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LogistiX LEAD WMS

LEAD WMS — это кроссплатформенная система управления складом, предназначенная для эксплуатации на складах торговых, производственных предприятий и логистических операторов. В конце 2022 года система была включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных от Минцифры. Решению присвоен основной класс ПО «Средства управления складом и цепочками поставок (WMS, SCM)».

СОБЫТИЯ

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16.04.2025 Lead WMS ускорила работу складов с маркетплейсами в пять раз

В новом релизе системы управления складом Lead WMS от LogistiX предлагается комплексный подход к оптимизации процессов сборки, упаковки
23.09.2024 ООО «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, масштабирует бизнес с помощью единой системы управления складами LEAD WMS

ания ООО «Электрорешения», производитель электротехнического оборудования и представитель бренда EKF в России, успешно завершила автоматизацию своих складских комплексов с помощью обновленной системы LEAD WMS. Проект позволил кратно повысить производительность без увеличения штата сотрудников. Об этом CNews сообщили представители ООО «Электрорешения». За последние два года компания выросла

23.07.2024 «АвтоКонтинент» перевел 10 складов на LEAD WMS и ускорил отгрузку автозапчастей

Компания «АвтоКонтинент», российский дистрибьютор запчастей для легкового, грузового и мототранспорта, после пилота заменила устаревшую систему управления складом на LEAD WMS от LogistiX еще на 10 складах. Процесс тиражирования занял всего 10 месяцев и был выполнен полностью собственными силами без привлечения вендора. Об этом CNews сообщили представители L
06.02.2024 Начал работу новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге под управлением системы Lead WMS

временного обеспечения магазинов полным объемом ассортимента. «Новый склад в Екатеринбурге стал частью глобального проекта централизованного управления логистикой, в ходе которого обновленная система Lead WMS была внедрена на всех складах компании Fix Price. Это уже третий крупномасштабный складской объект, который мы успешно автоматизировали, – сказал Дмитрий Блинов, управляющий директор Г
27.11.2023 Система LEAD WMS от LogistiX повысила точность и прозрачность операций на складе AKFA Building в Узбекистане

го оконного профиля — площадью 12 тыс. кв. м. одного из самых крупных частных промышленных холдингов Узбекистана — Akfa Building Materials. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. До внедрения LEAD WMS все операции на объекте выполнялись в «бумажном» и преимущественно ручном режиме, что не позволяло текущей инфраструктуре эффективно поддерживать растущие объемы производства. Складско
16.05.2023 Группа «Готэк» повысила эффективность работы складов после внедрения LEAD WMS

В этот раз производитель упаковки автоматизировал склад на 5500 палетомест в Ленинградской области. Благодаря системе LEAD WMS на площадке было достигнуто повышение скорости и производительности складских операций, увеличение пропускной способности складов, выстроена эффективная система оперативной отгрузки за
02.05.2023 Ярославский моторный завод автоматизировал склад на LEAD WMS и сократил сверхурочные работы на 72%

в к ним полностью поменял подход к системе складирования и создал современный технологичный склад для приемки, хранения и отгрузки готовой и промежуточной продукции на базе системы управления складом LEAD WMS от ГК LogistiX. По результатам внедрения системы предприятие добилось повышения производительности труда кладовщиков на 19%, снижения сверхурочных работ на 72% (при этом план по упаков
20.12.2022 Система управления складом LEAD WMS FX включена в реестр отечественного ПО

управления складом и цепочками поставок (WMS, SCM)». Об этом CNews сообщили представители LogistiX. LEAD WMS FX – это полнофункциональная кроссплатформенная система управления складом, предназн
09.02.2017 LogistiX оснастила учебную лабораторию Астраханского государственного университета системой LEAD WMS

Компания LogistiX внедрила систему управления складом LEAD WMS в научно-образовательном центре (НОЦ) исследований логистических решений Астраханского государственного университета. Как результат, в новом семестре студенты вуза смогут начать там за
16.12.2015 «Руст» автоматизировал логистические процессы на базе Lead WMS

