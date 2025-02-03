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Индексная книга (каталог) CNews*
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Блинов Дмитрий



03.02.2025 Стратегическое микроэлектронное предприятие пытается отречься от долга в 1,3 млрд евро и остаться на плаву 1
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 1
27.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
06.02.2024 Начал работу новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге под управлением системы Lead WMS 1
03.07.2023 Fix Price внедряет централизованное управление процессами складской логистики 1
28.06.2023 LogistiX импортозаместила систему управления оборудованием и автоматизировала склад производителя упаковки «Упаковочные системы» 1
13.06.2023 Logistix представила отечественную систему управления оборудованием LEAD WCS для роботизированных складов 1
30.05.2023 Система управления транспортом Lead TMS FX включена в реестр российского ПО 1
23.05.2023 LogistiX автоматизировала работу автотранспортного парка Akfa Logistics 1
02.05.2023 Ярославский моторный завод автоматизировал склад на LEAD WMS и сократил сверхурочные работы на 72% 1
14.04.2023 Решения на платформе LEAD от ГК LogistiX совместимы с «Ред ОС» 1
20.12.2022 Система управления складом LEAD WMS FX включена в реестр отечественного ПО 1
01.06.2020 Visa запустила сервис рассрочки на POS-терминалах с банками «Русский стандарт» и «Хоум кредит» 1
16.03.2020 LogistiX автоматизировала склады пивоваренной компании «Балтика» 1
09.02.2017 LogistiX оснастила учебную лабораторию Астраханского государственного университета системой LEAD WMS 1
17.10.2016 Носимые устройства Samsung будут использоваться для автоматизации логистики 1
20.05.2016 Logistix разработала технологию автоматизации бизнес-процессов на базе «умных часов» 1
16.12.2015 «Руст» автоматизировал логистические процессы на базе Lead WMS 1
16.06.2015 LogistiX автоматизировала складской комплекс российского подразделения Liebherr 1
24.02.2015 LogistiX разработала решение Pick-by-Light для автоматизации складов 1
29.10.2014 LogistiX разработала решение Pick-by-Vision для автоматизации склада с технологиями дополненной реальности 1
01.10.2014 Система BIGLit WAS теперь доступна в виде облачного сервиса 1
28.08.2014 В BIGLit WAS появился новый модуль фотофиксации 1
09.06.2014 В BIGLit WAS появился модуль интеграции с автоматизированными складскими системами класса AS/RS 1
19.05.2014 BIGLit WAS позволит использовать возможности 3G и LTE при автоматизации склада 1
04.03.2014 «Премьер-Лоджистик» автоматизировала четвертый складской комплекс на базе LEAD WMS 1
03.03.2014 В России стартовали продажи BIGLit — «электронного ассистента» для управления складом на базе планшетов и touch-технологий 1
11.09.2013 LogistiX предлагает решения класса WAS для СМБ 1
03.09.2013 Торговая сеть Fix Price автоматизировала склады в Подмосковье и Екатеринбурге на базе LEAD WMS 1
16.07.2013 «Макси» внедрил систему управления складом Lead WMS в Вологде 1
15.04.2013 LogistiX автоматизировала работу складского комплекса Fix Price в Казани 1
25.03.2013 Логистический центр «Эй-Пи Трейд» автоматизирован при помощи LEAD WMS 4 1
18.12.2012 «Зерде» управляет складским комплексом с помощью Lead WMS 4 2
22.10.2012 «Комос Групп» автоматизировала складской комплекс на базе LEAD WMS 4 1
14.09.2012 Систему Lead WMS 4 внедрил дистрибьютор фармацевтической продукции в Казахстане 1
16.07.2012 LogistiX автоматизировала второй логистический комплекс «Велес Групп» на базе LEAD WMS 1
27.02.2012 LogistiX автоматизировала работу складских комплексов «Премьер Лоджистик» на базе Lead WMS 1
12.01.2012 LogistiX автоматизировала складской комплекс сети Fix Price на базе LEAD WMS 1
19.09.2011 «Рогнеда» увеличила пропускную способность логистического комплекса на 50% с помощью Lead WMS 1

