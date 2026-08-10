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Самойлов Дмитрий

СОБЫТИЯ


10.08.2026 Нижегородский производитель бионических протезов увеличит объем высокотехнологичной помощи пациентам 1
08.04.2020 Офисы «Лаборатории Касперского» в Китае и Сингапуре перешли на единую систему управления финансами 1
02.10.2019 Omnicomm создал ИТ-платформу для контроля за уборкой ТКО в Калужской области 1
27.05.2019 «Консист бизнес групп» перевел офисы «Лаборатории Касперского» в Великобритании и Германии на единую систему управления финансами 1
14.03.2019 DB Schenker подвела итоги цифровизации логистики для автопроизводителей 1
17.01.2019 «Консист бизнес групп» перевела зарубежные офисы «Лаборатории Касперского» на единую учетную систему на базе Microsoft Dynamics AX 1
16.04.2014 В Прикамье открылась блогосфера чиновников 1
21.12.2011 «Лаборатория Касперского» автоматизировала подготовку отчетности по МСФО 1
01.03.2010 Александр Власов назначен директором межрегионального филиала сотовой связи «Уралсвязьинформа» 2
05.08.2008 Образовано правление «Уралсвязьинформа» 1
19.07.2004 Совет директоров ОАО "Уралсвязьинформ" избрал новый состав правления 1
15.07.2003 "Уралсвязьинформ" определил состав правления 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Самойлов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 3
Microsoft Corporation 25776 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Омникомм - Omnicomm 172 2
Электросвязь 268 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - LC Europe 3 1
9595 1
АйТи 1519 1
Айти Капитал Консалтинг - IT Capital 18 1
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 20 1
КРЭО ГП - Калужский региональный экологический оператор 1 1
DB Schenker - Шенкер АО 21 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Администрация Перми 23 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2876 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ИКТ кластер Калужской области - Калужский кластер информационных и коммуникационных технологий 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6510 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36205 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1172 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3128 2
Стандартизация - Standardization 2339 2
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 2
Управление финансами - Financial management 646 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 1
JIT - Just in Time - Точно в срок - Концепция управления производством, направленная на снижение количества запасов 33 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13923 1
Открытый регион 35 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16250 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12206 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9664 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1485 1
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Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13129 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26245 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25799 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7828 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14271 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24420 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29704 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4473 1
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Омникомм - Omnicomm Online 58 1
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