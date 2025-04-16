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LogistiX LEAD WMS
LEAD WMS — это кроссплатформенная система управления складом, предназначенная для эксплуатации на складах торговых, производственных предприятий и логистических операторов. В конце 2022 года система была включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных от Минцифры. Решению присвоен основной класс ПО «Средства управления складом и цепочками поставок (WMS, SCM)».
СОБЫТИЯ
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|16.04.2025
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Lead WMS ускорила работу складов с маркетплейсами в пять раз
В новом релизе системы управления складом Lead WMS от LogistiX предлагается комплексный подход к оптимизации процессов сборки, упаковки
|23.09.2024
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ООО «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, масштабирует бизнес с помощью единой системы управления складами LEAD WMS
ания ООО «Электрорешения», производитель электротехнического оборудования и представитель бренда EKF в России, успешно завершила автоматизацию своих складских комплексов с помощью обновленной системы LEAD WMS. Проект позволил кратно повысить производительность без увеличения штата сотрудников. Об этом CNews сообщили представители ООО «Электрорешения». За последние два года компания выросла
|23.07.2024
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«АвтоКонтинент» перевел 10 складов на LEAD WMS и ускорил отгрузку автозапчастей
Компания «АвтоКонтинент», российский дистрибьютор запчастей для легкового, грузового и мототранспорта, после пилота заменила устаревшую систему управления складом на LEAD WMS от LogistiX еще на 10 складах. Процесс тиражирования занял всего 10 месяцев и был выполнен полностью собственными силами без привлечения вендора. Об этом CNews сообщили представители L
|06.02.2024
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Начал работу новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге под управлением системы Lead WMS
временного обеспечения магазинов полным объемом ассортимента. «Новый склад в Екатеринбурге стал частью глобального проекта централизованного управления логистикой, в ходе которого обновленная система Lead WMS была внедрена на всех складах компании Fix Price. Это уже третий крупномасштабный складской объект, который мы успешно автоматизировали, – сказал Дмитрий Блинов, управляющий директор Г
|27.11.2023
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Система LEAD WMS от LogistiX повысила точность и прозрачность операций на складе AKFA Building в Узбекистане
го оконного профиля — площадью 12 тыс. кв. м. одного из самых крупных частных промышленных холдингов Узбекистана — Akfa Building Materials. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. До внедрения LEAD WMS все операции на объекте выполнялись в «бумажном» и преимущественно ручном режиме, что не позволяло текущей инфраструктуре эффективно поддерживать растущие объемы производства. Складско
|16.05.2023
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Группа «Готэк» повысила эффективность работы складов после внедрения LEAD WMS
В этот раз производитель упаковки автоматизировал склад на 5500 палетомест в Ленинградской области. Благодаря системе LEAD WMS на площадке было достигнуто повышение скорости и производительности складских операций, увеличение пропускной способности складов, выстроена эффективная система оперативной отгрузки за
|02.05.2023
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Ярославский моторный завод автоматизировал склад на LEAD WMS и сократил сверхурочные работы на 72%
в к ним полностью поменял подход к системе складирования и создал современный технологичный склад для приемки, хранения и отгрузки готовой и промежуточной продукции на базе системы управления складом LEAD WMS от ГК LogistiX. По результатам внедрения системы предприятие добилось повышения производительности труда кладовщиков на 19%, снижения сверхурочных работ на 72% (при этом план по упаков
|20.12.2022
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Система управления складом LEAD WMS FX включена в реестр отечественного ПО
управления складом и цепочками поставок (WMS, SCM)». Об этом CNews сообщили представители LogistiX. LEAD WMS FX – это полнофункциональная кроссплатформенная система управления складом, предназн
|09.02.2017
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LogistiX оснастила учебную лабораторию Астраханского государственного университета системой LEAD WMS
Компания LogistiX внедрила систему управления складом LEAD WMS в научно-образовательном центре (НОЦ) исследований логистических решений Астраханского государственного университета. Как результат, в новом семестре студенты вуза смогут начать там за
|16.12.2015
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«Руст» автоматизировал логистические процессы на базе Lead WMS
изводитель и дистрибутор алкогольных напитков в Центральной и Восточной Европе, завершила проект автоматизации логистических процессов с применением российской системы управления складским комплексом Lead WMS. Об этом CNews сообщили в группе компаний Logistix, которая реализовала проект. Использование методологии «полного цикла» с технологическим проектированием складского комплекса и после
|03.08.2015
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Kärcher автоматизировала работу логистического комплекса в Краснодаре на базе Lead WMS
тем очистки бытового и профессионального назначения, автоматизировала работу первого в России регионального логистического комплекса на базе российской системы управления складом промышленного уровня Lead WMS (от англ. Warehouse Management System). Об этом CNews сообщили в группе компаний LogistiX, которая занималась адаптацией и внедрением программного решения. Проект автоматизации логисти
|29.07.2015
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LogistiX автоматизировала работу складских комплексов «Сантоп» на базе Lead WMS
омплексов ТК «Сантоп», поставщика сантехники на российском рынке. Как сообщили CNews в LogistiX, логистические центры автоматизированы с применением российской адаптируемой системы управления складом Lead WMS (от англ. Warehouse Management System) промышленного уровня. В ходе проекта специалисты LogistiX автоматизировали четыре логистических комплекса по методологии полного цикла, включающе
|18.05.2015
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Торговая сеть «Республика» автоматизировала распределительный центр на базе LEAD WMS
Торговая сеть «Республика» реализовала проект по автоматизации собственного распределительного центра с использованием отечественного программного решения LEAD WMS — системы управления складом промышленного уровня. Об этом CNews сообщили в компании LogistiX (российском разработчике комплексных систем автоматизации логистических и производственных
|11.03.2015
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3PL-оператор «Респект Логистик» автоматизировал складской комплекс на базе Lead WMS
дистрибьютора бытовой и климатической техники, а также товаров народного потребления. Об этом CNews сообщили в LogistiX. Проект реализован с использованием профессиональной системы управления складом Lead WMS промышленного уровня. Логистический центр «Респект Логистика», расположенный в Подмосковье, представляет собой складской комплекс класса «А+» — общей площадью более 12 тыс. кв.м. Специ
|09.02.2015
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«ФД Логистик» автоматизировала работу складского комплекса на базе LEAD WMS
олный спектр услуг в области ответственного хранения опасных грузов, автоматизировала работу собственного складского комплекса класса «А» с применением системы управления складом промышленного уровня LEAD WMS. Об этом CNews сообщили в группе компаний LogistiX, разработчике решения и системном интеграторе в сфере логистики, которая совместно со специалистами «ФД Логистик» занималась реализац
|20.10.2014
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Fix Price автоматизировала пятый складской комплекс на базе LEAD WMS
автоматизировала пятый логистический комплекс с применением адаптируемой системы управления складом LEAD WMS 4 группы компаний LogistiX, системного интегратора в сфере логистики. Проект реализо
|04.03.2014
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«Премьер-Лоджистик» автоматизировала четвертый складской комплекс на базе LEAD WMS
са в Новосибирске. Автоматизация логистического комплекса заняла две недели. Об этом CNews сообщили в группе компаний LogistiX. Проект реализован с применением адаптируемой системы управления складом LEAD WMS промышленного уровня (разработка LogistiX) по технологии тиражирования с удаленным сопровождением. Все этапы проекта заняли 14 дней и выполнены под контролем специалистов ГК LogistiX,
|03.09.2013
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Торговая сеть Fix Price автоматизировала склады в Подмосковье и Екатеринбурге на базе LEAD WMS
Fix Price в Наро-Фоминском районе Московской области и Екатеринбурге. Проекты реализованы на базе авторской методологии запуска с применением профессиональной адаптируемой системы управления складом LEAD WMS. Автоматизация центров заняла около двух недель, сообщили CNews в компании. «С компанией LogistiX мы успешно работаем с 2012 года. Система LEAD WMS контролирует и управляет акту
|16.07.2013
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«Макси» внедрил систему управления складом Lead WMS в Вологде
ло увеличить пропускную способность комплекса на 50%. Как рассказали CNews в LogistiX, проект автоматизации складского комплекса реализован в Вологде на базе профессионального адаптируемого решения — Lead WMS. Общая площадь логистического центра составляет 20 тыс. кв.м. На сегодняшний день все актуальные складские процессы одного из складов комплекса полностью автоматизированы, контролируют
|25.03.2013
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Логистический центр «Эй-Пи Трейд» автоматизирован при помощи LEAD WMS 4
