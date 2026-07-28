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Газинформсервис ГИС

Газинформсервис - ГИС

Компания «Газинформсервис» — один из системных интеграторов и вендоров России в области безопасности. Компания работает с 2004 года, специализируется на создании систем информационной безопасности и систем обеспечения безопасности объектов для корпораций энергетической и транспортной отраслей, органов государственной власти, промышленных предприятий, а также учреждений финансового сектора и телекоммуникационных компаний. «Газинформсервис» реализует комплекс услуг по защите персональных и конфиденциальных данных, технологических процессов, по обеспечению безопасности и непрерывности бизнес-процессов

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 97 дел, на cумму 21 827 764 370 ₽*

Судебные дела (97) на сумму 21 827 764 370 ₽*
в качестве истца (71) на сумму 13 398 766 201 ₽*
в качестве ответчика (13) на сумму 59 722 583 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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28.07.2026 Компания «Газинформсервис» первой локализовала MITRE ATT&CK v18 для русскоязычной аудитории

Компания «Газинформсервис» перевела и адаптировала матрицу MITRE ATT&CK версии 18 для моделирования угр
28.07.2026 «Газинформсервис» выпустил обновление 4.9.11 ПК SafeERP: новые инструменты защиты SAP, «1С» и безопасной разработки

Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление модульного программного комплекса SafeERP, предназначенного для комплексного мониторинга ERP-систем на платформах SAP и «1С» и защиты бизнес-
21.07.2026 «СКБ Контур» и «Газинформсервис» подтвердили совместимость продуктов ID от «Контур.Эгиды» и Efros DefOps NAC

АО «ПФ «СКБ Контур» и ООО «Газинформсервис» подтвердили совместимость и корректность совместной работы программных проду
Почему соответствие стандартам не гарантирует защиту от киберугроз

перейти к реальной защите, рассказывает заместитель генерального директора – технический директор «Газинформсервис» Николай Нашивочников. Почему традиционная защита дала сбой © SergeyNivens /

08.07.2026 «Газинформсервис» представил калькулятор экономической эффективности моделей защиты данных

Компания «Газинформсервис» представила инструмент для оценки экономической эффективности моделей защиты
07.07.2026 Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление Litoria Desktop 2

Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление программного комплекса Litoria Desktop 2 до версии 2.12.5.1. Новый релиз сфокусирован на повышении гибкости интерфейса и расширении возможносте
03.07.2026 Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление Litoria DVCS

Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление программного комплекса Litoria DVCS до версии 6.14.0.4. Новый релиз расширяет функциональность и оптимизирует существующие сценарии использован
18.06.2026 Более двух третей российских компаний за год пострадали от фишинга – опрос компании «Газинформсервис»

изаций. Каждая вторая компания (44,1%) пережила DDoS-атаку, а каждая четвёртая – утечку данных или взлом удалённого доступа (по 26,1%). Такие данные получены в ходе опроса, организованного компанией «Газинформсервис», в котором приняли участие 174 респондента из различных секторов экономики. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». Фишинг остается главной входной дверь
05.06.2026 Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление Efros DefOps

Вышло обновление решения Efros DefOps компании «Газинформсервис». Среди изменений — внедрение веб-установщика комплекса, новые проверки, ресертификация правил и другие обновления. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсе
03.06.2026 ООО «Газинформсервис» и АО «Технопарк Санкт-Петербурга» подписали соглашение о сотрудничестве

вле Санкт-Петербурга Александра Ситова состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Газинформсервис» в лице руководителя службы маркетинга Григория Ковшова и АО «Технопарк Санкт
28.05.2026 В Нижнем Новгороде «Газинформсервис» и ННГУ подготовят новое поколение ИБ-специалистов

«Газинформсервис» и Национальный Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевск
21.05.2026 Подтверждена совместимость SafeNode System Loader компании «Газинформсервис» с оборудованием «РАМЭК-ВС»

Компании «Газинформсервис» и «РАМЭК-ВС» подтвердили корректность совместного функционирования СДЗ SafeN
14.05.2026 Компания «Газинформсервис» расскажет о трендах в киберугрозах на форуме по корпоративному страхованию

Сергей Полунин, руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис», выступит экспертом по информационной безопасности (ИБ) на кибербатле. Он пройдёт на XX конференции «Корпоративное страхование 2026», которую организует компания ICG. 22 мая в

07.05.2026 «Газинформсервис» выступит оператором ДТС в пилотном проекте по внедрению e-CMR между Россией и Азербайджаном

Компания «Газинформсервис» примет участие в пилотном проекте по внедрению электронной международной тра
04.05.2026 «Газинформсервис» подтвердил готовность сети ДТС для B2B и B2G к промышленной эксплуатации

еред участниками была поставлена задача по юридически значимому подписанию электронных документов. «Газинформсервис», выступая в роли оператора сервиса проверки иностранной электронной подписи

04.05.2026 Компании «Газинформсервис» и Luxms интегрировали свои решения — Ankey ASAP и Luxms BI

Компания «Газинформсервис» расширила интеграцию программного комплекса аналитики событий и инцидентов информационной безопасности с функциями поведенческого анализа Ankey ASAP с системой бизнес-аналитики
21.04.2026 «Газинформсервис» и «AzInTelecom» заключили соглашение о взаимном признании электронной подписи между Россией и Азербайджаном

Российская компания «Газинформсервис» и азербайджанская компания «AzInTelecom», входящая в AZCON Holding, подписал
13.04.2026 «Газинформсервис» представил квартальное обновление Efros DefOps 2.14: диагностика RADIUS, интеграция с Check Point и совместимость с «Ред ОС 8»

Компания «Газинформсервис» выпустила релиз 2.14 платформы защиты ИТ-инфраструктуры Efros Defence Operations (Efros DefOps). В обновлении расширены средства диагностики сетевых подключений, расширена инте
08.04.2026 R-Vision и «Газинформсервис» договорились о технологическом сотрудничестве в области разработки и внедрения инновационных решений

R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, и «Газинформсервис», интегратор и вендор продуктов в области безопасности и средств защиты инфор
08.04.2026 «Газинформсервис» представит ИБ-решения на выставке GITEX Africa 2026 в Королевстве Марокко

Компания «Газинформсервис», один из крупнейших в России системных интеграторов в области безопасности и
08.04.2026 Компания «Газинформсервис» впервые провела вендорское мероприятие для клиентов и партнёров

3 апреля 2026 года компания «Газинформсервис» провела собственное вендорское мероприятие — GIS Vendor Day. Встреча была организована для презентации программных продуктов, обмена опытом, обсуждения практических кейсов и зн
06.04.2026 «Газинформсервис» и ЕМДЕВ подтвердили технологическую совместимость СУБД Jatoba и платформы Entaxy

Компании «Газинформсервис» и ЕМДЕВ завершили испытания и подтвердили корректность и стабильность совмес
30.03.2026 Бренд «Добрый» и «Газинформсервис» автоматизировали управление доступом для 8,5 тысяч сотрудников

ы управления учётными записями и правами доступа (IdM/IGA). Партнёром по внедрению выступила компания Softline, а технологической основой проекта стал программный продукт Ankey IDM, решение компании «Газинформсервис» — российского вендора в области кибербезопасности. Об этом CNews сообщил представитель вендора. До начала проекта управление доступом в компании (её штат составляет 8,5 тыс. со
СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL

СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL «Газинформсервис» представил новую линейку CУБД «Ятоба» на 18 ядре РоstgreSQL. В обновлении ра
18.03.2026 «Газинформсервис» и «РТК-Сервис» заключили стратегическое партнёрство для защиты инфраструктур крупных предприятий

Системный интегратор «РТК-Сервис» и «Газинформсервис», интегратор и вендор решений в области безопасности и средств защиты информации, объявили о заключении стратегического партнёрского соглашения. Партнёрство направлено на масшта
11.03.2026 Состоялось первое в этом году заседание Экспортного совета при Губернаторе Санкт-Петербурга с участием экспертов компании «Газинформсервис»

При участии более 100 представителей компаний Санкт-Петербурга, в том числе ООО «Газинформсервис», состоялось первое в 2026 году заседание Экспортного совета (ЭС) при Губерна
10.03.2026 «Газинформсервис» усиливает повестку безопасности 1С на INFOSTART TEAM EVENT 2026

Компания «Газинформсервис», разработчик российских продуктов в области кибербезопасности, впервые примет участие в INFOSTART TEAM EVENT 2026 в Москве в статусе партнёра секции «Кибербезопасность и защита
20.02.2026 «Газинформсервис» масштабирует присутствие в Якутии

Якутск становится одной из ключевых точек роста для компании «Газинформсервис» в Дальневосточном регионе. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсе
20.02.2026 Форум GIS DAYS стал призёром международной ивент-премии bema!

