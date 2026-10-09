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ЦОД ТРК территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных ЦОД Сетевая инфраструктура Катастрофоустойчивая инфраструктура

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.10.2026 Катастрофоустойчивость ИТ: почему одной резервной площадки уже недостаточно

еораспределенной архитектурой. В такой модели объектные, блочные и файловые массивы объединяются в единый распределенный кластер, развернутый на нескольких независимых площадках. Современный стандарт катастрофоустойчивости крупного бизнеса строится на отказе от изолированных резервных систем Высокая доступность достигается за счет работы в режиме All Active, когда все узлы кластера на всех

31.07.2025 VK WorkSpace обновила «Почту» и «Календарь», усилила катастрофоустойчивость и защиту данных

риск ошибочного удаления важной информации. В Deployer расширили возможности подсистемы обеспечения катастрофоустойчивости: для схемы с двумя основными дата-центрами реализовано автоматическое

23.07.2024 «МойОфис» обеспечил бесперебойную работу Mailion 1.9 с функцией катастрофоустойчивости

ой работы с почтовым сервисом и календарем. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». Функция катастрофоустойчивости обеспечит доступность критических информационных систем и не позволит

22.02.2024 Катастрофоустойчивость и конвертер с VMware: Orion soft выпустила обновление zVirt 4.1

ик Orion soft выпустил обновление флагманского продукта — защищенной среды виртуализации zVirt 4.1. В новую версию добавлена функциональность массовой конвертации виртуальных машин с VMware на zVirt, катастрофоустойчивость и встроено резервное копирование SDN. «zVirt 4.1 – наше мажорное обновление, в которое вошла давно ожидаемая рынком функциональность: репликация, катастрофоустойчивост
16.11.2021 OR Group внедрила модель катастрофоустойчивости для корпоративной ИТ-системы

OR Group, развивающая современную торговую платформу, сеть торговых и сервисных точек Westfalika и экосистему сервисов, внедрила модель катастрофоустойчивости для корпоративной ИТ-системы, что позволит компании обеспечить защиту данных от гипотетически опасных рисков и внештатных ситуаций. В этом случае информация, хранящаяся в
09.11.2021 Step Logic обеспечила катастрофоустойчивость ИТ-инфраструктуры «РГС банка»

лись на создание географически растянутого кластера, так как одним из важнейших условий эффективной деятельности банка является надежность и непрерывность предоставляемых клиентам услуг. Новая модель катастрофоустойчивости гарантирует сохранность данных и минимальное время простоя информационных систем без необходимости вмешательства технического персонала в случае чрезвычайной ситуации в о
23.04.2018 ВТБ перевел ИТ-инфраструктуру на новую модель катастрофоустойчивости

полную защиту данных клиентов от потерь в случае чрезвычайной ситуации. Проект реализуется компанией «Инфосистемы Джет», российским системным интегратором. Переход розничного бизнеса банка на модель катастрофоустойчивости за счет размещения и резервирования ключевых бизнес-систем в двух территориально распределенных дата-центрах стал важным шагом для обеспечения бесперебойной работы основн
29.06.2017 «ФосАгро» построил катастрофоустойчивый ЦОД для критичных ИТ-сервисов

о некоторых сервисов. Например, система ВКС теперь работает в HD-качестве, без задержек изображения и звука. Ядро сети было модернизировано с помощью сетевых решений Cisco. «В дополнение к параметрам катастрофоустойчивости ЦОД мы добились качественно новой управляемости инфраструктурой и сервисами. Больше нет необходимости «пробегать» все четыре площадки: все ресурсы сосредоточены и надежно
21.07.2016 Евгений Родионов -

Главное качество ИТ-инфраструктуры – катастрофоустойчивость

по поддержке направления продуктов Microsoft, я провел 34 собеседования. Это мой личный рекорд. На мой взгляд, ключевой вопрос, который необходимо решать при создании ИТ-инфраструктуры компании – это катастрофоустойчивость. Перед каждым руководителем ИТ-подразделения стоит задача найти оптимальные стоимость и модель ее реализации. В нашей компании ключевые узлы ИТ-инфраструктуры дублированы
04.06.2015 «Ай-Теко» и Schneider Electric построили катастрофоустойчивый ЦОД для «Нордеа Банка»

м группы Nordea по предоставлению банковских сервисов мы совместно с экспертами “Ай-Теко” разработали проект по развертыванию единой отказоустойчивой инфраструктуры с внедрением планов по обеспечению катастрофоустойчивости (DRP). Важным этапом проекта стало создание собственного ЦОД банка в Москве и объединение его с двумя другими нашими территориально распределенными дата-центрами, — отмет
06.09.2011 R-Style Softlab и ЕМС обеспечили катастрофоустойчивость АБС RS-Bank в банке «Столичный кредит»

