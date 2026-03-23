Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема

Китай смеется над санкциями США. Huawei выпустила новый ИИ-чип, он втрое быстрее аналога от Nvidia ила в сентябре 2025 г. Согласно планам Huawei, поставки Ascend 950PR стартуют в I квартале 2026 г., чипы Ascend 950DT, предназначенные для задач обучения ИИ-моделей, появятся на рынке в IV квар

НИИЭТ внедряет отечественные микросхемы в образовательный процесс раторных работ и практикума по периферийным блокам и ядру. Ранее в обучении применялись иностранные чипы, но появление высокопроизводительного отечественного аналога позволило пересмотреть подх

«М.видео» открывает предзаказ на новые MacBook Air и MacBook Pro с чипами серии M5 «М.видео» объявляет об открытии предзаказа на новые ноутбуки MacBook Air c чипом M5 и MacBook Prо c чипами M5 Pro and M5 Max. Оформить предзаказ можно с 4 марта 2026 г.

Специализированное КБ оштрафовали на сотни миллионов за задержку чипа для оборонки через восемь лет после срыва сроков ического аппарата, — продолжил Пшиченко. — При этом требование радиационной стойкости означает, что чип должен надежно работать в условиях космического излучения или повышенного радиационного ф

Китайская смекалка. Пока Корея продает оперативную память втридорога, завод в КНР втихую вдвое снизил цены на свои чипы Он появился в 2014 г., а 2020 г. ему на смену пришел лучший почти во всем DDR5. Но из-за нейросетей чипы DDR5 стали непомерно дорогими, и в итоге многие производители техники стали переключатьс

Гигантский производитель памяти из США за копейки покупает совсем новый завод на Тайване. Построить его стоило в 5 раз дороже яти с произвольным доступом DRAM и флеш-памяти NAND, покупает производственную площадку тайваньского контрактного производителя Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC). Таким образом чипмейкер из США рассчитывает в кратчайшие сроки нарастить производство дефицитной электроники, пишет The Register. О сделке стороны объявили в конце прошлой недели. Согласно меморандуму о наме

Китайцы создали чипы, которые генерят видео в 100 раз быстрее ИИ-процессоров Nvidia a. LightGen содержит более двух млн фотонных «нейронов» и способен выполнять задачи генерации изображений, шумоподавления и обработки 3D-изображений. Фотоны лучше электронов, но не во всем Оптические чипы используют фотоны вместо электронов. Они могут выполнять вычисления посредством оптической интерференции, что делает их невероятно быстрыми и сверхэффективными. Aiartgenerator Для генераци

В США арестовали китайцев за нелегальный вывоз чипов на $160 млн. Они меняли маркировку на придуманный бренд Прокуратура раскрыла схему, по которой H100 и H200 пытались тайно отправлять в Китай, но это произошло на фоне того, что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) разрешил Nvidia экспортировать свои чипы H200 в Пекин. Прокуроры утверждают, что Фаньюэ Гун (Fanyue Gong) в возрасте 43 лет, гражданин Китая, проживающий в Нью-Йорке, и Бенлин Юань (Benling Yuan) в возрасте 58 лет, гражданин Кана

Власти ужесточают требования по признанию электросчетчиков отечественными. Чипы надо корпусировать в России ре 2025 г. хотят ужесточить требования по локализации, пишут «Ведомости». Обязанность корпусировать чипы в России может привести к удорожанию оборудования для конечных потребителей. Министерств

Российский чип не вышел в серию. Штраф превысил сумму контракта ые логические интегральные схемы, т.е. сам пользователь может сконфигурировать ее в различного рода микросхему, например может из нее сделать процессор или коммутатор или радиоприемник. «И это

Создан оптический чип, «работающий со скоростью света». Он должен стать дешевой заменой графическим процессорам для ИИ чипам Новый подход позволяет проводить те же операции, которые производят существующие графические чипы, но быстрее. Ученые использовали свойства света, чтобы производить многие вычислительные

Поставщика военной техники через суд обязали заплатить миллионы за иностранные микросхемы Неоплаченные чипы для систем вооружения Как выяснил CNews, Арбитражный суд взыскал с поставщика вычислител

В России в течение двух лет появится суверенный чип для базовых станций LTE оцессора для базовых станций LTE. Без него БС не способна передавать и принимать радиосигнал. Такие чипы разрабатывают и производят, например, американская Qualcomm, нидерландская NXP, китайска

В Китае накрыто производство поддельных микросхем. Списанным чипам улучшали внешний вид и продавали под видом новых ма, которую можно заметить не сразу МОП-транзисторы (MOSFET и микросхемы-драйверы Infineon, а также чипы управления питанием и операционные усилители Texas Instruments – электронные компоненты,

Созданы гибридные многослойные чипы более, чем из 40 слоев алов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета. Разработка сделает возможным встраивать в чипы различные типы датчиков и производить многослойную гибкую электронику, сказали представи

Эскалация торговой войны. Гигантский американский чипмейкер сворачивает продажи микросхем в КНР. Виноват сам Китай лишь подчиняется решениям властей Китая. Одним ничего, другим – все Отказ Micron поставлять в Китай чипы серверной памяти, как оказалось, вовсе не означает полный уход компании с китайского рын

В сети restore: стартовал предзаказ новинок Apple количестве. Ключевые обновления новых устройств MacBook Pro с чипом M5 В ноутбуке представлен новый чип — Apple Silicon M5, скорость обработки видео с помощью ИИ в Topaz Video выросла в 1,8 раз

«М.видео» объявила российские цены на новые MacBook Pro и iPad Pro с чипом Apple M5 «М.видео» и «Эльдорадо» стартует 16 октября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Чип Apple M5 стал новым поколением фирменных процессоров, объединяющим повышенную вычислитель

Российский «чипмейкер №1» развернул производственную линию на постороннем заводе из-за повышенного спроса компании по итогам 2024 г. достигла 648,7 млн руб. Большая часть выручки пришлась на опытно-конструкторские работы. Чем известен «Микрон» Как сам себя называет «Микрон» на своем официальном сайте, он чипмейкер номер 1 в стране и единственное в России серийное производство микроэлектроники с топологией до 90 нм. Компания производит более 800 типономиналов продукции, включая интегральные схем

Архитектура чипа LinQ H компании «ХайТэк» получила международную патентную защиту ей. Патент обеспечивает правовую защиту интеллектуальной собственности компании и открывает новые возможности для экспортной деятельности на международном рынке. Полученный патент распространяется на чипы LinQ и собственные IP-блоки, что позволяет компании юридически подтверждать авторство разработки при продаже вычислительных модулей и лицензировании технологий за рубежом. Патентный повере

Россия собралась свободно торговать чипами с Индией. Власти экстренно собирают мнение ИТ-отрасли Свободная торговля чипами с Индией Как стало известно CNews, департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга экстренно собирает информацию у ИТ-компаний об их возможностях и эффекте от свободной торговли

Впервые на оборудовании для серийного производства электроники изготовлены квантовые чипы а территории европейского Межуниверситетского центра микроэлектроники (IMEC). «Теперь очевидно, что чипы Diraq полностью совместимы с производственными процессами, которые существуют уже нескол

Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia ен вопрос их замещения компонентами из дружественных стран. «Как только в Китае появятся подходящие чипы, мы с радостью их протестируем, чтобы оценить работу нашей ИИ-модели на китайском ИТ-обо

Индия выпустила полностью импортозамещенный процессор на закрытой архитектуре. Он «слабее» древних Pentium й аккаунт в X Ашвини Вайшно Предшественник новинки – Vikram 1601 – на стенде не представлен «Первые чипы [, произведенные в рамках инициативы] "Сделано в Индии"! Момент гордости для любой нации

В России представили технологию проверки загранпаспортов России и СНГ с помощью NFC и искусственного интеллекта соответствии с международным стандартом ICAO 9303 для электронных паспортов и ID-карт. Технология считывает и сравнивает данные из четырех источников: визуальной и машиночитаемой зоны документа, NFC-чипа, а также селфи предъявителя. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines. Система поддерживает извлечение данных из чипа паспорта через NFC, включая файлы DG1, DG2. Это позво

В Китае создан первый в мире «всечастотный» 6G-чип обрабатывает данные быстрее традиционных электронных процессоров. По словам исследователей, обычные чипы энергозатратны, выделяют много тепла и ограничены в скорости. Инновационный чип решает э

