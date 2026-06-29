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Кадомский Владислав
СОБЫТИЯ
|29.06.2026
|«РОСА Центр управления» 2.6.0 получил удаленное управление рабочим столом и автоматическое подключение устройств 1
|12.08.2024
|Подтверждена совместимость SafeNode System Loader с «Роса Хром 12» 1
Кадомский Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Газинформсервис - ГИС 482 1
|НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 435 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13628 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5554 1
|Газинформсервис - Safenode System Loader СДЗ 16 1
|НТЦ ИТ Роса - Хром 188 1
|НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 130 1
|Microsoft Windows 16781 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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