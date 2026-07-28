Компания «Газинформсервис» первой локализовала MITRE ATT&CK v18 для русскоязычной аудитории Компания «Газинформсервис» перевела и адаптировала матрицу MITRE ATT&CK версии 18 для моделирования угр

«Газинформсервис» выпустил обновление 4.9.11 ПК SafeERP: новые инструменты защиты SAP, «1С» и безопасной разработки Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление модульного программного комплекса SafeERP, предназначенного для комплексного мониторинга ERP-систем на платформах SAP и «1С» и защиты бизнес-

«СКБ Контур» и «Газинформсервис» подтвердили совместимость продуктов ID от «Контур.Эгиды» и Efros DefOps NAC АО «ПФ «СКБ Контур» и ООО «Газинформсервис» подтвердили совместимость и корректность совместной работы программных проду

Почему соответствие стандартам не гарантирует защиту от киберугроз перейти к реальной защите, рассказывает заместитель генерального директора – технический директор «Газинформсервис» Николай Нашивочников. Почему традиционная защита дала сбой © SergeyNivens /

«Газинформсервис» представил калькулятор экономической эффективности моделей защиты данных Компания «Газинформсервис» представила инструмент для оценки экономической эффективности моделей защиты

Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление Litoria Desktop 2 Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление программного комплекса Litoria Desktop 2 до версии 2.12.5.1. Новый релиз сфокусирован на повышении гибкости интерфейса и расширении возможносте

Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление Litoria DVCS Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление программного комплекса Litoria DVCS до версии 6.14.0.4. Новый релиз расширяет функциональность и оптимизирует существующие сценарии использован

Более двух третей российских компаний за год пострадали от фишинга – опрос компании «Газинформсервис» изаций. Каждая вторая компания (44,1%) пережила DDoS-атаку, а каждая четвёртая – утечку данных или взлом удалённого доступа (по 26,1%). Такие данные получены в ходе опроса, организованного компанией «Газинформсервис», в котором приняли участие 174 респондента из различных секторов экономики. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». Фишинг остается главной входной дверь

Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление Efros DefOps Вышло обновление решения Efros DefOps компании «Газинформсервис». Среди изменений — внедрение веб-установщика комплекса, новые проверки, ресертификация правил и другие обновления. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсе

ООО «Газинформсервис» и АО «Технопарк Санкт-Петербурга» подписали соглашение о сотрудничестве вле Санкт-Петербурга Александра Ситова состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Газинформсервис» в лице руководителя службы маркетинга Григория Ковшова и АО «Технопарк Санкт

В Нижнем Новгороде «Газинформсервис» и ННГУ подготовят новое поколение ИБ-специалистов «Газинформсервис» и Национальный Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевск

Подтверждена совместимость SafeNode System Loader компании «Газинформсервис» с оборудованием «РАМЭК-ВС» Компании «Газинформсервис» и «РАМЭК-ВС» подтвердили корректность совместного функционирования СДЗ SafeN

Компания «Газинформсервис» расскажет о трендах в киберугрозах на форуме по корпоративному страхованию Сергей Полунин, руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис», выступит экспертом по информационной безопасности (ИБ) на кибербатле. Он пройдёт на XX конференции «Корпоративное страхование 2026», которую организует компания ICG. 22 мая в

«Газинформсервис» выступит оператором ДТС в пилотном проекте по внедрению e-CMR между Россией и Азербайджаном Компания «Газинформсервис» примет участие в пилотном проекте по внедрению электронной международной тра

«Газинформсервис» подтвердил готовность сети ДТС для B2B и B2G к промышленной эксплуатации еред участниками была поставлена задача по юридически значимому подписанию электронных документов. «Газинформсервис», выступая в роли оператора сервиса проверки иностранной электронной подписи

Компании «Газинформсервис» и Luxms интегрировали свои решения — Ankey ASAP и Luxms BI Компания «Газинформсервис» расширила интеграцию программного комплекса аналитики событий и инцидентов информационной безопасности с функциями поведенческого анализа Ankey ASAP с системой бизнес-аналитики

«Газинформсервис» и «AzInTelecom» заключили соглашение о взаимном признании электронной подписи между Россией и Азербайджаном Российская компания «Газинформсервис» и азербайджанская компания «AzInTelecom», входящая в AZCON Holding, подписал

«Газинформсервис» представил квартальное обновление Efros DefOps 2.14: диагностика RADIUS, интеграция с Check Point и совместимость с «Ред ОС 8» Компания «Газинформсервис» выпустила релиз 2.14 платформы защиты ИТ-инфраструктуры Efros Defence Operations (Efros DefOps). В обновлении расширены средства диагностики сетевых подключений, расширена инте

R-Vision и «Газинформсервис» договорились о технологическом сотрудничестве в области разработки и внедрения инновационных решений R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, и «Газинформсервис», интегратор и вендор продуктов в области безопасности и средств защиты инфор

«Газинформсервис» представит ИБ-решения на выставке GITEX Africa 2026 в Королевстве Марокко Компания «Газинформсервис», один из крупнейших в России системных интеграторов в области безопасности и

Компания «Газинформсервис» впервые провела вендорское мероприятие для клиентов и партнёров 3 апреля 2026 года компания «Газинформсервис» провела собственное вендорское мероприятие — GIS Vendor Day. Встреча была организована для презентации программных продуктов, обмена опытом, обсуждения практических кейсов и зн

