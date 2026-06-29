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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кадомский Владислав

СОБЫТИЯ


29.06.2026 «РОСА Центр управления» 2.6.0 получил удаленное управление рабочим столом и автоматическое подключение устройств 1
12.08.2024 Подтверждена совместимость SafeNode System Loader с «Роса Хром 12» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кадомский Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 482 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 435 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13628 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5554 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33138 1
Repository - Репозиторий 1147 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14123 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25163 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28013 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2934 1
Газинформсервис - Safenode System Loader СДЗ 16 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 188 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 130 1
Microsoft Windows 16781 1
Хитрово Константин 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 164489 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57111 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10190 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453218, в очереди разбора - 728101.
Создано именных указателей - 196789.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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