Technologies 392 119
Broadcom Inc - Avago Technologies 488 117
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 292 107
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2801 103
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 330 101
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 342 99
STMicroelectronics 289 95
HTC Corporation 1492 92
Micron Technology - Crucial - Ballistix 332 91
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6650 466
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6208 153
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1771 83
Visa International 1874 76
Россети Ленэнерго 2352 75
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5853 68
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 44
НСПК - Национальная система платежных карт 617 37
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 34
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1904 32
РЖД - Российские железные дороги 1626 31
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 228 28
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 27
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 22
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 22
Лента - Сеть розничной торговли 1707 22
Carl Zeiss 299 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2406 20
Hyundai Motor 341 20
Walmart - Wal-Mart Stores 367 20
eBay Inc 1599 19
Tesla Motors 340 19
Почта России ПАО 1998 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1839 18
Альфа-Банк 1604 17
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 119 17
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 15
BMW Group 412 15
Familia - Фамилия - Торговая сеть 232 14
Меркури - Mercury 232 14
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 41 14
Boeing 988 14
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 673 13
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 540 13
101Hotels.com 706 13
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 13
Связной ГК 1339 13
Резонанс НПП 346 12
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 40 12
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18021 272
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1855 186
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10409 173
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3719 153
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9179 137
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3066 74
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4394 74
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 724 67
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1322 67
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2714 55
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 980 53
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2518 48
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2881 42
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 41
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2404 41
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 40
Президент Российской Федерации 3730 39
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2438 35
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 686 35
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 34
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 32
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 235 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3003 27
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 294 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2030 25
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1552 24
Судебная власть - Judicial power 2104 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1665 23
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 870 20
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 855 20
Администрация Президента РФ 978 20
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 20
Правительство Москвы 1998 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 18
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2414 18
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1180 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1204 16
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 16
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6054 118
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1796 104
4CIO 711 59
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2574 46
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 189 30
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 26
8K Association - Ассоциация 8K 161 23
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 20
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 19
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 76 17
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 15
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 13
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 188 13
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 10
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 9
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 7
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 7
TCG - Trusted Computing Group 31 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 55 7
Linux Foundation 174 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 442 6
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 6
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 8 5
WiMAX Forum 68 5
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 5
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 32 4
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 17 4
CIPA - Camera & Imaging Products Association 46 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 555 4
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 24 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 3
ONF - Open Networking Foundation 25 3
Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 6 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19277 2666
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21455 1092
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13257 929
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8467 929
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39237 841
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SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2758 323
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Microsoft Windows 2000 12697 293
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 271
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4363 264
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Intel x86 - архитектура процессора 1609 237
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Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1283 167
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 557 163
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Intel Celeron - Серия процессоров 944 121
Intel Core i - Cерия процессоров 471 112
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AMD Athlon - серия микропроцессоров 774 110
Apple Mac - Apple Macintosh 2871 108
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 648 108
Apple MacBook - серия ноутбуков 853 107
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AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 355 105
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 692 102
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Jobs Steve - Джобс Стив 1000 45
Путин Владимир 2741 45
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 42
Медведев Дмитрий 1631 36
Moore Gordon - Мур Гордон 61 31
Ксенин Алекс 311 30
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 144 30
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 45 25
Евдокимов Андрей 73 25
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 53 24
Хасьянова Гульнара 120 22
Покровский Иван 82 19
Опанасенко Всеволод 126 18
Красников Геннадий 68 18
Lisa Su - Лиза Су 48 17
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 17
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 368 17
Никифоров Николай 1172 17
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 76 17
Евтушенков Владимир 200 16
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 83 15
Борисов Юрий 115 15
Абагян Карина 22 14
Чубайс Анатолий 207 14
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 156 14
Biden Joe - Байден Джо 77 14
Мишустин Михаил 482 14
Рейман Леонид 1031 13
Шадаев Максут 640 13
Чернышенко Дмитрий 433 12
Дегтев Геннадий 167 12
Трушкин Константин 54 12
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 11
Горшенин Максим 21 10
