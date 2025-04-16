LogistiX LEAD WMS

Lead WMS ускорила работу складов с маркетплейсами в пять раз В новом релизе системы управления складом Lead WMS от LogistiX предлагается комплексный подход к оптимизации процессов сборки, упаковки

ООО «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, масштабирует бизнес с помощью единой системы управления складами LEAD WMS ания ООО «Электрорешения», производитель электротехнического оборудования и представитель бренда EKF в России, успешно завершила автоматизацию своих складских комплексов с помощью обновленной системы LEAD WMS. Проект позволил кратно повысить производительность без увеличения штата сотрудников. Об этом CNews сообщили представители ООО «Электрорешения». За последние два года компания выросла

«АвтоКонтинент» перевел 10 складов на LEAD WMS и ускорил отгрузку автозапчастей Компания «АвтоКонтинент», российский дистрибьютор запчастей для легкового, грузового и мототранспорта, после пилота заменила устаревшую систему управления складом на LEAD WMS от LogistiX еще на 10 складах. Процесс тиражирования занял всего 10 месяцев и был выполнен полностью собственными силами без привлечения вендора. Об этом CNews сообщили представители L

Начал работу новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге под управлением системы Lead WMS временного обеспечения магазинов полным объемом ассортимента. «Новый склад в Екатеринбурге стал частью глобального проекта централизованного управления логистикой, в ходе которого обновленная система Lead WMS была внедрена на всех складах компании Fix Price. Это уже третий крупномасштабный складской объект, который мы успешно автоматизировали, – сказал Дмитрий Блинов, управляющий директор Г

Система LEAD WMS от LogistiX повысила точность и прозрачность операций на складе AKFA Building в Узбекистане го оконного профиля — площадью 12 тыс. кв. м. одного из самых крупных частных промышленных холдингов Узбекистана — Akfa Building Materials. Об этом CNews сообщили представители LogistiX. До внедрения LEAD WMS все операции на объекте выполнялись в «бумажном» и преимущественно ручном режиме, что не позволяло текущей инфраструктуре эффективно поддерживать растущие объемы производства. Складско

Группа «Готэк» повысила эффективность работы складов после внедрения LEAD WMS В этот раз производитель упаковки автоматизировал склад на 5500 палетомест в Ленинградской области. Благодаря системе LEAD WMS на площадке было достигнуто повышение скорости и производительности складских операций, увеличение пропускной способности складов, выстроена эффективная система оперативной отгрузки за

Ярославский моторный завод автоматизировал склад на LEAD WMS и сократил сверхурочные работы на 72% в к ним полностью поменял подход к системе складирования и создал современный технологичный склад для приемки, хранения и отгрузки готовой и промежуточной продукции на базе системы управления складом LEAD WMS от ГК LogistiX. По результатам внедрения системы предприятие добилось повышения производительности труда кладовщиков на 19%, снижения сверхурочных работ на 72% (при этом план по упаков

Система управления складом LEAD WMS FX включена в реестр отечественного ПО управления складом и цепочками поставок (WMS, SCM)». Об этом CNews сообщили представители LogistiX. LEAD WMS FX – это полнофункциональная кроссплатформенная система управления складом, предназн

LogistiX оснастила учебную лабораторию Астраханского государственного университета системой LEAD WMS Компания LogistiX внедрила систему управления складом LEAD WMS в научно-образовательном центре (НОЦ) исследований логистических решений Астраханского государственного университета. Как результат, в новом семестре студенты вуза смогут начать там за

«Руст» автоматизировал логистические процессы на базе Lead WMS изводитель и дистрибутор алкогольных напитков в Центральной и Восточной Европе, завершила проект автоматизации логистических процессов с применением российской системы управления складским комплексом Lead WMS. Об этом CNews сообщили в группе компаний Logistix, которая реализовала проект. Использование методологии «полного цикла» с технологическим проектированием складского комплекса и после

Kärcher автоматизировала работу логистического комплекса в Краснодаре на базе Lead WMS тем очистки бытового и профессионального назначения, автоматизировала работу первого в России регионального логистического комплекса на базе российской системы управления складом промышленного уровня Lead WMS (от англ. Warehouse Management System). Об этом CNews сообщили в группе компаний LogistiX, которая занималась адаптацией и внедрением программного решения. Проект автоматизации логисти

LogistiX автоматизировала работу складских комплексов «Сантоп» на базе Lead WMS омплексов ТК «Сантоп», поставщика сантехники на российском рынке. Как сообщили CNews в LogistiX, логистические центры автоматизированы с применением российской адаптируемой системы управления складом Lead WMS (от англ. Warehouse Management System) промышленного уровня. В ходе проекта специалисты LogistiX автоматизировали четыре логистических комплекса по методологии полного цикла, включающе

Торговая сеть «Республика» автоматизировала распределительный центр на базе LEAD WMS Торговая сеть «Республика» реализовала проект по автоматизации собственного распределительного центра с использованием отечественного программного решения LEAD WMS — системы управления складом промышленного уровня. Об этом CNews сообщили в компании LogistiX (российском разработчике комплексных систем автоматизации логистических и производственных

3PL-оператор «Респект Логистик» автоматизировал складской комплекс на базе Lead WMS дистрибьютора бытовой и климатической техники, а также товаров народного потребления. Об этом CNews сообщили в LogistiX. Проект реализован с использованием профессиональной системы управления складом Lead WMS промышленного уровня. Логистический центр «Респект Логистика», расположенный в Подмосковье, представляет собой складской комплекс класса «А+» — общей площадью более 12 тыс. кв.м. Специ

