Fix Price внедряет централизованное управление процессами складской логистики

Fix Price, сеть магазинов низких фиксированных цен, совместно с российским разработчиком систем управления складом, транспортом и производством ГК LogistiX внедрила централизованное управление процессами складской логистики с помощью обновленной системы LEAD WMS. Реализация проекта дает возможность централизованного мониторинга, контроля и управления изменениями на распределительных центрах (РЦ) сети, площадь которых составляет более 400 тыс. кв метров. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

«На базе нового решения были запущены РЦ в Домодедово, Внуково и Екатеринбурге. До конца 2023 г. оно будет внедрено в остальных РЦ компании. Реализация проекта – большой шаг в направлении автоматизации бизнес-процессов в сфере логистики. За счет более удобного и современного интерфейса, а также централизованного обновления системы по всем РЦ скорость обработки документов теперь существенно повысится», – сказал Олег Штайнагель, директор департамента логистики Fix Price.

«Новое решение LEAD WMS имеет богатый функционал автоматизации, а также специализированный инструментарий для централизованного формирования пакетов обновлений и организации CI/CD-конвейера. Таким образом, существенно экономится время на распространение изменений по всем распределительным центрам, а также обеспечивается оперативное восстановление работоспособности системы в случае неполадок», – сказал Дмитрий Блинов, управляющий директор LogistiX.

С 2012 г. Fix Price в партнерстве с ГК LogistiX последовательно автоматизировали на LEAD WMS 11 распределительных центров, каждый из которых имел возможность своими силами производить адаптацию системы под собственные нужды.

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Группа компаний LogistiX, основанная в 2004 г., является разработчиком и интегратором профессиональных систем управления складом, транспортом и производством.

Fix Price – сеть магазинов низких фиксированных цен, которая помогает покупателям экономить. На 31 марта 2023 г. сеть магазинов Fix Price насчитывала 5,848 тыс. магазинов в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2 тыс. позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов. На 31 марта 2023 г. компания управляла 11 распределительными центрами и работала в 80 регионах России, а также в 7 зарубежных странах. В 2022 г. выручка компании составила 277,6 млрд руб., EBITDA – 54,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).