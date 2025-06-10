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Готэк ГП

Готэк ГП

УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 Россияне мстят Microsoft за санкции. Крупный клиент спустя 18 лет полностью отказался от ее сервисов в пользу российских аналогов 1
27.11.2023 Система LEAD WMS от LogistiX повысила точность и прозрачность операций на складе AKFA Building в Узбекистане 2
16.05.2023 Группа «Готэк» повысила эффективность работы складов после внедрения LEAD WMS 6
12.05.2008 «Белтел» завершил первый этап информатизации «Готэк Северо-Запад» 3
07.04.2008 IBS Platformix построила ИТ-инфраструктуру нового офиса «Готэк» 4
24.01.2007 ГП ГОТЭК внедряет две ERP-системы 2
28.07.2005 "Готэк" проведет комплексную автоматизацию 1

Публикаций - 7, упоминаний - 19

Готэк ГП и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24874 3
LogistiX - Логистикс-Тех 74 2
Frontstep - Фронтстеп 38 2
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 362 2
SAP SE 5336 1
Cisco Systems 5159 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1657 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 1
Beltel - Белтел 145 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1307 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Автодизель - ЯМЗ - Ярославский моторный завод 12 1
AKFA 5 1
Kärcher - Karcher - Керхер 73 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 211 1
ЭФКО ГК 22 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 90 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32032 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6892 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2491 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4184 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities 465 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 2
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 391 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3734 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2148 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 320 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30661 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24952 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11915 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 793 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1892 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3243 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10273 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 393 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 197 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13848 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 1
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 45 3
LogistiX LEAD WMS 55 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 2
Linux OS 10271 1
LogistiX LEAD TMS 5 1
Nortel CS - Nortel Communication Server - Nortel CS SoftSwitch - Nortel Communication Server IP Multimedia Softswitch 12 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
Сбродов Сергей 1 1
Шадрин Сергей 3 1
Барабанов Сергей 1 1
Артамонов Олег 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2531 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52628 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 123 1
Узбекистан - Республика 1787 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 281 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 1
Россия - ЦФО - Курская область 669 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1258 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2538 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19299 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7404 2
Reference - Референс 187 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 209 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1439 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6181 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5957 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3016 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6117 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1360 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 742 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
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