Форум по ИТ и ИБ GIS DAYS*, организованный компанией «Газинформсервис», занял третье место в одной из номинаций в рамках международной ивент-премии bema!. В тройку лучших GIS DAYS попал наравне с проектами «Яндекса» и «Сбера». Уже второй год подря
18.02.2026 «Газинформсервис» представил линейку СУБД «Ятоба» 18

Компания «Газинформсервис» представила две новые версии одного из своих флагманских продуктов — защищенной системы управления базами данных (СУБД) Jatoba: Standard и Enterprise на базе ядра PostgreSQL 18
16.02.2026 «Газинформсервис» и «Ред Софт» подтвердили совместимость Ankey IDM и «Ред Адм Промышленная редакция 2.0»

Компании «Газинформсервис» и «Ред Софт» подтвердили совместимость программного комплекса управления жизненным циклом учётных записей Ankey IDM и системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Р
13.02.2026 «Газинформсервис» выступит партнёром Уральского форума «Кибербезопасность в финансах»

18–20 февраля в Екатеринбурге пройдёт Уральский форум «Кибербезопасность в финансах». Компания «Газинформсервис» — партнёр мероприятия — представит свои решения в сфере ИБ и ИТ, а также поучаствует в одной из сессий. Мероприятие для обсуждения тенденций и вызовов в сфере обеспечения инфор
12.02.2026 «Газинформсервис» и «Гравитон» подтвердили технологическую совместимость своих решений

Компании «Газинформсервис», разработчик программных и программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности, и «Гравитон», производитель отечественной вычислительной техники, завершили се
10.02.2026 «Газинформсервис» представила квартальное обновление SafeERP 4.9.8

Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление SafeERP 4.9.8 — программного комплекса для защиты корпоративных ERP-систем и процессов разработки. Новая версия усиливает контроль безопаснос
04.02.2026 IBS и «Газинформсервис» заключили соглашение о партнерстве

Группа компаний IBS и компания «Газинформсервис» объявили о сотрудничестве, в рамках которого смогут предложить комплексные программные решения для безопасного управления доступом к корпоративным системам. «Газинформсервис
22.01.2026 «Газинформсервис» представит решения для кибербезопасности на «Инфофоруме-2026»

Компания «Газинформсервис», серебряный партнёр 28-го Большого Национального форума информационной безопасности «Инфофорум-2026», представит свои технологические решения и выступит с докладами на ключевых
24.12.2025 Более 300 игроков вошли в партнерскую сеть компании «Газинформсервис»

Компания «Газинформсервис» объявила о расширении партнерской сети в сфере информационной безопасности до 306 участников, охватив всю страну от Калининграда до Владивостока. В сеть вошли ведущие игроки ры
16.12.2025 Продукт компании «Газинформсервис» Litoria DVCS полностью совместим с S3-хранилищем «Закрома.Хранение» от Digital Spirit

Отечественные компании «Газинформсервис» и Digital Spirit подтвердили полную совместимость между продуктами Litoria DVCS — службой доверенной третьей стороны (ДТС), и объектным S3-хранилищем «Закрома .Хранение». Совме
16.12.2025 «Газинформсервис» провел поиск следов компрометации в инфраструктуре одного из банков

Компания «Газинформсервис» по просьбе одного из московских банков провела поиск скрытых угроз в его инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». Константин Хитрово, эксп
12.12.2025 «Газинформсервис» вошел в состав воссозданного Экспертного совета по вопросам внедрения и использования электронной подписи и сертификатов безопасности

Компания «Газинформсервис» вошла в состав Экспертного совета по вопросам внедрения и использования электронной подписи (ЭП) и сертификатов безопасности. Совет был воссоздан приказом Министерства цифровог

Публикаций - 496, упоминаний - 718

Газинформсервис и организации, системы, технологии, персоны:

