Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Подзабытый производитель процессоров пошел войной на Intel и AMD

6560
Техника
, Текст: Эльяс Касми

Via создала процессор KaiXian KX-U6780A для настольных ПК, по производительности сравнимый с AMD Ryzen 3 3000 и Intel Core i5 седьмого поколения. Соревноваться с более современными моделями ему мешают устаревший техпроцесс и отсутствие ряда современных технологий, но это лишь один из первых опытов Via за последние несколько лет по созданию процессоров именно для потребительского сегмента.

Новая атака на AMD и Intel

Компания Via разработала процессор KaiXian KX-U6780A, позиционируемый в качестве конкурента популярных чипов AMD и Intel для настольных компьютеров. Процессор создан для потребительского рынка под брендом Zhaoxin, принадлежащим одноименному совместному предприятию, основанному в 2013 г. Via и властями Шанхая (Китай).

Возможности KaiXian KX-U6780A были протестированы специалистами ресурса Tom’s Hardware, и в ряде тестов он действительно находится практически на уровне Intel Core i5 седьмого поколения и AMD Ryzen 3000. При этом у него нет ряда функций, реализованных в этих процессорах, да и по техпроцессу он заметно отстает от них, из-за чего он проигрывает им в большинстве бенчмарков.

Спецификации процессора

В составе KaiXian KX-U6780A есть восемь вычислительных ядер, тактовая частота которых достигает 2,7 ГГц. Несмотря на большое количество ядер, процессор не поддерживает многопоточность (HyperThreading) у Intel. В основе процессора лежит архитектура LuJiaZui, «эволюционировавшая» из другой архитектуры Via – WuDaoKou.

cpu600.jpg

KaiXian KX-U6780A, новый процессор Via

Производственные нормы, выбранные Via для KaiXian KX-U6780A – 16 нанометров, тогда как Intel активно использует 14 нм и даже постепенно переходит на 10 нм. AMD в этом плане опережает их всех, выпуская 7-нанометровые процессоры на фабриках тайваньской компании TSMC.

cpu603.jpg

Для охлаждения новинке Via достаточно небольшого кулера

KaiXian KX-U6780A тоже выпускается на заводах этой компании. Его TDP (уровень тепловыделения) находится на уровне 70 Вт (у Core i5-7500, вышедшего в 2017 г., этот параметр равен 65 Вт), плюс у него есть интегрированная видеокарта, подробности о которой пока засекречены. В настоящее время известно лишь, что в ней реализована поддержка DirectX 11, OpenCL 1.1 и OpenGL 3.2. Процессор также включает 16 линий PCIe 3.0 и поддержку до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4-2666.

Сравнительные тесты

Для тестирования сотрудники ресурса Tom’s Hardware получили процессор KaiXian KX-U6780A в комплекте с материнской платой HX002EH1, предназначенной для разработчиков. Сам чип поставляется в корпусе HFCBGA размерами 35х35 мм, и для его охлаждения используется небольших по современным меркам размеров референсный кулер с низкопрофильным алюминиевым радиатором.

cpu601.jpg
В 3DMark KaiXian KX-U6780A показывает достойные результаты

KaiXian KX-U6780A был протестирован в ряде бенчмарков, в том числе и в популярном GeekBench. В нем он получил 363 балла в одноядерном режиме и 2091 балла в многоядерном, показав существенное отставание от того же Core i5-7400 в одноядерном режиме (884 балла у Core i5). Намного меньше китайский чип отстал по результатам тестирования в многоядерном режиме – процессор Intel заработал 2793 балла. В данном случае роль сыграло отсутствие у KaiXian KX-U6780A кэш-памяти третьего уровня.

В тесте 3DMark Fire Strike Physics, задействующем DirectX 11, новое творение Via набрало 6871 балл против 7186 баллов у AMD Ryzen 3 3000. Отставание от Core i5-7400 более значительное – процессор Intel заработал 7404 балла.

cpu602.jpg

Стресс-тест в Aida 64 новый процессор Via провалил

Графическая подсистема китайского процессора тоже пока не дотягивает до показателей процессоров AMD и Intel. В сравнительном тесте в игре Dota 2 на разрешении Full HD и низких настройках графики она выдавала в среднем 17 кадров в секунду, а Core i5-7540 –85 к/с.

Via продолжит наступление

KaiXian KX-U6780A проигрывает перечисленным процессорам за счет более старого техпроцесса и менее развитой интегрированной видеокарты. Отсутствие кэша третьего уровня тоже влияет на итоговые результаты, однако это один из первых процессоров Via, ориентированных именно на потребительский сегмент.

via602.jpg
16-нанометровый Via CenTaur создается для международного рынка

В обозримом будущем Via может выпустить еще как минимум один х86-чип для настольных ПК, который она разрабатывает на базе дочернего предприятия CenTaur. В феврале 2020 г. CNews писал, что новый CPU, как и KaiXian KX-U6780A, получит восемь ядер и 16-нанометровый техпроцесс, но будет отличаться от него по ряду параметров.

Так, в CenTaur (кодовое название процессора) Via планирует реализовать 44 линии PCI-E 3.0 на 44 линии (PCI-E 4.0 для него пока недостижим), 4-канальный интерфейс памяти DDR4-3200 и полностью интегрированный южный мост. Помимо этого, в чипе будет многопоточность (китайский аналог HyperThreading), а главной его особенностью станет так называемая «кольцевая шина», которая будет использоваться в нем для объединения всех имеющихся у него компонентов и ядер, в том числе сопроцессор NCORE, рассчитанный на 20 трлн операций ИИ в секунду при пропускной способности памяти 20 терабайт в секунду. Площадь кристалла должна составить 195 мм2, а сам процессор Via планирует реализовывать по всему миру

Где пропадала Via

Компания Via, также известная как Via Technologies была основана в 1987 г., и в течение многих лет она составляла серьезную конкуренцию AMD и Intel. Она занималась выпуском не только собственных процессоров, но еще и чипсетов для решений Intel и AMD, чем вызывала недовольство этих компаний.

По мере того, как Via постепенно наращивала свою долю мирового процессорного рынка, Intel предпринимала различные меры в стремлении уничтожить ее, и даже неоднократно прибегала к помощи судебной власти. К примеру, в сентябре 2001 г. она подала против Via иск о нарушении патентных прав, стремясь добиться вытеснения с рынка нового чипсета Via для Pentium 4.

Реакция Via последовала быстро – компания выступила с ответным иском, заявив, что 845 чипсет Intel под процессор P4 нарушает ее права на интеллектуальную собственность.

По состоянию на апрель 2020 г. Via по-прежнему существует. Она занимается разработкой процессоров в рамках совместного с властями Шанхая предприятия Zhaoxin. С релизом KaiXian KX-U6780A она стала покушаться на полноценную конкуренцию с AMD и Intel в потребительском сегменте.



Другие материалы рубрики

На iPhone и Android новый вид вредоносного ПО. Оно ворует деньги, даже если его удалить

Рассекречены сроки выхода уникальных 10-нанометровых процессоров Intel

Начались продажи топового Linux-ноутбука с фантастическим объемом памяти

Выпущен «бронебойный» смартфон дешевле $100. Видео

Российский реселлер Xiaomi должен «Открытию» 696 млн руб. Готовится банкротство

Знаменитый производитель процессоров годами обманывал весь мир. Пострадала репутация Xiaomi, Oppo и Vivo

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос

Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома

Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM

Как выбрать термометр для домашней аптечки: советы ZOOM
Показать еще

Наука

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена
Показать еще
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках