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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность DAST Dynamic Application Security Testing Динамическое тестирование безопасности приложений



10.01.2025 «Газинформсервис»: найдена критическая уязвимость в Nuclei 1
23.12.2024 Лидия Сирик, АБ «Россия»: Несмотря на хайп, сейчас ИИ применяется лишь для выдачи рекомендаций и подсказок 1
17.12.2024 Платформа Solar CyberMir получила сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню доверия 1
26.11.2024 SafeERP 4.9.4: новая эра неуязвимости 1
07.10.2024 Центр кибербезопасности УЦСБ запустил облачную платформу для непрерывного анализа защищенности приложений Apsafe 1
07.10.2024 Как оценить эффективность инвестиций в ИБ 1
16.08.2024 Positive Technologies выпустила бесплатный обновленный сканер «дыр» в веб-приложениях 1
16.08.2024 Расширены возможности анализатора безопасности приложений PT BlackBox Scanner 2
02.07.2024 Solar appScreener 3.14.9: расширенные возможности анализа сторонних компонентов и снижение ложных срабатываний 1
04.06.2024 Студенты НГТУ НЭТИ используют Solar appScreener для выявления уязвимостей в ПО 1
29.05.2024 GitFlic автоматизирует задачи разработки ПО 1
15.04.2024 ГК «Солар»: Solar appScreener подтвердил наличие бэкдора в утилите XZ Utils для Linux 1
12.04.2024 Как разрабатывать на заказ в условиях дефицита кадров 1
19.03.2024 Для достижения полной технологической независимости в ИБ понадобится до 10 лет 1
27.02.2024 Angara Security запускает услугу по внедрению доверенного репозитория на базе ИT-инфраструктуры заказчиков 1
15.02.2024 Глобальный ИБ-контракт: Axoft стал дистрибутором решений «Солар» в России и СНГ 1
09.02.2024 Solar appScreener внедрен в образовательный процесс Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева 1
05.02.2024 Обновленный PT BlackBox: скорость сканирования веб-ресурсов на «1С-Битрикс» выросла на 90% 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
18.01.2024 «ИнтерЭВМ» применяет Solar appScreener для выявления уязвимостей ПО при проведении сертификационных испытаний 1
11.01.2024 Axoft и «МТС Red» объявили о старте сотрудничества 1
04.12.2023 Solar appScreener усилил контроль безопасности приложений модулем анализа безопасности цепочки поставок ПО 1
27.10.2023 Solar appScreener обеспечивает безопасность кемеровского «Азота» 1
31.07.2023 «РТК-Солар»: количество фейковых приложений, маскирующихся под популярные сервисы, увеличилось на 34% 1
25.07.2023 Без защиты web-приложений все эшелоны защиты инфраструктуры неэффективны 1
30.06.2023 Solar appSreener расширил свой функционал по анализу кода за счет появления модуля анализа состава ПО 1
29.06.2023 ГК «Астра» анализирует код своего ПО с помощью Solar appScreener 1
30.03.2023 Методы защиты клиентских данных в облаке на примере Cloud 1
31.01.2023 Даниил Чернов, «РТК-Солар»: Кибервойна определила вектор развития Application Security в 2022 году 1
23.01.2023 Власти США требуют отказаться от языка C++. Его создатель призывает одуматься 1
07.12.2022 В Solar appScreener 3.12 появился модуль корреляции статического и динамического анализа безопасности ПО 2
23.08.2022 Positive Technologies представила первый в России on-premise-сканер для динамического анализа приложений — PT BlackBox 4
29.06.2022 Ярослав Напалков, Газпромбанк: Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке 1
07.04.2022 Анализатор кода PT Application Inspector 4.0 доступен в веб-версии 1
09.12.2021 Снегоуборочные машины для частного дома: хиты продаж до 60 000 рублей 1
21.10.2021 «T1 Cloud» запустил облачный сервис для тестирования инструментов DevSecOps 1
23.06.2021 «Ростелеком-Солар» реализовал поставку анализатора кода приложений Solar appScreener в Службу гражданской обороны Сингапура 1
10.03.2021 Игорь Никифоров о DevSecOps как культуре и образе мышления – «Внедрение идей DevSecOps непростая задача, но они того стоят» 1
26.10.2020 Как не потратить деньги на защиту от DDoS впустую 1
17.09.2020 Сингапурский ИКТ-регулятор IMDA включил Solar appScreener в программу государственных грантов 1

