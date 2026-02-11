AlphaOpen – российский разработчик комплексных решений в сфере infrastructure, property и facility management. Интеграционные программные продукты AlphaOpen применимы во всех сегментах рынка, для решения самых разнообразных задач: от создания простых систем класса «умный дом», до реализации сложнейших территориально распределенных интегрированных решений в сфере безопасности и инженерии. В портфолио компании имеются кейсы работ для жилой и коммерческой недвижимости, инновационных центров, медицинских учреждений и т.д. AlphaOpen входит в состав рабочей группы проекта Минцифры РФ по выработке стандарта умных многоквартирных домов. Резидент инновационного центра Skolkovo.