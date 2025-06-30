СДЗ SafeNode System Loader совместимо с серверами «Паладин»

Компания «Газинформсервис» подтвердила совместимость средства доверенной загрузки SafeNode System Loader с серверами «Паладин» от «Норси-транс». Это открывает новые возможности для построения защищенных ИТ-инфраструктур на российском оборудовании. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

SafeNode System Loader — это программно-техническое средство, интегрируемое в UEFI BIOS, обеспечивающее защиту серверов и рабочих станций от несанкционированного доступа на этапе загрузки, а также контроль целостности операционных систем и средств защиты. Решение соответствует требованиям приказов ФСТЭК России и предназначено для использования в государственных и корпоративных информационных системах, в том числе на объектах с повышенными требованиями к информационной безопасности.

Серверы «Паладин» подходят для инфраструктурных задач, виртуализации, VDI, работы с базами данных и включены в реестр Минпромторга России. Тестирование подтвердило стабильную работу SafeNode System Loader в различных конфигурациях серверов: «Паладин-Х212», «Паладин-X224», «Паладин-X14» и «Паладин-Х110», а также с СХД «Арго».

«Подтверждение совместимости SafeNode System Loader с серверами «Паладин» — значимый этап в развитии защищенных отечественных ИТ-решений. Наше решение обеспечивает доверенную загрузку и контроль целостности файлов до старта операционной системы, что критически важно для использования на объектах КИИ и государственных и корпоративных заказчиков. Совместная работа с «Норси-транс» позволяет предлагать рынку целый ряд защищенных информационных платформ для построения государственных информационных систем на базе российских технологий», — отметил Константин Хитрово, менеджер продукта SafeNode System Loader компании «Газинформсервис».

«Наша цель — создание и продвижение отечественных решений, способствующих достижению технологического суверенитета страны. Подтвержденная совместимость с SafeNode System Loader — еще один шаг к формированию надежной и безопасной инфраструктуры для наших заказчиков», — сказал Никита Богословский, руководитель направления импортозамещения «Норси-транс».

Компании планируют дальнейшее сотрудничество для развития защищенных отечественных ИТ-решений.