знес-критичных систем банка. В целом в рамках проекта реализовано централизованное хранение, управление данными, защита от потерь при сбоях, быстрое восстановление функционирования систем, а также их катастрофоустойчивость при наступлении форс-мажорных обстоятельствах. Выдвигая высокие требования к уровню готовности критичных ИТ-систем, банк «Столичный Кредит» сделал выбор в пользу R-Style


Публикаций - 385, упоминаний - 415

ЦОД ТРК и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2631 59
Microsoft Corporation 25896 56
IBM - International Business Machines Corp 9721 46
Крок - Croc 1971 33
9743 32
Oracle Corporation 7118 29
Dell EMC 5210 28
Cisco Systems 5385 28
HP Inc. 5911 21
SAP SE 5633 19
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1459 19
Orion soft - Орион софт - 358 18
Ростелеком 11076 18
Softline - Софтлайн 3827 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3229 15
Citrix Systems 872 15
Google LLC 12831 14
Huawei 4730 13
NetApp - Network Appliance 668 12
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 12
Intel Corporation 12891 12
ФОРС - Центр разработки 715 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5742 11
HPE - Hewlett Packard Enterprise 742 11
Amazon Inc - Amazon.com 3313 11
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 11
МегаФон 11016 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16226 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 10
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 964 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5107 10
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1523 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 389 9
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 829 9
VK Tech - ВК Тех - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 585 8
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 623 8
Veeam Software 345 8
Скала^р - ранее InterLab IBS 305 8
Selectel - Селектел 566 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9132 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3170 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1856 10
МКБ - Московский кредитный банк 660 10
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 8
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 8
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 7
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 7
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 7
Газпром нефть 751 7
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 7
Югория - страховая компания 44 7
РЖД - Российские железные дороги 2112 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 6
Газпром ПАО 1498 5
Альфа-Банк 1997 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 4
Почта России ПАО 2401 4
ВТБ - Почта Банк 515 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1967 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 529 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 305 4
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
Мосводоканал МГУП 69 4
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
ГПБ - Газпромбанк 1298 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 633 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1918 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1564 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5882 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13966 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5797 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3704 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6718 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3475 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4075 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4997 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2098 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3368 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3737 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 7
Федеральное казначейство России 1963 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1217 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2915 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6034 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3627 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1622 5
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 100 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1088 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2386 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 980 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 176 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 3
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 46 3
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии (регионы) - в том числе - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 81 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3101 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 3
Минприроды РФ - МПР России - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 201 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 169 3
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 92 2
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 193 2
TIA - Telecommunications Industry Association 91 6
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 51 2
Apache Software Foundation - ASF 233 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 65 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 75 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 59 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 54 1
OWASP - Open Web Application Security Project 157 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55097 287
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13207 249
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34092 198
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24891 169
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6911 155
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10903 145
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7372 143
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18456 128
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26564 113
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36954 102
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36175 97
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13362 83
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3428 80
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3312 80
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2633 79
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3292 75
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27127 74
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12419 70
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16831 64
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18378 61
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28661 56
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2384 53
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12525 47
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10379 46
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1386 43
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3606 43
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8001 42
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8822 42
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13841 41
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1421 41
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 853 40
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1942 38
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5324 37
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8438 37
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7897 37
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14230 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14151 34
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9760 34
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13064 34
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24223 33
Linux OS 11702 22
Microsoft Windows 17055 19
Apple iPhone 6 4860 19
Microsoft Azure 1534 18
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 17
Intel x86 - архитектура процессора 2189 16
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 287 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1854 15
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 254 15
Broadcom - VMware vSphere 620 15
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1734 14
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 813 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5903 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1074 11
Новые облачные технологии - МойОфис 973 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2547 10
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1814 10
Microsoft Office 365 1057 10
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1323 10
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 694 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3744 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 9
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 127 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6429 8
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 161 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1239 7
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 7
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 7
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 308 7
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 210 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 347 6
Киберпротект - Кибер Бэкап 208 6
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 326 6
Selectel - Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 175 6
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 137 6
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 154 5
IBM Storage - IBM Storwize 43 5
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 263 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 509 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1119 5
Березин Максим 151 13
Кабаков Ярослав 67 8
Залманов Андрей 37 8
Галкин Николай 141 8
Меденцев Константин 106 7
Дружинин Станислав 20 7
Попов Игорь 16 7
Макевнин Борис 44 7
Гатин Виталий 14 7
Босенко Павел 18 7
Вавра Владимир 23 7
Едренкин Анатолий 13 7
Путин Владимир 3483 7
Путин Сергей 73 7
Заединов Руслан 47 5
Кондратьев Дмитрий 42 5
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