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LogistiX LEAD WMS



16.03.2020 LogistiX автоматизировала склады пивоваренной компании «Балтика» 3
09.02.2017 LogistiX оснастила учебную лабораторию Астраханского государственного университета системой LEAD WMS 1
17.10.2016 Носимые устройства Samsung будут использоваться для автоматизации логистики 2
06.10.2016 Logistix продемонстрировала две инновационные технологии: виртуальный склад и биотелеметрию 2
20.05.2016 Logistix разработала технологию автоматизации бизнес-процессов на базе «умных часов» 1
16.12.2015 «Руст» автоматизировал логистические процессы на базе Lead WMS 1
03.08.2015 Kärcher автоматизировала работу логистического комплекса в Краснодаре на базе Lead WMS 2
29.07.2015 LogistiX автоматизировала работу складских комплексов «Сантоп» на базе Lead WMS 3
16.06.2015 LogistiX автоматизировала складской комплекс российского подразделения Liebherr 1
18.05.2015 Торговая сеть «Республика» автоматизировала распределительный центр на базе LEAD WMS 2
31.03.2015 LogistiX разработала модуль централизованного управления автоматизированными системами хранения 4
11.03.2015 3PL-оператор «Респект Логистик» автоматизировал складской комплекс на базе Lead WMS 3
09.02.2015 «ФД Логистик» автоматизировала работу складского комплекса на базе LEAD WMS 2
27.11.2014 LogistiX автоматизировал логистический центр «Дори-Дармон» 2
29.10.2014 LogistiX разработала решение Pick-by-Vision для автоматизации склада с технологиями дополненной реальности 1
20.10.2014 Fix Price автоматизировала пятый складской комплекс на базе LEAD WMS 1
04.03.2014 «Премьер-Лоджистик» автоматизировала четвертый складской комплекс на базе LEAD WMS 4
03.09.2013 Торговая сеть Fix Price автоматизировала склады в Подмосковье и Екатеринбурге на базе LEAD WMS 4
16.07.2013 «Макси» внедрил систему управления складом Lead WMS в Вологде 2
24.04.2013 LogistiX создала WMS-инфраструктуру для «Центра инновационных технологий в логистике» 1
15.04.2013 LogistiX автоматизировала работу складского комплекса Fix Price в Казани 3
25.03.2013 Логистический центр «Эй-Пи Трейд» автоматизирован при помощи LEAD WMS 4 3
18.12.2012 «Зерде» управляет складским комплексом с помощью Lead WMS 4 4
02.11.2012 «Богемия Люкс Посуда» автоматизировала складской комплекс на базе LEAD WMS 1
22.10.2012 «Комос Групп» автоматизировала складской комплекс на базе LEAD WMS 4 1
14.09.2012 Систему Lead WMS 4 внедрил дистрибьютор фармацевтической продукции в Казахстане 1
16.07.2012 LogistiX автоматизировала второй логистический комплекс «Велес Групп» на базе LEAD WMS 3
28.04.2012 LogistiX внедрила WMS-систему на складском комплексе фармпродукции «Сантэнс Сервис» 4
27.02.2012 LogistiX автоматизировала работу складских комплексов «Премьер Лоджистик» на базе Lead WMS 2
12.01.2012 LogistiX автоматизировала складской комплекс сети Fix Price на базе LEAD WMS 3
19.09.2011 «Рогнеда» увеличила пропускную способность логистического комплекса на 50% с помощью Lead WMS 2
18.07.2011 LogistiX модернизировала складской комплекс ритейл-оператора «Аникс» 1
18.04.2011 «Велес Групп» автоматизировала работу склада с помощью системы Lead WMS 3PL+ 2
29.10.2007 «Офис Премьер» автоматизирует складской комплекс на базе LEAD WMS 1
10.08.2007 LogistiX автоматизирует складской комплекс НСК ЭФСИ 1
06.07.2007 LogistiX автоматизирует складской комплекс ГК «Пластик-Центр» 2

Публикаций - 36, упоминаний - 76

LogistiX LEAD WMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 6088 2
SAP SE 3347 2
Монолит-Инфо 35 1
LogistiX - Логистикс-Тех 47 1
Балтика - Пивоваренная компания 115 1
Liebherr 38 1
Hansa - Ханса 62 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 178 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 244 1
3G - Стандарт мобильной связи 3920 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 701 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 873 1
YMS - Yard Management System - Управление складским двором 5 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 305 2
Samsung Gear VR 19 2
Samsung Galaxy Gear 102 1
Чиж Александр 1 1
Блинов Дмитрий 29 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 5
Казахстан - Республика 2834 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 2
Россия - СФО - Республика Алтай 732 2
Россия - ПФО - Казань 1596 2
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 48 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 443 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 414 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 355 1
Россия - - СЗФО - Вологодская область - Вологда 211 1
Россия - УФО - Свердловская область 845 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 977 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 348 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1386 1
Россия - СФО - Новосибирск 2140 1
Германия - Федеративная Республика 4030 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 1
Европа Восточная 1850 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1708 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 510 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 755 1
Беларусь - Белоруссия 2238 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 127 1
АГУ - Астраханский государственный университет 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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