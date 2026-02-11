Разделы

AlphaOpen – российский разработчик комплексных решений в сфере infrastructure, property и facility management. Интеграционные программные продукты AlphaOpen применимы во всех сегментах рынка, для решения самых разнообразных задач: от создания простых систем класса «умный дом», до реализации сложнейших территориально распределенных интегрированных решений в сфере безопасности и инженерии. В портфолио компании имеются кейсы работ для жилой и коммерческой недвижимости, инновационных центров, медицинских учреждений и т.д. AlphaOpen входит в состав рабочей группы проекта Минцифры РФ по выработке стандарта умных многоквартирных домов. Резидент инновационного центра Skolkovo.

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.02.2026 Десятки игровых ПК разорившейся ИТ-компании сняты с торгов. Ее судьбу решает правительственная комиссия 2
20.04.2022 «Свободные руки» для резидентов ЖК «Береговой» 1
14.03.2022 AlphaOpen предложит рынку российскую платформу для развития инфраструктурных проектов 1
24.12.2019 «Техносерв Cloud» принял в свое облако разработчика ПО Alphaopen 1
03.04.2018 Huawei объявила о запуске первой в России OpenLab Moscow 1
16.12.2013 На выставке Open Innovations Expo были представлены комплексные решения проекта Smart City 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 2
SAP SE 5463 2
Huawei 4284 2
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 72 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 195 1
ICBCom - АйСиБиКом 2 1
ЦИЭКС - Центр исследований экстремальных ситуаций 5 1
Broadcom - VMware 2510 1
Accenture plc 697 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1714 1
9111 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 1
Крок - Croc 1819 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1227 1
Diasoft - Диасофт 1056 1
Энкор - NCore 7 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1045 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 524 1
РТИ 147 1
Ланит Интеграция 214 1
GridGain Systems - Гридгаин Рус 29 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 100 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 17 1
Роснано - Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника - КНЭ 22 1
Композит 97 1
РВК - Российская венчурная компания 558 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3280 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13034 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3417 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5048 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 769 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 372 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73785 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2070 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
Facility Management - Facilities management - Управление инфраструктурой организации - Учет активов предприятия 12 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1450 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1533 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 577 2
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 212 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 377 1
3D сканер 60 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18719 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6214 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17184 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3979 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7452 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3584 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1159 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23217 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7662 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8788 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4367 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 458 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2056 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2461 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2305 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
Торговля - RetailTech - Умный магазин - SmartStore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 34 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 419 1
Apple iPhone 6 4862 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 268 1
АйТи Энергофинанс Unilight 3 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 255 1
Кучерук Павел 16 1
Сяо Хайцзюнь 31 1
Блинов Михаил 73 1
Меламед Леонид 150 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Haijun Xiao - Хайцзюнь Сяо 6 1
Казаков Александр 64 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Россия - РФ - Российская федерация 158352 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18358 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46098 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53585 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13587 1
Япония 13567 1
Беларусь - Белоруссия 6077 1
Финляндия - Финляндская Республика 3660 1
Германия - Федеративная Республика 12963 1
Франция - Французская Республика 8004 1
Нидерланды 3645 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 442 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11450 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10445 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3777 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 77 1
