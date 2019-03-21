HCL Lotus Domino

Обзор платформы для работы Fellowes Lotus Sit-Stand Workstation роны). А во-вторых, необходимо надежно зафиксировать нижнюю опорную раму всеми четырьмя ножками на ровном столе. При этом выступающая, верхняя (движущая) часть может нависать над поверхностью. Монтаж Lotus Sit-Stand Workstation не сложный, но за счет внушительных габаритов платформы со стола желательно заранее убрать все лишние предметы. Мы тестировали новинку на стандартном офисном столе б

IBM продала индусам легендарные Notes и Domino десятилетий. Notes, один из знаковых продуктов IBM Так, платформа Notes была представлена компанией Lotus в 1989 г., приобретенной IBM 1995 г. со всеми ее наработками. Notes представляет собой

Райффайзенбанк завершает миграцию почты с IBM Notes Domino на Microsoft Exchange CNews: Как давно используется IBM Notes в Райффайзенбанке? Алексей Итунин: IBM Notes используется в банке с момента его основания в 1996 году, то есть уже более 20 лет. Он был корпоративным стандартом для всех 20 бан

«Логика бизнеса» представила «Логика СЭД 3.6» на платформе IBM Notes/Domino «Логика бизнеса» («АйТи») выпустила новую версию решения «Логика СЭД 3.6» на платформе IBM Notes/Domino. Как рассказали CNews в компании, в решение включена новая функциональность, которая позволяет расширить возможности и повысить производительность пользователей СЭД. Всего в но

Технологии Abbyy помогут сравнить версии документов в «Логике СЭД» «Логика бизнеса» (группа компаний «АйТи») совместно с Abbyy объявили о разработке решения для сравнения различных версий документов в системе электронного документооборота «Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino. Как рассказали CNews в компании, новый модуль «Сравнение документов» на «движке» Abbyy ScanDifFinder (SDK) автоматически находит различия в версиях документа и выделяет все из

Сеть пиццерий Domino’s Pizza перешла на облачные сервисы Microsoft Сеть пиццерий Domino’s Pizza перешла на использование облачных сервисов Microsoft. С помощью Office 365 и Windows Server компания увеличила продуктивность сотрудников, ускорила открытие новых заведений, а та

«Ростерминалуголь» приобрел дополнительные лицензии на Eset NOD32 оль». В рамках проекта в области комплексной безопасности компания приобрела дополнительные лицензии на Eset NOD32 Antivirus Business Edition и решение Eset Mail Security для защиты почтовых серверов IBM Lotus Domino, сообщили CNews в Eset. «Ростерминалуголь» — это многофункциональный портовый технологический комплекс по перевалке навалочных грузов в России. Грузооборот предприятия в 2014 г

«Логика бизнеса» выпустила новую версию СЭД на платформе IBM Notes/Domino Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»), бизнес-партнер IBM, выпустила новую версию решения «Логика СЭД 3.5» на платформе IBM Notes/Domino с поддержкой мобильных устройств, новым интерфейсом и высокой скоростью работы. Об этом CNews сообщили в «Логике бизнеса». «Системе “Логика СЭД” (раньше она называлась “БОСС-Ре

«Детский мир»: Удобство Lotus себя исчерпало, и мы перешли на Exchange о было ранее. CNews: Вы упомянули версию продукта, которая требовала обновления. О чем идет речь – это предшественник сервиса Exchange? Сергей Кондарев: Совершенно верно, обновления требовала система Lotus (IBM Notes and Domino Social Edition), которой мы пользовались до перехода на продукты Microsoft. Это автоматизированная платформа, включающая почтовый сервис, календарь и сервис мгновенн

«Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino интегрируется с VideoMost Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») интегрирует систему «Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino с продуктом VideoMost. Информационная система «Логика СЭД» предназначена для автоматизации управленческого документооборота и делопроизводства. Систему используют российские ор

Росреестр в Татарстане перенес СЭД с платформы IBM Lotus на JBoss Росреестра по Республике Татарстан электронный документооборот с платформы IBM Notes/Domino (ранее Lotus) перенесен на платформу СПО JBoss. Проект выполнен казанской компанией «Интерфейс», пар

