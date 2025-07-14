Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

Флагманский продукт компании AppSec Solutions объявил о ребрендинге

Платформа для анализа защищенности мобильных приложений «Стингрей» будет называться AppSec.Sting. Таким образом, отечественный вендор DevSecOps-решений AppSec Solutions приводит брендинг своих продуктов к единообразию. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

AppSec.Sting – часть экосистемы для автоматизированного анализа и безопасной разработки ПО. Это один из первых и наиболее популярных продуктов компании, запущенный в 2020 г. Платформа анализа защищенности мобильных приложений комбинирует ключевые практики анализа защищенности: DAST, SAST / BCA, IAST, API ST и позволяет в автоматизированном режиме определять и приоритезировать уязвимости мобильных приложений, выявляя наиболее критичные из них. Это позволяет владельцам мобильных приложений вовремя выявлять проблемы, которые могут привести к утечкам данных или взломам ПО, и, как следствие, к финансовым и репутационным потерям.

Юрий Шабалин, директор по продукту AppSec.Sting: «Ребрендинг “Стингрей” в AppSec.Sting — это важный шаг для нашей команды. Мы стремимся к единству брендов внутри экосистемы AppSec Solutions. AppSec.Sting, сохранив передовые технологии анализа защищенности мобильных приложений, теперь еще теснее интегрирован с другими нашими решениями, что позволит клиентам получать максимально эффективную защиту и еще быстрее реагировать на новые угрозы».

Какая CRM подойдет вашей компании? Тест
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Степанов, «Т1 Облако»: Мы не просто растем вместе с рынком — мы задаем темп этому росту

Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Сотрудник фирмы по переговорам с хакерами попал под расследование за получение «откатов» от злоумышленников

Как российские компании снижают риски зависимости от одного облачного провайдера?

«Касперский» превращается в сотового оператора. Обещана поддержка более 150 стран и 2000 тарифов

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения

Лучшие альтернативы Skype: 7 сервисов для видеозвонков

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще