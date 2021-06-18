Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Газинформсервис
ГИС
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Публикаций - 34, упоминаний - 68
Газинформсервис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 6
|Роснефть РН-информ 32 3
|Ред Софт - Red Soft 246 2
|Код Безопасности 365 2
|iTeco - Ай-Теко 721 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
|Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
|Крок 1223 1
|SAP CIS - САП СНГ 758 1
|VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
|Microsoft Corporation 11226 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
|Microsoft Russia - Майкрософт Россия 257 1
|Телеком-защита 48 1
|М2М телематика 165 1
|Verysell Проекты - Verysell Project 43 1
|Insyres - Инсайрес 2 1
|SAP SE 3228 1
|UIPath 27 1
|Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
|InfoWatch - Инфовотч 616 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
|Конфидент 56 1
|Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
|Avanpost - Аванпост 92 1
|Naumen - Наумен 344 1
|Информзащита 425 1
|Oracle Corporation 3374 1
|Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
|IBM 3575 1
|Сибур Химпром 16 2
|РВК - Российская венчурная компания 476 1
|Газпром ПАО 525 1
|Башнефть ПАО АНК 90 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Газпромсервис 1 1
|Щеканов Александр 8 2
|Овсянников Александр 2 2
|Арендарчук Александр 2 2
|Алтунин Александр 2 2
|Бартенева Мария 23 2
|Рустамов Рустам 169 2
|Соколова Марина 3 1
|Погребной Александр 1 1
|Пружинин Александр 4 1
|Булатов Александр 2 1
|Трошин Александр 14 1
|Баранов Александр 10 1
|Железняков Вячеслав 9 1
|Михайлов Евгений 13 1
|Пустарнаков Роман 1 1
|Конусов Андрей 73 1
|Архипкина Светлана 3 1
|Василевский Дмитрий 2 1
|Пустарнаков Валерий 2 1
|Гриценко Андрей 3 1
|Махновский Александр 1 1
|Левашов Александр 88 1
|Кузнецов Александр 76 1
|Лукацкий Алексей 68 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Никитин Сергей 32 1
|Чачава Александр 68 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Панченко Иван 43 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru