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Газинформсервис ГИС
Компания «Газинформсервис» — один из системных интеграторов и вендоров России в области безопасности. Компания работает с 2004 года, специализируется на создании систем информационной безопасности и систем обеспечения безопасности объектов для корпораций энергетической и транспортной отраслей, органов государственной власти, промышленных предприятий, а также учреждений финансового сектора и телекоммуникационных компаний. «Газинформсервис» реализует комплекс услуг по защите персональных и конфиденциальных данных, технологических процессов, по обеспечению безопасности и непрерывности бизнес-процессов.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 97 дел, на cумму 21 827 764 370 ₽*
СОБЫТИЯ
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|28.07.2026
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Компания «Газинформсервис» первой локализовала MITRE ATT&CK v18 для русскоязычной аудитории
Компания «Газинформсервис» перевела и адаптировала матрицу MITRE ATT&CK версии 18 для моделирования угр
|28.07.2026
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«Газинформсервис» выпустил обновление 4.9.11 ПК SafeERP: новые инструменты защиты SAP, «1С» и безопасной разработки
Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление модульного программного комплекса SafeERP, предназначенного для комплексного мониторинга ERP-систем на платформах SAP и «1С» и защиты бизнес-
|21.07.2026
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«СКБ Контур» и «Газинформсервис» подтвердили совместимость продуктов ID от «Контур.Эгиды» и Efros DefOps NAC
АО «ПФ «СКБ Контур» и ООО «Газинформсервис» подтвердили совместимость и корректность совместной работы программных проду
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Почему соответствие стандартам не гарантирует защиту от киберугроз
перейти к реальной защите, рассказывает заместитель генерального директора – технический директор «Газинформсервис» Николай Нашивочников. Почему традиционная защита дала сбой © SergeyNivens /
|08.07.2026
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«Газинформсервис» представил калькулятор экономической эффективности моделей защиты данных
Компания «Газинформсервис» представила инструмент для оценки экономической эффективности моделей защиты
|07.07.2026
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Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление Litoria Desktop 2
Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление программного комплекса Litoria Desktop 2 до версии 2.12.5.1. Новый релиз сфокусирован на повышении гибкости интерфейса и расширении возможносте
|03.07.2026
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Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление Litoria DVCS
Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление программного комплекса Litoria DVCS до версии 6.14.0.4. Новый релиз расширяет функциональность и оптимизирует существующие сценарии использован
|18.06.2026
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Более двух третей российских компаний за год пострадали от фишинга – опрос компании «Газинформсервис»
изаций. Каждая вторая компания (44,1%) пережила DDoS-атаку, а каждая четвёртая – утечку данных или взлом удалённого доступа (по 26,1%). Такие данные получены в ходе опроса, организованного компанией «Газинформсервис», в котором приняли участие 174 респондента из различных секторов экономики. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». Фишинг остается главной входной дверь
|05.06.2026
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Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление Efros DefOps
Вышло обновление решения Efros DefOps компании «Газинформсервис». Среди изменений — внедрение веб-установщика комплекса, новые проверки, ресертификация правил и другие обновления. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсе
|03.06.2026
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ООО «Газинформсервис» и АО «Технопарк Санкт-Петербурга» подписали соглашение о сотрудничестве
вле Санкт-Петербурга Александра Ситова состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Газинформсервис» в лице руководителя службы маркетинга Григория Ковшова и АО «Технопарк Санкт
|28.05.2026
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В Нижнем Новгороде «Газинформсервис» и ННГУ подготовят новое поколение ИБ-специалистов
«Газинформсервис» и Национальный Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевск
|21.05.2026
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Подтверждена совместимость SafeNode System Loader компании «Газинформсервис» с оборудованием «РАМЭК-ВС»
Компании «Газинформсервис» и «РАМЭК-ВС» подтвердили корректность совместного функционирования СДЗ SafeN
|14.05.2026
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Компания «Газинформсервис» расскажет о трендах в киберугрозах на форуме по корпоративному страхованию
Сергей Полунин, руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис», выступит экспертом по информационной безопасности (ИБ) на кибербатле. Он пройдёт на XX конференции «Корпоративное страхование 2026», которую организует компания ICG. 22 мая в
|07.05.2026
