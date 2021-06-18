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Газинформсервис
ГИС


18.06.2021 В частном облаке Mail.ru Cloud Solutions появилась возможность использовать защищенную СУБД Jatoba 2
19.03.2021 Между Россией и Белоруссией реализован трансграничный ЭДО 1
04.02.2021 Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с продуктами JaCarta 2
04.12.2020 ПК Efros Config Inspector «Газинформсервиса» совместим с ОС РЕД ОС 1
23.11.2020 «Газинформсервис» трансформировал процессы сервисного управления на базе решения Naumen Service Desk 4
17.09.2020 СУБД «Jatoba» заработала на отечественной РЕД ОС 2
18.10.2019 Эксклюзивный ИТ-поставщик «Газпрома» создал загадочного конкурента СУБД Postgres Pro 6
26.09.2019 «Газинформсервис» и UiPath заключили партнерское соглашение о развитии безопасных технологий RPA 3
08.02.2018 Крупнейший российский разработчик систем ИТ-идентификации идет за рубеж, избегая «русского следа» 1
15.11.2017 ЦБИ объявила о закрытии регистрации на конференцию 1
02.11.2016 Подтверждена совместимость электронных идентификаторов «Рутокен» и программного комплекса Litoria Desktop 2
20.05.2016 JaCarta U2F совместим с ПАК доверенной загрузки «Блокхост-АМДЗ» 1
15.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
04.02.2016 «МРСКА Центра» протестировала систему VDI на базе «ЕС2015-Терем» от «Ай-Теко» 1
17.12.2015 Комплексные решения придут на смену классическим средствам защиты информации от несанкционированного доступа 1
05.11.2015 Продукты «Аладдин Р.Д.» совместимы с АПК доверенной загрузки «Блокхост-АМДЗ» от «Газинформсервис» 1
03.11.2015 ПАК «ЕС2015-Терем» – новая российская платформа корпоративной виртуализации от «Ай-Теко», Kraftway и «Газинформсервис» 3
12.10.2015 Определены самые прибыльные ИТ-компании в России 1
04.03.2015 «Газинформсервис» внедрил защищенную систему терминального доступа в «Газпроме» 6
23.09.2014 «Рамэк» и «Газинформсервис» представили защищенные рабочие станции 1
28.01.2014 Как повысить безопасность решений SAP 3
06.02.2013 В рамках «ТБ Форума» обсудят вопросы защиты информации и связи 2
05.04.2012 «Газинформсервис» перешел на коллективную работу с проектной документацией на базе «Лоцман:ПГС» 3
08.08.2011 Программный комплекс «РКСС Inspector» получил сертификат ФСТЭК России 1
01.08.2011 СКЗИ ViPNet CSP 3.2 от «Инфотекс» сертифицирован ФСБ России 2
21.06.2011 Ключи eToken протестированы на совместимость со средством защиты информации «Блокхост-Сеть» 2
16.05.2011 Четверка ведущих российских операторов связи получит сертифицированные версии ИБ-решения IBM Guardium 1
12.04.2011 Система по работе с пропусками «Блокхост-АСЗП» интегрирована с системой безопасности ParsecNET 3 3
16.03.2011 Cognitive Passport API интегрирован в автоматизированную систему заказа пропусков «Блокхост-АСЗП» 2
27.01.2011 Медицинский центр МЧС России защитил персональные данные своих пациентов 4
14.12.2010 РКСС и «Газинформсервис» представили решение для повышения безопасности и отказоустойчивости сетевых устройств 1
26.09.2008 Круглый стол: «Глобальный ИТ-контроль» 1
26.05.2008 Cisco получила сертификат ФСТЭК РФ 1

Публикаций - 34, упоминаний - 68

Газинформсервис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 6
Роснефть РН-информ 32 3
Ред Софт - Red Soft 246 2
Код Безопасности 365 2
iTeco - Ай-Теко 721 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
Крок 1223 1
SAP CIS - САП СНГ 758 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Microsoft Corporation 11226 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 257 1
Телеком-защита 48 1
М2М телематика 165 1
Verysell Проекты - Verysell Project 43 1
Insyres - Инсайрес 2 1
SAP SE 3228 1
UIPath 27 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
InfoWatch - Инфовотч 616 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Конфидент 56 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
Avanpost - Аванпост 92 1
Naumen - Наумен 344 1
Информзащита 425 1
Oracle Corporation 3374 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
IBM 3575 1
Сибур Химпром 16 2
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Газпром ПАО 525 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Газпромсервис 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 2
Роснано 456 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
Flash 480 1
Linux OS 4288 5
Microsoft Windows 864 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
Газинформсервис Efros Config Inspector 2 2
Газинформсервис Jatoba 4 2
Java - Язык программирования 1185 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 2
Aladdin JaCarta PKI 74 2
Aladdin JaCarta 147 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 2
Microsoft Windows 10 6691 2
Ред ОС 239 2
Naumen Service Desk 104 1
Cognitive Passport 28 1
SAP NetWeaver AS - SAP NetWeaver Application Server - SAP Web Application Server 5 1
Aladdin eToken Management System 71 1
Omnitracker 53 1
iTeco ЕС2015-Терем - ПАК корпоративной виртуализации для организации корпоративных систем VDI/VPS 6 1
Aladdin JaCarta U2F 6 1
Avanpost SSO 6 1
Aladdin Secret Disk 33 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
Avanpost Web SSO 9 1
Microsoft Windows 7 1662 1
VK - Mail.ru Private Cloud 6 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Aladdin JaCarta LT 23 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
Avanpost IDM Access System 20 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 43 1
Citrix NetScaler Gateway 31 1
Щеканов Александр 8 2
Овсянников Александр 2 2
Арендарчук Александр 2 2
Алтунин Александр 2 2
Бартенева Мария 23 2
Рустамов Рустам 169 2
Соколова Марина 3 1
Погребной Александр 1 1
Пружинин Александр 4 1
Булатов Александр 2 1
Трошин Александр 14 1
Баранов Александр 10 1
Железняков Вячеслав 9 1
Михайлов Евгений 13 1
Пустарнаков Роман 1 1
Конусов Андрей 73 1
Архипкина Светлана 3 1
Василевский Дмитрий 2 1
Пустарнаков Валерий 2 1
Гриценко Андрей 3 1
Махновский Александр 1 1
Левашов Александр 88 1
Кузнецов Александр 76 1
Лукацкий Алексей 68 1
Никифоров Николай 1126 1
Никитин Сергей 32 1
Чачава Александр 68 1
Рубин Дмитрий 39 1
Панченко Иван 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
Беларусь - Белоруссия 2104 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Беларусь - Минск 329 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 2
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - Уфа 650 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Латинская Америка 727 1
Россия - Воронеж 694 1
Украина 3417 1
Россия - Омск 636 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Европа 3798 1
Казахстан - Республика 2661 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
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