Сотни миллионов выделены на сверхпроводниковые чипы и датчики для российской орбитальной обсерватории июле 2025 г., РАН занимается разработкой микросхем для квантовых вычислений. Работы проходят под шифром «Суперквант». Эти работы входят в проекты, на которые Министерство науки выделило субсидии. Эти микросхемы нужны для преобразования команд и данных, приходящих с компьютера, расположенного при комнатной температуре, в сигналы, изменяющие или считывающие состояния с кубитов, расположенных

Чипмейкер Texas Instruments, пытавшийся захватить рынок Китая при помощи агрессивного демпинга, резко взвинтил цены ошло 4 августа. Всего повышение затронет около 60 тыс. наименований полупроводниковых изделий. Так, чипы управления питанием (PMIC) для автомобилей подорожают на 18-25%, микросхемы цифровых изо

Москвичка украла на работе микросхемы на 12 миллионов ральных микросхем. Он сообщил о пропаже дорогостоящих плат, предназначенных для отправки заказчику. Микросхема — это уже почти готовое устройство, или, образно говоря, электронный полуфабрикат.

Canon начала масштабное расширение производства литографии, чтобы потягаться с ASML. Впервые за 21 год открыта новая площадка ины. В ноябре 2023 г. CNews писал о создании Canon новой NIL-системы, которая позволяет производить чипы по норме 5-нм – одной из самых современных на тот момент. Издание Tom’s Hardware утвержд

В России появился первый отечественный SIM-чип для мониторинга транспорта, идентификации беспилотников и подачи сигнала SOS м рынка на сегодняшний день составляет более полутора миллионов потребителей в год. Сим-карты и сим-чипы производятся в многопрофильном варианте – с возможностью подключения ко второму профилю

Пополнение на Ozon: стабилизатор положительного напряжения 1117S-A производства «Микрона» в розничной продаже икроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва», добавилась микросхема для промышленного применения, включенная в реестр отечественной промышленной проду

Старые микросхемы лучше новых. Из древних компонентов собран полноценный процессор, и он работает. Видео и для управления небольшими внешними системами. Автор проекта увидел, насколько просты в работе эти микросхемы, и решил собрать на их основе нечто более сложное. function resizeIframe(obj) { ob

Крупнейший российский микроэлектронный холдинг начал делать в Китае чипы «для местного рынка» жу на внутренний рынок Китая. «Такой формат — один из инструментов развития нашего присутствия на зарубежных рынках», — отмечает он. Представители «Элемента» не ответили на вопросы CNews о том, какие микросхемы производятся и какими мощностями обладают азиатские предприятия холдинга. ГК «Элемент» «Элемент» вышел в Азию В сентябре 2024 г. на форуме «Микроэлектроника 2024» представитель «Нано

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM 1260 точек, частотой обновления до 144 Гц и впечатляющей пиковой яркостью 4500 кд/м2. Под капотом — чип MediaTek Dimensity 8350 Ultimate AI, а объем оперативной памяти составляет 12 Гбайт. Такж

Власти предлагают производить российские микросхемы только в России етьим уровнем, им нужно будет переносить производство или его часть в Россию, тогда как «сейчас эти чипы производятся за пределами России, так как в данный момент в стране нет подобных мощносте

«Росатом» разрабатывает чип управления высоковольтными аккумуляторами на замену американскому ных высоковольтных батарей и имеет спящий режим со сверхнизким потреблением тока (не более 10 мкА). Чип поддерживает интерфейсы SPI, isoSPI, I²C, GPIO. Микросхема разрабатывается в двух исполне

Чипы для «Единой карты петербуржца»: «Микрон» и КЭПиСП Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве и бонусной карт, а также электронного проездного и носителя электронной подписи. Карта создана на базе Национальной платежной системы «Мир», но в ней до настоящего времени использовались иностранные чипы. На текущий момент заявления на выпуск ЕКП подали два млн человек, держателями карты являются 1,8 млн человек. Микроэлектроника – одна из сквозных критических технологий, необходимых для о

Российский производитель базовых станций 4G закупит отечественные чипы на миллиарды рублей ктор «Иртеи» Дмитрий Лаконцев. В декабре 2024 г. он заявлял, что компания уже использует российскую микросхему «Микрона» — «Амур». «Микрон» пока не может предложить рынку центральные процессоры