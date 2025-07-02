Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии

Получите все материалы CNews по ключевому слову
- ООО «Научно-технический центр ПРОТЕЙ» системообразующее предприятие России (отрасль «Радиоэлектронная промышленность»). Компания создана в 2002 году в Санкт-Петербурге. Занимается разработкой решений и производством ПАК для операторов связи, государственных структур и промышленных холдингов. В линейку продуктов компании входят инфраструктурные решения для сетей мобильной связи 3G, 4G/LTE, 5G, оборудование для сетей NGN/IMS и системы комплексной безопасности.
- «ПРОТЕЙ Технологии» входит в российский ИТ-холдинг ПРОТЕЙ и занимается реализацией программно-аппаратных решений для корпоративного сегмента рынка. ПРОТЕЙ ТЛ предлагает решения для создания и модернизации корпоративной связи на предприятиях, предоставляя своим заказчикам системы объединённых коммуникаций, телефонной и видеоконференцсвязи, а также системы мониторинга и управления инфраструктурой предприятий. Оборудование ПРОТЕЙ имеет статус ТОРП, а программное обеспечение включено в Реестр отечественного ПО.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 21 дело, на cумму 411 973 299 ₽*
СОБЫТИЯ
|02.07.2025
|
«Протей ТЛ» и Aurus: объединение решений для записи и анализа корпоративных коммуникаций
Компании «Протей ТЛ» и Aurus объявляют о стратегическом партнерстве, направленном на развитие решений в
|08.04.2025
|
Подтверждена совместимость «Протей-MCPTT» с «Ред ОС М»
Компании «НТЦ Протей» и «Ред Софт» подтвердили совместимость и корректность работы приложения для обеспечен
|11.09.2024
|
«Инфосистемы Джет» и «Протей ТЛ» расширили функционал стенда в шоуруме российских решений ВКС и унифицированных коммуникаций
ИТ-компания «Инфосистемы Джет» и «Протей ТЛ» расширили функционал стенда IP-телефонии в мультивендорном шоуруме в Москве, котор
|02.08.2024
|
Реконструкция систем телефонной связи на одном из нефтеперерабатывающих предприятий
Тестирование систем телефонной связи и унифицированных коммуникаций «Протей» успешно завершено на нефтеперерабатывающем заводе. На предприятии возникла потребност
|06.06.2024
|
«ПРОТЕЙ Технологии» и «Россети Урал» объединят усилия для обеспечения информационной безопасности критической инфраструктуры
Компании «ПРОТЕЙ Технологии» и «Россети Урал» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения
|28.03.2024
|
«Газинформсервис» и «НТЦ Протей» укрепляют безопасность ИТ-инфраструктуры своих клиентов
Российские разработчики «Газинформсервис» и инженеры «Протей ТЛ» провели интеграцию продуктов – системы мониторинга и управления событиями безопасн
|07.02.2024
|
В России создана спецкомпания для разработки ядра 5G на замену Ericsson, Nokia и Huawei
азвития 5G Как выяснил CNews, оператор «Ростелеком» и разработчик продуктов для телекома — ООО «НТЦ Протей» учредили совместное предприятие для создания и ускоренного развития сети связи станда
|26.10.2023
|
«Ростелеком» и НТЦ «Протей» реализовали второй этап проекта на грант РФРИТ по доработке «Ядра мобильной сети 4G»
«Ростелеком» совместно с НТЦ «Протей» завершили второй этап проекта по доработке и внедрению «Ядра мобильной сети 4G». Данн
|16.06.2023
|
ПРОТЕЙ-Юником: отечественное решение на рынке унифицированных коммуникаций
понятие «Унифицированные коммуникации (UC)» никак не регламентировано, поэтому каждая компания, которая выходит на рынок с таким решением, подразумевает под UC собственный образ. В концепции компания ПРОТЕЙ унифицированные коммуникации предполагают объединение всех сервисов связи, действующих на предприятии. Мы стремимся к полному объединению парка уже существующего оборудования и гибкой ин
|03.08.2018
|
«НТЦ Протей» и «Ваймарк Системс» протестировали решение WiFi Offload для создание конвергентных сетей WLAN/UMTS
«НТЦ Протей» и «Ваймарк Системс» завершили тестирование совместного решения для создания конверген
|03.03.2015
|
НТЦ «Протей» и Entensys запустили услугу контент-фильтрации для киргизского оператора MegaCom
НТЦ «Протей» и Entensys успешно завершили проект по запуску услуги контент-фильтрации на базе DPI-
|11.09.2007
|
