Протей НТЦ Протей Научно-Технический Центр Протей ТЛ Протей Технологии

СОБЫТИЯ

02.07.2025 «Протей ТЛ» и Aurus: объединение решений для записи и анализа корпоративных коммуникаций

Компании «Протей ТЛ» и Aurus объявляют о стратегическом партнерстве, направленном на развитие решений в
08.04.2025 Подтверждена совместимость «Протей-MCPTT» с «Ред ОС М»

Компании «НТЦ Протей» и «Ред Софт» подтвердили совместимость и корректность работы приложения для обеспечен
11.09.2024 «Инфосистемы Джет» и «Протей ТЛ» расширили функционал стенда в шоуруме российских решений ВКС и унифицированных коммуникаций

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» и «Протей ТЛ» расширили функционал стенда IP-телефонии в мультивендорном шоуруме в Москве, котор
02.08.2024 Реконструкция систем телефонной связи на одном из нефтеперерабатывающих предприятий

Тестирование систем телефонной связи и унифицированных коммуникаций «Протей» успешно завершено на нефтеперерабатывающем заводе. На предприятии возникла потребност
06.06.2024 «ПРОТЕЙ Технологии» и «Россети Урал» объединят усилия для обеспечения информационной безопасности критической инфраструктуры

Компании «ПРОТЕЙ Технологии» и «Россети Урал» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения
28.03.2024 «Газинформсервис» и «НТЦ Протей» укрепляют безопасность ИТ-инфраструктуры своих клиентов

Российские разработчики «Газинформсервис» и инженеры «Протей ТЛ» провели интеграцию продуктов – системы мониторинга и управления событиями безопасн
07.02.2024 В России создана спецкомпания для разработки ядра 5G на замену Ericsson, Nokia и Huawei

азвития 5G Как выяснил CNews, оператор «Ростелеком» и разработчик продуктов для телекома — ООО «НТЦ Протей» учредили совместное предприятие для создания и ускоренного развития сети связи станда
26.10.2023 «Ростелеком» и НТЦ «Протей» реализовали второй этап проекта на грант РФРИТ по доработке «Ядра мобильной сети 4G»

«Ростелеком» совместно с НТЦ «Протей» завершили второй этап проекта по доработке и внедрению «Ядра мобильной сети 4G». Данн
16.06.2023 ПРОТЕЙ-Юником: отечественное решение на рынке унифицированных коммуникаций

понятие «Унифицированные коммуникации (UC)» никак не регламентировано, поэтому каждая компания, которая выходит на рынок с таким решением, подразумевает под UC собственный образ. В концепции компания ПРОТЕЙ унифицированные коммуникации предполагают объединение всех сервисов связи, действующих на предприятии. Мы стремимся к полному объединению парка уже существующего оборудования и гибкой ин
03.08.2018 «НТЦ Протей» и «Ваймарк Системс» протестировали решение WiFi Offload для создание конвергентных сетей WLAN/UMTS

«НТЦ Протей» и «Ваймарк Системс» завершили тестирование совместного решения для создания конверген
03.03.2015 НТЦ «Протей» и Entensys запустили услугу контент-фильтрации для киргизского оператора MegaCom

НТЦ «Протей» и Entensys успешно завершили проект по запуску услуги контент-фильтрации на базе DPI-
11.09.2007 В Саранске установлен call-центр для «ВолгаТелекома»

Завершен первый этап работ по запуску в эксплуатацию контакт-центра «Протей-РВ» для филиала «ВолгаТелеком» в Республике Мордовия. Система рассчитана на 40 рабочих
10.09.2007 Платформу НТЦ «Протей» внедрили в Мавритании

lecom Solutions начал эксплуатацию платформы организации дополнительных сервисов разработанную НТЦ «Протей». Решение реализовано на базе систем IVR, Voting и Mobile Portal. На базе платформы пр
26.04.2007 «Протей» внедрил платформу голосовых услуг для македонского оператора

В марте 2007 года был завершен проект по запуску платформы голосовых услуг «Протей» в городе Скопье для местного оператора сотовой связи Cosmofon. Cosmofon является дочерней компанией греческого телекоммуникационного холдинга OTE Group и предоставляет свои услуги на вс
01.12.2006 "Протей" поставил решения для "ТТ-мобайл"

яя компания ОАО «МегаФон», торговая марка «МЛТ») запущены в эксплуатацию решения петербургского НТЦ Протей Camel Gateway и решение для предоставления услуги «Who Called». Camel-gateway является
04.09.2006 «Протей» оснастил оборудованием пакистанского оператора сотовой связи

Петербургская компания «НТЦ Протей» поставила свои сервисные платформы для голосовых сервисов пакистанскому оператору сот
04.09.2006 "1С:Предприятие 8.0" упростило взаимодействие компаний холдинга "Протей"

ту по внедрению программного продукта «1С:Управление производственным предприятием 8.0» в холдинге «Протей», специализирующемся на производстве и поставке ПЭТ-упаковки. Отличительной особенност
13.02.2003 "Протей" разработал систему мобильного позиционирования "Протей-LBSE"

Петербургский НТЦ "" разработал систему мобильного позиционирования "Протей-LBSE" (Location Based Services Enabler), позволяющую оператору сотовой связи предоставлять различные услуги, привязанные к текущему местоположению абонента. "Протей- Location Base
13.02.2003 "Протей" разработал систему мобильного позиционирования "Протей-LBSE"

Петербургский НТЦ "" разработал систему мобильного позиционирования "Протей-LBSE" (Location Based Services Enabler), позволяющую оператору сотовой связи предоставлять различные услуги, привязанные к текущему местоположению абонента. "Протей- Location Base
14.10.2002 Разработчик интеллектуальной платформы "Протей" стал самостоятельным предприятием

выделил из состава института научно-технический центр, разрабатывающий интеллектуальную платформу "Протей". Новая фирма - ООО "НТЦ Протей" - разместилась на базе петербургского завода "
15.08.2001 ЛОНИИС завершил разработку операторского центра "Протей-РВ"

Ленинградский отраслевой НИИ связи завершил разработку операторского центра "Протей-РВ", сообщилa СomNews.Ru. Его стоимость в зависимости от конфигурации и емкости колеблется от $40 до $100 тыс. На основе Call Center можно организовать операторские службы различного вид
07.07.1999 Центр "Протей" намерен создать исследовательский учебный центр сетевых Internet-технологий.

С середины июля 1999 г. центр "Протей" приступает к созданию современного исследовательского учебного центра сетевых (через Internet) технологий в социально значимых областях жизни: науке, производстве, образовании, медицине

