В Китае начались продажи полностью отечественной памяти DDR4

Первая полностью китайская память DDR4

Китайский производитель компьютерной памяти Xi’an UnilC Semiconductors (UnilC) начал продавать первые в Китае полностью отечественные модули оперативной памяти DDR SDRAM четвертого поколения (DDR4). Об этом сообщил портал Tom’s Hardware.

По данным ресурса, ассортимент DDR4-памяти, реализуемой UnilC, на данный момент представлен лишь двумя видами модулей: DDR4-2400 и DDR4-2666, причем только продукция на базе чипов с эффективной частотой в 2400 МГц изготавливается в Китае.

Один из сотрудников официального интернет-магазина UnilC подтвердил журналистам издания эту информацию, уточнив, что модули DDR4-2666 находятся в продаже с марта 2020 г. В модели DDR4-2666 все еще используются чипы южнокорейской Hynix, однако вскоре и они будут замещены изделиями китайского происхождения.

Модуль DDR4-памяти UnilC

DDR4-модули UnilC представлены в классическом исполнении на печатной плате зеленого цвета, без «излишеств» вроде RGB-подсветки или радиатора. Что касается, технических характеристик, продукция китайского производителя также ничем особенным не выделяется на фоне зарубежных конкурентов. Согласно отзыву одного из покупателей, восьмигигабатная версия модуля демонстрирует тайминги на уровне CL18/CL17 17-17-39 при напряжении 1,2 В. Это, как отмечает Tom’s Hardware, ровно то, чего следует ожидать от недорогой памяти DDR-2400.

Розничная цена памяти DDR-2400 емкостью 8 ГБ производства UnilC составляет 269 юайней или примерно 2,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 июня 2020 г. По современным меркам, новые модули UnilC не являются ни самыми производительными в своем классе, ни самыми доступными. Однако, как отмечает издание, этот вид продукции предназначен для внутреннего рынка. Сам же факт наличия у китайских компаний технической возможности массово производить достаточно современную оперативную память свидетельствует о постепенном движении КНР к обретению технологической независимости.

Китайское «импортозамещение»

Освоение выпуска полностью отечественных микросхем памяти – это не единственное достижение в сфере разработки и производства полупроводниковых изделий, которым может похвастаться Китай. Значительное внимание уделяется, в частности, и микропроцессорам.

К, примеру, в конце 2019 г. CNews писал о том, что в Китае разработаны процессоры 3A4000 и 3B4000 на собственной «национальной» архитектуре Loongson. Они подходят для использования в ПК, серверах и сетевом оборудовании, но при этом производятся по старой 28-нанометровой технологии. В 2020 г. им, как ожидается, на смену придут 16- и даже 12-нанометровые чипы.

Чипы 3A4000 и 3B4000 практически не отличаются друг от друга – у каждого есть по четыре вычислительных ядра с частотой от 1,8 до 2 ГГц, поддержка оперативной памяти стандарта DDR4 и алгоритмов дешифрования SHA, MD5 и AES, а также усовершенствованная виртуализация. Разница лишь в том, что 3A4000 поддерживает четыре модуля оперативной памяти, а 3B4000 – восемь.

В апреле 2020 г. стало известно, что широко известный в прошлом тайваньский чипмейкер Via под брендом Zhaoxin создал процессор Kaixian KX-U6780A для настольных ПК, по производительности сравнимый с AMD Ryzen 3 3000 и Intel Core i5 седьмого поколения. Правда, соревноваться с более современными моделями ему мешают устаревший техпроцесс и отсутствие ряда современных технологий, но это лишь один из первых опытов Via за последние несколько лет по созданию процессоров именно для потребительского сегмента.

В мае 2020 г. HP выпустила настольный ПК 268 Pro G1 MT на базе чипа KX-U6780A.