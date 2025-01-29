Демин Василий
Демин Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Соколов Алексей 134 3
|Бойко Юрий 11 3
|Рабчук Михаил 3 3
|Прохоров Дмитрий 5 3
|Шакин Евгений 2 2
|Баткина Ирина 2 2
|Самойлов Юрий 74 1
|Андреев Владимир 97 1
|Блинов Дмитрий 42 1
|Серова Елена 319 1
|Рябинков Артем 19 1
|Сенкевич Виктор 30 1
|Якимчук Сергей 30 1
|Щемелев Роман 21 1
|Галстян Эрик 8 1
|Самохин Тимур 1 1
|Полухин Борис 2 1
|Семенюк Дмитрий 6 1
|Терехов Игорь 1 1
|Бухтуева Ирина 1 1
|Independent 111 1
|МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
|Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 73 1
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