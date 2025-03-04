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Zhaoxin Shanghai Zhaoxin Semiconductor

Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor

04.03.2025 Китай вкладывается в мощного «убийцу» процессоров x86 и ARM. Поддержку обеспечат на уровне государства 1
20.12.2024 Intel угробила перспективную архитектуру с большими возможностями – конкурента ARM, чтобы продолжить развивать древнюю х86 1
27.11.2024 Китай почти научился делать достойные х86-процессоры. Они лишь слегка отстают от Intel Core и AMD Ryzen 1
02.11.2024 Монополия Microsoft и Intel действует. Новейшую серверную Windows научили работать даже на хилом двухъядерном Pentium, но забыли про ARM 1
16.10.2024 Испугались конкретно. AMD и Intel объединяются против ARM и RISC-V. На помощь позвали создателя Linux 1
27.09.2024 Не туда полезли. Новейшие китайские х86-процессоры никуда не годятся – их порвали даже древние Core и Ryzen. Опрос 1
16.08.2024 России не хватает процессоров. Импорт чипов Intel молниеносно просел в десятки раз 1
18.06.2024 Древние ПК получили новую жизнь благодаря сверхлегкому универсальному Linux. Его можно поставить «почти на все» компьютеры 1
04.04.2024 И чтобы никакой Windows! Китайские школы массово переходят на суверенные процессоры и национальный Linux 1
25.03.2024 Настоящее импортозамещение. В Китае введен жесткий запрет на процессоры Intel и AMD 1
22.12.2023 Рассекречен таинственный китайский процессор x86. Он едва догоняет медленные процессоры AMD 13-летней давности. Опрос 1
19.12.2023 Неизвестная китайская компания создала «уникальные» процессоры с 48 ядрами и архитектурой х86. Они во всем лучше Intel Core 1
12.12.2023 Китай создал таинственный сверхпроизводительный процессор для мощнейшего суперкомпьютера, чтобы победить США 1
29.11.2023 Поставки процессоров Intel и AMD в Россию почти остановились из-за дорогих кредитов. Параллельный импорт выручает плохо 1
09.06.2023 Китай научился легально клонировать процессоры Intel. Помог старинный соперник 2
23.01.2023 Китай создал сверхэкономичный процессор на собственной архитектуре со встроенной графикой. Продавать его в Россию запрещено 1
10.11.2022 Господству AMD и Intel приходит конец из-за устаревшей архитектуры процессоров. На рынке новый игрок, сильный и беспощадный 1
02.11.2022 Давний враг Intel и AMD начал выпускать свои х86-процессоры в Китае. На их основе уже собирают ноутбуки 1
26.08.2022 «Импортонезависимый» китайский Linux отлучают от Debian 1
24.06.2022 Из-за санкций США Китай создаст новую процессорную архитектуру RISC-X и поделится ей с Россией 1
12.05.2022 Российские материнские платы переезжают с процессоров Intel и AMD на китайские чипы Zhaoxin. Готовится первая модель 1
08.11.2021 Intel покупает за $125 млн команду разработчиков у своего конкурента 2
13.09.2021 Выпущен крошечный ПК на таинственном процессоре китайской разработки 1
08.04.2021 Китайцы создали видеокарту мощнее недавних чипов Nvidia и AMD 1
19.01.2021 Китайцы выпустили «полноценную замену Windows 7» для госсектора 1
04.06.2020 В Китае начались продажи полностью отечественной памяти DDR4 1
11.05.2020 Американский производитель ПК выпустил компьютер на «враждебном» китайском чипе 1
13.04.2020 Подзабытый производитель процессоров пошел войной на Intel и AMD 1
25.03.2020 Китай откажется от Windows в госсекторе через три года. Ее замена почти готова 1
18.02.2020 Впервые за семь лет выходит новый процессор для ПК: не Intel, не AMD. Фото 2
18.11.2019 Выходцы из Apple строят процессор, который уничтожит Intel и AMD 2
09.07.2018 В мире появился четвертый производитель процессоров x86 для ПК 2

Публикаций - 32, упоминаний - 34

Zhaoxin и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12234 29
AMD - Advanced Micro Devices 4258 28
Microsoft Corporation 24703 8
Huawei 3969 8
Loongson Technology 50 7
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 312 4
Apple Inc 12171 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 911 4
UnionTech 9 4
HP Inc. 5697 3
CenTaur 30 3
Nvidia Corp 3516 3
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 127 3
Qualcomm Technologies 1834 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 504 3
Энкор - NCore 6 2
UnionTech - Deepin Technology 6 2
Lenovo Group 2297 2
MediaTek - Ralink 530 2
Huawei - HiSilicon Technologies 59 2
Tonk - Тонк ГК 49 2
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - Centaur Technology 10 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 80 2
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 84 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 274 2
Dell EMC 5037 1
Canonical 203 1
Nuvia 6 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 432 1
CS2C - China Standard Software 13 1
TKC - Tianjin Kylin Information 7 1
Google LLC 11854 1
Apple Platform Architecture 7 1
Dell Technologies Capital 8 1
Cloudflare 111 1
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Baikal Electronics - Байкал Электроникс 414 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 1
Haier Group 169 1
Realtek Semiconductor 63 1
Unsplash 862 5
WVRI Capital 3 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
Capricorn Investment Group 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4814 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2911 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 108 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1230 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 439 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 65 1
Linux Foundation 187 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 677 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20935 29
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7950 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30012 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19803 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14480 15
DDR - Double data rate 2752 13
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