В Саранске установлен call-центр для «ВолгаТелекома»
Завершен первый этап работ по запуску в эксплуатацию контакт-центра «Протей-РВ» для филиала «ВолгаТелеком» в Республике Мордовия. Система рассчитана на 40 рабочих
|10.09.2007
|
Платформу НТЦ «Протей» внедрили в Мавритании
lecom Solutions начал эксплуатацию платформы организации дополнительных сервисов разработанную НТЦ «Протей». Решение реализовано на базе систем IVR, Voting и Mobile Portal. На базе платформы пр
|26.04.2007
|
«Протей» внедрил платформу голосовых услуг для македонского оператора
В марте 2007 года был завершен проект по запуску платформы голосовых услуг «Протей» в городе Скопье для местного оператора сотовой связи Cosmofon. Cosmofon является дочерней компанией греческого телекоммуникационного холдинга OTE Group и предоставляет свои услуги на вс
|01.12.2006
|
"Протей" поставил решения для "ТТ-мобайл"
яя компания ОАО «МегаФон», торговая марка «МЛТ») запущены в эксплуатацию решения петербургского НТЦ Протей Camel Gateway и решение для предоставления услуги «Who Called». Camel-gateway является
|04.09.2006
|
«Протей» оснастил оборудованием пакистанского оператора сотовой связи
Петербургская компания «НТЦ Протей» поставила свои сервисные платформы для голосовых сервисов пакистанскому оператору сот
|04.09.2006
|
"1С:Предприятие 8.0" упростило взаимодействие компаний холдинга "Протей"
ту по внедрению программного продукта «1С:Управление производственным предприятием 8.0» в холдинге «Протей», специализирующемся на производстве и поставке ПЭТ-упаковки. Отличительной особенност
|13.02.2003
|
"Протей" разработал систему мобильного позиционирования "Протей-LBSE"
Петербургский НТЦ "" разработал систему мобильного позиционирования "Протей-LBSE" (Location Based Services Enabler), позволяющую оператору сотовой связи предоставлять различные услуги, привязанные к текущему местоположению абонента. "Протей- Location Base
|13.02.2003
|
"Протей" разработал систему мобильного позиционирования "Протей-LBSE"
Петербургский НТЦ "" разработал систему мобильного позиционирования "Протей-LBSE" (Location Based Services Enabler), позволяющую оператору сотовой связи предоставлять различные услуги, привязанные к текущему местоположению абонента. "Протей- Location Base
|14.10.2002
|
Разработчик интеллектуальной платформы "Протей" стал самостоятельным предприятием
выделил из состава института научно-технический центр, разрабатывающий интеллектуальную платформу "Протей". Новая фирма - ООО "НТЦ Протей" - разместилась на базе петербургского завода "
|15.08.2001
|
ЛОНИИС завершил разработку операторского центра "Протей-РВ"
Ленинградский отраслевой НИИ связи завершил разработку операторского центра "Протей-РВ", сообщилa СomNews.Ru. Его стоимость в зависимости от конфигурации и емкости колеблется от $40 до $100 тыс. На основе Call Center можно организовать операторские службы различного вид
|07.07.1999
|
Центр "Протей" намерен создать исследовательский учебный центр сетевых Internet-технологий.
С середины июля 1999 г. центр "Протей" приступает к созданию современного исследовательского учебного центра сетевых (через Internet) технологий в социально значимых областях жизни: науке, производстве, образовании, медицине
Протей НТЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Фрейнкман Владимир 7 6
|Солонин Виталий 89 5
|Дмитриев Алексей 63 3
|Алдошин Олег 30 3
|Wood Rupert - Вуд Руперт 5 3
|Романов Роман 48 2
|Ефремов Александр 24 2
|Александров Алексей 12 2
|Тульчинский Станислав 85 2
|Куликов Николай 4 2
|Горбачев Иван 8 2
|Югоман Юлия 4 2
|Черкасец Иван 2 2
|Касперская Наталья 303 2
|Носков Константин 239 2
|Рейман Леонид 1058 2
|Нащекин Алексей 118 2
|Иванов Сергей 398 2
|Талдыкина Наталья 48 2
|Шадаев Максут 1146 2
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Хилов Павел 16 1
|Шамолин Михаил 124 1
|Слизень Виталий 243 1
|Шарак Андрей 66 1
|Василенко Евгения 23 1
|Ефимов Петр 39 1
|Лукацкий Алексей 131 1
|Цыганков Дмитрий 38 1
|Тихонов Александр 68 1
|Лебедева Ирина 52 1
|Микаберидзе Георгий 7 1
|Свириденко Андрей 99 1
|Смирнов Максим 61 1
|Танцюра Кристина 9 1
|Кусков Денис 221 1
|Ким Дмитрий 70 1
|Лаконцев Дмитрий 24 1
|Haijun Xiao - Хайцзюнь Сяо 6 1
|Ломоносов Александр 26 1
