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Шабалин Юрий



15.01.2025 Платформа для автоматизированного анализа «Стингрей» помогает усилить защищенность приложений Сбербанка 1
18.12.2024 Через неизвестную уязвимость в маршрутизаторах взломаны сотни организаций 1
25.09.2024 Apple без предупреждения удалила 98 VPN из российского магазина приложений для iPhone. Многие снесли без объяснения причин 1
03.09.2024 Рискуем не по-детски: большинство приложений для детей и родителей уязвимы для утечки личных данных и манипуляций с контентом 1
13.08.2024 Эксперты по ИБ: Интерес к сервисам обхода блокировок за последние полгода вырос на 200%. Это может быть опасно утечками данных. 1
18.07.2024 Эксперты по кибербезопасности проанализировали уязвимость, позволяющую открывать любые экраны в приложении вместо пользователя 1
31.05.2024 Каждое второе мобильное приложение для финансов содержит уязвимость критического или высокого уровня 1
30.01.2024 ГК Softline расширяет свои возможности в сфере безопасности мобильных приложений благодаря партнерству с российским вендором «Стингрей Технолоджиз» 1
30.10.2020 Резидент «Сколково» обнаружил критическую уязвимость в Android 11 и получил благодарность от Google 1
19.07.2004 Совет директоров ОАО "Уралсвязьинформ" избрал новый состав правления 1
15.07.2003 "Уралсвязьинформ" определил состав правления 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Шабалин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Swordfish Security - Стингрей Технолоджиз 7 7
Ростелеком - Связьинвест 1707 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 2
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 12 2
Google LLC 11775 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Электросвязь 268 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 1
ЦВТ 71 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Telegram Group 1983 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 185 1
Apple Inc 12099 1
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 11 1
Xiaomi 1732 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Netgear 237 1
REvil - Хакерская группировка 48 1
ForeScout Technologies 8 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Ubiquiti - Ubiquiti Networks - UniFi - AmpliFi - EdgeMax - UISP - airMAX - airFiber - GigaBeam - UFiber 24 1
Philips 2053 1
Unsplash 762 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
DevOps - Development и Operations 865 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 1
Google Android - приложения и разработчики 590 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1854 1
PWA - Progressive Web Apps - Progressive Web Applications 47 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 370 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 764 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 33 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Оповещение и уведомление - Notification 4605 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2936 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 1
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 17 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 585 1
Google Android 13994 2
Apple - App Store 2890 2
Apple iOS 7809 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Google JetPack Compose 4 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
NordVPN 18 1
Proton Technologies - ProtonVPN 20 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
Le VPN 6 1
Shadowsocks VPN 5 1
Орлов Олег 7 2
Самойлов Дмитрий 11 2
Уфимкин Анатолий 19 2
Рыбакин Владимир 25 2
Кузяев Сергей 9 2
Белобоков Андрей 11 2
Стоянов Виталий 4 2
Лебедев Эдуард 4 2
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Саначев Виктор 2 2
Онучина Лидия 3 2
Лохтин Владимир 5 2
Блашко Евгений 1 1
Акименко Сергей 2 1
Кашин Валерий 3 1
Федосеев Александр 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144186 4
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 2
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Цензура - Свобода слово 492 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 412 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Известия ИД 624 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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