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HCL Lotus Domino IBM Notes/Domino

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.03.2019 Обзор платформы для работы Fellowes Lotus Sit-Stand Workstation

роны). А во-вторых, необходимо надежно зафиксировать нижнюю опорную раму всеми четырьмя ножками на ровном столе. При этом выступающая, верхняя (движущая) часть может нависать над поверхностью. Монтаж Lotus Sit-Stand Workstation не сложный, но за счет внушительных габаритов платформы со стола желательно заранее убрать все лишние предметы. Мы тестировали новинку на стандартном офисном столе б
07.12.2018 IBM продала индусам легендарные Notes и Domino

десятилетий. Notes, один из знаковых продуктов IBM Так, платформа Notes была представлена компанией Lotus в 1989 г., приобретенной IBM 1995 г. со всеми ее наработками. Notes представляет собой

31.01.2018 Райффайзенбанк завершает миграцию почты с IBM Notes Domino на Microsoft Exchange

CNews: Как давно используется IBM Notes в Райффайзенбанке? Алексей Итунин: IBM Notes используется в банке с момента его основания в 1996 году, то есть уже более 20 лет. Он был корпоративным стандартом для всех 20 бан
24.01.2017 «Логика бизнеса» представила «Логика СЭД 3.6» на платформе IBM Notes/Domino

«Логика бизнеса» («АйТи») выпустила новую версию решения «Логика СЭД 3.6» на платформе IBM Notes/Domino. Как рассказали CNews в компании, в решение включена новая функциональность, которая позволяет расширить возможности и повысить производительность пользователей СЭД. Всего в но
14.12.2016 Технологии Abbyy помогут сравнить версии документов в «Логике СЭД»

«Логика бизнеса» (группа компаний «АйТи») совместно с Abbyy объявили о разработке решения для сравнения различных версий документов в системе электронного документооборота «Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino. Как рассказали CNews в компании, новый модуль «Сравнение документов» на «движке» Abbyy ScanDifFinder (SDK) автоматически находит различия в версиях документа и выделяет все из
31.08.2016 Сеть пиццерий Domino’s Pizza перешла на облачные сервисы Microsoft

Сеть пиццерий Domino’s Pizza перешла на использование облачных сервисов Microsoft. С помощью Office 365 и Windows Server компания увеличила продуктивность сотрудников, ускорила открытие новых заведений, а та
01.12.2015 «Ростерминалуголь» приобрел дополнительные лицензии на Eset NOD32

оль». В рамках проекта в области комплексной безопасности компания приобрела дополнительные лицензии на Eset NOD32 Antivirus Business Edition и решение Eset Mail Security для защиты почтовых серверов IBM Lotus Domino, сообщили CNews в Eset. «Ростерминалуголь» — это многофункциональный портовый технологический комплекс по перевалке навалочных грузов в России. Грузооборот предприятия в 2014 г
03.09.2015 «Логика бизнеса» выпустила новую версию СЭД на платформе IBM Notes/Domino

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»), бизнес-партнер IBM, выпустила новую версию решения «Логика СЭД 3.5» на платформе IBM Notes/Domino с поддержкой мобильных устройств, новым интерфейсом и высокой скоростью работы. Об этом CNews сообщили в «Логике бизнеса». «Системе “Логика СЭД” (раньше она называлась “БОСС-Ре
15.07.2015 «Детский мир»: Удобство Lotus себя исчерпало, и мы перешли на Exchange

о было ранее. CNews: Вы упомянули версию продукта, которая требовала обновления. О чем идет речь – это предшественник сервиса Exchange? Сергей Кондарев: Совершенно верно, обновления требовала система Lotus (IBM Notes and Domino Social Edition), которой мы пользовались до перехода на продукты Microsoft. Это автоматизированная платформа, включающая почтовый сервис, календарь и сервис мгновенн
16.12.2014 «Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino интегрируется с VideoMost

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») интегрирует систему «Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino с продуктом VideoMost. Информационная система «Логика СЭД» предназначена для автоматизации управленческого документооборота и делопроизводства. Систему используют российские ор
11.12.2014 Росреестр в Татарстане перенес СЭД с платформы IBM Lotus на JBoss

Росреестра по Республике Татарстан электронный документооборот с платформы IBM Notes/Domino (ранее Lotus) перенесен на платформу СПО JBoss. Проект выполнен казанской компанией «Интерфейс», пар
16.10.2014 Softline перенесла почтовую систему GM-Avtovaz на платформу Microsoft Exchange

line объявляет о завершении проекта по миграции корпоративной почты компании GM-Avtovaz c платформы Lotus Domino на Microsoft Exchange Server 2013. В результате проекта заказчик получил новое о
08.10.2014 Все филиалы «РН-Бурения» работают в единой системе электронного делопроизводства «Логика СЭД»