Публикаций - 48, упоминаний - 53

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 18
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 3
1С-Битрикс - Bitrix 579 3
8213 3
HP Inc. 5685 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
SAP SE 5277 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 2
GitHub 814 2
Ростелеком 9700 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - межотраслевая торговая система 60 1
SolidLab - СолидЛаб 18 1
АМИ 73 1
АйТи 1365 1
Patriot Memory 73 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 12 1
Positive Technologies - PT SWARM 12 1
Microsoft Corporation 24625 1
WebmonitorX - Вебмониторэкс 11 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
ИнтерЭВМ - Международный центр по информатике и электронике 7 1
МегаФон 8805 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Fortinet 387 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Nubes - Нубес 51 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Hyundai Motor Company 383 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 61 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 15 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Группа Самолет 72 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
ВТБ Лизинг 68 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
GoodWill 13 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 38 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 1
Конституционный суд РФ 107 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
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Google Android 13994 5
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Oracle Java - язык программирования 3075 5
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Apple iOS 7809 4
Python - высокоуровневый язык программирования 927 4
JavaScript - JS - язык программирования 1187 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 4
Apple macOS 2059 3
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 3
Docker - Платформа распределённых приложений 333 3
C# - C Sharp - Язык программирования 329 3
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SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 2
Ruby - Язык программирования 141 2
Jenkins 44 2
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 20 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 2
Microsoft Windows 15656 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 2
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 2
Чернов Даниил 79 7
Прокофьев Антон 11 5
Синяков Сергей 3 3
Гордейчик Сергей 25 2
Баранов Денис 17 2
Кораблев Денис 18 2
Высоцкий Владимир 21 2
Прошкин Александр 2 1
Слепов Олег 7 1
Мальцев Илья 1 1
Потапов Владимир 41 1
Авсеенко Михаил 5 1
Матыков Олег 6 1
Никифоров Игорь 31 1
Федоров Михаил 24 1
Железняков Вячеслав 13 1
Лебедев Павел 34 1
Поцелуевская Евгения 2 1
Хайретдинов Рустэм 82 1
Горловский Федор 2 1
Хайретдинов Рустем 1 1
Лютиков Виталий 22 1
Напалков Ярослав 3 1
Халаджиев Олег 1 1
Stroustrup Bjarne - Страуструп Бьерн - Строуструп Бьярне 8 1
Башарин Антон 4 1
Хохлов Глеб 1 1
Игнатов Сергей 47 1
Прибытков Степан 1 1
Путин Владимир 3171 1
Котова Юлия 2 1
Авилкин Юрий 4 1
Атаманов Евгений 1 1
Шафигуллин Руслан 2 1
Оржевская Наталия 10 1
Ажмухамедов Искандар 1 1
Путин Сергей 63 1
Демидов Сергей 127 1
Нуйкин Андрей 47 1
Ляпунов Игорь 121 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 4
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 4
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Сингапур - Республика 1849 2
Франция - Французская Республика 7845 1
Европа 21767 1
Бельгия - Королевство 1040 1
ИГИЛ - Исламское государство Ирака и Леванта - террористическая группировка, запрещена в России 25 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 15
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Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 4
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Физика - Physics - область естествознания 2642 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Belga News Agency - Бельга - Информационное агентство Бельгии 1 1
Gartner - Гартнер 3556 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 1
Forrester Research 821 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
Институт инженерной физики АНО 6 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 45 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
Infosecurity - выставка 63 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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