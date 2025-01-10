Кибербезопасность DAST Dynamic Application Security Testing Динамическое тестирование безопасности приложений
- Кибербезопасность
- SAST - Static Application Security Testing - тестирование «белого ящика»
- поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернов Даниил 79 7
|Прокофьев Антон 11 5
|Синяков Сергей 3 3
|Гордейчик Сергей 25 2
|Баранов Денис 17 2
|Кораблев Денис 18 2
|Высоцкий Владимир 21 2
|Прошкин Александр 2 1
|Слепов Олег 7 1
|Мальцев Илья 1 1
|Потапов Владимир 41 1
|Авсеенко Михаил 5 1
|Матыков Олег 6 1
|Никифоров Игорь 31 1
|Федоров Михаил 24 1
|Железняков Вячеслав 13 1
|Лебедев Павел 34 1
|Поцелуевская Евгения 2 1
|Хайретдинов Рустэм 82 1
|Горловский Федор 2 1
|Хайретдинов Рустем 1 1
|Лютиков Виталий 22 1
|Напалков Ярослав 3 1
|Халаджиев Олег 1 1
|Stroustrup Bjarne - Страуструп Бьерн - Строуструп Бьярне 8 1
|Башарин Антон 4 1
|Хохлов Глеб 1 1
|Игнатов Сергей 47 1
|Прибытков Степан 1 1
|Путин Владимир 3171 1
|Котова Юлия 2 1
|Авилкин Юрий 4 1
|Атаманов Евгений 1 1
|Шафигуллин Руслан 2 1
|Оржевская Наталия 10 1
|Ажмухамедов Искандар 1 1
|Путин Сергей 63 1
|Демидов Сергей 127 1
|Нуйкин Андрей 47 1
|Ляпунов Игорь 121 1
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