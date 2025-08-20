Разделы

Swordfish Security AppSec Sting Стингрей Платформа для анализа защищенности мобильных приложений


УПОМИНАНИЯ


20.08.2025 Приложения для аренды автомобилей и самокатов содержат уязвимости, которые могут привести к утечкам данных 1
31.07.2025 Эксперты по кибербезопасности нашли критические уязвимости в приложениях для объявлений 1
14.07.2025 Флагманский продукт компании AppSec Solutions объявил о ребрендинге 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Swordfish Security и организации, системы, технологии, персоны:

Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 31 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 345 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 1
2domains 4 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30460 3
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 61 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6773 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11938 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8439 2
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 71 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 107 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 256 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1654 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1448 1
Оповещение и уведомление - Notification 5187 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4446 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70756 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 774 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 921 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2210 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4640 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 323 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1063 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7656 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13339 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 901 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4974 2
Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 10 1
2Test Профишкаф 1 1
Шабалин Юрий 19 2
Россия - РФ - Российская федерация 153182 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 61 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 341 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50314 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5186 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6712 1
Паспорт - Паспортные данные 2680 1
Аренда 2543 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 760 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 986 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2415 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19856 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1016 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384330, в очереди разбора - 731568.
Создано именных указателей - 183109.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