«Газинформсервис» и ЕМДЕВ подтвердили технологическую совместимость СУБД Jatoba и платформы Entaxy Компании «Газинформсервис» и ЕМДЕВ завершили испытания и подтвердили корректность и стабильность совмес

Бренд «Добрый» и «Газинформсервис» автоматизировали управление доступом для 8,5 тысяч сотрудников ы управления учётными записями и правами доступа (IdM/IGA). Партнёром по внедрению выступила компания Softline, а технологической основой проекта стал программный продукт Ankey IDM, решение компании «Газинформсервис» — российского вендора в области кибербезопасности. Об этом CNews сообщил представитель вендора. До начала проекта управление доступом в компании (её штат составляет 8,5 тыс. со

СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL «Газинформсервис» представил новую линейку CУБД «Ятоба» на 18 ядре РоstgreSQL. В обновлении ра

«Газинформсервис» и «РТК-Сервис» заключили стратегическое партнёрство для защиты инфраструктур крупных предприятий Системный интегратор «РТК-Сервис» и «Газинформсервис», интегратор и вендор решений в области безопасности и средств защиты информации, объявили о заключении стратегического партнёрского соглашения. Партнёрство направлено на масшта

Состоялось первое в этом году заседание Экспортного совета при Губернаторе Санкт-Петербурга с участием экспертов компании «Газинформсервис» При участии более 100 представителей компаний Санкт-Петербурга, в том числе ООО «Газинформсервис», состоялось первое в 2026 году заседание Экспортного совета (ЭС) при Губерна

«Газинформсервис» усиливает повестку безопасности 1С на INFOSTART TEAM EVENT 2026 Компания «Газинформсервис», разработчик российских продуктов в области кибербезопасности, впервые примет участие в INFOSTART TEAM EVENT 2026 в Москве в статусе партнёра секции «Кибербезопасность и защита

«Газинформсервис» масштабирует присутствие в Якутии Якутск становится одной из ключевых точек роста для компании «Газинформсервис» в Дальневосточном регионе. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсе

Форум GIS DAYS стал призёром международной ивент-премии bema! Форум по ИТ и ИБ GIS DAYS*, организованный компанией «Газинформсервис», занял третье место в одной из номинаций в рамках международной ивент-премии bema!. В тройку лучших GIS DAYS попал наравне с проектами «Яндекса» и «Сбера». Уже второй год подря

«Газинформсервис» представил линейку СУБД «Ятоба» 18 Компания «Газинформсервис» представила две новые версии одного из своих флагманских продуктов — защищенной системы управления базами данных (СУБД) Jatoba: Standard и Enterprise на базе ядра PostgreSQL 18

«Газинформсервис» и «Ред Софт» подтвердили совместимость Ankey IDM и «Ред Адм Промышленная редакция 2.0» Компании «Газинформсервис» и «Ред Софт» подтвердили совместимость программного комплекса управления жизненным циклом учётных записей Ankey IDM и системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Р

«Газинформсервис» выступит партнёром Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» 18–20 февраля в Екатеринбурге пройдёт Уральский форум «Кибербезопасность в финансах». Компания «Газинформсервис» — партнёр мероприятия — представит свои решения в сфере ИБ и ИТ, а также поучаствует в одной из сессий. Мероприятие для обсуждения тенденций и вызовов в сфере обеспечения инфор

«Газинформсервис» и «Гравитон» подтвердили технологическую совместимость своих решений Компании «Газинформсервис», разработчик программных и программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности, и «Гравитон», производитель отечественной вычислительной техники, завершили се

«Газинформсервис» представила квартальное обновление SafeERP 4.9.8 Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление SafeERP 4.9.8 — программного комплекса для защиты корпоративных ERP-систем и процессов разработки. Новая версия усиливает контроль безопаснос

IBS и «Газинформсервис» заключили соглашение о партнерстве Группа компаний IBS и компания «Газинформсервис» объявили о сотрудничестве, в рамках которого смогут предложить комплексные программные решения для безопасного управления доступом к корпоративным системам. «Газинформсервис

«Газинформсервис» представит решения для кибербезопасности на «Инфофоруме-2026» Компания «Газинформсервис», серебряный партнёр 28-го Большого Национального форума информационной безопасности «Инфофорум-2026», представит свои технологические решения и выступит с докладами на ключевых

Более 300 игроков вошли в партнерскую сеть компании «Газинформсервис» Компания «Газинформсервис» объявила о расширении партнерской сети в сфере информационной безопасности до 306 участников, охватив всю страну от Калининграда до Владивостока. В сеть вошли ведущие игроки ры

Продукт компании «Газинформсервис» Litoria DVCS полностью совместим с S3-хранилищем «Закрома.Хранение» от Digital Spirit Отечественные компании «Газинформсервис» и Digital Spirit подтвердили полную совместимость между продуктами Litoria DVCS — службой доверенной третьей стороны (ДТС), и объектным S3-хранилищем «Закрома .Хранение». Совме

«Газинформсервис» провел поиск следов компрометации в инфраструктуре одного из банков Компания «Газинформсервис» по просьбе одного из московских банков провела поиск скрытых угроз в его инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». Константин Хитрово, эксп