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») внедрила в компании «РН-Бурение» систему электронного делопроизводства «Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino. Автоматизация документооборота обеспечила структурированное хранение документов с возможностью их быстрого поиска, отчетность по событиям и действиям участников процессов, а т
17.07.2014 «Логика бизнеса» выпустила бесплатное мобильное приложение для работы с СЭД

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила бесплатное мобильное приложение «Логика ECM. Mobile Lite» для работы с системой «Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino. Об этом CNews сообщили в «Логике бизнеса». Как рассказали в компании, «Логика ECM. Mobile Lite» — это клиент для iPad, который может работать с «Логикой СЭД» на платформе I
04.03.2014 «Балтика» перешла на Microsoft Exchange Server 2010 с помощью Digital Design

Компания Digital Design выполнила проект по миграции системы электронной почты с IBM Lotus Notes на платформу Microsoft Exchange Server 2010 и развертыванию системы объединен
07.11.2013 Российские СЭД стали самыми популярными

IDC. Аналитики этой компании признали лидером по количеству внедрений на российском рынке платформу IBM Lotus Notes. Второе место заняла Microsoft SharePoint, за ней следовала «1С:Документообор
17.09.2013 Вышла новая версия решения «Логика ECM. СЭД» на платформе IBM Notes

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила новую версию решения для электронного документооборота «Логика ECM. СЭД». Решение построено на платформе IBM Notes (ранее IBM Lotus\Notes) и поддерживает последнюю версию Social Edition. Всего в новой версии «Логики ECM. СЭД» реализовано 35 функциональных доработок и 63 исправления, в том числе до
03.06.2013 Корпоративная почта МТС под защитой Trend Micro

почты сотрудников компании. На сегодняшний день программный продукт Trend Micro ScanMail Suite для IBM Lotus Domino защищает 20 тыс. почтовых ящиков пользователей от вирусов, сообщили CNews в

03.06.2013 Команда Lotus F1 модернизирует ИТ-инфраструктуру вместе с EMC

Команда Lotus F1 выбрала корпорацию EMC в качестве партнера для проектирования базовой ИТ-инфраструктуры. В соответствии с новыми правилами «Формулы 1», конструкторы болидов вынуждены отказаться от атм
29.05.2013 В ТФОМС Республики Татарстан внедрена «Логика ECM. СЭД»

Компания «Интерфейс», партнер «Логики бизнеса 2.0» (ГК «АйТи»), внедрила систему электронного документооборота «Логика ECM.СЭД» (ранее «БОСС-Референт») на платформе IBM Lotus Notes/Domino в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики Татарстан. В единую систему электронного документооборота включено более 200 сотрудников централ
29.04.2013 Softline модернизировала систему обмена электронными сообщениями в Hero Rus

роект-менеджеры, а также сертифицированные инженеры. В качестве платформы использовалось приложение IBM Lotus Domino/Notes, которое подходит как для работы с электронной почтой и корпоративного
10.04.2013 «Уралвагонзавод» внедрил корпоративную СЭД с помощью «Логики бизнеса 2.0»

жинского создали на уральском предприятии единую систему электронного документооборота на платформе IBM Lotus Notes/Domino. По итогам проекта настроен обмен электронными документами между голов
22.11.2012 IBM проведет ребрендинг продуктовой линейки Lotus Notes/Domino

ебрендинге программного обеспечения. Так, с декабря 2012 г. в названии группы программных продуктов Lotus Notes/Domino перестанет использоваться торговая марка Lotus, унаследованная в 19
02.11.2012 «Логика бизнеса 2.0» перевела 2,6 тыс. сотрудников МГТС на новую СЭД

рсии системы электронного документооборота «Логика ECM. СЭД» (ранее — «БОСС-Референт») на платформе IBM Lotus Notes/Domino в компании «Московская городская телефонная сеть» (МГТС). В результате
01.11.2012 Eset NOD32 Mail Security оптимизирован для почтовых серверов на базе IBM Lotus Domino

угроз, выпустила решение Eset NOD32 Mail Security 4.5 для защиты почтовых серверов под управлением Lotus Domino. Как сообщили CNews в компании, интеллектуальное антивирусное решение Eset NOD32
18.10.2012 ПК Avanpost 3.0 интегрирован с IBM Lotus Notes/Domino

