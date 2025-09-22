Разделы

Компания Qtech подтвердила совместимость серверов с СДЗ SafeNode System Loader

Qtech совместно с компанией «Газинформсервис» провела тестирование работы средства доверенной загрузки SafeNode System Loader на серверах Qtech на базе процессоров Intel Xeon Scalable третьего поколения. Испытания показали, что программное обеспечение корректно функционирует на оборудовании Qtech.

Во время испытаний специалисты протестировали ключевые сценарии — запуск операционной системы, контроль целостности и защиту от несанкционированных изменений. Все задачи выполнялись корректно, без сбоев, что подтвердило надёжность серверов Qtech в реальных условиях эксплуатации. Итогом работы стало получение официального сертификата совместимости.

SafeNode System Loader — разработка компании «Газинформсервис», направленная на защиту серверов и рабочих станций от вмешательства на этапе загрузки. Система блокирует запуск, если в коде или конфигурации есть изменения, и тем самым снижает риск атак ещё до старта ОС.

Серверы Qtech на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3rd Generation — это высокотехнологичные процессоры, решающие широкий круг прикладных задач для корпоративных пользователей. Серверные двухпроцессорные платформы QSRV отличаются высокой производительностью, а также сбалансированностью функционала.

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы
Цифровизация

«Эта совместимость даёт пользователю возможность совместно с нашим продуктом использовать весь спектр оборудования Qtech. Причём как уже применяемого в работе, так и нового, при закупке. Это очередной важный шаг в нашем стремлении сделать отечественную ИТ-индустрию ещё более защищённой», — сказал Константин Хитрово, менеджер продукта SafeNode System Loader компании «Газинформсервис».

«Для Qtech успешное прохождение тестирования — это не только технический результат, но и дополнительное подтверждение качества оборудования. Наши серверы уже включены в реестр Минпромторга РФ, что делает их доступными для государственных и корпоративных проектов. А совместимость с SafeNode усиливает их позиции как надёжной платформы для построения ЦОД и критически важных систем», — отметил Михаил Порошин, руководитель по развитию серверного направления компании Qtech.