9594 82
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 70
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 68
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 65
R-Vision - Р-Вижн 267 54
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 49
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 44
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 43
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 41
ФинГрад - FinGrad 48 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 41
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 41
Аусферр ИТЦ 44 41
Ланит Интеграция 219 41
Polymedia - Полимедиа 158 41
МегаФон 10742 34
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 34
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 31
Microsoft Corporation 25774 30
UIPath 119 29
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 28
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 28
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 27
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 27
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 27
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
Oracle Corporation 7074 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 23
SAP SE 5601 22
Ред Софт - Red Soft 1236 22
Код Безопасности 812 22
Softline - Софтлайн 3743 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 21
Diasoft - Диасофт 1144 20
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 19
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 18
Ростелеком 10948 18
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 68 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 87
РЖД - Российские железные дороги 2096 86
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 84
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 58
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 53
ВТБ - Почта Банк 514 41
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ТМХ - Трансмашхолдинг 154 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 30
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 28
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 28
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 27
Транснефть 335 27
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 27
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 25
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 25
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Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 24
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 24
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Абсолют Банк 249 23
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Сургутнефтегаз - СНГ 288 20
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Альфа-Банк 1979 17
Русагро Группа Компаний 379 17
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ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 15
Кофемания 85 15
ФосАгро 176 15
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Finn Flare - ФФ Стайл 46 14
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 35
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 34
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Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 27
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 22
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 19
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 11
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 10
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 9
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 8
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 9 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 350
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 272
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 217
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 139
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 127
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 112
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 104
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 95
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 91
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 86
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 85
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 83
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 78
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 78
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 71
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 70
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 67
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 66
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 65
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 62
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 56
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 55
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 53
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 53
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 53
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 52
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 51
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 51
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 50
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 50
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 50
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 49
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 49
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7597 44
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 44
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 43
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 43
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 43
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 42
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 41
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 138 101
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 87
НКТ - Р7-Офис 543 83
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 49
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 46
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 46
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 45
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 43
Газинформсервис - Ankey IDM 44 42
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 42
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 41
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 41
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 41
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 41
НКТ - Р7-графика 47 40
Новые облачные технологии - МойОфис 958 39
Linux OS 11533 38
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 35
Microsoft Windows 16882 32
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 29
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 29 29
Газинформсервис - SafeERP 27 27
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 27
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
IBM Public Cloud 26 26
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 26
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 23
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 21
Газинформсервис - Блокхост-Сеть СЗИ - Блокхост-АМДЗ АПК - Блокхост-АСЗП - Блокхост-CVK 18 18
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 18
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 16
Газинформсервис - Litoria Desktop - Litoria DVCS 16 16
Газинформсервис - Safenode System Loader СДЗ 16 16
Айсорс - Isource Inspector 25 16
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 14
Oracle Java - язык программирования 3469 13
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 13
Протек - Здравсити 32 12
Шадаев Максут 1210 86
Натрусов Артем 313 84
Чаркин Евгений 317 83
Урусов Виктор 157 68
Врацкий Андрей 175 67
Абакумов Евгений 227 64
Теплицкий Дмитрий 88 58
Шаев Виталий 59 57
Пустарнаков Роман 54 54
Никитин Сергей 96 54
Ульянов Николай 176 53
Аксенов Олег 62 42
Милованов Андрей 46 42
Нестеров Алексей 175 42
Малышев Сергей 99 42
Новикова Елена 105 41
Воронин Павел 196 41
Петухов Антон 62 41
Нальский Максим 53 41
Соловьев Виталий 52 41
Каушанский Александр 56 41
Денисов Анатолий 57 41
Распопов Алексей 49 41
Харитонов Вадим 43 41
Шмаков Антон 72 41
Оберемок Надежда 45 41
Аникин Дмитрий 68 41
Солдатенкова Ксения 41 41
Белан Иван 41 41
Желнова Алина 42 41
Артюхов Сергей 66 41
Осипов Юрий 74 37
Калякин Павел 79 34
Ушаков Анатолий 47 30
Полунин Сергей 28 28
Бадалов Андрей 66 28
Козак Николай 209 27
Синельников Александр 27 27
Паршин Максим 323 27
Шпак Василий 279 26
Россия - РФ - Российская федерация 166163 342
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 80
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 65
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 27
Беларусь - Белоруссия 6289 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 18
Европа 24962 14
Казахстан - Республика 6047 11
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Украина 7928 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 5
Германия - Федеративная Республика 13220 5
Африка - Африканский регион 3640 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 4
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 170 3
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - СФО - Новосибирск 4875 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Узбекистан - Республика 2005 3
Беларусь - Минск 706 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 2
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 65 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 210
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 142
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 140
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 93
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 79
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 68
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 55
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2253 52
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 52
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 49
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 48
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 46
Экономический эффект 1342 45
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 44
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 26
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 26
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 26
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
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Juniper Research 131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
РАН - Российская академия наук 2122 16
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 2
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 2
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
УГМУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный медицинский университет 9 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
Positive Technologies - Positive Education 30 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
Росатом - НИФХИ имени Л.Я. Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова 8 1
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 14 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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