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«Газинформсервис» выступит оператором ДТС в пилотном проекте по внедрению e-CMR между Россией и Азербайджаном
Компания «Газинформсервис» примет участие в пилотном проекте по внедрению электронной международной тра
|04.05.2026
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«Газинформсервис» подтвердил готовность сети ДТС для B2B и B2G к промышленной эксплуатации
еред участниками была поставлена задача по юридически значимому подписанию электронных документов. «Газинформсервис», выступая в роли оператора сервиса проверки иностранной электронной подписи
|04.05.2026
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Компании «Газинформсервис» и Luxms интегрировали свои решения — Ankey ASAP и Luxms BI
Компания «Газинформсервис» расширила интеграцию программного комплекса аналитики событий и инцидентов информационной безопасности с функциями поведенческого анализа Ankey ASAP с системой бизнес-аналитики
|21.04.2026
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«Газинформсервис» и «AzInTelecom» заключили соглашение о взаимном признании электронной подписи между Россией и Азербайджаном
Российская компания «Газинформсервис» и азербайджанская компания «AzInTelecom», входящая в AZCON Holding, подписал
|13.04.2026
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«Газинформсервис» представил квартальное обновление Efros DefOps 2.14: диагностика RADIUS, интеграция с Check Point и совместимость с «Ред ОС 8»
Компания «Газинформсервис» выпустила релиз 2.14 платформы защиты ИТ-инфраструктуры Efros Defence Operations (Efros DefOps). В обновлении расширены средства диагностики сетевых подключений, расширена инте
|08.04.2026
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R-Vision и «Газинформсервис» договорились о технологическом сотрудничестве в области разработки и внедрения инновационных решений
R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, и «Газинформсервис», интегратор и вендор продуктов в области безопасности и средств защиты инфор
|08.04.2026
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«Газинформсервис» представит ИБ-решения на выставке GITEX Africa 2026 в Королевстве Марокко
Компания «Газинформсервис», один из крупнейших в России системных интеграторов в области безопасности и
|08.04.2026
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Компания «Газинформсервис» впервые провела вендорское мероприятие для клиентов и партнёров
3 апреля 2026 года компания «Газинформсервис» провела собственное вендорское мероприятие — GIS Vendor Day. Встреча была организована для презентации программных продуктов, обмена опытом, обсуждения практических кейсов и зн
|06.04.2026
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«Газинформсервис» и ЕМДЕВ подтвердили технологическую совместимость СУБД Jatoba и платформы Entaxy
Компании «Газинформсервис» и ЕМДЕВ завершили испытания и подтвердили корректность и стабильность совмес
|30.03.2026
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Бренд «Добрый» и «Газинформсервис» автоматизировали управление доступом для 8,5 тысяч сотрудников
ы управления учётными записями и правами доступа (IdM/IGA). Партнёром по внедрению выступила компания Softline, а технологической основой проекта стал программный продукт Ankey IDM, решение компании «Газинформсервис» — российского вендора в области кибербезопасности. Об этом CNews сообщил представитель вендора. До начала проекта управление доступом в компании (её штат составляет 8,5 тыс. со
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СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL
СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL «Газинформсервис» представил новую линейку CУБД «Ятоба» на 18 ядре РоstgreSQL. В обновлении ра
|18.03.2026
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«Газинформсервис» и «РТК-Сервис» заключили стратегическое партнёрство для защиты инфраструктур крупных предприятий
Системный интегратор «РТК-Сервис» и «Газинформсервис», интегратор и вендор решений в области безопасности и средств защиты информации, объявили о заключении стратегического партнёрского соглашения. Партнёрство направлено на масшта
|11.03.2026
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Состоялось первое в этом году заседание Экспортного совета при Губернаторе Санкт-Петербурга с участием экспертов компании «Газинформсервис»
При участии более 100 представителей компаний Санкт-Петербурга, в том числе ООО «Газинформсервис», состоялось первое в 2026 году заседание Экспортного совета (ЭС) при Губерна
|10.03.2026
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«Газинформсервис» усиливает повестку безопасности 1С на INFOSTART TEAM EVENT 2026
Компания «Газинформсервис», разработчик российских продуктов в области кибербезопасности, впервые примет участие в INFOSTART TEAM EVENT 2026 в Москве в статусе партнёра секции «Кибербезопасность и защита
|20.02.2026
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«Газинформсервис» масштабирует присутствие в Якутии
Якутск становится одной из ключевых точек роста для компании «Газинформсервис» в Дальневосточном регионе. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсе
|20.02.2026
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Форум GIS DAYS стал призёром международной ивент-премии bema!
