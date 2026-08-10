Индексная книга (каталог) CNews*
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Самойлов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 13
Самойлов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 20 1
|КРЭО ГП - Калужский региональный экологический оператор 1 1
|DB Schenker - Шенкер АО 21 1
|Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
|Администрация Перми 23 1
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2876 1
|Уфимкин Анатолий 20 3
|Стоянов Виталий 4 3
|Масберг Георгий 6 2
|Рыбакин Владимир 25 2
|Кузяев Сергей 9 2
|Белобоков Андрей 11 2
|Лохтин Владимир 5 2
|Акименко Сергей 2 2
|Лебедев Эдуард 4 2
|Шабалин Юрий 30 2
|Сараев Николай 2 2
|Онучина Лидия 3 2
|Саначев Виктор 2 2
|Левков Александр 2 1
|Власов Александр 16 1
|Лебедь Олег 1 1
|Шевченко Денис 6 1
|Балуев Евгений 31 1
|Чернышев Валерий 5 1
|Басаргин Виктор 9 1
|Балуева Светлана 1 1
|Бершев Сергей 3 1
|Меньшенин Валерий 2 1
|Ефремов Олег 6 1
|Митюшников Владимир 1 1
|Лях Павел 1 1
|Бычков Игорь 3 1
|Кассина Раиса 3 1
|Кашин Валерий 3 1
|Маховиков Анатолий 1 1
|Федосеев Александр 1 1
|Яковлев Леонтий 3 1
|Авданин Евгений 2 1
|Крутень Анастасия 1 1
|Капищенко Владимир 1 1
|Тауриньш Айварс 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11567 2
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
|ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.