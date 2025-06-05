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Подтверждена совместимость платформы «ФормИТ» с СУБД Arenadata Prosperity  

Компании DIS Group и Arenadata подтвердили совместимость платформы «ФормИТ» и СУБД Arenadata Prosperity (ADP). Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

В ходе испытаний специалисты компаний проверили работоспособность «ФормИТ» версии 1.5.1 в среде СУБД Arenadata Prosperity (ADP) и убедились в полной доступности всех функций компонентов программного стека.

Сертифицированная по 4УД ФСТЭК СУБД СУБД Arenadata Prosperity позволяет обеспечить работу ИТ-инфраструктуры любого масштаба и подходит для обработки сведений различной степени конфиденциальности. ADP предлагает отказо- и катастрофоустойчивость, расширенные функции администрирования, обслуживания и мониторинга, управление пулом соединений, совместимость с «», вендорский консалтинг, круглосуточную русскоязычную поддержку и поддержку российских ОС.

Поставляемая DIS Group кросс-отраслевая ETL-платформа «ФормИТ» позволяет интегрировать информацию из множества корпоративных ресурсов, включая файлы, web-формы и электронную почту, и на их основе автоматически создавать, воспроизводить и рассылать персонализированные документы любого формата и сложности. Возможность ускорить бизнес-процессы поддерживается простотой применения решения: пользователи без навыков программирования могут работать в визуальной no-code среде, не привлекая профильных специалистов. Платформа «ФормИТ» внесена в реестр Минцифры под номером 15077.

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Технический директор DIS Group Олег Гиацинтов: «Компания DIS Group следит за развитием рынка для предоставления наилучших решений по работе с данными своим заказчикам. Новая совместная инициатива с компанией Аренадата дает возможность заказчикам быть уверенными в использовании надежных, стабильных и бесшовно взаимодействующих продуктов».

Василий Демин, менеджер по продуктовому маркетингу Arenadata: «Подтверждение совместимости «ФормИТ» с Arenadata Prosperity — важный шаг для рынка отечественных ИТ-решений. Совместное использование наших технологий позволяет заказчикам создавать безопасные и масштабируемые системы обработки данных с гарантированной отказоустойчивостью. ADP обеспечивает высокую производительность для критически важных нагрузок, а интеграция с платформой DIS Group открывает новые возможности для автоматизации документооборота и сквозной аналитики».

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