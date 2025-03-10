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Газинформсервис Safenode System Loader СДЗ

Средство доверенной загрузки SafeNode System Loader (СДЗ) представляет собой программно-техническое средство, встраиваемое в UEFI BIOS, обеспечивающее защиту от несанкционированного доступа (НСД) к рабочим станциям и серверам с момента их включения до момента старта операционной системы.


10.03.2025 «Газинформсервис» внедрил систему доверенной загрузки SafeNode System Loader для одного из операторов связи 1
13.08.2024 Новая версия «Блокхост-Сеть» 4.4 расширяет возможности в многоплатформенной среде 1
12.08.2024 Подтверждена совместимость SafeNode System Loader с «Роса Хром 12» 2
18.03.2024 «ICL Системные технологии» и «Газинформсервис» добились совместимости серверного оборудования ICL с СДЗ SafeNode System Loader 2
05.02.2024 «ICL Системные технологии» и «Газинформсервис» добились совместимости клиентских устройств ICL с СДЗ SafeNode System Loader 2
12.12.2023 Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с оборудованием Aquarius 2
28.08.2023 Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с сервером «Аквариус T50 D110CF» 2
12.12.2022 Совместное решение компаний «Аквариус» и «Газинформсервис» для доверенной загрузки получило сертификат совместимости 1
13.04.2022 ПК Nerpa совместимы со средством доверенной загрузки Safenode 2
04.02.2021 Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с продуктами JaCarta 1

Публикаций - 10, упоминаний - 16

Газинформсервис и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 285 9
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 859 3
ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 27 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 99 2
ST - Системные технологии 66 2
ICL ГК 390 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 322 1
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