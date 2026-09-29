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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сбродов Сергей

СОБЫТИЯ


29.09.2026 LogistiX завершила автоматизацию третьего производственного склада группы «Готэк» 1
16.05.2023 Группа «Готэк» повысила эффективность работы складов после внедрения LEAD WMS 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сбродов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

LogistiX - Логистикс-Тех 81 2
Готэк ГП 13 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2976 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26806 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36706 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 546 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5354 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7861 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54690 1
LogistiX LEAD WMS 57 2
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 168171 2
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 135 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 135 1
Россия - ЦФО - Курская область 770 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9212 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21981 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475774, в очереди разбора - 724713.
Создано именных указателей - 202005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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