Форум по ИТ и ИБ GIS DAYS*, организованный компанией «Газинформсервис», занял третье место в одной из номинаций в рамках международной ивент-премии bema!. В тройку лучших GIS DAYS попал наравне с проектами «Яндекса» и «Сбера». Уже второй год подря
|18.02.2026
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«Газинформсервис» представил линейку СУБД «Ятоба» 18
Компания «Газинформсервис» представила две новые версии одного из своих флагманских продуктов — защищенной системы управления базами данных (СУБД) Jatoba: Standard и Enterprise на базе ядра PostgreSQL 18
|16.02.2026
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«Газинформсервис» и «Ред Софт» подтвердили совместимость Ankey IDM и «Ред Адм Промышленная редакция 2.0»
Компании «Газинформсервис» и «Ред Софт» подтвердили совместимость программного комплекса управления жизненным циклом учётных записей Ankey IDM и системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Р
|13.02.2026
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«Газинформсервис» выступит партнёром Уральского форума «Кибербезопасность в финансах»
18–20 февраля в Екатеринбурге пройдёт Уральский форум «Кибербезопасность в финансах». Компания «Газинформсервис» — партнёр мероприятия — представит свои решения в сфере ИБ и ИТ, а также поучаствует в одной из сессий. Мероприятие для обсуждения тенденций и вызовов в сфере обеспечения инфор
|12.02.2026
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«Газинформсервис» и «Гравитон» подтвердили технологическую совместимость своих решений
Компании «Газинформсервис», разработчик программных и программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности, и «Гравитон», производитель отечественной вычислительной техники, завершили се
|10.02.2026
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«Газинформсервис» представила квартальное обновление SafeERP 4.9.8
Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление SafeERP 4.9.8 — программного комплекса для защиты корпоративных ERP-систем и процессов разработки. Новая версия усиливает контроль безопаснос
|04.02.2026
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IBS и «Газинформсервис» заключили соглашение о партнерстве
Группа компаний IBS и компания «Газинформсервис» объявили о сотрудничестве, в рамках которого смогут предложить комплексные программные решения для безопасного управления доступом к корпоративным системам. «Газинформсервис
|22.01.2026
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«Газинформсервис» представит решения для кибербезопасности на «Инфофоруме-2026»
Компания «Газинформсервис», серебряный партнёр 28-го Большого Национального форума информационной безопасности «Инфофорум-2026», представит свои технологические решения и выступит с докладами на ключевых
|24.12.2025
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Более 300 игроков вошли в партнерскую сеть компании «Газинформсервис»
Компания «Газинформсервис» объявила о расширении партнерской сети в сфере информационной безопасности до 306 участников, охватив всю страну от Калининграда до Владивостока. В сеть вошли ведущие игроки ры
|16.12.2025
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Продукт компании «Газинформсервис» Litoria DVCS полностью совместим с S3-хранилищем «Закрома.Хранение» от Digital Spirit
Отечественные компании «Газинформсервис» и Digital Spirit подтвердили полную совместимость между продуктами Litoria DVCS — службой доверенной третьей стороны (ДТС), и объектным S3-хранилищем «Закрома .Хранение». Совме
|16.12.2025
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«Газинформсервис» провел поиск следов компрометации в инфраструктуре одного из банков
Компания «Газинформсервис» по просьбе одного из московских банков провела поиск скрытых угроз в его инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». Константин Хитрово, эксп
|12.12.2025
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«Газинформсервис» вошел в состав воссозданного Экспертного совета по вопросам внедрения и использования электронной подписи и сертификатов безопасности
Компания «Газинформсервис» вошла в состав Экспертного совета по вопросам внедрения и использования электронной подписи (ЭП) и сертификатов безопасности. Совет был воссоздан приказом Министерства цифровог
Газинформсервис и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 86
|Натрусов Артем 313 84
|Чаркин Евгений 317 83
|Урусов Виктор 157 68
|Врацкий Андрей 175 67
|Абакумов Евгений 227 64
|Теплицкий Дмитрий 88 58
|Шаев Виталий 59 57
|Пустарнаков Роман 54 54
|Никитин Сергей 96 54
|Ульянов Николай 176 53
|Аксенов Олег 62 42
|Милованов Андрей 46 42
|Нестеров Алексей 175 42
|Малышев Сергей 99 42
|Новикова Елена 105 41
|Воронин Павел 196 41
|Петухов Антон 62 41
|Нальский Максим 53 41
|Соловьев Виталий 52 41
|Каушанский Александр 56 41
|Денисов Анатолий 57 41
|Распопов Алексей 49 41
|Харитонов Вадим 43 41
|Шмаков Антон 72 41
|Оберемок Надежда 45 41
|Аникин Дмитрий 68 41
|Солдатенкова Ксения 41 41
|Белан Иван 41 41
|Желнова Алина 42 41
|Артюхов Сергей 66 41
|Осипов Юрий 74 37
|Калякин Павел 79 34
|Ушаков Анатолий 47 30
|Полунин Сергей 28 28
|Бадалов Андрей 66 28
|Козак Николай 209 27
|Синельников Александр 27 27
|Паршин Максим 323 27
|Шпак Василий 279 26
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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