изводитель и дистрибутор алкогольных напитков в Центральной и Восточной Европе, завершила проект автоматизации логистических процессов с применением российской системы управления складским комплексом Lead WMS. Об этом CNews сообщили в группе компаний Logistix, которая реализовала проект. Использование методологии «полного цикла» с технологическим проектированием складского комплекса и после
03.08.2015 Kärcher автоматизировала работу логистического комплекса в Краснодаре на базе Lead WMS

тем очистки бытового и профессионального назначения, автоматизировала работу первого в России регионального логистического комплекса на базе российской системы управления складом промышленного уровня Lead WMS (от англ. Warehouse Management System). Об этом CNews сообщили в группе компаний LogistiX, которая занималась адаптацией и внедрением программного решения. Проект автоматизации логисти
29.07.2015 LogistiX автоматизировала работу складских комплексов «Сантоп» на базе Lead WMS

омплексов ТК «Сантоп», поставщика сантехники на российском рынке. Как сообщили CNews в LogistiX, логистические центры автоматизированы с применением российской адаптируемой системы управления складом Lead WMS (от англ. Warehouse Management System) промышленного уровня. В ходе проекта специалисты LogistiX автоматизировали четыре логистических комплекса по методологии полного цикла, включающе
18.05.2015 Торговая сеть «Республика» автоматизировала распределительный центр на базе LEAD WMS

Торговая сеть «Республика» реализовала проект по автоматизации собственного распределительного центра с использованием отечественного программного решения LEAD WMS — системы управления складом промышленного уровня. Об этом CNews сообщили в компании LogistiX (российском разработчике комплексных систем автоматизации логистических и производственных
11.03.2015 3PL-оператор «Респект Логистик» автоматизировал складской комплекс на базе Lead WMS

дистрибьютора бытовой и климатической техники, а также товаров народного потребления. Об этом CNews сообщили в LogistiX. Проект реализован с использованием профессиональной системы управления складом Lead WMS промышленного уровня. Логистический центр «Респект Логистика», расположенный в Подмосковье, представляет собой складской комплекс класса «А+» — общей площадью более 12 тыс. кв.м. Специ
09.02.2015 «ФД Логистик» автоматизировала работу складского комплекса на базе LEAD WMS

олный спектр услуг в области ответственного хранения опасных грузов, автоматизировала работу собственного складского комплекса класса «А» с применением системы управления складом промышленного уровня LEAD WMS. Об этом CNews сообщили в группе компаний LogistiX, разработчике решения и системном интеграторе в сфере логистики, которая совместно со специалистами «ФД Логистик» занималась реализац
20.10.2014 Fix Price автоматизировала пятый складской комплекс на базе LEAD WMS

автоматизировала пятый логистический комплекс с применением адаптируемой системы управления складом LEAD WMS 4 группы компаний LogistiX, системного интегратора в сфере логистики. Проект реализо
04.03.2014 «Премьер-Лоджистик» автоматизировала четвертый складской комплекс на базе LEAD WMS

са в Новосибирске. Автоматизация логистического комплекса заняла две недели. Об этом CNews сообщили в группе компаний LogistiX. Проект реализован с применением адаптируемой системы управления складом LEAD WMS промышленного уровня (разработка LogistiX) по технологии тиражирования с удаленным сопровождением. Все этапы проекта заняли 14 дней и выполнены под контролем специалистов ГК LogistiX,

03.09.2013 Торговая сеть Fix Price автоматизировала склады в Подмосковье и Екатеринбурге на базе LEAD WMS

Fix Price в Наро-Фоминском районе Московской области и Екатеринбурге. Проекты реализованы на базе авторской методологии запуска с применением профессиональной адаптируемой системы управления складом LEAD WMS. Автоматизация центров заняла около двух недель, сообщили CNews в компании. «С компанией LogistiX мы успешно работаем с 2012 года. Система LEAD WMS контролирует и управляет акту
16.07.2013 «Макси» внедрил систему управления складом Lead WMS в Вологде

ло увеличить пропускную способность комплекса на 50%. Как рассказали CNews в LogistiX, проект автоматизации складского комплекса реализован в Вологде на базе профессионального адаптируемого решения — Lead WMS. Общая площадь логистического центра составляет 20 тыс. кв.м. На сегодняшний день все актуальные складские процессы одного из складов комплекса полностью автоматизированы, контролируют
25.03.2013 Логистический центр «Эй-Пи Трейд» автоматизирован при помощи LEAD WMS 4

