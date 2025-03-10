Средство доверенной загрузки SafeNode System Loader (СДЗ) представляет собой программно-техническое средство, встраиваемое в UEFI BIOS, обеспечивающее защиту от несанкционированного доступа (НСД) к рабочим станциям и серверам с момента их включения до момента старта операционной системы.