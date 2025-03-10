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Хитрово Константин


10.03.2025 «Газинформсервис» внедрил систему доверенной загрузки SafeNode System Loader для одного из операторов связи 1
27.11.2024 Новая версия «Блокхост-Сеть 4»: решение для импортозамещения 1
13.08.2024 Новая версия «Блокхост-Сеть» 4.4 расширяет возможности в многоплатформенной среде 1
12.08.2024 Подтверждена совместимость SafeNode System Loader с «Роса Хром 12» 1
16.04.2024 Отечественное СЗИ от несанкционированного доступа стало более функциональным 1
18.03.2024 «ICL Системные технологии» и «Газинформсервис» добились совместимости серверного оборудования ICL с СДЗ SafeNode System Loader 1
05.02.2024 «ICL Системные технологии» и «Газинформсервис» добились совместимости клиентских устройств ICL с СДЗ SafeNode System Loader 1
12.12.2023 Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с оборудованием Aquarius 1
28.08.2023 Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с сервером «Аквариус T50 D110CF» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Хитрово Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 285 8
ICL ГК 390 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 99 2
ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 27 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 859 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1947 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 322 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4199 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2910 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2205 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3889 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29996 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28004 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25592 4
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9395 1
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RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 281 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5778 1
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14480 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 663 1
Моноблок - Monoblock PC 967 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 250 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12758 1
Газинформсервис - Safenode System Loader СДЗ 10 6
Газинформсервис - Блокхост-Сеть СЗИ - Блокхост-АМДЗ АПК - Блокхост-АСЗП - Блокхост-CVK 13 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 351 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 974 3
Microsoft Windows 15759 3
Linux OS 10052 2
Ред Софт - Ред Адм 42 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1622 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1339 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 105 1
Smart Technologies - Aquarius T - серия серверов 7 1
Smart Technologies - Aquarius Cmp 27 1
ICL SafeRAY - семейство моноблоков 10 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 119 1
Smart Technologies - Aquarius Mnb - серия моноблоков 6 1
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1262 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8823 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8640 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 1
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