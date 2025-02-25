Богословский Никита
|25.02.2025
|vStack и «Норси-транс» представляют совместный ПАК для создания виртуальной инфраструктуры на NVMe-накопителях 1
|18.09.2024
|Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и универсальных серверов «Паладин» 1
Богословский Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Норси-Транс - НТ 109 2
|МСК Групп - Даком М 68 1
|Nvidia Corp 3511 1
|Карпов Евгений 43 1
|Мензовитый Алексей 15 1
|N+1 - Издание 161 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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