ила о завершении разработки модуля интеграции программного комплекса (ПК) Avanpost с платформой IBM Lotus Notes/Domino — решением для создания систем коллективной работы с информацией (groupwar
11.09.2012 «Астерос Консалтинг» автоматизировал документооборот «Мечела» на базе решений IBM

общила о внедрении системы электронного документооборота в группе компаний «Мечел». Решение на базе IBM Lotus Notes позволило оптимизировать управляемость, гибкость и безопасность документарных
09.07.2012 Вышла новая версия Eset NOD32 Mail Security для IBM Lotus Domino

вой версии решения Eset NOD32 Mail Security для почтовых серверов на базе программной платформы IBM Lotus Domino. «В новую версию решения Eset NOD32 Mail Security для IBM Lotus Domino вк
25.05.2012 IBM расскажет о своих продуктах и услугах для коллективной работы

тивной работы. Тематика конференции охватывает следующие направления: «Стратегия развития платформы Lotus Notes/Domino Next»; «Расширенные возможности для разработки мобильных решений»; «Архите
24.05.2012 IBM Lotus Symphony начал слияние с OpenOffice

Подготовка слияния форка с оригинальным проектом велась около 10 месяцев. IBM впервые заявила о намерении отдать код Lotus Symphony сообществу в июле 2011 г. после того, как OpenOffice.org перешёл в руки Apache Software Foundation. Окончательно решение о слиянии было принято в январе 2012 г. с выходом релиза

22.05.2012 IBM расскажет о своих продуктах и услугах для коллективной работы

тивной работы. Тематика конференции охватывает следующие направления: «Стратегия развития платформы Lotus Notes/Domino Next»; «Расширенные возможности для разработки мобильных решений»; «Архите
28.04.2012 Администрация Майкопа отказалась от СПО и купила продукты Microsoft

тегрированной в него системой размещения муниципального заказа (городских закупок) на платформе IBM Lotus Domino. Затем началось планирование СЭД. В 2010 г. план автоматизации был пересмотрен.

02.04.2012 Новая версия системы «БОСС-Референт» оснащена модулями «АРМ делопроизводителя» и «Центр отчетов»

«Логика Бизнеса 2.0» (ГК «АйТи») выпустила релиз 3.2.7 ECM-системы «БОСС-Референт» на платформе IBM Lotus. В новой версии системы появился «АРМ делопроизводителя», модуль «Центр отчетов», а так
23.03.2012 Digital Security продемонстрировала уязвимость в Lotus Domino, от которой не спасают патчи

тов на проникновение и представил результаты недавно проведенного исследования защищенности системы Lotus Domino. В частности, Алексей Синцов продемонстрировал, как за короткое время можно разо
23.03.2012 Пензенские районы объединит система электронного документооборота

В Пензенской области продолжается расширенное внедрение системы электронного документооборота и делопроизводства CompanyMedia, построенной на платформе IBM Lotus Domino/Notes. "Этот этап внедрения охватывает 13 муниципальных образований Пензенской области и завершится 12 апреля в администрации города Кузнецка. Ранее, в ноябре - декабре 2011 го
01.03.2012 Lotusphere 2012 глазами "Интертраст": что ждет ПО от IBM?

порации IBM, принимала участие в ежегодной выставке-конференции Lotusphere, посвященной технологиям Lotus. Мероприятие собрало около 7 тысяч участников: пользователей ПО, журналистов, аналитико
31.01.2012 Новый релиз IBM Lotus Symphony станет последним

Основанный на открытом исходном коде OpenOffice.org, офисный пакет Lotus Symphony предлагает значительные изменения по сравнению с прототипом, как в плане интер
11.01.2012 Eset начала бета-тестирование новой версии Eset NOD32 для Lotus Domino

ого тестирования бета-версии решения Eset NOD32 Mail Security для почтовых серверов под управлением Lotus Domino. Интеллектуальное антивирусное решение Eset NOD32 Mail Security для Lotus
20.10.2011 Топ-менеджеров «Евразийского банка» обеспечили мобильным доступом к корпоративной почтовой системе

с мобильных устройств. Корпоративная почтовая система, развернутая на базе программного обеспечения IBM Lotus Notes Traveler, включает широкий спектр сервисов: корпоративную почту, рабочие конт
07.10.2011 Суперкомпьютер моделирует автомобиль «Формулы 1» за 30 часов

