Впервые за семь лет выходит новый процессор для ПК: не Intel, не AMD. Фото

20570

Via готовит новый х86-процессор для глобального рынка. Он будет выпускаться по 16-нанометровой топологии и станет первым ее полноценным процессором для сокета за 15 лет. Главной особенностью чипа станут поддержка инструкций серверного класса AVX-512 и встроенный ИИ-сопроцессор NCORE.



Возвращение Via

Раскрыты первые подробности о х86-совместимом процессоре компании компания Via Technologies (Via) для настольных ПК, который она разрабатывает на базе дочернего предприятия CenTaur. x86 – это процессорная архитектура для настольных ПК, ноутбуков и серверов и одноименный набор команд.

Новый чип, название которого на момент публикации материала не раскрывалось, станет первым за последние семь лет процессором Via, нацеленным на международный рынок, и первым CPU за последние 15 лет, предназначенным для установки в полноценный сокет.

Ресурс SemiAccurate, предоставивший новые технические детали о процессоре, опубликовал также его снимки, на которых чип запечатлен как с теплораспределительной крышкой, так и без нее. Кадры были сделаны в январе 2020 г. на CES 2020, но в Сеть их выложили лишь спустя полтора месяца.

Массивный теплораспределитель может указывать на высокие рабочие температуры чипа

Впервые о его существовании стало известно осенью 2019 г., когда появились первые подробности о нем. Изначально его премьера должна была состояться в конце ноября 2019 г. на выставке ISC East 2019, однако в итоге была перенесена на неопределенный срок. В настоящее время новая дата дебюта новинки Via не раскрывается.

Известные подробности

Для производства своего нового чипа, по данным ресурса TechPowerUp, Via планирует использовать 16-нанометровый техпроцесс FinFET, а сам выпуск она собирается наладить на заводе тайваньской компании TSMC. Для сравнения, компания AMD, процессоры которой тоже производит TSMC, больше года назад перешла на 7 нанометров. Что до Intel, то в августе 2019 г. она освоила 10-нанометровые нормы, однако подавляющее большинство ее современных процессоров по-прежнему 14-нанометровые.

Это первый за многие годы "сокетный" процессор Via для международного рынка

О новинке Via известно, что она получит восемь ядер с частотой до 2,5 ГГц, поддержку инструкций серверного класса AVX-512, а также некий интегрированный «ИИ-сопроцессор» NCORE. Объем кэша третьего уровня составит 16 МБ.

В чипе будут присутствовать контроллер PCI-E 3.0 на 44 линии (PCI-E 4.0 для него пока недостижим), 4-канальный интерфейс памяти DDR4-3200 и полностью интегрированный южный мост.

Схема нового процессора Via. Видеоподсистема на ней отсутствует

Главной особенностью процессора должна стать так называемая «кольцевая шина», которая будет использоваться в нем для объединения всех имеющихся у него компонентов и ядер, включая сопроцессор NCORE, рассчитанный на 20 трлн операций ИИ в секунду при пропускной способности памяти 20 терабайт в секунду. Площадь кристалла должна составить 195 мм2.

Куда пропала Via

Via Technologies была основана в 1987 г., и в течение многих лет она составляла серьезную конкуренцию AMD и Intel. Via выпускала как собственные процессоры, так и чипсеты для решений Intel и AMD, чем вызывала недовольство этих компаний.

Intel шла на любые ухищрения в стремлении уничтожить конкурента, и нередко прибегала к помощи судебной власти. Так, в конце сентября 2001 г. Intel подала иск о нарушении патентных прав против Via Technologies. Intel добивалась вытеснения с рынка нового чипсета Via для Pentium 4. Реакция Via последовала быстро – компания выступила с ответным иском, заявив, что 845 чипсет Intel под процессор P4 нарушает ее права на интеллектуальную собственность.

По состоянию на февраль 2020 г. компания Via по-прежнему существует, однако на полноценную конкуренцию с AMD и Intel она пока не покушается. Тем не менее, она все еще производит х86-совместимые процессоры, но теперь в составе совместного предприятия Zhaoxin, образованного ею в 2013 г. совместно с властями Шанхая (Китай).

Via была основана в Калифорнии (США), но позже ее штаб-квартира была перенесена в Тайбэй (Тайвань). Создание СП Zhaoxin, которое в настоящее время выпускает процессоры преимущественно китайского рынка, стало попыткой властей КНР снизить зависимость от иностранных технологий, в частности, американских комплектующих (Intel и AMD базируются в США). Одной и разработок Zhaoxin стала линейка x86-совместимых микропроцессоров Kaixian KX-5000 на архитектуре WuDaoKou, представленная в начале 2018 г. Процессоры были выполнены в соответствии с 28-нанометровым технологическим процессом. Производительность восьмиядерной новинки позволила продемонстрировать результат на уровне Intel Atom C2750 в синтетических тестах.