«ФД Логистик» автоматизировала работу складского комплекса на базе LEAD WMS олный спектр услуг в области ответственного хранения опасных грузов, автоматизировала работу собственного складского комплекса класса «А» с применением системы управления складом промышленного уровня LEAD WMS. Об этом CNews сообщили в группе компаний LogistiX, разработчике решения и системном интеграторе в сфере логистики, которая совместно со специалистами «ФД Логистик» занималась реализац

Fix Price автоматизировала пятый складской комплекс на базе LEAD WMS автоматизировала пятый логистический комплекс с применением адаптируемой системы управления складом LEAD WMS 4 группы компаний LogistiX, системного интегратора в сфере логистики. Проект реализо

«Премьер-Лоджистик» автоматизировала четвертый складской комплекс на базе LEAD WMS са в Новосибирске. Автоматизация логистического комплекса заняла две недели. Об этом CNews сообщили в группе компаний LogistiX. Проект реализован с применением адаптируемой системы управления складом LEAD WMS промышленного уровня (разработка LogistiX) по технологии тиражирования с удаленным сопровождением. Все этапы проекта заняли 14 дней и выполнены под контролем специалистов ГК LogistiX,

Торговая сеть Fix Price автоматизировала склады в Подмосковье и Екатеринбурге на базе LEAD WMS Fix Price в Наро-Фоминском районе Московской области и Екатеринбурге. Проекты реализованы на базе авторской методологии запуска с применением профессиональной адаптируемой системы управления складом LEAD WMS. Автоматизация центров заняла около двух недель, сообщили CNews в компании. «С компанией LogistiX мы успешно работаем с 2012 года. Система LEAD WMS контролирует и управляет акту

«Макси» внедрил систему управления складом Lead WMS в Вологде ло увеличить пропускную способность комплекса на 50%. Как рассказали CNews в LogistiX, проект автоматизации складского комплекса реализован в Вологде на базе профессионального адаптируемого решения — Lead WMS. Общая площадь логистического центра составляет 20 тыс. кв.м. На сегодняшний день все актуальные складские процессы одного из складов комплекса полностью автоматизированы, контролируют

Логистический центр «Эй-Пи Трейд» автоматизирован при помощи LEAD WMS 4 . Проект реализован в городе Артем с применением российской адаптируемой системы управления складом LEAD WMS 4, сообщили CNews в компании. Логистический центр состоит из двух складов «А» класса

«Зерде» управляет складским комплексом с помощью Lead WMS 4 чную сеть в Казахстане. Проект реализован с применением профессиональной системы управления складом Lead WMS 4 в городе Шымкент. Автоматизированный складской комплекс «А» класса общей площадью

«Богемия Люкс Посуда» автоматизировала складской комплекс на базе LEAD WMS еский комплекс поставщика эксклюзивной чешской посуды из стекла, фарфора и хрусталя в России — компании «Богемия Люкс Посуда». Проект реализован в Москве на базе отраслевой системы управления складом LEAD WMS, разработки LogistiX, сообщили CNews в компании. «В рамках проекта специалисты компании LogistiX успешно автоматизировали наш складской комплекс в условиях высокого сезона, когда нагру

«Комос Групп» автоматизировала складской комплекс на базе LEAD WMS 4 упп», агропромышленного холдинга в республике Удмуртия. Проект реализован в Ижевске на базе системы LEAD WMS 4, с использованием функционала интеграции с конвейерным и весовым оборудованием. «С

Систему Lead WMS 4 внедрил дистрибьютор фармацевтической продукции в Казахстане Для реализации проекта была применена российская отраслевая адаптируемая система управления складом Lead WMS 4 (Warehouse Management System). Комплексной реализацией проекта занималась компания

LogistiX автоматизировала второй логистический комплекс «Велес Групп» на базе LEAD WMS матизировала новый логистический комплекс «Велес Групп», дистрибутора продуктов питания и напитков. Проект реализован в городе Тула методом тиражирования на базе отраслевой системы управления складом LEAD WMS, адаптированной под специфику дистрибьюторской деятельности в сегменте продуктов питания, говорится в сообщении LogistiX. Общая площадь логистического комплекса «Велес Групп», открывше

LogistiX автоматизировала работу складских комплексов «Премьер Лоджистик» на базе Lead WMS MCG-товаров (парфюмерия, косметика, бытовая химия, средства гигиены, галантерея) в России. Проекты реализованы параллельно за две недели в Москве и Санкт-Петербурге на базе системы управления складом Lead WMS по технологии тиражирования с удаленным сопровождением. «В силу того, что мы развиваем не только продукт, но и наш сервис, для автоматизации складских комплексов была предложена данная

LogistiX автоматизировала складской комплекс сети Fix Price на базе LEAD WMS ач и другое) с учетом специфических особенностей технологии грузопереработки. Также на базе системы LEAD WMS реализован весовой контроль исходящего грузопотока и автоматическая отправка заявок

«Рогнеда» увеличила пропускную способность логистического комплекса на 50% с помощью Lead WMS иалисты группы компаний «Рогнеда», производителя материалов для строительства и ремонта, подвели итоги проекта по модернизации собственного логистического комплекса на базе системы управления складом Lead WMS (англ. Warehouse Management System) в Ногинском районе Московской области. По оценкам специалистов компании, проект позволил увеличить пропускную способность комплекса на 50%. «Модерни

«Велес Групп» автоматизировала работу склада с помощью системы Lead WMS 3PL+ дистрибутор продуктов питания и напитков, подвела итоги использования системы автоматизации склада Lead WMS 3PL+ компании LogistiX. По отзыву специалистов «Велес Групп», в результате реализаци