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Индексная книга (каталог) CNews*
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Аношин Александр


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 «Протей ТЛ» и Aurus: объединение решений для записи и анализа корпоративных коммуникаций 1
25.11.2010 «БКС-АйТи» расширила возможности корпоративной IP-телефонии компании «Балтика» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Аношин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5165 1
АйТи 1390 1
Aurus - Аурус - БКС-АйТи 8 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 212 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8321 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14146 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11960 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4211 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25019 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Эпштейн Герман 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 150383 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3018 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369058, в очереди разбора - 749935.
Создано именных указателей - 177866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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