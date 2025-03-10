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Газинформсервис Safenode System Loader СДЗ
Средство доверенной загрузки SafeNode System Loader (СДЗ) представляет собой программно-техническое средство, встраиваемое в UEFI BIOS, обеспечивающее защиту от несанкционированного доступа (НСД) к рабочим станциям и серверам с момента их включения до момента старта операционной системы.
Газинформсервис и организации, системы, технологии, персоны:
|Хитрово Константин 9 6
|Пустарнаков Роман 45 3
|Вагизов Ильдар 23 2
|Решетов Андрей 2 2
|Азизов Ирек 5 2
|Кадомский Владислав 1 1
|Мосин Алексей 5 1
|Закатов Константин 3 1
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