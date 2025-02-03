Блинов Дмитрий
Блинов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Тульчинский Станислав 57 3
|Захарян Артур 9 3
|Догузов Олег 2 2
|Сырцов Юрий 2 2
|Гарбера Владимир 3 2
|Богомолов Денис 10 2
|Слабоденюк Мария 2 2
|Емельянова Инна 21 1
|Чиж Александр 1 1
|Топунов Юрий 5 1
|Демин Василий 9 1
|Кривоносов Александр 3 1
|Рожков Евгений 1 1
|Рагулин Евгений 1 1
|Меньшиков Максим 6 1
|Халдин Павел 1 1
|Алексеева Наталия 1 1
|Самохин Тимур 1 1
|Бишир Сергей 1 1
|Филинов Дмитрий 1 1
|Филачев Дмитрий 1 1
|Окуличев Денис 1 1
|Рустамов Рустам 415 1
|Жузбаева Эльмира 1 1
|Шадрин Сергей 3 1
|Штайнагель Олег 1 1
|Задорожный Виталий 9 1
|Варзега Максим 6 1
|Тараторин Александр 58 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Леонов Алексей 79 1
|Пинигин Сергей 1 1
|Замаруев Владимир 40 1
|Карпунин Алексей 49 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Натрусов Артем 284 1
|Коротенко Нонна 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 1
|МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 2
|АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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