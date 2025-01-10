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«Газинформсервис»: найдена критическая уязвимость в Nuclei

В популярном open-source-сканере уязвимостей Nuclei обнаружена и исправлена уязвимость, позволяющая обходить проверку подписи и внедрять вредоносный код в шаблоны. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Киберэксперт компании «Газинформсервис» Римма Кулешова, менеджер продукта SafeERP, напоминает о важности регулярного обновления программного обеспечения и применения комплексных мер защиты.

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Киберэксперт отметила, что проблема, позволяющая обходить проверку подписи и внедрять вредоносный код в шаблоны, показывает, насколько серьезными могут быть ошибки в механизмах безопасности даже у широко используемых инструментов. Разработчики оперативно выпустили обновление, устраняющее проблему, однако пользователям следует помнить о необходимости своевременного апгрейда своих систем.

«Этот инцидент также подчеркивает значимость пересмотра подходов к обеспечению безопасности. Применение методов статического (SAST) и динамического анализа кода (DAST), а также контроль состава приложений (SCA) могут существенно снизить риски, связанные с эксплуатацией уязвимостей в стороннем ПО. Кроме того, рекомендуется запускать подобные инструменты в изолированных средах, таких как виртуальные машины, чтобы минимизировать возможные последствия атак. Эта ситуация является напоминанием о том, что даже проверенные инструменты требуют постоянного мониторинга и оценки безопасности. Регулярные проверки и внедрение современных практик киберзащиты остаются важнейшими аспектами для поддержания устойчивости ИТ-инфраструктуры», — отметила Римма Кулешова.

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