Softline перенесла почтовую систему GM-Avtovaz на платформу Microsoft Exchange line объявляет о завершении проекта по миграции корпоративной почты компании GM-Avtovaz c платформы Lotus Domino на Microsoft Exchange Server 2013. В результате проекта заказчик получил новое о

Все филиалы «РН-Бурения» работают в единой системе электронного делопроизводства «Логика СЭД» Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») внедрила в компании «РН-Бурение» систему электронного делопроизводства «Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino. Автоматизация документооборота обеспечила структурированное хранение документов с возможностью их быстрого поиска, отчетность по событиям и действиям участников процессов, а т

«Логика бизнеса» выпустила бесплатное мобильное приложение для работы с СЭД Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила бесплатное мобильное приложение «Логика ECM. Mobile Lite» для работы с системой «Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino. Об этом CNews сообщили в «Логике бизнеса». Как рассказали в компании, «Логика ECM. Mobile Lite» — это клиент для iPad, который может работать с «Логикой СЭД» на платформе I

«Балтика» перешла на Microsoft Exchange Server 2010 с помощью Digital Design Компания Digital Design выполнила проект по миграции системы электронной почты с IBM Lotus Notes на платформу Microsoft Exchange Server 2010 и развертыванию системы объединен

Российские СЭД стали самыми популярными IDC. Аналитики этой компании признали лидером по количеству внедрений на российском рынке платформу IBM Lotus Notes. Второе место заняла Microsoft SharePoint, за ней следовала «1С:Документообор

Вышла новая версия решения «Логика ECM. СЭД» на платформе IBM Notes Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила новую версию решения для электронного документооборота «Логика ECM. СЭД». Решение построено на платформе IBM Notes (ранее IBM Lotus\Notes) и поддерживает последнюю версию Social Edition. Всего в новой версии «Логики ECM. СЭД» реализовано 35 функциональных доработок и 63 исправления, в том числе до

Корпоративная почта МТС под защитой Trend Micro почты сотрудников компании. На сегодняшний день программный продукт Trend Micro ScanMail Suite для IBM Lotus Domino защищает 20 тыс. почтовых ящиков пользователей от вирусов, сообщили CNews в

Команда Lotus F1 модернизирует ИТ-инфраструктуру вместе с EMC Команда Lotus F1 выбрала корпорацию EMC в качестве партнера для проектирования базовой ИТ-инфраструктуры. В соответствии с новыми правилами «Формулы 1», конструкторы болидов вынуждены отказаться от атм

В ТФОМС Республики Татарстан внедрена «Логика ECM. СЭД» Компания «Интерфейс», партнер «Логики бизнеса 2.0» (ГК «АйТи»), внедрила систему электронного документооборота «Логика ECM.СЭД» (ранее «БОСС-Референт») на платформе IBM Lotus Notes/Domino в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики Татарстан. В единую систему электронного документооборота включено более 200 сотрудников централ

Softline модернизировала систему обмена электронными сообщениями в Hero Rus роект-менеджеры, а также сертифицированные инженеры. В качестве платформы использовалось приложение IBM Lotus Domino/Notes, которое подходит как для работы с электронной почтой и корпоративного

«Уралвагонзавод» внедрил корпоративную СЭД с помощью «Логики бизнеса 2.0» жинского создали на уральском предприятии единую систему электронного документооборота на платформе IBM Lotus Notes/Domino. По итогам проекта настроен обмен электронными документами между голов

IBM проведет ребрендинг продуктовой линейки Lotus Notes/Domino ебрендинге программного обеспечения. Так, с декабря 2012 г. в названии группы программных продуктов Lotus Notes/Domino перестанет использоваться торговая марка Lotus, унаследованная в 19

«Логика бизнеса 2.0» перевела 2,6 тыс. сотрудников МГТС на новую СЭД рсии системы электронного документооборота «Логика ECM. СЭД» (ранее — «БОСС-Референт») на платформе IBM Lotus Notes/Domino в компании «Московская городская телефонная сеть» (МГТС). В результате

Eset NOD32 Mail Security оптимизирован для почтовых серверов на базе IBM Lotus Domino угроз, выпустила решение Eset NOD32 Mail Security 4.5 для защиты почтовых серверов под управлением Lotus Domino. Как сообщили CNews в компании, интеллектуальное антивирусное решение Eset NOD32