. Проект реализован в городе Артем с применением российской адаптируемой системы управления складом LEAD WMS 4, сообщили CNews в компании. Логистический центр состоит из двух складов «А» класса
18.12.2012 «Зерде» управляет складским комплексом с помощью Lead WMS 4

чную сеть в Казахстане. Проект реализован с применением профессиональной системы управления складом Lead WMS 4 в городе Шымкент. Автоматизированный складской комплекс «А» класса общей площадью

02.11.2012 «Богемия Люкс Посуда» автоматизировала складской комплекс на базе LEAD WMS

еский комплекс поставщика эксклюзивной чешской посуды из стекла, фарфора и хрусталя в России — компании «Богемия Люкс Посуда». Проект реализован в Москве на базе отраслевой системы управления складом LEAD WMS, разработки LogistiX, сообщили CNews в компании. «В рамках проекта специалисты компании LogistiX успешно автоматизировали наш складской комплекс в условиях высокого сезона, когда нагру
22.10.2012 «Комос Групп» автоматизировала складской комплекс на базе LEAD WMS 4

упп», агропромышленного холдинга в республике Удмуртия. Проект реализован в Ижевске на базе системы LEAD WMS 4, с использованием функционала интеграции с конвейерным и весовым оборудованием. «С
14.09.2012 Систему Lead WMS 4 внедрил дистрибьютор фармацевтической продукции в Казахстане

Для реализации проекта была применена российская отраслевая адаптируемая система управления складом Lead WMS 4 (Warehouse Management System). Комплексной реализацией проекта занималась компания
16.07.2012 LogistiX автоматизировала второй логистический комплекс «Велес Групп» на базе LEAD WMS

матизировала новый логистический комплекс «Велес Групп», дистрибутора продуктов питания и напитков. Проект реализован в городе Тула методом тиражирования на базе отраслевой системы управления складом LEAD WMS, адаптированной под специфику дистрибьюторской деятельности в сегменте продуктов питания, говорится в сообщении LogistiX. Общая площадь логистического комплекса «Велес Групп», открывше
27.02.2012 LogistiX автоматизировала работу складских комплексов «Премьер Лоджистик» на базе Lead WMS

MCG-товаров (парфюмерия, косметика, бытовая химия, средства гигиены, галантерея) в России. Проекты реализованы параллельно за две недели в Москве и Санкт-Петербурге на базе системы управления складом Lead WMS по технологии тиражирования с удаленным сопровождением. «В силу того, что мы развиваем не только продукт, но и наш сервис, для автоматизации складских комплексов была предложена данная
12.01.2012 LogistiX автоматизировала складской комплекс сети Fix Price на базе LEAD WMS

ач и другое) с учетом специфических особенностей технологии грузопереработки. Также на базе системы LEAD WMS реализован весовой контроль исходящего грузопотока и автоматическая отправка заявок

19.09.2011 «Рогнеда» увеличила пропускную способность логистического комплекса на 50% с помощью Lead WMS

иалисты группы компаний «Рогнеда», производителя материалов для строительства и ремонта, подвели итоги проекта по модернизации собственного логистического комплекса на базе системы управления складом Lead WMS (англ. Warehouse Management System) в Ногинском районе Московской области. По оценкам специалистов компании, проект позволил увеличить пропускную способность комплекса на 50%. «Модерни
18.04.2011 «Велес Групп» автоматизировала работу склада с помощью системы Lead WMS 3PL+

дистрибутор продуктов питания и напитков, подвела итоги использования системы автоматизации склада Lead WMS 3PL+ компании LogistiX. По отзыву специалистов «Велес Групп», в результате реализаци
29.10.2007 «Офис Премьер» автоматизирует складской комплекс на базе LEAD WMS

а автоматизации складского комплекса ЗАО «Офис Премьер», связанного с подготовкой прототипа системы LEAD WMS. В рамках первого этапа специалисты аналитической группы LogistiX изучили бизнес-про

Публикаций - 56, упоминаний - 70

LogistiX LEAD WMS и организации, системы, технологии, персоны:

