«Протей ТЛ» и Aurus: объединение решений для записи и анализа корпоративных коммуникаций

Компании «Протей ТЛ» и Aurus объявляют о стратегическом партнерстве, направленном на развитие решений в области систем записи корпоративных коммуникаций, речевой аналитики и автоматизации сервисов телефонной и видеосвязи. Сотрудничество позволит компаниям объединить экспертизу и расширить спектр предлагаемых решений, интегрировав прикладное программное обеспечение Aurus с коммуникационными решениями «Протей ТЛ». Об этом CNews сообщили представители Aurus.

Основная цель партнерства – предоставить заказчикам решения, отвечающие современным требованиям к записи и анализу корпоративными коммуникациями.

Действия в рамках партнерства

Бесшовная интеграция: обеспечение совместного использования решений в рамках единого интерфейса.

Анализ потребностей рынка: совместное изучение потребностей заказчиков в области сервисов записи и анализа корпоративных коммуникаций.

Развитие функциональности: реализация запрошенных функциональных возможностей в обновлениях программных продуктов.

Улучшения и тренды: совместное стремление к совершенствованию решений и формированию новых трендов в области записи и речевой аналитики телефонных и видео вызовов

Практический опыт

Уже реализованы первые успешные совместные проекты, в том числе проект по модернизации и импортозамещению системы корпоративной телефонной связи для крупного химического предприятия нашей страны.

Долгосрочная перспектива

Компании не ограничивают сроки нашего партнерства, так как видят путь развития сотрудничества на долгие годы.

Алексей Александров, генеральный директор ООО «Протей ТЛ»: «Цель нашей компании — внедрение отечественных систем связи, соответствующих высоким требованиям и стандартам рынка телекоммуникаций. Мы предлагаем нашим заказчикам комплексные решения и реализуем проекты «под ключ». Чтобы увеличить спектр телеком-сервисов, сделать связь максимально функциональной, мы привлекаем в свою экосистему решения наших технологических партнеров. Партнерство с Aurus насчитывает не один год, а результат очевиден — совместные реализации проектов. Сегодня круг наших технологических партнеров насчитывает 19 компаний, и он постоянно расширяется».

Александр Аношин, генеральный директор Aurus: «Для нас партнерство с ООО «Протей ТЛ» означает в первую очередь признание нашей многолетней экспертизы. Мы гордимся таким достижением и благодарны за доверие. С самого начала совместной работы мы ощутили совпадение взглядов на состояние рынка корпоративных коммуникаций, его тренды и стратегию развития наших решений. Чем больше людей вовлекалось в процесс совместной работы, тем крепче становилась возникшая «химия» в отношениях, которая в конце концов привела к стратегическому партнерству. И у него большое будущее».