ПК Avanpost 3.0 интегрирован с IBM Lotus Notes/Domino ила о завершении разработки модуля интеграции программного комплекса (ПК) Avanpost с платформой IBM Lotus Notes/Domino — решением для создания систем коллективной работы с информацией (groupwar

«Астерос Консалтинг» автоматизировал документооборот «Мечела» на базе решений IBM общила о внедрении системы электронного документооборота в группе компаний «Мечел». Решение на базе IBM Lotus Notes позволило оптимизировать управляемость, гибкость и безопасность документарных

Вышла новая версия Eset NOD32 Mail Security для IBM Lotus Domino вой версии решения Eset NOD32 Mail Security для почтовых серверов на базе программной платформы IBM Lotus Domino. «В новую версию решения Eset NOD32 Mail Security для IBM Lotus Domino вк

IBM расскажет о своих продуктах и услугах для коллективной работы тивной работы. Тематика конференции охватывает следующие направления: «Стратегия развития платформы Lotus Notes/Domino Next»; «Расширенные возможности для разработки мобильных решений»; «Архите

IBM Lotus Symphony начал слияние с OpenOffice Подготовка слияния форка с оригинальным проектом велась около 10 месяцев. IBM впервые заявила о намерении отдать код Lotus Symphony сообществу в июле 2011 г. после того, как OpenOffice.org перешёл в руки Apache Software Foundation. Окончательно решение о слиянии было принято в январе 2012 г. с выходом релиза

IBM расскажет о своих продуктах и услугах для коллективной работы тивной работы. Тематика конференции охватывает следующие направления: «Стратегия развития платформы Lotus Notes/Domino Next»; «Расширенные возможности для разработки мобильных решений»; «Архите

Администрация Майкопа отказалась от СПО и купила продукты Microsoft тегрированной в него системой размещения муниципального заказа (городских закупок) на платформе IBM Lotus Domino. Затем началось планирование СЭД. В 2010 г. план автоматизации был пересмотрен.

Новая версия системы «БОСС-Референт» оснащена модулями «АРМ делопроизводителя» и «Центр отчетов» «Логика Бизнеса 2.0» (ГК «АйТи») выпустила релиз 3.2.7 ECM-системы «БОСС-Референт» на платформе IBM Lotus. В новой версии системы появился «АРМ делопроизводителя», модуль «Центр отчетов», а так

Digital Security продемонстрировала уязвимость в Lotus Domino, от которой не спасают патчи тов на проникновение и представил результаты недавно проведенного исследования защищенности системы Lotus Domino. В частности, Алексей Синцов продемонстрировал, как за короткое время можно разо

Пензенские районы объединит система электронного документооборота В Пензенской области продолжается расширенное внедрение системы электронного документооборота и делопроизводства CompanyMedia, построенной на платформе IBM Lotus Domino/Notes. "Этот этап внедрения охватывает 13 муниципальных образований Пензенской области и завершится 12 апреля в администрации города Кузнецка. Ранее, в ноябре - декабре 2011 го

Lotusphere 2012 глазами "Интертраст": что ждет ПО от IBM? порации IBM, принимала участие в ежегодной выставке-конференции Lotusphere, посвященной технологиям Lotus. Мероприятие собрало около 7 тысяч участников: пользователей ПО, журналистов, аналитико

Новый релиз IBM Lotus Symphony станет последним Основанный на открытом исходном коде OpenOffice.org, офисный пакет Lotus Symphony предлагает значительные изменения по сравнению с прототипом, как в плане интер

Eset начала бета-тестирование новой версии Eset NOD32 для Lotus Domino ого тестирования бета-версии решения Eset NOD32 Mail Security для почтовых серверов под управлением Lotus Domino. Интеллектуальное антивирусное решение Eset NOD32 Mail Security для Lotus

Топ-менеджеров «Евразийского банка» обеспечили мобильным доступом к корпоративной почтовой системе с мобильных устройств. Корпоративная почтовая система, развернутая на базе программного обеспечения IBM Lotus Notes Traveler, включает широкий спектр сервисов: корпоративную почту, рабочие конт