Публикаций - 43, упоминаний - 45

Блинов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

LogistiX - Логистикс-Тех 71 41
SAP SE 5280 3
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 72 3
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 196 2
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 27 2
ТН Цифровая логистика 2 2
Монолит-Инфо 121 1
Samsung Electronics 10272 1
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 1
8237 1
Ред Софт - Red Soft 710 1
Галактика - Корпорация 1468 1
Yandex - Яндекс 7372 1
VeeRoute - Виироуте 3 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
Ростелеком 9715 1
Amazon Inc - Amazon.com 3001 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
АссистАгро 13 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 83 5
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 3
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 72 3
Цифровая логистика 15 3
Велес Групп 2 2
РЖД - Российские железные дороги 1905 2
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 22 2
Аникс ТД 7 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Visa International 1949 1
Русский стандарт Банк 444 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
FMR - Fidelity Managment & Research 28 1
101Hotels.com 456 1
Комос Групп 14 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
AKFA 5 1
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 20 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 339 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 195 1
Автодизель - ЯМЗ - Ярославский моторный завод 12 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 1
НСПК - Национальная система платежных карт 815 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 49 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
Альфа-Банк 1774 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 1
Roust - Руст ГК 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4115 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1906 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2372 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12199 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10215 6
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 435 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6454 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6681 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24192 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8187 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21185 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 754 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4018 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5324 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3867 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11641 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13824 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29751 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 3
Пропускная способность - Bandwidth 1747 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5725 3
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 284 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27536 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13495 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6576 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6054 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12551 2
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 103 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1137 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15752 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11975 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3734 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4415 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6791 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4611 2
LogistiX LEAD WMS 52 27
Apple iOS 7818 4
Google Android 14016 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 3
LogistiX LEAD TMS 4 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1260 2
Linux OS 9972 2
Samsung Galaxy Gear 141 1
Samsung Gear VR 23 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 695 1
Apple iPhone 6 4861 1
Samsung Gear Fit - фитнес-браслет 20 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 929 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
Microsoft Dynamics 1176 1
C/C++ - Язык программирования 757 1
Gurtam - Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 21 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 27 1
Microsoft Windows 15686 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 470 1
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 8 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 6 1
ТН Цифровая логистика - Master TMS 1 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 1
Тульчинский Станислав 57 3
Захарян Артур 9 3
Догузов Олег 2 2
Сырцов Юрий 2 2
Гарбера Владимир 3 2
Богомолов Денис 10 2
Слабоденюк Мария 2 2
Емельянова Инна 21 1
Чиж Александр 1 1
Топунов Юрий 5 1
Демин Василий 9 1
Кривоносов Александр 3 1
Рожков Евгений 1 1
Рагулин Евгений 1 1
Меньшиков Максим 6 1
Халдин Павел 1 1
Алексеева Наталия 1 1
Самохин Тимур 1 1
Бишир Сергей 1 1
Филинов Дмитрий 1 1
Филачев Дмитрий 1 1
Окуличев Денис 1 1
Рустамов Рустам 415 1
Жузбаева Эльмира 1 1
Шадрин Сергей 3 1
Штайнагель Олег 1 1
Задорожный Виталий 9 1
Варзега Максим 6 1
Тараторин Александр 58 1
Чаркин Евгений 296 1
Леонов Алексей 79 1
Пинигин Сергей 1 1
Замаруев Владимир 40 1
Карпунин Алексей 49 1
Абакумов Евгений 206 1
Натрусов Артем 284 1
Коротенко Нонна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7452 6
Казахстан - Республика 5539 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3954 3
Россия - СФО - Новосибирск 4307 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17420 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2967 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1285 2
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 107 2
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 83 2
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 79 2
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 83 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 1
Беларусь - Белоруссия 5676 1
Бразилия - Федеративная Республика 2366 1
Турция - Турецкая республика 2358 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1503 1
Европа Восточная 3077 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2672 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 821 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 685 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 323 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 327 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14203 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 666 1
Европа 21780 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 104 1
Узбекистан - Республика 1728 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 853 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 60 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1551 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2460 1
Казахстан - Шымкент - Чимкент 45 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 29
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6984 19
Английский язык 6639 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18545 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2410 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8450 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 917 3
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 493 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 635 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1588 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5772 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13546 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3045 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 311 2
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 237 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1982 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9826 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7854 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7501 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 902 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29139 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10962 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16330 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5534 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1077 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 885 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2732 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 326 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 689 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1879 1
Спорт - Футбол 647 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1087 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 2
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2009 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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