Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems

Со Сбербанком грузоперевозчики могут отслеживать все расходы на автопарк онлайн чески. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. С бесплатным отраслевым решением Сбербанка «Транспорт» можно контролировать эти затраты — теперь в нем появилась подробная аналитика расходов на автопарк. Сервис автоматически собирает данные по всем платежам, связанным с автопарком, и показывает расходы по восьми категориям: топливо, ремонт и запчасти, страхование, лизинг, штрафы, плат

«СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Тушино» на электронные путевые листы документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали автопарк «Тушино». Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». Площадка «Тушино» обслуживает более 20 маршрутов. Ежедневно здесь будут формировать более 120 электронных путевых листов. Эт

«СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Чертаново» на электронные путевые листы документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали автопарк «Чертаново». Площадка «Чертаново» обслуживает свыше 50 маршрутов. Ежедневно здесь формируют более 400 электронных путевых листов. Это уже девятая площадка Мосгортранса, где с помощью «

«Яндекс» превратит автопарк компаний в такси для сотрудников «Яндекс Такси» разработал сервис «Управление автопарком» для компаний, чьи сотрудники часто пользуются корпоративным транспортом. Благодаря сервису вызвать машину для деловой поездки по городу или в командировке так же просто,

Автопарк каршеринга BelkaCar пополнили Baic U5 Plus Пятиместные седаны Baic U5 Plus пополнили столичный автопарк каршеринга BelkaCar. Автомобиль доступен пользователям в белом и черном цветах. Комфортный и вместительный седан может похвастаться богатой комплектацией со всем необходимым: кондицион

Российские инженеры переводят на «цифру» индийские автопарки нято решение о цифровизации всего автопарка. *** Группа компаний Montrans - оператор мониторинга транспорта, работающий на инфраструктурных проектах в России и СНГ. Montrans обслуживает как небольшие автопарки, так и крупные компании. На рынке мониторинга транспорта с 2003 г. Имеет собственную линейку навигационного оборудования Montrans и сеть собственных представительств в крупнейших горо

10 простых шагов: как уберизировать поездки сотрудников и сэкономить 30% бюджета на корпоративный автопарк обиль в среднем совершает всего 2-3 поездки в день, при этом на его содержание в год уходит от 1 млн. руб. Пробег же автомобилей возрастает в два раза из-за возврата на базу. К примеру, до уберизации автопарк «Газпромнефть-Ямал» на Новопортовском месторождении состоял из трех десятков автомобилей, каждый из которых был закреплен за своим цехом. После тщательного анализа оказалось, что за 11

«Яндекс.Драйв» соберет парк под ключ для корпоративных клиентов «Яндекс.Драйв» запустил услугу «Выделенный автопарк». С ее помощью компании смогут создавать собственный автопарк из любого колич

«Делимобиль» переоборудует автопарк для развития дальнего автотуризма «Делимобиль» начала подключать автопарк к виртуальному оператору Центр 2М. Специализированная SIM-карта (Multi SIM) будет устанавливаться в терминалах системы телематики автомобиля. На начальном этапе это коснется парка из 1

ИТ позволили корпоративному автопарку сэкономить миллионы рублей за несколько месяцев ся ждать, чтобы привезти обратно. В результате машина простаивает более 30 минут. Решение Открепить автопарк. Заявки на поездки от всех сотрудников организации смогут выполнять любые парковые а

Xerox расширила портфолио облачных сервисов Xerox объявила о расширении своего портфолио гибких облачных сервисов. Компания запустила два новых решения: Virtual Print Management Service и Workplace Cloud Fleet Management, которые помогут ИТ-подразделениям проводить цифровую трансформацию быстрее и эффективнее. Сервис Xerox Virtual Print Management Service предназначен для крупных корпораций. С

«Лаборатория умного вождения» оборудовала автопарк Moscow Dream Cars телематической системой с ИИ сервисом по прокату эксклюзивных автомобилей Moscow Dream Cars. В рамках сотрудничества «Лаборатория умного вождения» оборудовала специальным решением автомобили премиальных марок, которые составляют автопарк Moscow Dream Cars. Среди автомобилей, оборудованных системой, Lamborghini Huracan Spyder, Ferrari 458, Bentley Continental, Porsche 911, Audi R8 и др. Проект реализован для более аккур

«Сахалин-Инжиниринг» оснастила весь автопарк спутниковым мониторингом Omnicomm Online спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online. Проект оснащения автопарка стартовал в 2014 году с помощью авторизованных дилеров Omnicomm на Дальнем Востоке – компаний «Омникомм ДВ». «Оснастить автопарк мониторингом транспорта планировали давно. Были подозрения, что водители приписывают часы, от количества которых зависит их заработок. В 2013 году имели неудачный опыт работы с оборудо

«Билайн Бизнес» обеспечил мобильной связью автопарк службы такси «Метро» в Саратове «Билайн Бизнес» обеспечил мобильной связью автопарк новой службы такси «Метро» в Саратове. Сервисы на базе современных беспроводных технологий позволят водителю оперативно получить заказ, проложить оптимальный маршрут поездки, а пассажи

«Омникомм-Сервис» оснастил решением Omnicomm Online автопарк «ТК Волга» Компания «Омникомм-Сервис» оснастила системой мониторинга транспорта Omnicomm Online автопарк компании «ТК Волга». Как сообщили CNews в «Омникомм-Сервисе», по итогам первого полугодия затраты предприятия на внедрение системы полностью окупились. «ТК Волга» осуществляет свою дея

Omnicomm оснастил системой мониторинга автопарк компании «ТЭК Эверест» баритных и опасных грузов, таких как оборудование и материалы для промышленных производств, строительной и трубоукладочной техники, радиолокационных станций, негабаритных резервуаров и других грузов. Автопарк компании состоит из нескольких десятков транспортных средств. Предпосылками для внедрения системы мониторинга в компании послужила необходимость контроля и борьбы с хищениями топлива.

В автопарк Следственного комитета РФ внедряют технологии ГЛОНАСС В автопарк Следственного комитета Российской Федерации внедряют технологии ГЛОНАСС. Оснащение осуществляется в рамках создания комплексной навигационно-информационной системы комитета. Заказчиком

РНТ оснастила системой «АвтоТрекер» корпоративый автопарк «МРСК Сибири» ервый опыт сотрудничества РНТ с «Холдингом МРСК». В марте 2012 г. системой «АвтоТрекер» был оснащен автопарк компании «МРСК Центра». Наряду с РНТ в открытом конкурсе участвовали еще десять комп

Автопарк Воронежской службы скорой помощи будет обеспечен мобильными кардиографами с SIM-картами МТС области объявили о реализации инновационного телекоммуникационного проекта, направленного на решение проблем профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в Воронежской области. До конца 2011 г. весь автопарк службы скорой помощи региона будет обеспечен мобильными кардиографами, оснащенными SIM-картами МТС для передачи данных. Благодаря реализации проекта врачи скорой помощи имеют возможнос