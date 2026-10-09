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ЦОД ТРК территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных ЦОД Сетевая инфраструктура Катастрофоустойчивая инфраструктура
Блог статей
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|09.10.2026
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Катастрофоустойчивость ИТ: почему одной резервной площадки уже недостаточно
еораспределенной архитектурой. В такой модели объектные, блочные и файловые массивы объединяются в единый распределенный кластер, развернутый на нескольких независимых площадках. Современный стандарт катастрофоустойчивости крупного бизнеса строится на отказе от изолированных резервных систем Высокая доступность достигается за счет работы в режиме All Active, когда все узлы кластера на всех
|31.07.2025
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VK WorkSpace обновила «Почту» и «Календарь», усилила катастрофоустойчивость и защиту данных
риск ошибочного удаления важной информации. В Deployer расширили возможности подсистемы обеспечения катастрофоустойчивости: для схемы с двумя основными дата-центрами реализовано автоматическое
|23.07.2024
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«МойОфис» обеспечил бесперебойную работу Mailion 1.9 с функцией катастрофоустойчивости
ой работы с почтовым сервисом и календарем. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». Функция катастрофоустойчивости обеспечит доступность критических информационных систем и не позволит
|22.02.2024
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Катастрофоустойчивость и конвертер с VMware: Orion soft выпустила обновление zVirt 4.1
ик Orion soft выпустил обновление флагманского продукта — защищенной среды виртуализации zVirt 4.1. В новую версию добавлена функциональность массовой конвертации виртуальных машин с VMware на zVirt, катастрофоустойчивость и встроено резервное копирование SDN. «zVirt 4.1 – наше мажорное обновление, в которое вошла давно ожидаемая рынком функциональность: репликация, катастрофоустойчивост
|16.11.2021
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OR Group внедрила модель катастрофоустойчивости для корпоративной ИТ-системы
OR Group, развивающая современную торговую платформу, сеть торговых и сервисных точек Westfalika и экосистему сервисов, внедрила модель катастрофоустойчивости для корпоративной ИТ-системы, что позволит компании обеспечить защиту данных от гипотетически опасных рисков и внештатных ситуаций. В этом случае информация, хранящаяся в
|09.11.2021
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Step Logic обеспечила катастрофоустойчивость ИТ-инфраструктуры «РГС банка»
лись на создание географически растянутого кластера, так как одним из важнейших условий эффективной деятельности банка является надежность и непрерывность предоставляемых клиентам услуг. Новая модель катастрофоустойчивости гарантирует сохранность данных и минимальное время простоя информационных систем без необходимости вмешательства технического персонала в случае чрезвычайной ситуации в о
|23.04.2018
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ВТБ перевел ИТ-инфраструктуру на новую модель катастрофоустойчивости
полную защиту данных клиентов от потерь в случае чрезвычайной ситуации. Проект реализуется компанией «Инфосистемы Джет», российским системным интегратором. Переход розничного бизнеса банка на модель катастрофоустойчивости за счет размещения и резервирования ключевых бизнес-систем в двух территориально распределенных дата-центрах стал важным шагом для обеспечения бесперебойной работы основн
|29.06.2017
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«ФосАгро» построил катастрофоустойчивый ЦОД для критичных ИТ-сервисов
о некоторых сервисов. Например, система ВКС теперь работает в HD-качестве, без задержек изображения и звука. Ядро сети было модернизировано с помощью сетевых решений Cisco. «В дополнение к параметрам катастрофоустойчивости ЦОД мы добились качественно новой управляемости инфраструктурой и сервисами. Больше нет необходимости «пробегать» все четыре площадки: все ресурсы сосредоточены и надежно
|21.07.2016
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Евгений Родионов -
Главное качество ИТ-инфраструктуры – катастрофоустойчивость
по поддержке направления продуктов Microsoft, я провел 34 собеседования. Это мой личный рекорд. На мой взгляд, ключевой вопрос, который необходимо решать при создании ИТ-инфраструктуры компании – это катастрофоустойчивость. Перед каждым руководителем ИТ-подразделения стоит задача найти оптимальные стоимость и модель ее реализации. В нашей компании ключевые узлы ИТ-инфраструктуры дублированы
|04.06.2015
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«Ай-Теко» и Schneider Electric построили катастрофоустойчивый ЦОД для «Нордеа Банка»
м группы Nordea по предоставлению банковских сервисов мы совместно с экспертами “Ай-Теко” разработали проект по развертыванию единой отказоустойчивой инфраструктуры с внедрением планов по обеспечению катастрофоустойчивости (DRP). Важным этапом проекта стало создание собственного ЦОД банка в Москве и объединение его с двумя другими нашими территориально распределенными дата-центрами, — отмет
|06.09.2011
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R-Style Softlab и ЕМС обеспечили катастрофоустойчивость АБС RS-Bank в банке «Столичный кредит»
знес-критичных систем банка. В целом в рамках проекта реализовано централизованное хранение, управление данными, защита от потерь при сбоях, быстрое восстановление функционирования систем, а также их катастрофоустойчивость при наступлении форс-мажорных обстоятельствах. Выдвигая высокие требования к уровню готовности критичных ИТ-систем, банк «Столичный Кредит» сделал выбор в пользу R-Style
ЦОД ТРК и организации, системы, технологии, персоны:
|Березин Максим 151 13
|Кабаков Ярослав 67 8
|Залманов Андрей 37 8
|Галкин Николай 141 8
|Меденцев Константин 106 7
|Дружинин Станислав 20 7
|Попов Игорь 16 7
|Макевнин Борис 44 7
|Гатин Виталий 14 7
|Босенко Павел 18 7
|Вавра Владимир 23 7
|Едренкин Анатолий 13 7
|Путин Владимир 3483 7
|Путин Сергей 73 7
|Заединов Руслан 47 5
|Кондратьев Дмитрий 42 5
|Шадаев Максут 1238 5
|Филатов Андрей 118 5
|Лигачев Глеб 120 5
|Лебедев Владимир 94 5
|Сысоев Александр 51 4
|Елистратов Николай 90 4
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 4
|Макаров Станислав 118 4
|Степанов Антон 72 4
|Гавриленко Александр 64 4
|Панченко Иван 203 4
|Краснов Александр 91 4
|Захаров Павел 60 4
|Ермолаев Артем 379 4
|Вольпе Борис 92 3
|Кирьянова Александра 176 3
|Фомичев Андрей 75 3
|Безруков Андрей 33 3
|Козлов Михаил 184 3
|Меднов Сергей 124 3
|Притула Павел 33 3
|Гуральников Сергей 164 3
|Гаттаров Руслан 144 3
|Рудычева Наталья 95 3
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