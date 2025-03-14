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Индексная книга (каталог) CNews*
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Энкор NCore


14.03.2025 Власти готовят «баллы российскости» для кремниевых пластин и слитков, из которых делают чипы 1
13.04.2020 Подзабытый производитель процессоров пошел войной на Intel и AMD 1
18.02.2020 Впервые за семь лет выходит новый процессор для ПК: не Intel, не AMD. Фото 1
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 1
03.04.2018 Huawei объявила о запуске первой в России OpenLab Moscow 1
13.05.2010 Citrix Systems представила три новых устройства линейки NetScaler MPX на основе Intel Xeon 5680 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Энкор и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12236 2
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 317 2
CenTaur 30 2
AMD - Advanced Micro Devices 4260 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 912 2
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 32 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
SAP SE 5296 1
Huawei 3971 1
Accenture plc 682 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1638 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
Крок - Croc 1779 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 1
Diasoft - Диасофт 897 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
Ланит Интеграция 191 1
GridGain Systems - Гридгаин Рус 28 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 87 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 17 1
AlphaOpen 5 1
Citrix Systems 816 1
ЦИЭКС - Центр исследований экстремальных ситуаций 5 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - Centaur Technology 10 1
Ростелеком 9793 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4942 1
InfoWatch - Инфовотч 1026 1
Softline - Софтлайн 2876 1
8317 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2170 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 856 1
Acronis - Акронис 450 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 457 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 303 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 274 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
Галактика - Корпорация 1471 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Black & Decker 18 1
Интерскол 11 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3301 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4824 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 999 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1387 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21406 3
DDR - Double data rate 2753 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1264 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20945 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24385 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15887 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51408 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 13994 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8655 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7954 2
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1413 2
Motherboard - South bridge - Южный мост - функциональный контроллер 99 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6080 1
Электроника - FinFET - A fin field-effect transistor - 3D transistors - направление в проектировании микросхем - 3D транзисторы 83 1
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 14 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1455 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67231 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11165 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2238 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 978 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 663 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3795 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5825 1
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14490 1
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6326 1
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16235 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5134 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19852 1
Intel x86 - архитектура процессора 1872 2
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Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 2
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - VIA WuDaoKou 4 2
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Intel Core i - Cерия процессоров 520 1
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Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 159 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
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Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 361 1
Microsoft DirectX 708 1
АйТи Энергофинанс Unilight 3 1
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 25 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1352 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 253 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 941 1
Citrix NetScaler MPX 9 1
Citrix NetScaler 63 1
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 294 1
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 56 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Системный софт - SysSoft Security Center 2 1
Сяо Хайцзюнь 31 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43551 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52313 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1583 1
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Россия - ДФО - Якутия - Якутск 471 1
Африка Северная 234 1
Европа 21837 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51665 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14609 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 767 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7028 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5466 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4707 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2460 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18799 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4932 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3988 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1235 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 278 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24363 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5488 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4709 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48509 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4884 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5931 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5000 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1335 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 267 1
Металлы - Золото - Gold 1146 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7909 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1383 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 591 1
Tom’s Hardware 412 1
TechPowerUp 18 1
SemiAccurate 13 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3238 1
CNews Fast рейтинг 46 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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