LogistiX - Логистикс-Тех 79 54
SAP SE 5612 5
Samsung Electronics 11107 2
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 1
9644 1
Ред Софт - Red Soft 1253 1
Галактика - Корпорация 1545 1
НСК - Наша Сервисная Компания 56 1
Монолит-Инфо 138 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 74 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 113 7
Автодизель - ЯМЗ - Ярославский моторный завод 12 2
Готэк ГП 12 2
Kärcher - Karcher - Керхер 74 2
Велес Групп 2 2
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 2
Автоконтинент - Форт 3 2
Аникс ТД 7 2
КСЛ - Координационный совет по логистике 9 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 2
Dyson 157 1
ЭФКО ГК 33 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 1
Hansa - Ханса 119 1
101Hotels.com 456 1
Комос Групп 27 1
Roust - Руст ГК 5 1
РУЛОГ - RULOG - HAVI Logistics 10 1
Сантэнс ГК - Santens - Сантэнс Сервис - Сантэнс Кастомс - Норстон 7 1
Bundesvereinigung Logistik - BVL 1 1
Рогнеда ГК 3 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 97 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 151 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 372 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 223 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
FMR - Fidelity Managment & Research 34 1
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
AKFA 5 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 92 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13982 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5752 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2952 55
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36486 44
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 544 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54349 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12352 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14027 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7870 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26077 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6539 4
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1400 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5291 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1051 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12937 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2524 3
Пропускная способность - Bandwidth 1921 3
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 377 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10782 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10280 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5278 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7534 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5052 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 813 3
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 599 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4430 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1391 3
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 209 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4378 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4893 2
Аксессуары 4310 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14827 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1710 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6746 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26989 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1530 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3209 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1548 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13724 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3314 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8323 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13114 2
LogistiX LEAD TMS 5 3
Samsung Gear VR 23 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 582 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 952 2
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 46 1
Samsung Gear Fit - фитнес-браслет 20 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1814 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1059 1
Linux OS 11600 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1627 1
Apple iPhone 6 4861 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2562 1
Microsoft Dynamics 1198 1
C/C++ - Язык программирования 900 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2467 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5262 1
Samsung Galaxy Gear 154 1
Блинов Дмитрий 50 28
Меньшиков Максим 7 6
Демин Василий 13 2
Сырцов Юрий 2 2
Догузов Олег 2 2
Терешко Жанна 2 2
Слабоденюк Мария 2 2
Писаренко Александр 4 1
Кучеров Дмитрий 13 1
Шадрин Сергей 3 1
Бишир Сергей 1 1
Халдин Павел 1 1
Филачев Дмитрий 1 1
Филинов Дмитрий 1 1
Ледянкин Дмитрий 1 1
Самохин Тимур 1 1
Рожков Евгений 1 1
Рагулин Евгений 1 1
Окуличев Денис 1 1
Жузбаева Эльмира 1 1
Сбродов Сергей 1 1
Штайнагель Олег 1 1
Деняк Ольга 1 1
Козлов Юрий 3 1
Коротенко Нонна 1 1
Мысин Роман 1 1
Рустамов Рустам 550 1
Кривоносов Александр 3 1
Чиж Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167325 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47815 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8625 11
Казахстан - Республика 6080 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4502 4
Европа 25003 3
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 121 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3477 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19633 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3480 2
Германия - Федеративная Республика 13260 2
Россия - СФО - Новосибирск 4902 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 790 2
Узбекистан - Республика 2023 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1564 2
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 95 2
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 83 2
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 91 2
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 116 1
Казахстан - Шымкент - Чимкент 46 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1229 1
Беларусь - Белоруссия 6324 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 802 1
Россия - УФО - Свердловская область 1973 1
Индия - Bharat 5892 1
Европа Восточная 3140 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3356 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1717 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2869 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1816 1
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Россия - ЦФО - Курская область 762 1
Чехия - Чешская Республика 1350 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2855 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2378 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1732 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2303 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9105 25
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34023 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18271 2
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 306 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1150 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2347 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10459 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1676 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 288 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 847 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3151 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5147 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3886 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53791 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6822 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 362 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2578 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 982 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1746 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5541 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3119 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1307 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11414 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8528 1
Reference - Референс 224 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1896 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 2
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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