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 10
Шпак Василий 118 10
James Renee - Джеймс Рене 19 10
Koduri Raja - Кодури Раджа 22 9
Петричкович Ярослав 21 9
Россия - РФ - Российская федерация 123440 1598
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50260 1435
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15142 731
Китай - Тайвань 3752 524
Япония 12941 500
Европа 21334 423
Южная Корея - Республика 6296 403
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17164 386
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39492 353
Германия - Федеративная Республика 12023 254
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12954 241
США - Калифорния 4670 200
Азия - Азиатский регион 4669 170
Солнце - звезда Солнечной системы 4914 113
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15046 110
Франция - Французская Республика 7091 109
Индия - Республика 5084 96
Земля - планета Солнечной системы 9716 93
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13196 91
Канада 4713 82
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 368 82
Сингапур - Республика 1772 73
Израиль 2612 69
США - Калифорния - Сан-Франциско 1385 68
Америка Северная 2938 66
Нидерланды 3312 66
США - Нью-Йорк 2811 64
Украина 7292 62
Америка 2155 56
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3431 55
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2620 53
Финляндия - Финляндская Республика 3478 51
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 913 49
Китай - Шанхай 740 48
Италия - Итальянская Республика 4230 45
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2385 45
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1623 44
Великобритания - Лондон 2371 44
США - Аризона 486 42
США - Техас 970 39
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42178 600
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41873 487
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24084 414
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10402 408
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20407 381
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15133 327
Кремний - Silicium - химический элемент 1446 322
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14123 241
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4062 235
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3423 209
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4524 203
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8320 174
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 692 166
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6874 164
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7555 156
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5258 135
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4428 135
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 824 129
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3669 120
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2960 115
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4272 110
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9434 106
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1958 105
Английский язык 6168 103
Экспорт - Экспортные операции 2739 99
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4201 93
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1265 92
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3223 91
Кредитование - Сrediting - Заём 5573 91
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9988 89
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6082 87
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6111 86
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4389 85
Паспорт - Паспортные данные 2102 84
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4981 83
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1158 82
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5148 82
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10750 81
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4514 76
Энергетика - Energy - Energetically 4224 76
Thomson Reuters - Рейтер 5776 245
DigiTimes - Издание 1295 154
CNews - ZOOM.CNews 1757 140
Bloomberg 1114 80
Tom’s Hardware 179 80
The Register 1408 75
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 57
Inquirer 463 54
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11008 47
CNET Networks - CNET News 1639 47
91Mobiles 1701 44
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1249 41
Коммерсантъ - Издательский дом 1245 40
AP - Associated Press 1994 39
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 36
NE Asia Online 313 35
FT - Financial Times 1167 34
Nature 795 33
The Verge - Издание 504 32
EE Times 158 31
Silicon 508 29
Times 648 28
CNews RND - R&D.CNews 2274 27
Phys.org 973 26
NYT - The New York Times 1003 26
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НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 133 43
РАН - Российская академия наук 1804 42
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 32
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 25
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1293 23
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 142 18
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 137 18
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 18
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 420 17
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 198 16
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 15
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 663 14
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 14
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 578 13
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 190 13
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 12
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 12
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 11
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 42 10
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 10
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 94 9
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 9
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 9
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 485 8
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 124 8
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 149 8
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 67 7
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 7
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 251 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 80 7
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 23 7
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 7
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 6
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 86 6
Ohio State University - Университет штата Огайо 58 6
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 215 6
PU - Purdue University - Университет Пердью 110 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11664 206
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 63
Intel Developer Forum - IDF 274 52
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 39
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 34
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2083 28
CeBIT 461 21
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 20
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 13
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 12
День молодёжи - 27 июня 692 11
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 10
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 10
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 621 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 874 8
Black Hat - Конференция 78 7
CNews AWARDS - награда 410 6
Hot Chips 10 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 413 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 865 5
Samsung Unpacked 26 4
PC Expo 36 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 81 4
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 222 4
Intel Architecture Day 4 3
MacWorld Expo 35 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 219 2
Qualcomm Snapdragon Tech Summit 3 2
Red Dot Design Award 54 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 2
LinuxWorld 53 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 2
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 21 2
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 16 2
Photokina 61 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 2
День знаний - 1 сентября 30 2
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