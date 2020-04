Подзабытый производитель процессоров пошел войной на Intel и AMD

6560

Via создала процессор KaiXian KX-U6780A для настольных ПК, по производительности сравнимый с AMD Ryzen 3 3000 и Intel Core i5 седьмого поколения. Соревноваться с более современными моделями ему мешают устаревший техпроцесс и отсутствие ряда современных технологий, но это лишь один из первых опытов Via за последние несколько лет по созданию процессоров именно для потребительского сегмента.

Новая атака на AMD и Intel

Компания Via разработала процессор KaiXian KX-U6780A, позиционируемый в качестве конкурента популярных чипов AMD и Intel для настольных компьютеров. Процессор создан для потребительского рынка под брендом Zhaoxin, принадлежащим одноименному совместному предприятию, основанному в 2013 г. Via и властями Шанхая (Китай).

Возможности KaiXian KX-U6780A были протестированы специалистами ресурса Tom’s Hardware, и в ряде тестов он действительно находится практически на уровне Intel Core i5 седьмого поколения и AMD Ryzen 3000. При этом у него нет ряда функций, реализованных в этих процессорах, да и по техпроцессу он заметно отстает от них, из-за чего он проигрывает им в большинстве бенчмарков.

Спецификации процессора

В составе KaiXian KX-U6780A есть восемь вычислительных ядер, тактовая частота которых достигает 2,7 ГГц. Несмотря на большое количество ядер, процессор не поддерживает многопоточность (HyperThreading) у Intel. В основе процессора лежит архитектура LuJiaZui, «эволюционировавшая» из другой архитектуры Via – WuDaoKou.

KaiXian KX-U6780A, новый процессор Via

Производственные нормы, выбранные Via для KaiXian KX-U6780A – 16 нанометров, тогда как Intel активно использует 14 нм и даже постепенно переходит на 10 нм. AMD в этом плане опережает их всех, выпуская 7-нанометровые процессоры на фабриках тайваньской компании TSMC.

Для охлаждения новинке Via достаточно небольшого кулера

KaiXian KX-U6780A тоже выпускается на заводах этой компании. Его TDP (уровень тепловыделения) находится на уровне 70 Вт (у Core i5-7500, вышедшего в 2017 г., этот параметр равен 65 Вт), плюс у него есть интегрированная видеокарта, подробности о которой пока засекречены. В настоящее время известно лишь, что в ней реализована поддержка DirectX 11, OpenCL 1.1 и OpenGL 3.2. Процессор также включает 16 линий PCIe 3.0 и поддержку до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4-2666.

Сравнительные тесты

Для тестирования сотрудники ресурса Tom’s Hardware получили процессор KaiXian KX-U6780A в комплекте с материнской платой HX002EH1, предназначенной для разработчиков. Сам чип поставляется в корпусе HFCBGA размерами 35х35 мм, и для его охлаждения используется небольших по современным меркам размеров референсный кулер с низкопрофильным алюминиевым радиатором.

В 3DMark KaiXian KX-U6780A показывает достойные результаты

KaiXian KX-U6780A был протестирован в ряде бенчмарков, в том числе и в популярном GeekBench. В нем он получил 363 балла в одноядерном режиме и 2091 балла в многоядерном, показав существенное отставание от того же Core i5-7400 в одноядерном режиме (884 балла у Core i5). Намного меньше китайский чип отстал по результатам тестирования в многоядерном режиме – процессор Intel заработал 2793 балла. В данном случае роль сыграло отсутствие у KaiXian KX-U6780A кэш-памяти третьего уровня.

В тесте 3DMark Fire Strike Physics, задействующем DirectX 11, новое творение Via набрало 6871 балл против 7186 баллов у AMD Ryzen 3 3000. Отставание от Core i5-7400 более значительное – процессор Intel заработал 7404 балла.

Стресс-тест в Aida 64 новый процессор Via провалил

Графическая подсистема китайского процессора тоже пока не дотягивает до показателей процессоров AMD и Intel. В сравнительном тесте в игре Dota 2 на разрешении Full HD и низких настройках графики она выдавала в среднем 17 кадров в секунду, а Core i5-7540 –85 к/с.

Via продолжит наступление

KaiXian KX-U6780A проигрывает перечисленным процессорам за счет более старого техпроцесса и менее развитой интегрированной видеокарты. Отсутствие кэша третьего уровня тоже влияет на итоговые результаты, однако это один из первых процессоров Via, ориентированных именно на потребительский сегмент.

16-нанометровый Via CenTaur создается для международного рынка

В обозримом будущем Via может выпустить еще как минимум один х86-чип для настольных ПК, который она разрабатывает на базе дочернего предприятия CenTaur. В феврале 2020 г. CNews писал, что новый CPU, как и KaiXian KX-U6780A, получит восемь ядер и 16-нанометровый техпроцесс, но будет отличаться от него по ряду параметров.

Так, в CenTaur (кодовое название процессора) Via планирует реализовать 44 линии PCI-E 3.0 на 44 линии (PCI-E 4.0 для него пока недостижим), 4-канальный интерфейс памяти DDR4-3200 и полностью интегрированный южный мост. Помимо этого, в чипе будет многопоточность (китайский аналог HyperThreading), а главной его особенностью станет так называемая «кольцевая шина», которая будет использоваться в нем для объединения всех имеющихся у него компонентов и ядер, в том числе сопроцессор NCORE, рассчитанный на 20 трлн операций ИИ в секунду при пропускной способности памяти 20 терабайт в секунду. Площадь кристалла должна составить 195 мм2, а сам процессор Via планирует реализовывать по всему миру

Где пропадала Via

Компания Via, также известная как Via Technologies была основана в 1987 г., и в течение многих лет она составляла серьезную конкуренцию AMD и Intel. Она занималась выпуском не только собственных процессоров, но еще и чипсетов для решений Intel и AMD, чем вызывала недовольство этих компаний.

По мере того, как Via постепенно наращивала свою долю мирового процессорного рынка, Intel предпринимала различные меры в стремлении уничтожить ее, и даже неоднократно прибегала к помощи судебной власти. К примеру, в сентябре 2001 г. она подала против Via иск о нарушении патентных прав, стремясь добиться вытеснения с рынка нового чипсета Via для Pentium 4.

Реакция Via последовала быстро – компания выступила с ответным иском, заявив, что 845 чипсет Intel под процессор P4 нарушает ее права на интеллектуальную собственность.

По состоянию на апрель 2020 г. Via по-прежнему существует. Она занимается разработкой процессоров в рамках совместного с властями Шанхая предприятия Zhaoxin. С релизом KaiXian KX-U6780A она стала покушаться на полноценную конкуренцию с AMD и Intel в потребительском сегменте.