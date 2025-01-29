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Демин Василий



29.01.2025 Релиз Arenadata Postgres 16.3.2: поддержка «Ред ОС 7.3» и улучшенная процедура обновления 1
25.10.2024 Как внедрить ИИ — Книга Терехова и Бухтуевой поможет бизнесу стать успешнее 1
24.04.2013 LogistiX создала WMS-инфраструктуру для «Центра инновационных технологий в логистике» 1
25.03.2013 Логистический центр «Эй-Пи Трейд» автоматизирован при помощи LEAD WMS 4 1
24.08.2010 Социализация интранет-порталов признана трендом 2010 года 1
22.04.2010 Решения на программных платформах IBM: Интеграция, Порталы, Поиск, Электронные формы 1
19.04.2010 Бизнес- завтрак с ДатаЛайн «Резервная площадка малой кровью» 1
02.04.2010 Семинар «Решения на программных платформах IBM: Интеграция, Порталы, Поиск, Электронные формы». 1
12.09.2006 IBM сертифицирует свои продукты в России 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Демин Василий и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9442 5
Gemini Systems 11 3
LogistiX - Логистикс-Тех 71 2
Microsoft Corporation 24639 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
1С-Битрикс - Bitrix 580 1
АйТи 1367 1
Paybot 68 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
McKinsey & Company Int 249 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 227 1
КСЛ - Координационный совет по логистике 8 3
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Bundesvereinigung Logistik - BVL 1 1
Get experts - Гет Экспертс 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 969 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 148 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4970 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6236 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10201 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 3
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 258 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2368 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12538 1
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1020 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 114 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12541 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4015 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6675 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 778 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8168 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3730 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6408 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12761 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2901 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5719 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1079 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1066 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1895 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6101 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1443 1
Wiki - Вики - режим Википедии 233 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 1
Web 2.0 - Веб 2.0 397 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13438 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6127 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 479 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3005 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1311 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 525 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5190 3
LogistiX LEAD WMS 52 2
IBM OmniFind 13 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
IBM Tivoli 281 1
IBM MQ - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 48 1
Microsoft Azure 1409 1
Соколов Алексей 134 3
Бойко Юрий 11 3
Рабчук Михаил 3 3
Прохоров Дмитрий 5 3
Шакин Евгений 2 2
Баткина Ирина 2 2
Самойлов Юрий 74 1
Андреев Владимир 97 1
Блинов Дмитрий 42 1
Серова Елена 319 1
Рябинков Артем 19 1
Сенкевич Виктор 30 1
Якимчук Сергей 30 1
Щемелев Роман 21 1
Галстян Эрик 8 1
Самохин Тимур 1 1
Полухин Борис 2 1
Семенюк Дмитрий 6 1
Терехов Игорь 1 1
Бухтуева Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 8
США - Нью-Йорк 3098 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 795 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 2
Земля - планета Солнечной системы 10379 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2670 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 1
Европа 21778 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5768 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2303 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4820 1
Спорт - Футбол 647 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1879 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1234 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
Independent 111 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 73 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2008 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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