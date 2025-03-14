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Энкор NCore
Энкор и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Black & Decker 18 1
|Интерскол 11 1
|Сяо Хайцзюнь 31 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Haijun Xiao - Хайцзюнь Сяо 6 1
|Сыкулев Андрей 84 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Горелов Дмитрий 61 1
|Добкин Аркадий 77 1
|Витоженц Александр 7 1
|Марушкевич Андрей 8 1
|Клебанов Дмитрий 3 1
|Криницкий Игорь 26 1
|Tom’s Hardware 412 1
|TechPowerUp 18 1
|SemiAccurate 13 1
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