. Проект реализован в городе Артем с применением российской адаптируемой системы управления складом LEAD WMS 4, сообщили CNews в компании. Логистический центр состоит из двух складов «А» класса
|18.12.2012
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«Зерде» управляет складским комплексом с помощью Lead WMS 4
чную сеть в Казахстане. Проект реализован с применением профессиональной системы управления складом Lead WMS 4 в городе Шымкент. Автоматизированный складской комплекс «А» класса общей площадью
|02.11.2012
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«Богемия Люкс Посуда» автоматизировала складской комплекс на базе LEAD WMS
еский комплекс поставщика эксклюзивной чешской посуды из стекла, фарфора и хрусталя в России — компании «Богемия Люкс Посуда». Проект реализован в Москве на базе отраслевой системы управления складом LEAD WMS, разработки LogistiX, сообщили CNews в компании. «В рамках проекта специалисты компании LogistiX успешно автоматизировали наш складской комплекс в условиях высокого сезона, когда нагру
|22.10.2012
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«Комос Групп» автоматизировала складской комплекс на базе LEAD WMS 4
упп», агропромышленного холдинга в республике Удмуртия. Проект реализован в Ижевске на базе системы LEAD WMS 4, с использованием функционала интеграции с конвейерным и весовым оборудованием. «С
|14.09.2012
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Систему Lead WMS 4 внедрил дистрибьютор фармацевтической продукции в Казахстане
Для реализации проекта была применена российская отраслевая адаптируемая система управления складом Lead WMS 4 (Warehouse Management System). Комплексной реализацией проекта занималась компания
|16.07.2012
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LogistiX автоматизировала второй логистический комплекс «Велес Групп» на базе LEAD WMS
матизировала новый логистический комплекс «Велес Групп», дистрибутора продуктов питания и напитков. Проект реализован в городе Тула методом тиражирования на базе отраслевой системы управления складом LEAD WMS, адаптированной под специфику дистрибьюторской деятельности в сегменте продуктов питания, говорится в сообщении LogistiX. Общая площадь логистического комплекса «Велес Групп», открывше
|27.02.2012
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LogistiX автоматизировала работу складских комплексов «Премьер Лоджистик» на базе Lead WMS
MCG-товаров (парфюмерия, косметика, бытовая химия, средства гигиены, галантерея) в России. Проекты реализованы параллельно за две недели в Москве и Санкт-Петербурге на базе системы управления складом Lead WMS по технологии тиражирования с удаленным сопровождением. «В силу того, что мы развиваем не только продукт, но и наш сервис, для автоматизации складских комплексов была предложена данная
|12.01.2012
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LogistiX автоматизировала складской комплекс сети Fix Price на базе LEAD WMS
ач и другое) с учетом специфических особенностей технологии грузопереработки. Также на базе системы LEAD WMS реализован весовой контроль исходящего грузопотока и автоматическая отправка заявок
|19.09.2011
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«Рогнеда» увеличила пропускную способность логистического комплекса на 50% с помощью Lead WMS
иалисты группы компаний «Рогнеда», производителя материалов для строительства и ремонта, подвели итоги проекта по модернизации собственного логистического комплекса на базе системы управления складом Lead WMS (англ. Warehouse Management System) в Ногинском районе Московской области. По оценкам специалистов компании, проект позволил увеличить пропускную способность комплекса на 50%. «Модерни
|18.04.2011
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«Велес Групп» автоматизировала работу склада с помощью системы Lead WMS 3PL+
дистрибутор продуктов питания и напитков, подвела итоги использования системы автоматизации склада Lead WMS 3PL+ компании LogistiX. По отзыву специалистов «Велес Групп», в результате реализаци
|29.10.2007
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«Офис Премьер» автоматизирует складской комплекс на базе LEAD WMS
а автоматизации складского комплекса ЗАО «Офис Премьер», связанного с подготовкой прототипа системы LEAD WMS. В рамках первого этапа специалисты аналитической группы LogistiX изучили бизнес-про
LogistiX LEAD WMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13982 3
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5752 1
|Блинов Дмитрий 50 28
|Меньшиков Максим 7 6
|Демин Василий 13 2
|Сырцов Юрий 2 2
|Догузов Олег 2 2
|Терешко Жанна 2 2
|Слабоденюк Мария 2 2
|Писаренко Александр 4 1
|Кучеров Дмитрий 13 1
|Шадрин Сергей 3 1
|Бишир Сергей 1 1
|Халдин Павел 1 1
|Филачев Дмитрий 1 1
|Филинов Дмитрий 1 1
|Ледянкин Дмитрий 1 1
|Самохин Тимур 1 1
|Рожков Евгений 1 1
|Рагулин Евгений 1 1
|Окуличев Денис 1 1
|Жузбаева Эльмира 1 1
|Сбродов Сергей 1 1
|Штайнагель Олег 1 1
|Деняк Ольга 1 1
|Козлов Юрий 3 1
|Коротенко Нонна 1 1
|Мысин Роман 1 1
|Рустамов Рустам 550 1
|Кривоносов Александр 3 1
|Чиж Александр 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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