На сегодняшний день все команды гонок «Формулы 1» для создания своих автомобилей используют суперкомпьютеры, рассказал CNews ИТ-директор британской команды Lotus Renault GP Грейм Хекланд (Graeme Hackland). Каждой команде ежегодно приходится создавать новую модель авто с нуля, поскольку требования к ним постоянно меняются, говорит он. А в течение г

Публикаций - 1023, упоминаний - 1669

HCL Lotus Domino и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 374
Microsoft Corporation 25775 221
АйТи 1519 100
Oracle Corporation 7074 89
InterTrust - ИнтерТраст 336 75
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 112 74
SAP SE 5601 63
9594 44
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 36
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 35
Cisco Systems 5372 35
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 33
Google LLC 12688 30
АйТи - Аплана Группа компаний 183 30
OpenText 238 29
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 28
Dell EMC 5180 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 27
HP - Hewlett-Packard 3662 27
Docsvision - ДоксВижн 1060 26
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 25
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 25
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 24
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 24
Системы документооборота 522 23
Intel Corporation 12811 23
Apple Inc 13154 20
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 20
OpenText - Micro Focus - Novell 880 20
Alfresco Software 156 19
Siemens AG - Siemens Group 2673 19
HP Inc. 5883 19
Directum - Директум 1268 19
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 17
Red Hat 1378 17
Softline - Софтлайн 3743 16
ESET - ESET Software 1161 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Oxygen Software - Оксиджен Софтвер 32 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Альфа-Банк 1979 7
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 6
Студия Артемия Лебедева 101 5
Россети Ленэнерго 1699 5
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 4
Meta Group 54 4
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 18 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Газпром ПАО 1493 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Renault Groupe 166 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 4
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Евросеть - Техмаркет 81 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 7
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 6
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ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 3
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 3
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 3
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 3
Администрация города Казани - Мэрия Казани 22 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 34
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
Apache Software Foundation - ASF 231 5
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Eclipse Foundation 26 1
Anglican Church of Australia - Англиканская церковь Австралии 1 1
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 1
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 1
ITAA - Information Technology Association of America - ADAPSO - Association of Data Processing Service Organizations - Ассоциация информационных технологий Америки 16 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 336
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 318
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Microsoft Outlook 1506 98
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Intersoft Lab - Референт 157 66
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 54
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IBM FileNet 140 40
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Microsoft Windows NT 890 30
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Apple iPad 4011 27
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Google Android 15243 22
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 22
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Apache OpenOffice 490 21
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IBM System X - IBM eServer xSeries 216 19
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Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 19
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Postfix - mail transfer agent 55 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 17
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
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Vnunet 224 2
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Infosan 75 2
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Fortune 211 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
AppleInsider 400 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
CRN 50 1
Mobiltelefon 9 1
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Мобильные системы 118 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
InformationWeek 241 1
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Silicon 494 1
Silicon.com 364 1
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IDC - International Data Corporation 4975 32
Gartner - Гартнер 3658 20
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
Forrester Research 834 9
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 6
IDC Russia - IDC Россия 183 5
Интерфакс - Финмаркет 26 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
Forrester Consulting 26 3
Gartner - Dataquest 353 3
Radicati Group 26 3
Fortune Global 500 295 3
Fortune Global 100 142 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Gartner - AMR Research 48 2
ETS - Educational Testing Service - Prometric Testing - Sylvan Prometric 13 2
Gartner - Giga Information Group 32 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CNews Инновация года - награда 155 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
S&P 500 565 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
Gartner Magic Quadrant CRM Lead Management - Gartner Magic Quadrant CRM Customer Engagement - Gartner CRM Vendor Guide 3 1
ITResearch 123 1
Moody's Investors Service 136 1
Mobile Research Group 87 1
Wainhouse Research 40 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Fortune Global 1000 51 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner - Burton Group 17 1
Gartner Magic Quadrant Social Software in the Workplace 1 1
Gartner ECM 4 1
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 1
Webtrends 18 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 14 2
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
ГИЛС и НП ФБУ - Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик 4 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 39 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
Микротест УЦ - Учебный центр 13 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
БелНИИДАД - НИИ документоведения и архивного дела - Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 1 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
МФТИ НИИ ПП ИТ - НИИ информационных и перспективных технологий 2 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 12 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 19
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 16
Docflow 148 15
IBM Lotusphere - IBM Lotus Forum 14 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 10
LinuxWorld 52 3
IBM Бизнес-Форум 21 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
CeBIT 614 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Infosecurity - выставка 63 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
РусКрипто 26 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Microsoft Ignite 44 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Украина - Евромайдан 15 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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