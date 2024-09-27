Не туда полезли. Новейшие китайские х86-процессоры никуда не годятся – их порвали даже древние Core и Ryzen. Опрос

Новейшие китайские процессоры с архитектурой х86 оказались не такими уж и современными. Так, Zhaoxin KX-7000 не может справиться даже с Core i3 семилетней давности, и это при том факте, что за чипами Zhaoxin стоит Via – опытный игрок на рынке процессоров и некогда весьма серьезный конкурент AMD и Intel.

Китай не смог

Новый процессор KX-7000 китайской компании Zhaoxin, который, как чипы Intel и AMD, основан на архитектуре х86, оказался совершенно ни на что не годным в современных реалиях. Как пишет Tom’s Hardware, он не способен обогнать даже самый базовый Intel Core i3 восьмого поколения, а он вышел уже семь лет назад.

О провале Zhaoxin стало известно благодаря тестам издания PC Watch. Эксперты провели ряд испытаний KX-7000 и выяснили, что он находится на уровне Core i3-8100. При этом свой чип Intel выпустила в 2017 г., Zhaoxin KX-7000 увидел свет в декабре 2023 г.

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Также стоит учитывать, что Zhaoxin сама по себе – не новичок на рынке процессоров с архитектурой х86. Она выпускает их на протяжении более 10 лет – компания основана в 2013 г. при участии китайских властей и компании Via – в прошлом очень серьезного игрока на рынке х86-процессоров.

Что умеет китайская новинка

Zhaoxin KX-7000 может похвастаться восемью ядрами с тактовой частотой до 3,7 ГГц, поддержкой памяти стандарта DDR4 и даже современного DDR5. Кроме того, у него есть поддержка PCIe 4.0.

Для Zhaoxin новый KX-7000 является прорывным с точки зрения спецификаций. Так, один из его последних предшественников, чип KX-6000, тоже имеет восемь ядер, но разгоняется максимум до 3 ГГц, а о существовании PCIe 4.0 и DDR5 даже не подозревает.

Сравнение CPU Zhaoxin с процессорами AMD и Intel

Параметр Zhaoxin KX-7000 Zhaoxin KX-U6880A Core i3-8100 Ryzen 5 5600G Ядра 8 8 4 6 Потоки 8 8 4 12 Базовая частота 3,2 ГГц 3 ГГц 3,6 ГГц 3,9 ГГц Пиковая частота 3,7 ГГц – – 4,4 ГГц Кэш 4 MB L2 + 32 MB 8 MB L2 1 MB L2 + 6 MB L3 3 MB L2 + 16 MB L3 Поддержка памяти DDR5-4800/DDR4-3200 DDR4-2666 DDR4-2400 DDR4-3200 Поддержка PCIe 4.0 3.0 3.0 3.0 Количество линий PCIe 24 16 16 16

Но PCIe 4.0 и DDR5 – единственные преимущества Zhaoxin KX-7000, который эксперты PC Watch сравнили с Ryzen 5 5600G и Core i3-8100. Возможно, еще одним отличием был бы техпроцесс, но Zhaoxin не раскрывает, какие нормы используются для производства KX-7000, и какая компания его выпускает.

Как проходило тестирование

Как и процессоры AMD Ryzen с серии 3000, KX-7000 использует дизайн чиплетов: один чип для ядер центрального процессора и другой для функций ввода-вывода. KX-7000 предназначен для сокета Intel LGA1700.

Специалисты PC Watch протестировали KX-7000 на материнской плате, производителя которой раскрывать не стали. Чтобы уравнять шансы, системная плата была выбрана без поддержки DDR5.

Во время тестов процессор заработал лишь тогда, когда частота памяти DDR4 была принудительно зафиксирована на отметке 3200 МГц в настройках BIOS.

Согласно результатам тестирования, KX-7000 превзошел своего предшественника в плане производительности, но совсем не смог догнать старые бюджетные процессоры – Core i3-8100 семилетней давности и Ryzen 5 5600G, вышедший в 2020 г. В бенчмарке Cinebench R23 KX-7000 смог сравняться с 8100 исключительно в многопоточном тесте, а в однопоточном его производительность составила примерно 60% от производительности чипа Intel. Что до AMD Ryzen 5600G, то он оказался примерно в три раза быстрее своего китайского конкурента как в однопоточном, так и в многопоточном тесте.

Графика тоже так себе

Графическая подсистема китайского процессора экспертов PC Watch тоже не впечатлила. Это интегрированная графика C-1190, основанная на базе Arise GT10C0, произведенной китайской графической компанией Glenfly.

Видеоподсистема KX-7000 оказалась очень слабой – она набрала всего-навсего 42 балла в 3D Mark Time Spy против 469 у Core i3-8100 и 1440 у Ryzen 5600G. C-1190 также отставал в других тестах 3DMark.

Неутешительные выводы

Как показала практика, новейший китайский KX-7000 совершенно не способен конкурировать со старыми и уж тем более с современными чипами AMD и Intel. Аналитики Tom’s Hardware считают маловероятным, что чипы Zhaoxin смогут в ближайшее время конкурировать с западными процессорами на той же архитектуре x86.

Однако производительность не имеет значения для китайской полупроводниковой промышленности – ей гораздо важнее само наличие в стране собственных процессоров, поскольку это снижает зависимость страны от западных технологий. Напомним, ранее 2024 г. правительство США запретило Intel продавать процессоры Meteor Lake компании Huawei, и этот случай – далеко не единичный.



